Candle Cross DCR

Uzman Danışman Açıklaması: Candle Cross DCR

Candle Cross DCR, MetaTrader 5 için geliştirilmiş tam otomatik bir Uzman Danışman sistemidir. Bir mum çubuğu üstel hareketli ortalamayı (EMA) geçtiğinde yüksek doğrulukta işlem sinyalleri üretir. İsteğe bağlı olarak bu sinyaller DeMarker, CCI ve RSI göstergelerinden oluşan DCR filtresi ile onaylanabilir.

Stratejinin Temel Mantığı

Giriş Sinyali
Mum çubuğu EMA’nın karşı tarafında kapanış yaptığında işlem sinyali oluşur.
Alım (BUY): Mum EMA’nın üstünde kapanır ve önceki mum EMA’nın altındaysa
Satım (SELL): Mum EMA’nın altında kapanır ve önceki mum EMA’nın üstündeyse

Opsiyonel Filtre Onayı
DeMarker, CCI ve RSI göstergeleri ayrı ayrı etkinleştirilebilir.
Tüm aktif filtreler aynı yönde onay vermediyse işlem açılmaz.
DeMarker: Alım için belirlenen alt sınırın altında, satım için üst sınırın üstünde
CCI: Alım için tanımlı seviyenin altında, satım için üstünde
RSI: Alım için minimum değerin üstünde, satım için maksimum değerin altında

Ayarlanabilir Girişler ve Özellikler

İşlem Kontrolü
Long ve Short işlemlerinin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması
Sadece günlük swap pozitifse işlem açma seçeneği
Aynı anda açık pozisyon sayısını sınırlama

Lot Yönetimi
Sabit lot kullanma veya bakiye ve kaldıraç oranına göre dinamik lot hesaplama

Teknik Ayarlar
EMA kesişimi için kullanılacak dönem
DeMarker, CCI ve RSI filtrelerinin etkinlik durumu, zaman dilimi, parametreleri, eşiği ve uygulanan fiyat tipi seçimi

Risk Yönetimi
Stop Loss ve Take Profit değerlerini pip cinsinden ayarlama

Çok Zaman Dilimli Destek
Tüm filtreler bağımsız zaman dilimlerinde çalışabilir.
Alt zaman diliminde giriş sinyali oluşturup üst zaman diliminde trend onayı alarak işlem girişi yapılmasına olanak tanır.

Hedef Kullanıcı Profili
Fiyat hareketine dayalı giriş yaparken teknik gösterge onayı isteyenler
Basitlik ve güvenilirlik arasında denge arayanlar
Çok zaman dilimli analiz (MTF) kullananlar
Mantıklı, esnek ve açık stratejiler tercih edenler


