Top 23 Indicators
- Uzman Danışmanlar
- Kaloyan Ivanov
- Sürüm: 1.3
- Etkinleştirmeler: 5
Top 23 Indicators, mevcut en özelleştirilebilir uzman danışmanlardan biridir.
Oluşturulabilecek kombinasyonlar ve kalıplar neredeyse sonsuzdur.
Bu, çalışmak istediğiniz piyasalara çok özel ve kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sunar.
Bu kadar çok kombinasyon içinden tekrar edilebilir ve benzersiz bir desen bulma yeteneği sizin için büyük bir avantaj olabilir.
Top 23 Indicators:
//--------------------------------------
RSI – Relative Strength Index
MACD – Moving Average Convergence Divergence
MA – Moving Averages (SMA/EMA)
Bollinger Bands
Stochastic Oscillator
ATR – Average True Range
Ichimoku Kinko Hyo
ADX – Average Directional Index
Parabolic SAR
Volume (OBV)
CCI – Commodity Channel Index
DeMarker
Momentum
Force Index
Fractals
AO – Awesome Oscillator
WPR – Williams’ %R
MFI – Money Flow Index
Envelopes
TEMA
Alligator
Bears Power
Bulls Power
//--------------------------------------
