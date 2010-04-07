TimeLS Close Positions MT4
- Yardımcı programlar
- Kaloyan Ivanov
- Sürüm: 1.2
- Etkinleştirmeler: 5
Utility TimeLs Close Positions, MetaTrader 5 platformunda pozisyon kapatma işlemlerini yönetmek ve otomatikleştirmek için kullanılan bir araçtır.
Açık pozisyonların ne zaman ve nasıl kapatılacağını, zaman, sembol, yön, sihirli numara ve yorumlara göre esnek şekilde kontrol etmenizi sağlar.
Belirli hafta günlerinde işlemleri devre dışı bırakabilirsiniz
Tüm açık pozisyonları kapatmak için belirli bir saat ayarlayabilirsiniz
Kapanışları sembol, yön (Al/Sat), sihirli numara veya yorumlara göre filtreleyebilirsiniz
Deal 1, Deal 2 ve Deal 3 olmak üzere en fazla üç tek seferlik kapanış işlemi planlayabilirsiniz
Grafikte mevcut ayarları ve yaklaşan kapanış olaylarını gösteren bir bilgi paneli açıp kapatabilirsiniz
Grafikteki yazıların yazı tipi boyutunu ve rengini özelleştirebilirsiniz