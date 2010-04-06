Uzman Danışman Açıklaması: Candle Cross DCR

Candle Cross DCR, MetaTrader 5 için geliştirilmiş tam otomatik bir Uzman Danışman sistemidir. Bir mum çubuğu üstel hareketli ortalamayı (EMA) geçtiğinde yüksek doğrulukta işlem sinyalleri üretir. İsteğe bağlı olarak bu sinyaller DeMarker, CCI ve RSI göstergelerinden oluşan DCR filtresi ile onaylanabilir.

Stratejinin Temel Mantığı

Giriş Sinyali

Mum çubuğu EMA’nın karşı tarafında kapanış yaptığında işlem sinyali oluşur.

Alım (BUY): Mum EMA’nın üstünde kapanır ve önceki mum EMA’nın altındaysa

Satım (SELL): Mum EMA’nın altında kapanır ve önceki mum EMA’nın üstündeyse

Opsiyonel Filtre Onayı

DeMarker, CCI ve RSI göstergeleri ayrı ayrı etkinleştirilebilir.

Tüm aktif filtreler aynı yönde onay vermediyse işlem açılmaz.

DeMarker: Alım için belirlenen alt sınırın altında, satım için üst sınırın üstünde

CCI: Alım için tanımlı seviyenin altında, satım için üstünde

RSI: Alım için minimum değerin üstünde, satım için maksimum değerin altında

Ayarlanabilir Girişler ve Özellikler

İşlem Kontrolü

Long ve Short işlemlerinin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması

Sadece günlük swap pozitifse işlem açma seçeneği

Aynı anda açık pozisyon sayısını sınırlama

Lot Yönetimi

Sabit lot kullanma veya bakiye ve kaldıraç oranına göre dinamik lot hesaplama

Teknik Ayarlar

EMA kesişimi için kullanılacak dönem

DeMarker, CCI ve RSI filtrelerinin etkinlik durumu, zaman dilimi, parametreleri, eşiği ve uygulanan fiyat tipi seçimi

Risk Yönetimi

Stop Loss ve Take Profit değerlerini pip cinsinden ayarlama

Çok Zaman Dilimli Destek

Tüm filtreler bağımsız zaman dilimlerinde çalışabilir.

Alt zaman diliminde giriş sinyali oluşturup üst zaman diliminde trend onayı alarak işlem girişi yapılmasına olanak tanır.

Hedef Kullanıcı Profili

Fiyat hareketine dayalı giriş yaparken teknik gösterge onayı isteyenler

Basitlik ve güvenilirlik arasında denge arayanlar

Çok zaman dilimli analiz (MTF) kullananlar

Mantıklı, esnek ve açık stratejiler tercih edenler



