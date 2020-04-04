Cupriavidus Bacteria MT4

Cupriavidus Bacteria, yalnızca altın (GOLD) piyasasında işlem yapmak üzere geliştirilmiş, tamamen otomatik ve zaman tabanlı bir işlem sistemidir. Bu Uzman Danışman (Expert Advisor), “tak ve çalıştır” (plug and play) mantığıyla çalışır; herhangi bir manuel kurulum veya ayar yapmanıza gerek yoktur. Strateji mantığı, işlem zamanlaması ve risk yönetimi gibi tüm unsurlar sisteme entegre edilmiştir ve kullanıcıya sade, güvenilir bir deneyim sunar.

EA’nin ismi, gerçek hayatta bulunan ve altını emerek kristalleştirebilen Cupriavidus metallidurans adlı bakteriden gelmektedir. Bu biyolojik ilham, sistemin amacı ve hassasiyetini temsil eder: minimum müdahaleyle altın piyasasından istikrarlı şekilde değer üretmek.

Cupriavidus Bacteria, Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 5950X ve 12./13. nesil Intel Core i9 gibi yüksek performanslı işlemcilerden oluşan 40’tan fazla güçlü CPU ile donatılmış özel bir sunucu altyapısında kapsamlı testlerden geçirilmiştir. Her sürüm, yayınlanmadan önce milyonlarca tik verisiyle ve çeşitli piyasa koşullarında ayrıntılı şekilde test edilmiştir.

Sistem, yalnızca belirli zaman aralıklarında işlem yapar ve içsel olarak kalibre edilmiş özel mantıkla çalışır. Martingale veya Grid gibi yüksek riskli stratejiler kullanılmaz. Davranışı tutarlıdır, kontrol altındadır ve uzun yıllar süren geliştirme ile optimize edilmiştir.

Herhangi bir sorunuz olursa, benimle doğrudan iletişime geçmekten çekinmeyin. Size yardımcı olmaktan ve bu sistemden en iyi şekilde faydalanmanız için destek sağlamaktan memnuniyet duyarım.







