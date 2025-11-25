Neon Trade EA MT4
- Uzman Danışmanlar
- Evgeniy Ilin
- Sürüm: 8.6
- Etkinleştirmeler: 10
Neon Trade — sizi finansal özgürlüğe ve en üst düzey işlemeye götürecek son teknoloji bir çözüm
Her yatırımcının hedeflerinden ve ihtiyaçlarından bağımsız olarak taleplerini karşılayabilecek eşsiz bir işlem çözümü yaratmak istedim. Temel fikir, makine öğrenimini ileri düzey işlem teknikleriyle bir araya getirerek sinerjiden maksimum verimi elde etmeydi. Sistem, 1–2 ay içinde küçük bir yatırımı büyütmek kadar, yıllar boyu süren uzun vadeli yatırım stratejileri için de uygundur.
Ürün hakkında daha fazla bilgi almanıza yardımcı olacak bağlantılar
Şunları yapmak istiyorsanız:
- Satın almadan önce soru sormak veya satın aldıktan sonra destek almak
- Ürünü ücretsiz denemek
- Gerçek hesapta en muhafazakâr yaklaşım ile işlem yapmak için .SET dosyaları
- Telegram topluluğuma katılmak (soru sorabilir veya ürünü satın almış diğer kullanıcılarla iletişim kurabilirsiniz)
- Muhafazakâr yaklaşım ile işlem takibini incelemek
- Yalnızca MetaTrader 5 terminali için eşdeğer versiyon!
- Ürün ve giriş parametreleri hakkında detaylı rehber
ÖNEMLİ!!! Robotu satın aldıktan sonra veya satın almayı düşünüyorsanız, mutlaka bana özel mesaj yoluyla ulaşın — danışmanlık, tavsiyeler ve .SET yapılandırma dosyalarını size sağlayacağım.
Neon Trade’in Kullanım Senaryoları
- 300 dolardan başlayan küçük bir sermayeyi agresif tekniklerle hızla büyütmek (yüksek riski meşru ve gerekli gören, risk almaktan çekinmeyen yatırımcılar için)
- Sermayenin güvenliğini ve uzun vadeli istikrarı öncelikli kılan ciddi ve deneyimli yatırımcılar için uzun vadeli işlem stratejileri
- Prop firm (FTMO, Darwinex vb.) sınavlarını başarıyla geçmek. Size özel gereksinimlerinize göre yapılandırmada size yardımcı olur ve riski en aza indirerek finansmanı en hızlı şekilde almanızı sağlarım.
Avantajlar
|Çok Yönlülük
|Her tür hedefe uygundur ve her spesifik görevi çözmek için çok sayıda yardımcı işlem tekniği içerir.
|Çoklu Para Birimi Desteği
|Sistem, işlem yaptığı enstrümandan bağımsız olarak çalışan özgün bir araç olarak tasarlanmıştır.
|Dinamik Uyum
|Uzak sunucularımdan gelen sürekli ayar güncellemeleri, değişen piyasa koşullarına anında tepki verilmesini sağlar.
|Bulut Tabanlı Hesaplama
|Hesaplamaların yalnızca küçük bir kısmı cihazınızda yapılır; işin büyük kısmı güçlü sunucularda gerçekleştirilir.
|Kolay Kullanım
|İstediğiniz tek bir grafik üzerine kurulum yapmanız yeterlidir.
|Güvenilirlik
|Terminal yeniden başlatılsa veya beklenmedik bir durum yaşanılsa bile, robot pozisyonlarını kurtarır ve işlemeye devam eder. Mum (bar) temelli çalıştığı için, donanımda kısa süreli kesintiler işleme kritik etki yapmaz.
|Risk Kontrolü
|Riskler otomatik olarak para çiftleri arasında dağıtılır. Sistem, hedeflenen karlılık oranını korumaya çalışır ve riskleri anında yeniden hesaplar.
|Çekilme (Drawdown) Minimizasyonu
|Hedging sayesinde sistem, farklı para çiftleri ve zaman dilimlerinde işlem yaparak çekilmeyi azaltır.
|Gecikmeye Direnç
|Robot, yeni bir mum oluştuğunda işlem yapar; bu da demo ve gerçek hesaplarda eşit verimlilik sağlar.
|Ölçeklenebilirlik ve Genişletilebilirlik
|Eşsiz istemci-sunucu mimarisi sayesinde makine öğrenimi kapasitesi sürekli artırılabilir ve neredeyse her enstrüman, rakipsiz bir kaliteyle işlem görür.
|Esneklik
|Para çiftleri, çalışma modları ve işlem yönergeleri (long/short) gibi geniş yapılandırma seçenekleri sunar.
Öneriler
- Önerilen başlangıç sermayesi: 300 $ ve üzeri (sermaye ne kadar yüksekse o kadar iyidir, ancak zorunlu değildir)
- Hesap türü: hedging (çünkü aynı anda çoklu para birimi ve zaman dilimlerinde işlem yapılır)
- Önerilen broker’lar: RoboForex veya IC Markets gibi güvenilir broker’lar (swap ve spread’leri düşük olanları tercih edin)
- Başlamadan önce: mutlaka bana özel mesaj gönderin — hedeflerinize göre doğru şekilde yapılandırmanızı sağlayarak en iyi sonuçları elde etmenize yardımcı olurum.
Nasıl Çalışır — Basit Sözlerle
İlk Temel: Uzak Sunucularda Hesaplamalar
Herhangi bir algoritmik торговля (trading) robotunun temel görevi, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmektir. İşlemlerin kârlılığı doğrudan bu tahminlerin kalitesine bağlıdır. Makine öğrenimi kullanan çoğu robot, eski bir prensibe göre çalışır: Tüm hesaplamalar doğrudan VPS’te yapılır; aynı anda hem işlem yapılır hem de veri işlenir. Bu durum iki soruna yol açar:
- Makine öğrenimi yeteneklerini sınırlandırır.
- VPS üzerindeki yük nedeniyle işlem kalitesini düşürür.
Benim yaklaşımım farklıdır:
- Tüm hesaplamalar, ayrı ve güçlü sunuculara devredilmiştir.
- MetaTrader yalnızca işlem yapar — hesaplama yapmaz — çünkü zaten bu iş için tasarlanmıştır.
Robot, sunucudan periyodik olarak yeni optimizasyonları indirir ve ayarları “canlı” olarak günceller. Bu yaklaşımın iki temel avantajı vardır:
- Hesaplama gücü sürekli artar; dolayısıyla robot giderek daha kaliteli işlem yapar.
- Diğer robotların teknik sınırlamalar nedeniyle yapamadığı, tam kapsamlı çoklu para birimi eğitimi mümkün olur.
İkinci Temel: Çeşitlendirme (Diversifikasyon)
Çeşitlendirme, algoritmik trading’in istikrarını artırmak için en güçlü yöntemlerden biridir. Şunları sağlar:
- Kâr eğrisini düzleştirir.
- Çekilme oranlarını (drawdown) azaltır.
- İşlem sıklığını güvenle artırır.
Çoğu robot, önceden tanımlanmış bir veya birkaç döviz çiftiyle işlem yapar. Böyle bir “çeşitlendirme” minimum düzeydedir ve neredeyse hiçbir etki yaratmaz. Benim robotum bu sorunu kolayca çözer:
- Tüm döviz çiftlerini aynı anda işleyerek çeşitlendirme etkisini en üst düzeye çıkarır.
- Her çiftin eşit şekilde katkı sağlaması için işlem hacmini otomatik olarak dağıtır.
Bu, tüm riskin tek bir enstrümana yoğunlaşmasını tamamen önler. Dağıtım sistemi tamamen otomatik olarak çalışır.
Üçüncü Temel: Portföy Tabanlı İşlem ve Ek Modlar
İşlem hacmini çok sayıda döviz çifti ve zaman dilimi arasında dağıttığımızda, stratejiyi “ince ayar” yapmaya benzeyen portföy etkilerini kullanma imkânı doğar. Bu tam olarak şunu ifade eder:
- İşlem yapılan enstrümanlardaki para birimi bileşimini dikkate alarak hedging (risk karşılaması) etkisini artırabiliriz.
- Belirli para birimlerinin etkisini güçlendirebilir veya tam tersine telafi edebiliriz.
- Ek işlem modlarını etkinleştirebiliriz.
Bu modlar arasında şunlar yer alır:
- Martingale.
- Ortalama alma (averaging).
- Uzun vadeli pozisyon tutma.
- Pozitif swap’lar üzerinden işlem yapma.
- Gelişmiş filtreler.
Birden fazla döviz çiftiyle aynı anda işlem yapıldığında, bu yaklaşımlar çok daha güvenli hale gelir; çünkü riskler tüm portföye dağıtılmış olur. Tüm ek modlar, mevcut belgelerde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Belgeye erişim bağlantısı, dokümanın en baş kısmında yer almaktadır.