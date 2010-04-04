MACDucks swap MT4

MACDuck: Il tuo amico aiutante nel Forex Ciao! Incontra MACDuck, il nostro piccolo compagno di trading tutto concentrato sull'indicatore MACD e nel catturare quelle dolci tendenze in movimento. È semplice, efficace e progettato per dare una bella spinta al tuo gioco di trading. Cose fantastiche che fa MACDuck:

  1. Funziona con coppie grandi e piccole: sia che si tratti di coppie forex principali o più piccole, MACDuck ti copre.
  2. Scegli la direzione: Vuoi andare long? Short? Entrambi? Decidi tu!
  3. Scambio intelligente: Entra in azione solo se lo swap giornaliero non ti sta tirando giù.
  4. Magia dello Stop Trailing: Sa quando fare un passo indietro e proteggere quei guadagni.
  5. Personalizza a modo tuo: Fai lavorare MACDuck esattamente come ti piace con un sacco di impostazioni.
  6. Chiusura se va nella direzione opposta: Se il mercato va in un'altra direzione, chiude nelle condizioni opposte per minimizzare la perdita. Impostazioni con cui giocare: Parametri di input:  Posizioni Long: Abilita o disabilita l'apertura di posizioni LONG/BUY.  Posizioni Short: Abilita o disabilita l'apertura di posizioni SHORT/SELL.  Solo Swap Giornaliero Positivo: Scegli di aprire posizioni solo se lo swap giornaliero è neutro o positivo.  Lotti: Specifica la dimensione del lotto per i tuoi scambi. In alternativa, determina i lotti in base alla leva finanziaria con l'opzione "LotsByLeverage_defaultIsSetedLots".  Leva da utilizzare: Se utilizzi la leva finanziaria per determinare i lotti, specifica la leva desiderata. Calcolato come: Leva * Denaro dell'Account = LotsToOpen.  Take Profit: Imposta il tuo livello di take profit desiderato (in pips).  Stop Loss: Definisci il limite di stop loss (in pips) per proteggere i tuoi scambi.  Stop Trailing: Automatizza il livello di stop trailing (in pips) per ottimizzare le uscite dagli scambi.  Livello di Apertura MACD: Specifica il livello MACD (in pips) a cui le posizioni dovrebbero essere aperte.  Livello di Chiusura MACD: Determina il livello MACD (in pips) per chiudere le posizioni.  Periodo di Tendenza MA: Imposta il periodo per il controllo della tendenza della media mobile. Suggerimento rapido: MACDuck brilla davvero in tempi più lunghi. È perché gli piace andare con le tendenze che si sono stabilite. Ed è sempre una buona idea testare le cose prima di tuffarsi, vero? Raccomandazioni: Sebbene MACDuck sia versatile in vari lassi di tempo, è particolarmente efficace in quelli più lunghi. È preferibile lavorare solo in un modo, long o short, ma hai l'opzione di fare entrambi. Questo a causa dell'affidabilità intrinseca dell'indicatore MACD durante le fasi di tendenza prolungate. Come sempre, è essenziale testare qualsiasi strategia o EA nelle specifiche condizioni di mercato in cui intendi fare trading. Quindi, perché aspettare? Lascia che MACDuck sia il tuo nuovo compagno di trading. Buon trading! 🦆📈


Prodotti consigliati
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Divergence Progression
Anton Karabeinikov
Experts
Expert Advisor " Divergence Progression» For the EA to work, you need to download the indicator from the CodeBase section-http: / / www. mql5. com/ru/code/32437 - and place it in the MQL4/Indicators folder Recommended parameters D1 EUR / USD: TakeProfit-250; StopLoss-30; Closing on the opposite signal=false; This expert Advisor is medium-term and is intended only for trading on the D1 period on the EUR / USD pair. T
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
FREE
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
EA Black Spark
Suparma Suparma
Experts
Introducing Black Spark - Your Path to Informed Investing. Investment decisions can often feel overwhelming for investors. However, with Black Spark, you can seize control and make well-informed choices. Our cutting-edge system is designed to provide you with up-to-the-minute information by analyzing vast amounts of real-time market data. Through advanced algorithms, we identify patterns and trends, delivering personalized recommendations that align with your unique investment preferences. Our a
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Experts
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
FDM Strategy
Paranchai Tensit
Experts
FDM Strategy is an Expert Advisor based on fractals and five dimension method. Five Dimensions expert system is developed based on a theory combining the Chaos Theory with the trading psychology and the effects that each has on the market movement. There is also an ADX (measuring trend strength with average directional movement index) used as a trading filter. Long and Short Trade Signals: If fractal to buy is above the Alligator's Teeth (red line), the pending Sell Stop order must be placed 1 p
Maximo Momentum Gold EA
Sayan Vandenhout
Experts
Maximo Momentum  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000 a
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Exotic Adrenalins
Ivan Simonika
Experts
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Reef Scalper
Charles Crete
Experts
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Creature
Natalya Sopina
1 (1)
Experts
Creature  - is an automated trading system - trend scalper. EA work strategy: The trades are made at rollback from main trend. Indicator Bollinger Bands is responsible for trend and channel determination. The EA opens orders at channel breakdown for definite value of points. False enters are filtered by breakdown minimal price bounce limiter resulting in loss trades cut.Orders can be closed at take-profit, trailing-stop, stop-loss and at defined time elapse. Time limit of the EA work is availabl
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Experts
Modelli armonici ,scanner e trader Modelli inclusi: Modello ABCD Modello Gartley Modello pipistrello Modello cifrato 3Modello di guida Motivo cigno nero Motivo cigno bianco Motivo Quasimodo o Motivo Over Under Modello alternativo del pipistrello Motivo a farfalla Modello di granchio profondo Modello di granchio Modello di squalo Modello FiveO Modello testa e spalle Modello triangolo ascendente Uno due tre modello E 8 modelli personalizzati Voenix è uno scanner di pattern armonici multi timefram
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
Experts
The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
FREE
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Experts
Il robot di trading VR Black Box si basa sulla popolare e collaudata strategia di trend following. Nel corso di diversi anni, i conti di trading live sono stati migliorati attraverso aggiornamenti regolari e l'introduzione di nuove idee. Grazie a ciò, VR Black Box è diventato un robot commerciale potente e unico in grado di impressionare sia i principianti che i trader esperti. Per conoscere il robot e valutarne l'efficacia, è sufficiente installarlo su un account demo e osservare i risultati pe
RRS Impulse Plus
Rajeev Ranjan Sharma
Experts
RRS Impulse Plus EA is an advanced version of RRS Impulse EA . This upgraded version provides more flexibility with several new options. The EA scalps using the Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscillator, Moving Average (MA), and Bollinger Bands indicators to identify trend and counter-trend opportunities. As a multi-pair EA , it scans multiple currency pairs for signals. This EA includes various features such as Trailing, Risk Management, Money Management, Restriction Mode, and more.
FREE
Magic Win
- Reni
4 (2)
Experts
EA MAGIC WIN is the advanced trading system which was tested for long on different market conditions with heavy load tests. Based on our custom indicator which is backed with mean reversion concept along with few other algorithm this products fits itself into the current market conditions and act accordingly.  Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Recommended TF: M15. Setfile can be downloaded from here : Click Here Features Easy Setup: You just need to drag the EA
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experts
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Goldmine Ventures EA Gold
Sayan Vandenhout
Experts
Goldmine Ventures USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON M15 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a
GridMasterFx
Sergey Kruglov
Experts
GridMasterFx is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market conditi
ET9 for MT4
Hui Qiu
5 (3)
Experts
ET9 New on the Market, Launch promo! Only a few copies left at: $699 Next price: $799 Final price: $1599 The Best  Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes！ ET9  for MT4 Updated 4.80 !!   Important update: Merge Dragon Ball's H4 breakout strategy, Optimize parameters,     Add MaxStopLoss and MaxTakeProfit parameters Include Free  ET1 for MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/113219 Dragon Ball MT4 Updated v1.80 !!  https://www.mql5.com/en/market/product/116521 Descriptions ET9 for
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Sistema di trading a griglia non Martingale per l'oro (XAUUSD) Gold Throne EA è un Expert Advisor progettato esclusivamente per il trading sull'oro (XAUUSD). Opera secondo una metodologia di trading a griglia strutturata, evitando al contempo l'uso della strategia di money management Martingala. Invece di aumentare esponenzialmente le dimensioni dei lotti dopo le perdite, l'EA utilizza un approccio di dimensionamento dei lotti fisso o regolabile in modo incrementale, offrendo
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
Sono rimaste solo 1/5 copie a questo prezzo ---> Prezzo successivo 175$ // Versione MT5 Gold King AI è stato creato utilizzando TensorTrade, un framework Python open source progettato specificamente per costruire, addestrare, valutare e implementare algoritmi di trading robusti utilizzando l'apprendimento rinforzato. L'algoritmo opera durante la sessione di trading di New York. Dopo aver analizzato il mercato per un paio d'ore per identificare le aree di interesse, inserisce ordini in sospeso c
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
OpenScalp GXT è un sistema di scalping semplice supportato dal consenso dei modelli GPT più recenti. Puoi selezionare il modello preferito dal menu a tendina nelle impostazioni di input oppure lasciare che l’EA lo scelga automaticamente. Ogni ordine viene inserito singolarmente, uno alla volta, senza l’uso di strategie martingala o griglia. Inoltre, ogni posizione è protetta da un sistema di stop loss dinamico virtuale con possibilità di stop loss fisso completamente personalizzabile. Il consens
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro è un sistema per recuperare i prelievi da altri consulenti o da ordini aperti manualmente. RM Pro ha la capacità di adattarsi automaticamente in modo dinamico. Il trader deve selezionare il livello di rischio e il consulente lavorerà in modalità completamente automatica. Può funzionare in modalità di recupero prelievo e in modalità standby! Se un altro consulente genera un prelievo, RM Pro lo disabiliterà, bloccherà la posizione e avvierà il processo di ripristino del depos
Altri dall’autore
TimeLS LightSpeed
Kaloyan Ivanov
Experts
TimeLS_LightSpeed è un Expert Advisor (EA) per MetaTrader 5 basato sul tempo, progettato per eseguire e gestire operazioni in momenti precisi definiti dall’utente. Offre impostazioni altamente configurabili per controllare le finestre di trading, i tipi di posizione e le esecuzioni programmate esclusive con parametri individuali. Scrivimi se hai domande. Ho alcuni file .set predefiniti per determinati mercati. Funzionalità principali e impostazioni Permessi di trading Possibilità di abilitare o
Candle Cross DCR
Kaloyan Ivanov
Experts
Descrizione dell’Expert Advisor: Candle Cross DCR Candle Cross DCR è un Expert Advisor completamente automatizzato per MetaTrader 5. Genera segnali di trading precisi quando una candela attraversa una media mobile esponenziale. Può anche usare un filtro DCR opzionale, composto da DeMarker, CCI e RSI, per confermare o bloccare i segnali. Logica della strategia Un segnale di ingresso si genera quando una candela chiude al di là della EMA: Acquisto se la candela chiude sopra l’EMA e la precedente
FREE
Emilian II
Kaloyan Ivanov
Experts
La prima versione di questo Expert Advisor era gratuita, ma a causa dell’elevata richiesta da parte dei trader, ho creato Emilian II con più filtri e maggiore precisione. Ho aggiunto MACD, ADX e Frattali, e altre funzionalità saranno introdotte nei futuri aggiornamenti richiesti dai clienti. Se lo acquisti ora, riceverai tutti i futuri aggiornamenti e supporto tecnico. Lo sto offrendo al prezzo più basso possibile per un periodo limitato, e il prezzo aumenterà in futuro. Emilian II è un Expert
Candle Cross DCR MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Descrizione dell’Expert Advisor: Candle Cross DCR Candle Cross DCR è un Expert Advisor completamente automatizzato per MetaTrader 5. Genera segnali di trading precisi quando una candela attraversa una media mobile esponenziale. Può anche usare un filtro DCR opzionale, composto da DeMarker, CCI e RSI, per confermare o bloccare i segnali. Logica della strategia Un segnale di ingresso si genera quando una candela chiude al di là della EMA: Acquisto se la candela chiude sopra l’EMA e la precedente
FREE
Emilian MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Emilian: L'Expert Advisor per MetaTrader 4 Panoramica Incontra Emilian, l'Expert Advisor che impiega Medie Mobili Esponenziali (EMA) e l’Indice di Forza Relativa (RSI 21) per aprire e chiudere operazioni. Offrendo strategie personalizzabili di gestione del rischio, Emilian utilizza anche l'Average True Range (ATR 12) o valori specifici in pip per impostare i livelli di Take Profit e Stop Loss. Caratteristiche Chiave Strategia di Incrocio EMA: Utilizza EMA veloci e lente (Slow & Fast) per i se
TimeLS MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Consulente Esperto Basato sul Tempo per MetaTrader 4 TimeLS МТ4 - Time Long Short Panoramica Il nostro consulente esperto basato sul tempo è progettato per offrire ai trader il vantaggio di una tempistica di mercato precisa. Il consulente esperto lavora con posizioni sia lunghe che corte e può persino aprirle entrambe contemporaneamente, offrendoti una flessibilità senza pari. Caratteristiche chiave: 1. Trading Specifico per il Tempo:     - Definisci le ore e i minuti esatti per aprire e chi
EmaBB MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
EmaBB MT4   : Expert Advisor per MT4 Panoramica: EmaBB si distingue come un Expert Advisor all'avanguardia per MT4, mescolando funzionalità avanzate e personalizzabili per ottimizzare la tua strategia di trading. È meticolosamente progettato per aprire posizioni LONG/BUY e SHORT/SELL, fornendo flessibilità e controllo sulle tue operazioni di trading. Integra armoniosamente la potenza delle Medie Mobili Esponenziali (EMA), delle Bollinger Bands e delle avanzate strategie di stop loss mobile per o
C7x21 Crossing MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Introduzione a C7x21 Crossing - L'Expert Advisor personalizzabile per le strategie di incrocio SMA Scopri il potenziale della classica ma potente strategia di incrocio della Media Mobile Semplice (SMA) 7/21 con C7x21 Crossing. Progettato con maestria per operare in una vasta gamma di mercati e tempi, questo Expert Advisor (EA) sfrutta l'approccio collaudato degli incroci SMA, potenziato dalla precisione aggiuntiva di un filtro dell'Indice di Canale delle Materie Prime (CCI) a 14 periodi. Caratte
Emilian II MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
La prima versione di questo Expert Advisor era gratuita, ma a causa dell’elevata richiesta da parte dei trader, ho creato Emilian II con più filtri e maggiore precisione. Ho aggiunto MACD, ADX e Frattali, e altre funzionalità saranno introdotte nei futuri aggiornamenti richiesti dai clienti. Se lo acquisti ora, riceverai tutti i futuri aggiornamenti e supporto tecnico. Lo sto offrendo al prezzo più basso possibile per un periodo limitato, e il prezzo aumenterà in futuro. Emilian II è un Expert
Black Swan Breakout MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Black Swan Breakout EA – ingressi precisi dopo periodi di bassa volatilità Black Swan Breakout EA è un sistema di trading per MetaTrader 4/5 progettato per individuare rotture di prezzo dopo fasi di calma del mercato. Utilizza le Bande di Bollinger per rilevare l'espansione dei prezzi e include filtri opzionali per confermare la forza e la qualità della rottura. Sono state aggiunte alcune nuove funzionalità e indicatori come DeMarker, Frattali, CCI, oltre ai giorni della settimana in cui fare tr
Forex Bacteria MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Forex Bacteria – Expert Advisor per MetaTrader 4/5 Forex Bacteria è un Expert Advisor (EA) automatizzato progettato per la piattaforma MetaTrader 4/5. Proprio come i batteri benefici convivono con noi in simbiosi nella natura, il nostro obiettivo è convivere in modo armonioso e simbiotico con i mercati. È un EA pronto all’uso: ti basta impostare le tue preferenze di gestione del rischio e scegliere i giorni della settimana in cui desideri operare. Ottimizzato negli ultimi 12 anni, dà i migliori
TimeLS LightSpeed MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
TimeLS_LightSpeed è un Expert Advisor (EA) per MetaTrader 4/5 basato sul tempo, progettato per eseguire e gestire operazioni in momenti precisi definiti dall’utente. Offre impostazioni altamente configurabili per controllare le finestre di trading, i tipi di posizione e le esecuzioni programmate esclusive con parametri individuali. Scrivimi se hai domande. Ho alcuni file .set predefiniti per determinati mercati. Funzionalità principali e impostazioni Permessi di trading Possibilità di abilitare
Prochlorococcus MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Questo Expert Advisor (EA) è pronto all’uso (plug-and-play) ed è ottimizzato per USD/JPY. È stata aggiunta la possibilità di scegliere quale leva utilizzare, insieme ad alcune ottimizzazioni. Ora disponibile al prezzo più basso possibile. Assicurati che il fuso orario UTC corretto sia impostato nei parametri di input, in modo che l’EA possa determinare con precisione l’ora nelle diverse località. Altre coppie di valute potranno essere aggiunte in futuro, ma fino ad ora i migliori risultati sono
Cupriavidus Bacteria MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Cupriavidus Bacteria   è un sistema di trading completamente automatizzato basato sul tempo, sviluppato esclusivamente per il mercato dell'oro (GOLD). Questo Expert Advisor funziona con modalità “plug and play”: non richiede alcuna configurazione manuale. Tutta la logica strategica, gli orari operativi e la gestione del rischio sono già integrati, rendendolo una soluzione semplice e affidabile per ogni trader. Il nome del sistema deriva dal batterio reale   Cupriavidus metallidurans , noto per l
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Aggiunta la possibilità di modificare la dimensione del lotto e rendere l'EA il più economico possibile. Se lo acquisti, riceverai supporto e aggiornamenti futuri. Per favore, supportane lo sviluppo. Questo EA è pronto all’uso. AussiePrecision   è un Expert Advisor (EA) sensibile al tempo per MetaTrader 5, progettato specificamente per la coppia di valute AUD/USD. È progettato per eseguire operazioni in momenti predefiniti e controllati, ed è ideale per i trader che desiderano automatizzare ingr
TimeLS Close Positions MT4
Kaloyan Ivanov
Utilità
Utility TimeLs Close Positions è uno strumento per gestire e automatizzare la chiusura delle posizioni in MetaTrader 5. Consente un controllo flessibile su quando e come chiudere le posizioni aperte, in base a orario, simbolo, direzione, magic number e commento. Puoi disattivare il trading in determinati giorni della settimana Puoi impostare un orario specifico per chiudere tutte le posizioni aperte Puoi filtrare la chiusura per simbolo, direzione (Buy/Sell), magic number o commento Puoi program
TimeLS
Kaloyan Ivanov
Experts
Consulente Esperto Basato sul Tempo per MetaTrader TimeLS - Time Long Short Panoramica Il nostro consulente esperto basato sul tempo è progettato per offrire ai trader il vantaggio di una tempistica di mercato precisa. Il consulente esperto lavora con posizioni sia lunghe che corte e può persino aprirle entrambe contemporaneamente, offrendoti una flessibilità senza pari. Caratteristiche chiave: 1. Trading Specifico per il Tempo:     - Definisci le ore e i minuti esatti per aprire e chiudere
Emilian
Kaloyan Ivanov
Experts
Emilian: L'Expert Advisor per MetaTrader 5 Panoramica Incontra Emilian, l'Expert Advisor che impiega Medie Mobili Esponenziali (EMA) e l’Indice di Forza Relativa (RSI 21) per aprire e chiudere operazioni. Offrendo strategie personalizzabili di gestione del rischio, Emilian utilizza anche l'Average True Range (ATR 12) o valori specifici in pip per impostare i livelli di Take Profit e Stop Loss. Caratteristiche Chiave Strategia di Incrocio EMA: Utilizza EMA veloci e lente (Slow & Fast) per i se
EmaBB
Kaloyan Ivanov
Experts
EmaBB: Expert Advisor per MT5 Panoramica: EmaBB si distingue come un Expert Advisor all'avanguardia per MT5, mescolando funzionalità avanzate e personalizzabili per ottimizzare la tua strategia di trading. È meticolosamente progettato per aprire posizioni LONG/BUY e SHORT/SELL, fornendo flessibilità e controllo sulle tue operazioni di trading. Integra armoniosamente la potenza delle Medie Mobili Esponenziali (EMA), delle Bollinger Bands e delle avanzate strategie di stop loss mobile per ottimizz
MACDucks swap
Kaloyan Ivanov
Experts
MACDuck: Il tuo amico aiutante nel Forex Ciao! Incontra MACDuck, il nostro piccolo compagno di trading tutto concentrato sull'indicatore MACD e nel catturare quelle dolci tendenze in movimento. È semplice, efficace e progettato per dare una bella spinta al tuo gioco di trading. Cose fantastiche che fa MACDuck: Funziona con coppie grandi e piccole: sia che si tratti di coppie forex principali o più piccole, MACDuck ti copre. Scegli la direzione: Vuoi andare long? Short? Entrambi? Decidi tu! Scamb
C7x21 Crossing
Kaloyan Ivanov
Experts
Introduzione a C7x21 Crossing - L'Expert Advisor personalizzabile per le strategie di incrocio SMA Scopri il potenziale della classica ma potente strategia di incrocio della Media Mobile Semplice (SMA) 7/21 con C7x21 Crossing. Progettato con maestria per operare in una vasta gamma di mercati e tempi, questo Expert Advisor (EA) sfrutta l'approccio collaudato degli incroci SMA, potenziato dalla precisione aggiuntiva di un filtro dell'Indice di Canale delle Materie Prime (CCI) a 14 periodi. Caratte
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Experts
Forex Bacteria Expert Advisor per MetaTrader 5 Forex Bacteria è un Expert Advisor (EA) automatizzato progettato per MetaTrader 5. Così come i batteri benefici coesistono simbioticamente con noi in natura, ci sforziamo di coesistere in modo armonioso e simbiotico con i mercati. È un EA plug-and-play in cui è necessario solo impostare le preferenze di gestione del rischio e scegliere i giorni della settimana in cui si desidera operare. Principalmente focalizzato e ottimizzato negli ultimi 12 anni,
Black Swan Breakout
Kaloyan Ivanov
Experts
Black Swan Breakout EA – ingressi precisi dopo periodi di bassa volatilità Black Swan Breakout EA è un sistema di trading per MetaTrader 4/5 progettato per individuare rotture di prezzo dopo fasi di calma del mercato. Utilizza le Bande di Bollinger per rilevare l'espansione dei prezzi e include filtri opzionali per confermare la forza e la qualità della rottura. Sono state aggiunte alcune nuove funzionalità e indicatori come DeMarker, Frattali, CCI, oltre ai giorni della settimana in cui fare t
Traicho
Kaloyan Ivanov
Experts
Traicho EA – Trading di tendenza con logica basata su tre medie mobili esponenziali (EMA) Traicho EA è un Expert Advisor leggero e funzionale per MetaTrader 5 basato su una strategia semplice di trend following che utilizza tre medie mobili esponenziali (EMA). È ideale per i trader che preferiscono segnali chiari e una gestione delle posizioni semplificata. Questo EA è perfetto per chi cerca una base semplice comprensibile e personalizzabile da utilizzare così com’è oppure come punto di partenz
Prochlorococcus
Kaloyan Ivanov
Experts
Questo Expert Advisor (EA) è pronto all’uso (plug-and-play) ed è ottimizzato per USD/JPY. È stata aggiunta la possibilità di scegliere quale leva utilizzare, insieme ad alcune ottimizzazioni. Ora disponibile al prezzo più basso possibile. Assicurati che il fuso orario UTC corretto sia impostato nei parametri di input, in modo che l’EA possa determinare con precisione l’ora nelle diverse località. Altre coppie di valute potranno essere aggiunte in futuro, ma fino ad ora i migliori risultati sono
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
Aggiunta la possibilità di modificare la dimensione del lotto e rendere l'EA il più economico possibile. Se lo acquisti, riceverai supporto e aggiornamenti futuri. Per favore, supportane lo sviluppo. Questo EA è pronto all’uso. AussiePrecision è un Expert Advisor (EA) sensibile al tempo per MetaTrader 5, progettato specificamente per la coppia di valute AUD/USD. È progettato per eseguire operazioni in momenti predefiniti e controllati, ed è ideale per i trader che desiderano automatizzare ingres
Cupriavidus Bacteria
Kaloyan Ivanov
Experts
Cupriavidus Bacteria è un sistema di trading completamente automatizzato basato sul tempo, sviluppato esclusivamente per il mercato dell'oro (GOLD). Questo Expert Advisor funziona con modalità “plug and play”: non richiede alcuna configurazione manuale. Tutta la logica strategica, gli orari operativi e la gestione del rischio sono già integrati, rendendolo una soluzione semplice e affidabile per ogni trader. Il nome del sistema deriva dal batterio reale Cupriavidus metallidurans , noto per la su
Top 23 Indicators
Kaloyan Ivanov
Experts
#Saldi Estivi Top 23 Indicators è uno degli Expert Advisor più configurabili disponibili. Le combinazioni e i modelli che si possono creare sono praticamente infiniti. Questo ti offre un approccio molto unico e personalizzato ai mercati con cui desideri lavorare. La capacità di trovare uno schema ripetibile e unico tra tante combinazioni può diventare un tuo vantaggio. Top 23 Indicators: //-------------------------------------- RSI – Relative Strength Index   MACD – Moving Average Conver
TimeLS Close Positions
Kaloyan Ivanov
Utilità
Utility TimeLs Close Positions è uno strumento per gestire e automatizzare la chiusura delle posizioni in MetaTrader 5. Consente un controllo flessibile su quando e come chiudere le posizioni aperte, in base a orario, simbolo, direzione, magic number e commento. Puoi disattivare il trading in determinati giorni della settimana Puoi impostare un orario specifico per chiudere tutte le posizioni aperte Puoi filtrare la chiusura per simbolo, direzione (Buy/Sell), magic number o commento Puoi program
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione