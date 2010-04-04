MACDucks swap MT4
- Experts
- Kaloyan Ivanov
- Versione: 2.18
- Attivazioni: 5
MACDuck: Il tuo amico aiutante nel Forex Ciao! Incontra MACDuck, il nostro piccolo compagno di trading tutto concentrato sull'indicatore MACD e nel catturare quelle dolci tendenze in movimento. È semplice, efficace e progettato per dare una bella spinta al tuo gioco di trading. Cose fantastiche che fa MACDuck:
- Funziona con coppie grandi e piccole: sia che si tratti di coppie forex principali o più piccole, MACDuck ti copre.
- Scegli la direzione: Vuoi andare long? Short? Entrambi? Decidi tu!
- Scambio intelligente: Entra in azione solo se lo swap giornaliero non ti sta tirando giù.
- Magia dello Stop Trailing: Sa quando fare un passo indietro e proteggere quei guadagni.
- Personalizza a modo tuo: Fai lavorare MACDuck esattamente come ti piace con un sacco di impostazioni.
- Chiusura se va nella direzione opposta: Se il mercato va in un'altra direzione, chiude nelle condizioni opposte per minimizzare la perdita. Impostazioni con cui giocare: Parametri di input: Posizioni Long: Abilita o disabilita l'apertura di posizioni LONG/BUY. Posizioni Short: Abilita o disabilita l'apertura di posizioni SHORT/SELL. Solo Swap Giornaliero Positivo: Scegli di aprire posizioni solo se lo swap giornaliero è neutro o positivo. Lotti: Specifica la dimensione del lotto per i tuoi scambi. In alternativa, determina i lotti in base alla leva finanziaria con l'opzione "LotsByLeverage_defaultIsSetedLots". Leva da utilizzare: Se utilizzi la leva finanziaria per determinare i lotti, specifica la leva desiderata. Calcolato come: Leva * Denaro dell'Account = LotsToOpen. Take Profit: Imposta il tuo livello di take profit desiderato (in pips). Stop Loss: Definisci il limite di stop loss (in pips) per proteggere i tuoi scambi. Stop Trailing: Automatizza il livello di stop trailing (in pips) per ottimizzare le uscite dagli scambi. Livello di Apertura MACD: Specifica il livello MACD (in pips) a cui le posizioni dovrebbero essere aperte. Livello di Chiusura MACD: Determina il livello MACD (in pips) per chiudere le posizioni. Periodo di Tendenza MA: Imposta il periodo per il controllo della tendenza della media mobile. Suggerimento rapido: MACDuck brilla davvero in tempi più lunghi. È perché gli piace andare con le tendenze che si sono stabilite. Ed è sempre una buona idea testare le cose prima di tuffarsi, vero? Raccomandazioni: Sebbene MACDuck sia versatile in vari lassi di tempo, è particolarmente efficace in quelli più lunghi. È preferibile lavorare solo in un modo, long o short, ma hai l'opzione di fare entrambi. Questo a causa dell'affidabilità intrinseca dell'indicatore MACD durante le fasi di tendenza prolungate. Come sempre, è essenziale testare qualsiasi strategia o EA nelle specifiche condizioni di mercato in cui intendi fare trading. Quindi, perché aspettare? Lascia che MACDuck sia il tuo nuovo compagno di trading. Buon trading! 🦆📈