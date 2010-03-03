Top 23 Indicators

#Yaz İndirimi

Top 23 Indicators, mevcut en özelleştirilebilir uzman danışmanlardan biridir.

Oluşturulabilecek kombinasyonlar ve kalıplar neredeyse sonsuzdur.

Bu, çalışmak istediğiniz piyasalara çok özel ve kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sunar.

Bu kadar çok kombinasyon içinden tekrar edilebilir ve benzersiz bir desen bulma yeteneği sizin için büyük bir avantaj olabilir.

Top 23 Indicators:

//--------------------------------------

RSI – Relative Strength Index  
MACD – Moving Average Convergence Divergence  
MA – Moving Averages (SMA/EMA)  
Bollinger Bands  
Stochastic Oscillator  
ATR – Average True Range  
Ichimoku Kinko Hyo  
ADX – Average Directional Index  
Parabolic SAR  
Volume (OBV)  
CCI – Commodity Channel Index  
DeMarker  
Momentum  
Force Index  
Fractals  
AO – Awesome Oscillator  
WPR – Williams’ %R  
MFI – Money Flow Index  
Envelopes  
TEMA  
Alligator  
Bears Power  
Bulls Power

//--------------------------------------

Herhangi bir sorunuz varsa benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Önerilen ürünler
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Uzman Danışmanlar
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Meta Cove AI
Akshay Marjit
Uzman Danışmanlar
MetaCove AI: Precision Pullback Engine (v1.2) An Advanced, Fully-Automated Algorithmic Trading System by Meta Cove Technologies Website: www.metacove.io Version: 1.2 (Stops Fix Release) Platform: MetaTrader 5 (MT5) Overview: The MetaCove AI: Precision Pullback Engine is a high-performance, expert advisor (EA) built to identify low-risk, high-probability entry points in trending markets. The system is fully automated, employing institutional-grade logic to analyze pullbacks using multi-timefram
GoldenTrend Master
The Hung Ngo
Uzman Danışmanlar
GoldenTrend Master MT5: Forex Piyasasında Trend Takibi Yapan Nihai Uzman Danışman Genel Bakış: Dinamik forex piyasasında doğruluk ve güvenilirlik arayan yatırımcılar için vazgeçilmez bir ticaret aracı olan GoldenTrend Master MT5’i tanıtıyoruz. Güçlü trend takip algoritması ile bu Uzman Danışman (EA), riskleri en aza indirirken en iyi kar fırsatlarını yakalamanızı sağlar. Gerçek Hesap Sinyalleri:   https://www.mql5.com/en/signals/2248460 Ana Özellikler: Trend Takibi Stratejisi: GoldenTrend Maste
The Beta Trader
Dmitriy Nechaev
2.75 (4)
Uzman Danışmanlar
Otomatik alım satımın geleceğini etkilemeye hazır mısınız? Size büyük karlar vaat eden ancak işe yaramayan "kara kutulardan" bıktınız mı? Biz de! İşte bu yüzden, sadece satmakla kalmayıp sizinle birlikte geliştirdiğimiz bir forex botu olan "The Beta Trader" 'ı yarattık. Bunun mükemmel bir ürün olduğunu iddia etmiyoruz. Bunun, mükemmel bir ürün yaratmanın en iyi yolu olduğunu söylüyoruz. "Beta" adı tesadüfi değil; sizi ekibimizin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Test edin, deneyimlerinizi payl
Super Wall Street Index Us30
Tiago Oliveira Silva
Uzman Danışmanlar
**WALL STREET INDEX US30** PROMOTION VALID FOR 5 DAYS! **RECOMMENDATIONS FOR ACCOUNT AND TIME FRAMES TO USE THE EXPERT:** **TIME FRAME** : M1 or M5   **MAX SPREAD** : 50   **BROKER TYPE** : HEDGE   **DIGIT* *: 1   **INITIAL DEPOSIT** : 500 USD   **RECOMMENDED BROKERS** : PEPPERSTONE, ICMARKETS RAW The Wall Street US30 is an advanced Expert Advisor (EA) specifically developed to trade the US30 asset, which represents the Dow Jones Industrial Average index, including the leading companies in
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Uzman Danışmanlar
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Uzman Danışmanlar
# RoboInvest RoboInvest is a professional grid-based Expert Advisor built for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. It combines moving average crossovers, ATR volatility filter, and optional RSI confirmation to deliver highly adaptive entries during trending conditions. --- ## Strategy Overview - Entry signals based on fast MA vs slow MA (3 / 20 by default) - Optional RSI filter (entry when RSI confirms trend bias) - Grid logic with lot multiplier (default: 1.12) - Works during sp
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Uzman Danışmanlar
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Uzman Danışmanlar
Bu robot, Forex piyasasındaki işlem fırsatlarını belirlemek için bu iki popüler göstergeyi kullanır. RSI (Göreceli Güç Endeksi) göstergesi, bir varlığın piyasadaki diğer varlıklara göre göreceli gücünü ölçen bir teknik göstergedir. Bollinger Bands, piyasanın volatilitesini ölçen ve belirli bir varlık için fiyat sınırlarını belirlemeye yardımcı olan bir göstergedir. RSI ve Bollinger Bands göstergelerini kullanan işlem robotu, bu iki göstergenin birlikte kullanımıyla karlı işlem fırsatlarını beli
Blue Shark Mt5
Riccardo Canu
Uzman Danışmanlar
Blue Shark is a trading robot  for the trading on Forex. It a   Trend Following   system and works in this way: 1. Identify the trend 2. Wait for a retracement 3. Cover profits Blue Shark MT5 is a fully automated trading system that doesn't require any special skills from you. Just fire up this EA and rest. You don't need to set up anything, EA will do everything for you. EA is adapted to work on small deposits from $500. REQUIREMENTS FOR YOUR ACCOUNT Leverage >= 1:500 Balance >= $500 (or equ
GL Scalper EA
Fernando De Paljla Silva
Uzman Danışmanlar
GL Scalper EA uses Pure Price Action and Linear Gradient Strategy to identify a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, GL Scalper EA is for you.  GL Scalper EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The GL Scalper EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting with Tick
Gold Commander
Ibrahim Aljaref
3 (2)
Uzman Danışmanlar
Gold Commander – XAUUSD (Altın) İşlemlerinde Hassas Güç Gold Commander, XAUUSD (altın) paritesinde hassas işlemler için titizlikle tasarlanmış bir Uzman Danışman (EA)'dır. Temelinde strateji, istikrar ve sürdürülebilirlik bulunan bu sistem, altın piyasasında hesaplı hamlelerle ve sıkı risk yönetimiyle başarı arayan yatırımcılar için optimize edilmiştir. EA son derece gerçekçidir; sadece güçlü ve net tanımlanmış giriş noktalarında pozisyon açar, grid (ızgara), martingale, hedge gibi riskli strat
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Uzman Danışmanlar
Explore unique opportunities with precision in decisive moments of the financial market. You will be able to execute trades using a strategy that major banks and brokers utilize through high-frequency trading robots. Breaking News has been validated for years—its strategy was initially crafted manually and then carefully automated to ensure it performs exactly as needed to achieve high performance. When I was creating this strategy, I recorded over 40 screen videos to ensure everything was wor
Audit Edge
Phinius Mutethia Maore
Uzman Danışmanlar
AUDIT EDGE - The Apex of Precision Trading Automation Introduction to Audit Edge: A New Paradigm in Algorithmic Scalping In the intricate domain of algorithmic trading, where microsecond-level decisions delineate success from obscurity, Audit Edge emerges as an exceptionally engineered Expert Advisor (EA) for the MetaTrader 5 (MT5) platform. Conceived explicitly for scalping methodologies, Audit Edge transcends conventional automation by fusing advanced Artificial Intelligence (AI) frameworks, c
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
CJ News Trading MT5
Nguyen Duc Tam
Uzman Danışmanlar
Trading has never been easier! Let's check this out! MT4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/72153 Strategy There are some news within a day that can make the price jumps up or down very quickly and that is a good opportunity for traders to get some profits. Looking to scalp a news release? Here's how you can do it: Open two stop orders (a buy stop and a sell stop) 3 to 5 minutes before the news release. Place them about 15 to 20 pips away from the current market price. When the ne
BTCmax EA
Sergei Linskii
Uzman Danışmanlar
BTCmax EA - Meta Trader 5 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini hesaba katarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi ve lot çarpanı kullanır.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real Weltrade account + Set file to optimization at any other broker. Monitoring in t
GBPmax EA
Sergei Linskii
Uzman Danışmanlar
GBPmax EA - Meta Trader 5 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini hesaba katarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi ve lot çarpanı kullanır.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at any other broker. Tavsiy
FXmax EA MT5
Sergei Linskii
Uzman Danışmanlar
FXmax EA , Meta Trader 5 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini dikkate alarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve Meta Trader 5 standart göstergelerini kullanır. Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. Monitoring in the real account >>>   [ Click H
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
Bannbann style
Mr Pornchai Boonsom
Uzman Danışmanlar
Use for EURUSD H1 is very good for low drawdown and high profit. Can use original data for trade if you want high profit you can adjust new data and test before run. Can run it minimum capital 500 USD but you increase capital you can safe very good for port. We recommend that you run it on port standard not run on port raw spread because your profit will decrease. If you run port on swap free is very good for you.
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Uzman Danışmanlar
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Ultimate EA for Prop Firms
Riccardo Borello
4.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Prop Firmaları için Ultimate EA, MyForexFunds gibi Özel Mülkiyet Firmalarının zorluklarının üstesinden gelmek ve kurulmuş bir hesap almak için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Aslında, yönetilen hesaplar sunan şirketlerin koyduğu kurallara uymak için belirli işlevleri vardır. Öğretici, ayrıntılı açıklama, kılavuz ve ön ayarlar için bağlantı: https://www.mql5.com/en/blogs/post/752189 Yeni (Ağustos 2023): Zaman Izgarası İşlemi ve SuperTrend Stratejisi! - Aşağıdaki göstergelere göre
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Uzman Danışmanlar
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Uzman Danışmanlar
Live signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601 ] ! Next price --> $699 and final: 1779$ This is a smart grid-based automated trading system, meticulously developed from over a decade of trading experience. The system leverages quantitative analysis, trend evaluation, and key resistance levels to execute precise entries. Our EA specializes in trading three major currency pairs: AUDCAD NZDCAD AUDNZD Designed with both efficiency a
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Uzman Danışmanlar
Fully automatic advisor, GBPUSD . Timeframe m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 deeply analyzed all GBPUSD quotes I downloaded from high timeframes, in order to find a safe strategy; identified paranormal activity of this tool. The advisor tracks such atypical GBPUSD activities and will immediately react by trying to enter in the opposite direction. Each order is protected by a stop loss . One order can be divided into a maximum of three orders. Each order has its own take profit and stop loss. Mini
PipFinite Trend Grid EA MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.75 (8)
Uzman Danışmanlar
The Official "GRID EA" Using  PipFinite Trend PRO A Smart Trend Following EA Using Trend PRO Indicator Signals In a Unique Grid Strategy. Trend Grid EA takes the signal of Trend PRO Indicator on the first trade then builds succeeding trades if the move goes against it. The innovative grid algorithm manages each position to ensure every basket is closed in a net positive profit. LIVE ACCOUNT MONITORING Real account monitoring   https://t.me/pipfinite/997 Settings Used & Input Descriptions I
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (20)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.28 (58)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Yazarın diğer ürünleri
TimeLS LightSpeed
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
TimeLS_LightSpeed, MetaTrader 5 için zaman tabanlı bir uzman danışmandır (Expert Advisor - EA). Belirli bir tarih ve saatte işlem açmak ve yönetmek üzere tasarlanmıştır. Kullanıcıya işlem zaman dilimlerini, pozisyon türlerini ve özel zamanlanmış işlemleri bağımsız parametrelerle yapılandırma esnekliği sunar. Herhangi bir sorunuz olursa bana mesaj atın. Bazı piyasalar için önceden tanımlanmış .set dosyalarım var. Temel Özellikler ve Ayarlar İşlem İzinleri LONG (Alış) veya SHORT (Satış) işlemleri
Candle Cross DCR
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Uzman Danışman Açıklaması: Candle Cross DCR Candle Cross DCR, MetaTrader 5 için geliştirilmiş tam otomatik bir Uzman Danışman sistemidir. Bir mum çubuğu üstel hareketli ortalamayı (EMA) geçtiğinde yüksek doğrulukta işlem sinyalleri üretir. İsteğe bağlı olarak bu sinyaller DeMarker, CCI ve RSI göstergelerinden oluşan DCR filtresi ile onaylanabilir. Stratejinin Temel Mantığı Giriş Sinyali Mum çubuğu EMA’nın karşı tarafında kapanış yaptığında işlem sinyali oluşur. Alım (BUY): Mum EMA’nın üstünde k
FREE
Emilian II
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Bu EA'nın ilk sürümü ücretsizdi, ancak yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine daha fazla filtre ve geliştirilmiş hassasiyete sahip Emilian II'yi oluşturdum. MACD, ADX ve Fraktal filtrelerini ekledim, ayrıca müşterilerden gelen talepler doğrultusunda gelecekte yeni özellikler de eklenecek. Şimdi satın alırsanız, tüm gelecek güncellemeleri ve teknik desteği ücretsiz olarak alacaksınız. EA'yı sınırlı bir süre için mümkün olan en düşük fiyattan sunuyorum, fiyat ilerleyen zamanlarda artacaktır. E
Candle Cross DCR MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Uzman Danışman Açıklaması: Candle Cross DCR Candle Cross DCR, MetaTrader 5 için geliştirilmiş tam otomatik bir Uzman Danışman sistemidir. Bir mum çubuğu üstel hareketli ortalamayı (EMA) geçtiğinde yüksek doğrulukta işlem sinyalleri üretir. İsteğe bağlı olarak bu sinyaller DeMarker, CCI ve RSI göstergelerinden oluşan DCR filtresi ile onaylanabilir. Stratejinin Temel Mantığı Giriş Sinyali Mum çubuğu EMA’nın karşı tarafında kapanış yaptığında işlem sinyali oluşur. Alım (BUY): Mum EMA’nın üstünde k
FREE
Emilian MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Emilian: MetaTrader 4 İçin Uzman Danışman Genel Bakış Emilian ile tanışın, bu Uzman Danışman, işlemleri açmak ve kapatmak için Üssel Hareketli Ortalamalar (EMA) ve Göreceli Güç Endeksi (RSI 21) kullanır. Kişiselleştirilebilir risk yönetimi stratejileri sunan Emilian, aynı zamanda Take Profit ve Stop Loss seviyelerini belirlemek için Ortalama Gerçek Menzil (ATR 12) veya belirli pip değerlerini kullanır. Ana Özellikler EMA Kesişim Stratejisi: Kesişim sinyalleri için hızlı ve yavaş EMAları (Slow
TimeLS MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
MetaTrader 4 İçin Zaman Temelli Uzman Danışman TimeLS МТ4 - Zaman Uzun Kısa Genel Bakış Zaman temelli uzman danışmanımız, yatırımcılara kesin piyasa zamanlaması avantajı sunmak üzere tasarlanmıştır. Uzman danışman, hem uzun hem de kısa pozisyonlarla çalışır ve eş zamanlı olarak her ikisini de açabilir, size benzersiz bir esneklik sunar. Ana Özellikler: 1. Zaman Belirli İşlem:     - Pozisyonları açmak ve kapatmak için tam saatleri ve dakikaları belirleyin, bu sayede piyasa saatleri, haber ola
EmaBB MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
EmaBB MT4 : MT4 için Uzman Danışman Genel Bakış: EmaBB, ticaret stratejinizi optimize etmek için gelişmiş ve özelleştirilebilir özellikleri harmanlayarak MT4 için son teknoloji bir Uzman Danışman olarak öne çıkıyor. Hem UZUN/ALIM hem de KISA/SATIŞ pozisyonları açmak üzere titizlikle tasarlanmıştır, ticaret girişimleriniz üzerinde esneklik ve kontrol sağlar. Üssel Hareketli Ortalamaların (EMA), Bollinger Bantlarının gücünü ve ticaret giriş ve çıkışlarını optimize etmek için gelişmiş iz süren stop
MACDucks swap MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
MACDuck: Dostanez Forex Yardımcınız Merhaba! MACDuck'la tanışın, tamamen MACD göstergesi ve tatlı hareket eden trendleri yakalamak hakkında olan küçük ticaret arkadaşımız. Basit, etkili ve ticaret oyununuza iyi bir ivme kazandırmak için tasarlandı. MACDuck'ın Yaptığı Serin Şeyler: 1. Büyük ve Küçük Paritelerle Çalışır: Büyük forex pariteleri ya da daha küçük olanlar olsun, MACDuck sizi korur. 2. Yönü Siz Seçin: Uzun mu gitmek istiyorsunuz? Kısa? Her ikisi de? Siz karar verin! 3. Akıllıca Swap:
C7x21 Crossing MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
C7x21 Crossing'i Tanıtıyoruz - SMA Çapraz Stratejileri için Özelleştirilebilir Uzman Danışman Klasik ama güçlü 7/21 Basit Hareketli Ortalama (SMA) çapraz stratejisinin potansiyelini C7x21 Crossing ile keşfedin. Geniş bir piyasa ve zaman aralığına operasyon yapmak üzere ustaca tasarlanan bu Uzman Danışman (EA), SMA çaprazlarından yararlanan zamanla test edilmiş yaklaşımı, 14 periyotluk bir Emtia Kanal Endeksi (CCI) filtresinin eklenmiş hassasiyetiyle güçlendirir. Ana Özellikler: Dinamik SMA Çapra
Emilian II MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Bu EA'nın ilk sürümü ücretsizdi, ancak yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine daha fazla filtre ve geliştirilmiş hassasiyete sahip Emilian II'yi oluşturdum. MACD, ADX ve Fraktal filtrelerini ekledim, ayrıca müşterilerden gelen talepler doğrultusunda gelecekte yeni özellikler de eklenecek. Şimdi satın alırsanız, tüm gelecek güncellemeleri ve teknik desteği ücretsiz olarak alacaksınız. EA'yı sınırlı bir süre için mümkün olan en düşük fiyattan sunuyorum, fiyat ilerleyen zamanlarda artacaktır. E
Black Swan Breakout MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Black Swan Breakout EA – düşük volatilite dönemlerinden sonra hassas girişler Black Swan Breakout EA, MetaTrader 4/5 için geliştirilmiş bir ticaret sistemidir. Piyasanın sakin olduğu dönemlerin ardından gerçekleşen fiyat kırılmalarını tespit ederek işlem açmayı hedefler. Bollinger Bantları kullanarak fiyatın genişlemesini algılar ve kırılmanın gücünü ve kalitesini doğrulamak için isteğe bağlı filtreler içerir. DeMarker, Fractals, CCI gibi birkaç yeni özellik ve gösterge eklendi, ayrıca hangi gün
Forex Bacteria MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Forex Bacteria – MetaTrader 4/5 için Uzman Danışman (EA) Forex Bacteria, MetaTrader 4/5 platformu için geliştirilmiş otomatik bir Uzman Danışman’dır (EA). Doğada faydalı bakteriler bizimle simbiyotik bir şekilde yaşadığı gibi, biz de piyasalarla uyumlu ve simbiyotik bir şekilde çalışmayı hedefliyoruz. Bu EA kullanıma hazırdır; sadece risk yönetimi tercihlerinizi belirleyip, hangi günlerde işlem yapmak istediğinizi seçmeniz yeterlidir. Son 12 yıl boyunca optimize edilmiştir ve en iyi performansı
TimeLS LightSpeed MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
TimeLS_LightSpeed, MetaTrader 4/5 için zaman tabanlı bir uzman danışmandır (Expert Advisor - EA). Belirli bir tarih ve saatte işlem açmak ve yönetmek üzere tasarlanmıştır. Kullanıcıya işlem zaman dilimlerini, pozisyon türlerini ve özel zamanlanmış işlemleri bağımsız parametrelerle yapılandırma esnekliği sunar. Herhangi bir sorunuz olursa bana mesaj atın. Bazı piyasalar için önceden tanımlanmış .set dosyalarım var. Temel Özellikler ve Ayarlar İşlem İzinleri LONG (Alış) veya SHORT (Satış) işlemler
Prochlorococcus MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Bu Uzman Danışman (EA) tak ve çalıştır (plug-and-play) şeklinde çalışır ve USD/JPY için optimize edilmiştir. Hangi kaldıraç oranının kullanılacağını seçme özelliği eklendi, ayrıca bazı ince ayarlar yapıldı. Şu anda mümkün olan en düşük fiyatta. EA’nın farklı bölgelerdeki saatleri doğru şekilde belirleyebilmesi için, giriş parametrelerinden doğru UTC zaman diliminin ayarlandığından emin olun. Gelecekte başka döviz çiftleri de eklenecek olabilir, ancak şu ana kadar en iyi sonuçlar USD/JPY üzerinde
Cupriavidus Bacteria MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Cupriavidus Bacteria , yalnızca altın (GOLD) piyasasında işlem yapmak üzere geliştirilmiş, tamamen otomatik ve zaman tabanlı bir işlem sistemidir. Bu Uzman Danışman (Expert Advisor), “tak ve çalıştır” (plug and play) mantığıyla çalışır; herhangi bir manuel kurulum veya ayar yapmanıza gerek yoktur. Strateji mantığı, işlem zamanlaması ve risk yönetimi gibi tüm unsurlar sisteme entegre edilmiştir ve kullanıcıya sade, güvenilir bir deneyim sunar. EA’nin ismi, gerçek hayatta bulunan ve altını emerek
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Lot büyüklüğünü değiştirme ve EA'yı mümkün olan en düşük fiyata getirme özelliği eklendi. Satın alırsanız destek ve gelecekteki güncellemeleri alırsınız. Lütfen gelişimini destekleyin. Bu EA kullanıma hazırdır. AussiePrecision , MetaTrader 5 için zaman hassasiyetine sahip bir Uzman Danışmandır (EA) ve özellikle AUD/USD döviz çifti için tasarlanmıştır. Belirlenmiş ve kontrol edilen zamanlarda işlem yapmak üzere geliştirilmiştir ve zaman bazlı hassas girişleri otomatikleştirmek isteyen yatırımcıla
TimeLS Close Positions MT4
Kaloyan Ivanov
Yardımcı programlar
Utility TimeLs Close Positions, MetaTrader 5 platformunda pozisyon kapatma işlemlerini yönetmek ve otomatikleştirmek için kullanılan bir araçtır. Açık pozisyonların ne zaman ve nasıl kapatılacağını, zaman, sembol, yön, sihirli numara ve yorumlara göre esnek şekilde kontrol etmenizi sağlar. Belirli hafta günlerinde işlemleri devre dışı bırakabilirsiniz Tüm açık pozisyonları kapatmak için belirli bir saat ayarlayabilirsiniz Kapanışları sembol, yön (Al/Sat), sihirli numara veya yorumlara göre filtr
TimeLS
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
MetaTrader İçin Zaman Temelli Uzman Danışman TimeLS - Zaman Uzun Kısa Genel Bakış Zaman temelli uzman danışmanımız, yatırımcılara kesin piyasa zamanlaması avantajı sunmak üzere tasarlanmıştır. Uzman danışman, hem uzun hem de kısa pozisyonlarla çalışır ve eş zamanlı olarak her ikisini de açabilir, size benzersiz bir esneklik sunar. Ana Özellikler: 1. Zaman Belirli İşlem:     - Pozisyonları açmak ve kapatmak için tam saatleri ve dakikaları belirleyin, bu sayede piyasa saatleri, haber olayları
Emilian
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Emilian: MetaTrader 5 İçin Uzman Danışman Genel Bakış Emilian ile tanışın, bu Uzman Danışman, işlemleri açmak ve kapatmak için Üssel Hareketli Ortalamalar (EMA) ve Göreceli Güç Endeksi (RSI 21) kullanır. Kişiselleştirilebilir risk yönetimi stratejileri sunan Emilian, aynı zamanda Take Profit ve Stop Loss seviyelerini belirlemek için Ortalama Gerçek Menzil (ATR 12) veya belirli pip değerlerini kullanır. Ana Özellikler EMA Kesişim Stratejisi: Kesişim sinyalleri için hızlı ve yavaş EMAları (Slow
EmaBB
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
EmaBB: MT5 için Uzman Danışman Genel Bakış: EmaBB, ticaret stratejinizi optimize etmek için gelişmiş ve özelleştirilebilir özellikleri harmanlayarak MT5 için son teknoloji bir Uzman Danışman olarak öne çıkıyor. Hem UZUN/ALIM hem de KISA/SATIŞ pozisyonları açmak üzere titizlikle tasarlanmıştır, ticaret girişimleriniz üzerinde esneklik ve kontrol sağlar. Üssel Hareketli Ortalamaların (EMA), Bollinger Bantlarının gücünü ve ticaret giriş ve çıkışlarını optimize etmek için gelişmiş iz süren stop stra
MACDucks swap
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
MACDuck: Dostanez Forex Yardımcınız Merhaba! MACDuck'la tanışın, tamamen MACD göstergesi ve tatlı hareket eden trendleri yakalamak hakkında olan küçük ticaret arkadaşımız. Basit, etkili ve ticaret oyununuza iyi bir ivme kazandırmak için tasarlandı. MACDuck'ın Yaptığı Serin Şeyler: 1. Büyük ve Küçük Paritelerle Çalışır: Büyük forex pariteleri ya da daha küçük olanlar olsun, MACDuck sizi korur. 2. Yönü Siz Seçin: Uzun mu gitmek istiyorsunuz? Kısa? Her ikisi de? Siz karar verin! 3. Akıllıca Swap:
C7x21 Crossing
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
C7x21 Crossing'i Tanıtıyoruz - SMA Çapraz Stratejileri için Özelleştirilebilir Uzman Danışman Klasik ama güçlü 7/21 Basit Hareketli Ortalama (SMA) çapraz stratejisinin potansiyelini C7x21 Crossing ile keşfedin. Geniş bir piyasa ve zaman aralığına operasyon yapmak üzere ustaca tasarlanan bu Uzman Danışman (EA), SMA çaprazlarından yararlanan zamanla test edilmiş yaklaşımı, 14 periyotluk bir Emtia Kanal Endeksi (CCI) filtresinin eklenmiş hassasiyetiyle güçlendirir. Ana Özellikler: Dinamik SMA Çapra
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
MetaTrader 5 için Forex Bacteria Uzman Danışmanı Forex Bacteria, MetaTrader 5 için tasarlanmış otomatik bir Uzman Danışman (EA)'dır. Doğada faydalı bakteriler bizimle simbiyotik olarak bir arada yaşadığı gibi, biz de piyasalarla uyumlu ve simbiyotik bir şekilde bir arada yaşamayı hedefliyoruz. Bu, yalnızca risk yönetimi tercihlerinizi ayarlamanız ve işlem yapmak istediğiniz günleri seçmeniz gereken bir tak ve çalıştır EA'dır. Son 12 yılda ağırlıklı olarak odaklanmış ve optimize edilmiş olup, AUD
Black Swan Breakout
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Black Swan Breakout EA – düşük volatilite dönemlerinden sonra hassas girişler Black Swan Breakout EA, MetaTrader 4/5 için geliştirilmiş bir ticaret sistemidir. Piyasanın sakin olduğu dönemlerin ardından gerçekleşen fiyat kırılmalarını tespit ederek işlem açmayı hedefler. Bollinger Bantları kullanarak fiyatın genişlemesini algılar ve kırılmanın gücünü ve kalitesini doğrulamak için isteğe bağlı filtreler içerir. DeMarker, Fractals, CCI gibi birkaç yeni özellik ve gösterge eklendi, ayrıca hangi gü
Traicho
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Traicho EA – Üçlü EMA Mantığıyla Trend Ticareti Traicho EA, MetaTrader 5 için geliştirilmiş hafif ve pratik bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Üç adet üssel hareketli ortalama (EMA) kullanan sade bir trend takip stratejisine dayanır. Net yön sinyalleri ve basit pozisyon yönetimi tercih eden yatırımcılar için idealdir Bu EA, hem doğrudan kullanılabilecek kadar basit hem de daha gelişmiş stratejiler için temel oluşturabilecek kadar esnek bir altyapı sunar Farklı semboller veya zaman dilimler
Prochlorococcus
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Bu Uzman Danışman (EA) tak ve çalıştır (plug-and-play) şeklinde çalışır ve USD/JPY için optimize edilmiştir. Hangi kaldıraç oranının kullanılacağını seçme özelliği eklendi, ayrıca bazı ince ayarlar yapıldı. Şu anda mümkün olan en düşük fiyatta. EA’nın farklı bölgelerdeki saatleri doğru şekilde belirleyebilmesi için, giriş parametrelerinden doğru UTC zaman diliminin ayarlandığından emin olun. Gelecekte başka döviz çiftleri de eklenecek olabilir, ancak şu ana kadar en iyi sonuçlar USD/JPY üzerinde
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Lot büyüklüğünü değiştirme ve EA'yı mümkün olan en düşük fiyata getirme özelliği eklendi. Satın alırsanız destek ve gelecekteki güncellemeleri alırsınız. Lütfen gelişimini destekleyin. Bu EA kullanıma hazırdır. AussiePrecision , MetaTrader 5 için zaman hassasiyetine sahip bir Uzman Danışmandır (EA) ve özellikle AUD/USD döviz çifti için tasarlanmıştır. Belirlenmiş ve kontrol edilen zamanlarda işlem yapmak üzere geliştirilmiştir ve zaman bazlı hassas girişleri otomatikleştirmek isteyen yatırımcıla
Cupriavidus Bacteria
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Cupriavidus Bacteria , yalnızca altın (GOLD) piyasasında işlem yapmak üzere geliştirilmiş, tamamen otomatik ve zaman tabanlı bir işlem sistemidir. Bu Uzman Danışman (Expert Advisor), “tak ve çalıştır” (plug and play) mantığıyla çalışır; herhangi bir manuel kurulum veya ayar yapmanıza gerek yoktur. Strateji mantığı, işlem zamanlaması ve risk yönetimi gibi tüm unsurlar sisteme entegre edilmiştir ve kullanıcıya sade, güvenilir bir deneyim sunar. EA’nin ismi, gerçek hayatta bulunan ve altını emerek
TimeLS Close Positions
Kaloyan Ivanov
Yardımcı programlar
Utility TimeLs Close Positions, MetaTrader 5 platformunda pozisyon kapatma işlemlerini yönetmek ve otomatikleştirmek için kullanılan bir araçtır. Açık pozisyonların ne zaman ve nasıl kapatılacağını, zaman, sembol, yön, sihirli numara ve yorumlara göre esnek şekilde kontrol etmenizi sağlar. Belirli hafta günlerinde işlemleri devre dışı bırakabilirsiniz Tüm açık pozisyonları kapatmak için belirli bir saat ayarlayabilirsiniz Kapanışları sembol, yön (Al/Sat), sihirli numara veya yorumlara göre filtr
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt