RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control

RiskGuardian Pro (MT4 Edition) - En İyi Prop Firm Hesap Koruyucusu

Tek bir duygusal işlem veya anlık risk yönetimi hatası nedeniyle Prop Firm mücadelelerinizde (FTMO, MFF vb.) başarısız olmaktan sıkıldınız mı? RiskGuardian Pro, değerlendirmeleri geçmenize ve fonlanmış hesabınızı korumanıza yardımcı olmak için tasarlanmış Zorunlu Disiplin Sisteminizdir.

🔥 Çözülen Temel Sorunlar:

* Anti-Tilt Sert Kilidi (Anti-Tilt Hard Lock): Tanımladığınız maksimum günlük düşüş (örneğin %4) sınırına ulaşıldığı anda tüm işlemleri anında kapatır ve terminali kilitler. İntikam ticaretini tamamen ortadan kaldırır.

* Tek Tıkla Lot Boyutu Belirleme: Manuel hesaplama yapmayı bırakın. İstediğiniz nakit riski girin, sistem otomatik olarak mükemmel lot boyutunu hesaplayarak her işlemin Prop Firm kurallarına uymasını sağlar.

* Fonlanmış Hesap Koruması: Sıkı günlük veya toplam düşüş limitlerini asla ihlal etmemenizi garanti ederek, fonlanmış durumunuzu maliyetli ihlallerden korur.

💸 Yatırım: RiskGuardian Pro'nun maliyeti, tek bir Prop Firm tekrar sınavı ücretinden önemli ölçüde daha düşüktür. Ticaret kariyeriniz için en ucuz ve en etkili sigortadır.