MACDucks swap MT4

MACDuck : Votre assistant Forex amical Salut ! Rencontrez MACDuck, notre petit copain de trading qui se concentre sur l'indicateur MACD et la capture de ces tendances mobiles douces. Il est simple, efficace et conçu pour donner un bon coup de pouce à votre jeu de trading. Les choses cool que fait MACDuck :

  1. Fonctionne avec des paires grandes et petites : que ce soit des paires de forex majeures ou plus petites, MACDuck vous couvre.
  2. Vous choisissez la direction : Vous voulez aller long ? Court ? Les deux ? À vous de décider !
  3. Échange Intelligent : Il n'entre en action que si le swap quotidien ne vous tire pas vers le bas.
  4. Magie du Stop Suiveur : Il sait quand reculer et protéger ces gains.
  5. Personnalisez à votre façon : Faites travailler MACDuck comme vous le souhaitez avec une multitude de paramètres.
  6. Fermeture s'il va dans la direction opposée : Si le marché va dans l'autre sens, il se ferme dans les conditions opposées pour minimiser les pertes. Paramètres à manipuler : Paramètres d'entrée :  Positions Longues : Activer ou désactiver l'ouverture de positions LONG/ACHAT.  Positions Courtes : Activer ou désactiver l'ouverture de positions COURT/VENTE.  Swap Quotidien Uniquement Positif : Choisissez d'ouvrir des positions seulement si le swap quotidien est neutre ou positif.  Lots : Spécifiez la taille du lot pour vos échanges. Alternativement, déterminez les lots en fonction du levier avec l'option "LotsByLeverage_defaultIsSetedLots".  Levier à Utiliser : Si vous utilisez le levier pour déterminer les lots, spécifiez le levier souhaité. Calculé comme suit : Levier * Argent du Compte = LotsToOpen.  Prendre Profit : Définissez votre niveau de prise de profit souhaité (en pips).  Stop Loss : Définissez la limite de stop loss (en pips) pour protéger vos échanges.  Stop Suiveur : Automatisez le niveau du stop suiveur (en pips) pour optimiser les sorties de trade.  Niveau d'Ouverture MACD : Spécifiez le niveau MACD (en pips) auquel les positions doivent être ouvertes.  Niveau de Fermeture MACD : Déterminez le niveau MACD (en pips) pour fermer les positions.  Période de Tendance MA : Définissez la période pour le contrôle de tendance de la moyenne mobile. Astuce rapide : MACDuck brille vraiment sur des périodes plus longues. C'est parce qu'il aime rouler avec des tendances qui se sont installées. Et c'est toujours une bonne idée de tester les choses avant de plonger, n'est-ce pas ? Recommandations : Bien que MACDuck soit polyvalent sur diverses périodes, il est particulièrement efficace sur les plus longues. Il est préférable de travailler uniquement dans un sens, long ou court, mais vous avez l'option de faire les deux. Cela est dû à la fiabilité inhérente de l'indicateur MACD pendant les phases de tendance prolongées. Comme toujours, il est essentiel de tester en arrière toute stratégie ou EA dans les conditions de marché spécifiques que vous avez l'intention de trader. Alors, pourquoi attendre ? Laissez MACDuck être votre nouveau copain de trading. Bon trading ! 🦆📈


