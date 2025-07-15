Traicho EA – Üçlü EMA Mantığıyla Trend Ticareti

Traicho EA, MetaTrader 5 için geliştirilmiş hafif ve pratik bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Üç adet üssel hareketli ortalama (EMA) kullanan sade bir trend takip stratejisine dayanır. Net yön sinyalleri ve basit pozisyon yönetimi tercih eden yatırımcılar için idealdir

Bu EA, hem doğrudan kullanılabilecek kadar basit hem de daha gelişmiş stratejiler için temel oluşturabilecek kadar esnek bir altyapı sunar

Farklı semboller veya zaman dilimleri için hazır .set ayar dosyaları isterseniz, bana arkadaşlık isteği gönderin ve mesaj atın. Memnuniyetle paylaşırım

Ana Strateji

EA, hızlı, orta ve yavaş olmak üzere üç EMA’nın birbiriyle olan ilişkisine göre alım/satım kararları verir. Kesim Modu (Crossover): EMA’lar doğru sırayla kesiştiğinde işlem açar. Hizalanma Modu (Alignment): Tüm EMA’lar aynı yönde sıralandığında işlem açar. Bu davranış şu parametreyle kontrol edilir: true = Kesişmelere dayalı girişler false = EMA’lar aynı yönde hizalandığında giriş yapılır

Girdi Parametreleri

Pozisyon Yönetimi

LongPositions – Alım işlemlerini aktif eder

ShortPositions – Satım işlemlerini aktif eder

Ticaret Zamanlaması

start_time / end_time – Gün içinde işlem yapılacak saat aralığı

TradeOnMONDAY ~ TradeOnSUNDAY – Hangi günlerde işlem yapılacağını belirler

Lot Ayarları

Lots – Sabit lot miktarı

LotsByLeverage_defaultIsSetedLots – true ise lot miktarı kaldıraç oranına göre dinamik olarak hesaplanır

LeverageToUse – Dinamik lot hesaplamasında kullanılan kaldıraç çarpanı

EMA Ayarları

EMA_Fast – Hızlı EMA periyodu

EMA_Medium – Orta EMA periyodu

EMA_VerySlow – Yavaş EMA periyodu

Risk Yönetimi

TakeProfit_in_Pips – Kar al seviyesi (pips cinsinden)

StoppLoss_in_Pips – Zarar durdur seviyesi (pips cinsinden)

Trend Modu Seçimi

Girişlerin kesişmelere mi yoksa EMA hizalanmasına mı dayalı olduğunu belirler

Önerilen Kullanım

Bu EA, döviz pariteleri, endeksler, değerli metaller ve kripto para birimleri dahil olmak üzere tüm finansal enstrümanlarla uyumludur. Doğru parametrelerle yapılandırıldığında swing trading, gün içi işlemler veya scalping stratejileri için optimize edilebilir. Sadeliği sayesinde hem yeni başlayanlar hem de EMA temelli stratejileri özelleştirmek veya test etmek isteyen ileri düzey kullanıcılar için uygundur. Karmaşıklığın hüküm sürdüğü bir dünyada, bazen basitlik en istikrarlı sonucu verir

