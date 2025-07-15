Traicho
Traicho EA – Üçlü EMA Mantığıyla Trend Ticareti
Traicho EA, MetaTrader 5 için geliştirilmiş hafif ve pratik bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Üç adet üssel hareketli ortalama (EMA) kullanan sade bir trend takip stratejisine dayanır. Net yön sinyalleri ve basit pozisyon yönetimi tercih eden yatırımcılar için idealdir
Bu EA, hem doğrudan kullanılabilecek kadar basit hem de daha gelişmiş stratejiler için temel oluşturabilecek kadar esnek bir altyapı sunar
Farklı semboller veya zaman dilimleri için hazır .set ayar dosyaları isterseniz, bana arkadaşlık isteği gönderin ve mesaj atın.
Ana Strateji
EA, hızlı, orta ve yavaş olmak üzere üç EMA’nın birbiriyle olan ilişkisine göre alım/satım kararları verir. Kesim Modu (Crossover): EMA’lar doğru sırayla kesiştiğinde işlem açar. Hizalanma Modu (Alignment): Tüm EMA’lar aynı yönde sıralandığında işlem açar. Bu davranış şu parametreyle kontrol edilir: true = Kesişmelere dayalı girişler false = EMA’lar aynı yönde hizalandığında giriş yapılır
Girdi Parametreleri
Pozisyon Yönetimi
LongPositions – Alım işlemlerini aktif eder
ShortPositions – Satım işlemlerini aktif eder
Ticaret Zamanlaması
start_time / end_time – Gün içinde işlem yapılacak saat aralığı
TradeOnMONDAY ~ TradeOnSUNDAY – Hangi günlerde işlem yapılacağını belirler
Lot Ayarları
Lots – Sabit lot miktarı
LotsByLeverage_defaultIsSetedLots – true ise lot miktarı kaldıraç oranına göre dinamik olarak hesaplanır
LeverageToUse – Dinamik lot hesaplamasında kullanılan kaldıraç çarpanı
EMA Ayarları
EMA_Fast – Hızlı EMA periyodu
EMA_Medium – Orta EMA periyodu
EMA_VerySlow – Yavaş EMA periyodu
Risk Yönetimi
TakeProfit_in_Pips – Kar al seviyesi (pips cinsinden)
StoppLoss_in_Pips – Zarar durdur seviyesi (pips cinsinden)
Trend Modu Seçimi
Girişlerin kesişmelere mi yoksa EMA hizalanmasına mı dayalı olduğunu belirler
Önerilen Kullanım
Bu EA, döviz pariteleri, endeksler, değerli metaller ve kripto para birimleri dahil olmak üzere tüm finansal enstrümanlarla uyumludur. Doğru parametrelerle yapılandırıldığında swing trading, gün içi işlemler veya scalping stratejileri için optimize edilebilir. Sadeliği sayesinde hem yeni başlayanlar hem de EMA temelli stratejileri özelleştirmek veya test etmek isteyen ileri düzey kullanıcılar için uygundur. Karmaşıklığın hüküm sürdüğü bir dünyada, bazen basitlik en istikrarlı sonucu verir
Özel Sürüm mü Lazım?
