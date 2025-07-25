TimeLS MT4

MetaTrader 4 İçin Zaman Temelli Uzman Danışman

TimeLS МТ4 - Zaman Uzun Kısa





Genel Bakış





Zaman temelli uzman danışmanımız, yatırımcılara kesin piyasa zamanlaması avantajı sunmak üzere tasarlanmıştır. Uzman danışman, hem uzun hem de kısa pozisyonlarla çalışır ve eş zamanlı olarak her ikisini de açabilir, size benzersiz bir esneklik sunar.





Ana Özellikler:

1. Zaman Belirli İşlem:

- Pozisyonları açmak ve kapatmak için tam saatleri ve dakikaları belirleyin, bu sayede piyasa saatleri, haber olayları veya belirli işlem seansları etrafında stratejik planlama yapabilirsiniz.





2. Dinamik Pozisyonlama:

- İşlem stratejinize bağlı olarak Uzun, Kısa veya her iki tür pozisyonu açmayı seçin.





3. Risk Yönetimi:

- Pip cinsinden özel Take Profit ve Stop Loss seviyeleri belirleyin, bu sayede özelleştirilmiş risk yönetimi sağlar.





4. Lot Büyüklüğü Kontrolü:

- Açmak istediğiniz pozisyonun lot büyüklüğünü belirleyin, bu size tam bir maruz kalma kontrolü sağlar.





5. Otomatik Kapanış:

- Tüm açık pozisyonları belirli bir zamanda kapatma seçeneği, işlem pencerenizin dışında hiçbir pozisyonun kalmamasını garanti eder.





Parametreler:





- TimeToOpenHours ve TimeToOpenMinutes: Pozisyon açma zamanını belirleyin.

- TimeToCloseHours ve TimeToCloseMinutes: Pozisyonları kapatma zamanını belirtin. - "CloseAllPosAt" True olarak ayarlanmalıdır aksi takdirde kapanışı görmezden gelecektir.

- TakeProfit_in_Pips: Take Profit seviyelerinizi en küçük rakamlar/pip/tick cinsinden ayarlayın.

- StoppLoss_in_Pips: Stop Loss seviyelerinizi en küçük rakamlar/pip/tick cinsinden ayarlayın.

- Lots: Açmak istediğiniz pozisyonun lot büyüklüğünü belirleyin.

- LongPositions ve ShortPositions: Uzun/alım veya kısa/satım pozisyonları açma seçeneğini seçin.

- CloseAllPosAt: Tüm açık pozisyonları belirli bir zamanda kapatma seçeneğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.





Neden Zaman Temelli Uzman Danışmanımızı Seçmelisiniz?





- Esneklik: Herhangi bir döviz çifti ile çalışır, çeşitli bir işlem portföyüne olanak tanır.

- Kullanıcı Dostu: Kolay anlaşılır parametreler, bu EA'yi hem acemi hem de deneyimli yatırımcılar için uygun hale getirir.





Yazardan:





Bu Uzman Danışman, kişisel gerçek hesaplarda 2 yılı aşkın bir süredir kullanılmıştır. Fikir, özellikle New York Piyasası'nın açılışı sırasında volatilitenin üzerinden gelmektir. Bu nedenle, geri test yaparken, piyasa açılışı öncesinde 2-8 dakika hedefleyin.





Örnek: Benim zaman dilimimde, piyasa 15:30'da açılıyordu (ki bu New York saati ile 08:30'dur). Bu yüzden, piyasa açılmadan hemen önce, yaklaşık 15:29'da bir pozisyon açmayı ayarlarım. Volatilite genellikle lehinize çalışacağı için küçük Take Profit hedefleri kullanın.

Uyarı: Bu, otomatik bir sistem değildir; geri test yapmalı ve doğru değerleri girmelisiniz;





Fikir, Volatilitenin kullanılması



