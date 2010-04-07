TimeLS Close Positions MT4

Utility TimeLs Close Positions, MetaTrader 5 platformunda pozisyon kapatma işlemlerini yönetmek ve otomatikleştirmek için kullanılan bir araçtır.

Açık pozisyonların ne zaman ve nasıl kapatılacağını, zaman, sembol, yön, sihirli numara ve yorumlara göre esnek şekilde kontrol etmenizi sağlar.

Belirli hafta günlerinde işlemleri devre dışı bırakabilirsiniz
Tüm açık pozisyonları kapatmak için belirli bir saat ayarlayabilirsiniz
Kapanışları sembol, yön (Al/Sat), sihirli numara veya yorumlara göre filtreleyebilirsiniz
Deal 1, Deal 2 ve Deal 3 olmak üzere en fazla üç tek seferlik kapanış işlemi planlayabilirsiniz
Grafikte mevcut ayarları ve yaklaşan kapanış olaylarını gösteren bir bilgi paneli açıp kapatabilirsiniz
Grafikteki yazıların yazı tipi boyutunu ve rengini özelleştirebilirsiniz


Önerilen ürünler
One Click Trader Real
Andrzej Pierz
Yardımcı programlar
One Click Trader is a tool designed for MetaTrader 4 platform, which enables you to take your trading to the next level. It enables you to open, manage and close your trades in simple an efficient way by just one click of your mouse button. Up arrow minimizes the OCT panel Down arrow maximizes the OCT panel Right arrow displays the next panel with additional features Left arrow hides the panel with additional features Red SELL button enables you to open short market orders Red SELL STOP button e
RiskManager
Roman Zhitnik
5 (4)
Yardımcı programlar
The Expert Advisor is a risk manager helping users to control their trading. In the settings, it is possible to specify the parameters at which the risk manager force closes the opened trades and closes the terminal as well, if it is needed to prevent opening trades on emotions, which do not correspond to the trading strategy. Risk Manager settings Check limit to close - check the equity limit Limit to close (account currency)   - equity limit that is checked when  Check limit to close is activ
DepoControl
Evgeniy Zhdan
Yardımcı programlar
DepoControl – Full Control Over the Deposit Closers   Expert Advisor controls the overall account status and closes ALL market orders on the account when certain conditions occur. The trading robot closes ALL orders on the account in the following cases (by profit): Close ALL orders by a total profit on the account   in monetary terms . For example, suppose that the settings specify that   positions should be closed when profit of 100 is reached. In this case, the Expert Advisor closes all mark
Double Win
Yu Zheng Wang
Yardımcı programlar
Introducing the OrderManager: A Revolutionary Utility for MT4 Manage your trades like a pro with the all-new Order Manager utility for MetaTrader 4. Designed with simplicity and ease-of-use in mind, the Order Manager allows you to effortlessly define and visualize the risk associated with each trade, enabling you to make informed decisions and optimize your trading strategy.  Key Features: Risk Management: Define the risk of your trades quickly and easily, allowing you to make better decisio
AW Metatrader to Telegram
AW Trading Software Limited
Yardımcı programlar
Hiçbir abonenizin alım satım terminalinizden alım satım etkinliklerinizi kaçırmaması için bildirim göndermek için otomatik bir sistem. Hesabınızdaki herhangi bir alım satım işlemi hakkında Telegram habercisine bildirim gönderen bir yardımcı program. Yardımcı programı Telegram'da bir kanala bağlamak için adım adım talimatlar ->   HERE   / MT5 ->   HERE Avantajlar: Kolay kurulum ve ayrıntılı talimatlar, Ayarlanabilir ekran görüntüleri gönderme imkanı, Emoji kullanarak özelleştirilebilir bildirim m
Prop Trade Assistant
Michal Hrubes
Yardımcı programlar
Prop Trade Assistant – MT4 İçin Ticaret Paneli Prop Trade Assistant, MetaTrader 4 platformu için geliştirilmiş bir ticaret panelidir ve manuel işlemleri verimli bir şekilde yönetmek için yardımcı olur. Bu araç, potansiyel kar ve zararları otomatik olarak hesaplar, maksimum günlük kar ve zarar sınırlarını ayarlamanıza olanak tanır ve bu sınırlara ulaşıldığında tüm işlemleri otomatik olarak kapatır. Öne Çıkan Özellikler: Kar ve Zarar Hesaplaması Lot büyüklüğüne ve önceden belirlenmiş Stop Loss (S
Health Check
Dua Yong Rew
Yardımcı programlar
Send periodic (Health Check) notification from your MT4 terminal to your mobile phone to be sure that your MT4 terminal is still running. When you did not receive the notification, it means that your terminal is unavailable. Optional information like Account Equity and Trading Pairs are also available. Notification Period - 1 Hour, 2 Hours, 4 Hours, 8 Hours, 12 Hours, 24 Hours Attach EA to any H1 chart
News Calculator and Trading Panel
Ruslan Pishun
5 (1)
Yardımcı programlar
News Calculator and Trading Panel is a high-tech exclusive calendar indicator, which shows news for many currencies. At the same time, it is a versatile trading panel. The News Calculator indicator shows the news on the chart in a detailed form and draws vertical lines: for low, medium and high-impact news. The indicator contains multiple features. Many buttons are displayed on the chart, each button is responsible for a certain action. When a news event occurs, the indicator generates notificat
One lick close all
Jun Xiao
Yardımcı programlar
This tool can help you close all open orders with one click, just click "Close all". If you only want to close the profitable orders, click the "Close profitable" button. After clicking, all the floating orders will be closed. All orders will be liquidated; if you only want to close the orders with floating losses, click the "Close losable" button. After clicking, all orders with floating losses will be liquidated.
BreakEven ProSync MT4
Rosen Kanev Kanev
Yardımcı programlar
BreakEven ProSync EA – Trade Management & Risk Control Tool Overview BreakEven ProSync EA is an expert advisor for   MetaTrader 4  that helps traders manage open positions efficiently by   automating stop-loss adjustments   and ensuring position synchronization. This tool is designed for traders who want to standardize their stop-loss and take-profit levels across multiple trades while integrating a break-even function. The EA works by calculating the  average price   of all open positions and
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Yardımcı programlar
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor In an environment where exchanges offer increasingly high leverage ratios, it is all the more important for traders to tightly regulate their level of equity .  This software is designed to be run in the background on any virtual private server that can run Meta Trader 4/5.  It implements basic equity control functions ahead of the broker---allowing users to set their own equity trailing stop, an equity limit to lock-in a certain profit margin, and a unive
FREE
Risk control of your Robots
Sergey Batudayev
4 (1)
Yardımcı programlar
Risk Controller Expert Advisor, hesabınızdaki ticaret danışmanlarınızın toplam riskini kontrol etmenizi sağlayan bir programdır. Bu program ile tüm danışmanlar için hesapta izin verilecek maksimum riski kontrol edebilirsiniz. Örneğin, maksimum düşüşün %30'u riskini belirlersiniz, yani hisse senedi alım satım robotlarınız %30'luk riski aşarsa, Risk Kontrolörü tüm danışman pozisyonlarını kapatacak ve ayrıca tüm açık çizelgeleri kapatarak, danışmanlar daha fazla çalışmaktan. Uzman Danışman, ortala
Ultimate MT4 to Telegram Public Channel
BLAKE STEVEN RODGER
Yardımcı programlar
Ultimate MT4 to Telegram Public Channel sends controlled trades (via symbol, magic, comment) to a public telegram channel. It sends open and closed trades, including pending orders and TP/SL modifications, along with chart screenshots, to this public telegram channel. Additionally, you can send trade reports of open trades and summary profit/pip reports for day, week, or month. You can customize the design of the trade actions or reports with variables and emoticons.  A beautiful panel allows
FREE
FastMove
Adrian Ferreyra
Yardımcı programlar
FastMove is a panel with 5 buttons, a notification area and a text entry. Its goal is to enable quick and simple execution. Buttons: MOVE - Move the interface BUY - Start of buy process SELL - Start of sell process L - Select quantity of lots % - Select quantity of percent of balance Keyboard inputs ' ESC ' - Cancels the operation or return to the previous stage. ' F ' - Lock or unlock interface to prevent accidental executions. M - Move the interface. P - Exchange between pending orders or mark
Waddah Attar Easy Positions Risk Management
Ahmad Waddah Attar
Yardımcı programlar
Waddah Attar Easy Positions Risk Management This EA gives you a full ability to close one position or close all positions . Close buy or sell trades in any position . Close profit or loss position . by clicking on a command button on the chart with confirmation message . Show you  a full information about your positions like : count - lots - average price - points - profit -  profit % - used margin for this position and the risk percent . and also the scrolled table of trades that position has
Rabihfx Trade Manager
Rabih Abdallah
Yardımcı programlar
Introducing RabihFx Trade Manager New vesrion 2022 Update at 15/11/2022 and 100 activations now Rabihfx Trade Manager V2 is here with added Features click here Rabihfx Trade Manager is a trading utility tool (EA) allow you to place 3 orders with 3 take profit levels with custom  lot size for each trade with a stop loss  If your signal provider give you 3 take profit levels and a stop loss you will place these levels in  rabihfx trade manager with custom lot size for each level  and you choose
Market Data Logger
Baewan Kim
Yardımcı programlar
PRODUCT description: Market Data Logger is a utility tool specially created for the sole purpose of logging your Broker's market data to a text file. With this tool, you will be able to record and export metrics from your MT4 Broker such as the "MT4 Market Watch Time", "Bid Price", "Ask Price", "High Price", "Low Price" and various measures of "Spread". This tool may be of interest to traders, data scientists wanting to capture and analyze market data, entrepreneurs, archival purposes, hobbyi
FREE
Close all button and by percent
Mas Khairul Araaf
3 (1)
Yardımcı programlar
This tool working You can buy or sell from the button of this tool, the lot size can be filled manually, as for the close all buy button to end all buy positions, close all sell button to end all sell positions, Close All profit button to end  All  profit position, Close All Loss button to end all loss position, Delete Pending button to delete all Pending order, close all orders to end all orders. The variable, you can use close all percent for close all orders when profit in percent, if close
Crosshair
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. You
PnL Calendar MT4
Keni Chetankumar Gajanan -
Yardımcı programlar
Monitoring your trades over time helps you build up your account balance and shows when you miss your goals. Viewing the closed trades of a symbol on the chart can help you adjust your strategy for better results. Maintaining a trade book allows you to record the applied strategy and note the reason for taking each trade. It helps you to evaluate and refine strategies based on its profitability. A possibility to download the Account history as a text file with delimited fields, allows upload to
Ichimoku Waves Meter vm IT
Ichimoku sp z o.o.
Yardımcı programlar
The professional utilities "Ichimoku Waves Meter" to analyse graphs using the correct interpretation of Ichimoku kinkōhyō! Is a graphic program that allows traders to quickly and easily measure the proportions between the indicated points on the price graph. This time and price indicator is a basic tool for analysing the chart according to the Ichimoku strategy on the MT4 platform. Using this tool allows an insightful and complete analysis of time waves as well as price waves in a very short ti
Simple Automatic TP SL And BE
Michal Herda
4.5 (2)
Yardımcı programlar
Program for automatic placement of stop loss and take profit orders. Values are calculated as points distance from open price. BreakEven option is also included. all options could be applied to BUY, SELL separately or together. Enter values ​​in points in the fields on the right side of the menu and press dedicated button to aplly your settings. If in doubt, The instruction is displayed in the tooltip.
FREE
Binary Lab Simulator
Sajiro Yoshizaki
Yardımcı programlar
"Binary Lab Simulator", ticaret stratejilerini pratik yapmak ve doğrulamak için tasarlanmış bir araçtır. Bu araç, hafta sonları ve işlem saatleri dışında dahil olmak üzere 24 saat çalışır ve 30 saniye, 1 dakika ve 3 dakika gibi çeşitli vade sürelerini destekleyerek gerçek ticarete benzer bir ortam yaratır. Giriş sonuçlarını analiz etmek için harici araçlarla uyumludur. Birden fazla şablon kolayca kaydedilebilir, böylece çevrimiçi ortamdan simülatöre sorunsuz test yapılabilir. "Binary Lab Simulat
Local Server GMT Clock
Michal Herda
Yardımcı programlar
Simply clock. Local time as default. There are possible to Select: Local Time /Server Time /GMT Time as input. Please take into account that the local time is the most accurate. However ,this clock always uses local time seconds, even If GMT / Server Time Is selected.  I solved it this way to get more accuracy. Delays can occur when changing minutes or hours, if local time is not selected.
FREE
MultiCharts Symbols Changer MT4 Lite
Fabrizio Malavasi
3 (2)
Yardımcı programlar
This utility can compare simultaneously time frames of different instruments and keep under control   the nine major time frames  of an instrument. It is composed by two changers, a crosshair and some additional components : the  multicharts time frames changer   is designed to  compare  simultaneously  up to thirty time frames  of different symbols with the  keyboard or the button the multicharts symbols changer can  link up to nine charts and control simultaneously the nine major time frame b
Coral Rescue
D Armond Lee Speers
Yardımcı programlar
Coral Rescue will help save an account with trades in drawdown.  Do you have losing trades that are just too large to deal with?  They reduce your available margin and can be accumulating swap costs, but the loss would be too great to just accept closing the trades.  Just hoping that price will eventually come back is not an effective strategy, you need a disciplined, consistent and preferably automatic way to dig yourself out of the hole. Coral Rescue is not an EA that places trades on its own.
Hedge Trader
Mohamed Amine Talbi
Yardımcı programlar
Hedge Trader is a panel that helps traders who use the hedging strategy in their trading. The panel style in simple and intuitive, and have the necessary shortcuts a fast trader would need for fast order execution. Features: - Auto double the lot after executing an order. The user only specifies the initial order, then the panel will automatically double the lot after an order execution. - Using basket for auto closing all orders on a predefined floating profit (with the possibility to turn it
Market information
Makarii Gubaydullin
Yardımcı programlar
Piyasa bilgileri ve detaylı istatistikler: volatilite ve fiyat çubukları analizi. Benim  # 1 Trade Assistant : 66+ özellik, bu araç dahil  |   Bana ulaşın  sorularınız varsa Bilgi almak için herhangi bir döviz çifti/işlem aracı belirtin: Piyasa bilgileri: Mevcut spread; Uzun pozisyonlar (alım) için takas; Kısa pozisyonlar (satım) için takas; Fiyat değişikliklerini analiz etmek için bir zaman dilimi ve dönem sayısı seçin: Ortalama volatilite; Maksimum volatilite; Minimum volatilite; Maksimum fiy
LotSizePanel
Nikita Chernyshov
Yardımcı programlar
Calculator panel that allows you to calculate the necessary lot for the transaction from the current price. You set the risk, specify the stop loss price and get the lot that you need to enter the trade. It's simple. Both Russian and English are supported. The panel contains additional information in the form of: 1. Stop loss in points; 2. The cost of the item calculated by the lot; 3. The total number of positions in a currency pair; 4. The total result of open positions on the curre
TradePanel Close Order
Denis Vasyutin
Yardımcı programlar
This panel closes trading positions at multiple symbols. The panel displays the situation for all open symbols on the account: Balans - account balance Equity - account equity Margin - used margin Freemargin - free margin Summ Position - the summary position on the account, in lots Position buy - the summary buy position, in lots Position sell - the summary sell position, in lots Summ Profit - the total profit (loss) at all positions Profit buy - the total profit of buy positions Profit sell - t
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.44 (187)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Yardımcı programlar
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (414)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT4'ünüze kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir grafik arayüzünde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü birkaç dakika içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT5 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek istiyorsanız lütf
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Yardımcı programlar
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez Genel Bakış Custom Alerts AIO , hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, End
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Yardımcı programlar
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Yardımcı programlar
Ortalama Yardımcısı - Bu tür bir işlem yardımcı aracı, daha önce kârsız pozisyonlarınızın ortalamasını iki teknik kullanarak çıkarmanıza yardımcı olacaktır: standart ortalama trende göre pozisyonların açılmasıyla korunma Yardımcı program, hem alım hem de satım için aynı anda farklı yönlerde birden fazla açık pozisyonu sıralama yeteneğine sahiptir   . Örneğin, 1 pozisyonu bir satış için, ikincisini bir alım için açtınız ve ikisi de kârsız veya biri kârsız, diğeri kârlı ancak yeterli değil ve işle
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Yardımcı programlar
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Yardımcı programlar
Ticaret yapmak istediğiniz temel alanları belirledikten sonra otomatik olarak destek ve direnç veya arz ve talep bölgelerini değiştirin. Bu EA, tek bir tıklamayla alım ve satım bölgeleri çizmenize ve ardından bunları fiyatın dönmesini beklediğiniz yere tam olarak yerleştirmenize olanak tanır. EA daha sonra bu bölgeleri izler ve bölgeler için belirttiğiniz fiyat hareketine göre otomatik olarak işlemler gerçekleştirir. İlk işlem gerçekleştirildikten sonra EA, hedef bölge haline gelen yerleştirdiğ
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Yardımcı programlar
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro MT4
Eda Kaya
Yardımcı programlar
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MetaTrader 4 The Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MetaTrader 4 is a purpose-built solution featuring professional-grade functionality for prop-firm traders on the MetaTrader 4 platform. This tool grants Forex traders fine-tuned control over risk and position sizing, promoting capital preservation and consistent profitability. The Prop Account Protector Expert Advisor, engineered for multi-symbol use with modular design, enables comprehen
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Yardımcı programlar
Take your trading to the next level with DFGX - our second generation Dynamic Fibonacci Grid. This new, powerful and easy to use application is specially designed and optimized for contrarian intraday trading, scalping and news trading on the Forex market. This system is the ideal solution for active professional traders and scalpers who are looking for innovative ways to optimize their strategy. The system also provides excellent opportunity for new traders who want to learn to trade in a syste
Mentfx Mmanage
Anton Jere Calmes
5 (15)
Yardımcı programlar
The added video will show you the full functionality, effectiveness, and simplicity of this trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool c
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Yardımcı programlar
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.7 (10)
Yardımcı programlar
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
EasyInsight MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Yardımcı programlar
EASY Insight – Akıllı Yatırım Burada Başlıyor Genel Bakış Tüm piyasayı – Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler – saniyeler içinde, hiç manuel grafik taraması yapmadan analiz edebileceğinizi hayal edin. EASY Insight , gösterge verilerini uygulanabilir ticaret zekasına dönüştüren, yapay zekaya hazır bir dışa aktarma aracıdır. Artık tahminlere ve görsel karmaşaya zaman harcamak istemeyen yatırımcılar için geliştirilmiştir; tüm piyasanın anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında s
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Yardımcı programlar
Custom Alerts: Birden Fazla Piyasayı Takip Edin ve Hiçbir Önemli Sinyali Kaçırmayın Genel Bakış Custom Alerts , birden fazla enstrümanı tek bir yerden takip etmek isteyen yatırımcılar için dinamik bir çözümdür. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels ve IX Power gibi önde gelen araçlarımızdan gelen verileri entegre ederek, Custom Alerts sizi grafikler arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan önemli piyasa gelişmeleri hakkında otomatik olarak bilgilendirir. Artık broker’ınızın sunduğu tüm varl
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Yardımcı programlar
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan Sinyal Kopyalayın (   Bot Token veya Yönetici İzinleri gerekmiyor  düz MT4'ünüze. Kullanıcıyı düşünerek tasarlanmış ve ihtiyacınız olan birçok özellik sunmaktadır Bu ürün, kullanımı kolay ve görsel olarak çekici bir arayüzde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü dakikalar içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT5 Sürümü | Telegram Sürümü Demo versiyonunu denemek istiyorsanız, Kullanıcı Kılavuzuna bakın. Discord'tan MT4'e gönder
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Yardımcı programlar
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Yardımcı programlar
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
BBMA Oma Ally Signals Scanner
Moch Ramdhan
1 (1)
Yardımcı programlar
BBMA Oma Ally Signals Scanner (BBMA Oma Ally Analyzer Dashboard EA) This is a multi-pair and multi scanner dashboard to find the key signal of BBMA Oma Ally Strategy BBMA consists of the use of 2 indicators: Moving Averages Bollinger Bands BBMA consists of many types of entries: Reentry Extreme Rejection EMA50 GAP (EMA50 to Upper/Lower BB) MHV Full Setup (CSE>TPW>MHV>Direction>Reentry) There are many multi timeframe signals based on this strategy. RRE (Reentry - Reentry - Extreme) REE (Reentry
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Yardımcı programlar
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Yardımcı programlar
Click and Go Trade Manager, the ultimate solution for seamless trading execution. With a simple click on the chart, you can effortlessly define your stop loss, entry price, and target levels. No more hassle of inputting values manually - it's made incredibly intuitive and easy. Embedded risk management is a key feature of our Trade Manager. We understand the importance of protecting your investments, which is why the Click and Go Trade Manager incorporates risk management. When placing orders,
Ultimate MT4 to Telegram
BLAKE STEVEN RODGER
Yardımcı programlar
Ultimate MT4 to Telegram (UMT) sends controlled trades (via symbol, magic, comment) to your telegram channel. It sends open and closed trades, including pending orders and TP/SL modifications, along with chart screenshots, to any telegram channel. Additionally, you can send trade reports of open trades and summary profit/pip reports for day, week, or month. You can customize the design of the trade actions or reports with variables and emoticons.  A beautiful panel allows you to visualize all t
Goldmine Train MT4 version 1
Ka Yiu Wong
Yardımcı programlar
******************************* ***************** ********************** ***************** ********************** ************************* GoldMine Train, Altın için bir Trend ticaret stratejisi EA'dır. Operatör ana trend yönünü belirler ve Train'e gitmesini söyler. Train sürekli olarak bu yönde AL/SAT yapacaktır. Lot hacmi Hesap Bakiyesine ve önceden ayarlanmış Kaldıraç oranına bağlı olacaktır. Operatör trend yönünü değiştirdiğinde Train duracak ve karı kilitleyecektir. Kullanıcı, grafik
Multiple Orders
Opengates Success International
5 (1)
Yardımcı programlar
MULTIPLE ORDERS UTILITY Multiple Orders Utility, küçük fiyat hareketleriyle kolayca kâr elde etmeyi sağlamak ve her şeyi elde etmek için uzun mesafeye gitmeye gerek kalmaması amacıyla geliştirilmiştir. Bu yardımcı araç, kullanıcı tarafından belirtilen miktar kadar — veya brokerinizin izin verdiği kadar — aynı para birimi çifti ve aynı yönde eşzamanlı olarak birden fazla emir açar. Bunun arkasındaki fikir şudur: Kısa sürede ulaşılması muhtemel olmayan veya gerçekçi olmayan 100–200 pip peşinden ko
Yazarın diğer ürünleri
TimeLS LightSpeed
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
TimeLS_LightSpeed, MetaTrader 5 için zaman tabanlı bir uzman danışmandır (Expert Advisor - EA). Belirli bir tarih ve saatte işlem açmak ve yönetmek üzere tasarlanmıştır. Kullanıcıya işlem zaman dilimlerini, pozisyon türlerini ve özel zamanlanmış işlemleri bağımsız parametrelerle yapılandırma esnekliği sunar. Herhangi bir sorunuz olursa bana mesaj atın. Bazı piyasalar için önceden tanımlanmış .set dosyalarım var. Temel Özellikler ve Ayarlar İşlem İzinleri LONG (Alış) veya SHORT (Satış) işlemleri
Candle Cross DCR
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Uzman Danışman Açıklaması: Candle Cross DCR Candle Cross DCR, MetaTrader 5 için geliştirilmiş tam otomatik bir Uzman Danışman sistemidir. Bir mum çubuğu üstel hareketli ortalamayı (EMA) geçtiğinde yüksek doğrulukta işlem sinyalleri üretir. İsteğe bağlı olarak bu sinyaller DeMarker, CCI ve RSI göstergelerinden oluşan DCR filtresi ile onaylanabilir. Stratejinin Temel Mantığı Giriş Sinyali Mum çubuğu EMA’nın karşı tarafında kapanış yaptığında işlem sinyali oluşur. Alım (BUY): Mum EMA’nın üstünde k
FREE
Emilian II
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Bu EA'nın ilk sürümü ücretsizdi, ancak yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine daha fazla filtre ve geliştirilmiş hassasiyete sahip Emilian II'yi oluşturdum. MACD, ADX ve Fraktal filtrelerini ekledim, ayrıca müşterilerden gelen talepler doğrultusunda gelecekte yeni özellikler de eklenecek. Şimdi satın alırsanız, tüm gelecek güncellemeleri ve teknik desteği ücretsiz olarak alacaksınız. EA'yı sınırlı bir süre için mümkün olan en düşük fiyattan sunuyorum, fiyat ilerleyen zamanlarda artacaktır. E
Candle Cross DCR MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Uzman Danışman Açıklaması: Candle Cross DCR Candle Cross DCR, MetaTrader 5 için geliştirilmiş tam otomatik bir Uzman Danışman sistemidir. Bir mum çubuğu üstel hareketli ortalamayı (EMA) geçtiğinde yüksek doğrulukta işlem sinyalleri üretir. İsteğe bağlı olarak bu sinyaller DeMarker, CCI ve RSI göstergelerinden oluşan DCR filtresi ile onaylanabilir. Stratejinin Temel Mantığı Giriş Sinyali Mum çubuğu EMA’nın karşı tarafında kapanış yaptığında işlem sinyali oluşur. Alım (BUY): Mum EMA’nın üstünde k
FREE
Emilian MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Emilian: MetaTrader 4 İçin Uzman Danışman Genel Bakış Emilian ile tanışın, bu Uzman Danışman, işlemleri açmak ve kapatmak için Üssel Hareketli Ortalamalar (EMA) ve Göreceli Güç Endeksi (RSI 21) kullanır. Kişiselleştirilebilir risk yönetimi stratejileri sunan Emilian, aynı zamanda Take Profit ve Stop Loss seviyelerini belirlemek için Ortalama Gerçek Menzil (ATR 12) veya belirli pip değerlerini kullanır. Ana Özellikler EMA Kesişim Stratejisi: Kesişim sinyalleri için hızlı ve yavaş EMAları (Slow
TimeLS MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
MetaTrader 4 İçin Zaman Temelli Uzman Danışman TimeLS МТ4 - Zaman Uzun Kısa Genel Bakış Zaman temelli uzman danışmanımız, yatırımcılara kesin piyasa zamanlaması avantajı sunmak üzere tasarlanmıştır. Uzman danışman, hem uzun hem de kısa pozisyonlarla çalışır ve eş zamanlı olarak her ikisini de açabilir, size benzersiz bir esneklik sunar. Ana Özellikler: 1. Zaman Belirli İşlem:     - Pozisyonları açmak ve kapatmak için tam saatleri ve dakikaları belirleyin, bu sayede piyasa saatleri, haber ola
EmaBB MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
EmaBB MT4 : MT4 için Uzman Danışman Genel Bakış: EmaBB, ticaret stratejinizi optimize etmek için gelişmiş ve özelleştirilebilir özellikleri harmanlayarak MT4 için son teknoloji bir Uzman Danışman olarak öne çıkıyor. Hem UZUN/ALIM hem de KISA/SATIŞ pozisyonları açmak üzere titizlikle tasarlanmıştır, ticaret girişimleriniz üzerinde esneklik ve kontrol sağlar. Üssel Hareketli Ortalamaların (EMA), Bollinger Bantlarının gücünü ve ticaret giriş ve çıkışlarını optimize etmek için gelişmiş iz süren stop
MACDucks swap MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
MACDuck: Dostanez Forex Yardımcınız Merhaba! MACDuck'la tanışın, tamamen MACD göstergesi ve tatlı hareket eden trendleri yakalamak hakkında olan küçük ticaret arkadaşımız. Basit, etkili ve ticaret oyununuza iyi bir ivme kazandırmak için tasarlandı. MACDuck'ın Yaptığı Serin Şeyler: 1. Büyük ve Küçük Paritelerle Çalışır: Büyük forex pariteleri ya da daha küçük olanlar olsun, MACDuck sizi korur. 2. Yönü Siz Seçin: Uzun mu gitmek istiyorsunuz? Kısa? Her ikisi de? Siz karar verin! 3. Akıllıca Swap:
C7x21 Crossing MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
C7x21 Crossing'i Tanıtıyoruz - SMA Çapraz Stratejileri için Özelleştirilebilir Uzman Danışman Klasik ama güçlü 7/21 Basit Hareketli Ortalama (SMA) çapraz stratejisinin potansiyelini C7x21 Crossing ile keşfedin. Geniş bir piyasa ve zaman aralığına operasyon yapmak üzere ustaca tasarlanan bu Uzman Danışman (EA), SMA çaprazlarından yararlanan zamanla test edilmiş yaklaşımı, 14 periyotluk bir Emtia Kanal Endeksi (CCI) filtresinin eklenmiş hassasiyetiyle güçlendirir. Ana Özellikler: Dinamik SMA Çapra
Emilian II MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Bu EA'nın ilk sürümü ücretsizdi, ancak yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine daha fazla filtre ve geliştirilmiş hassasiyete sahip Emilian II'yi oluşturdum. MACD, ADX ve Fraktal filtrelerini ekledim, ayrıca müşterilerden gelen talepler doğrultusunda gelecekte yeni özellikler de eklenecek. Şimdi satın alırsanız, tüm gelecek güncellemeleri ve teknik desteği ücretsiz olarak alacaksınız. EA'yı sınırlı bir süre için mümkün olan en düşük fiyattan sunuyorum, fiyat ilerleyen zamanlarda artacaktır. E
Black Swan Breakout MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Black Swan Breakout EA – düşük volatilite dönemlerinden sonra hassas girişler Black Swan Breakout EA, MetaTrader 4/5 için geliştirilmiş bir ticaret sistemidir. Piyasanın sakin olduğu dönemlerin ardından gerçekleşen fiyat kırılmalarını tespit ederek işlem açmayı hedefler. Bollinger Bantları kullanarak fiyatın genişlemesini algılar ve kırılmanın gücünü ve kalitesini doğrulamak için isteğe bağlı filtreler içerir. DeMarker, Fractals, CCI gibi birkaç yeni özellik ve gösterge eklendi, ayrıca hangi gün
Forex Bacteria MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Forex Bacteria – MetaTrader 4/5 için Uzman Danışman (EA) Forex Bacteria, MetaTrader 4/5 platformu için geliştirilmiş otomatik bir Uzman Danışman’dır (EA). Doğada faydalı bakteriler bizimle simbiyotik bir şekilde yaşadığı gibi, biz de piyasalarla uyumlu ve simbiyotik bir şekilde çalışmayı hedefliyoruz. Bu EA kullanıma hazırdır; sadece risk yönetimi tercihlerinizi belirleyip, hangi günlerde işlem yapmak istediğinizi seçmeniz yeterlidir. Son 12 yıl boyunca optimize edilmiştir ve en iyi performansı
TimeLS LightSpeed MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
TimeLS_LightSpeed, MetaTrader 4/5 için zaman tabanlı bir uzman danışmandır (Expert Advisor - EA). Belirli bir tarih ve saatte işlem açmak ve yönetmek üzere tasarlanmıştır. Kullanıcıya işlem zaman dilimlerini, pozisyon türlerini ve özel zamanlanmış işlemleri bağımsız parametrelerle yapılandırma esnekliği sunar. Herhangi bir sorunuz olursa bana mesaj atın. Bazı piyasalar için önceden tanımlanmış .set dosyalarım var. Temel Özellikler ve Ayarlar İşlem İzinleri LONG (Alış) veya SHORT (Satış) işlemler
Prochlorococcus MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Bu Uzman Danışman (EA) tak ve çalıştır (plug-and-play) şeklinde çalışır ve USD/JPY için optimize edilmiştir. Hangi kaldıraç oranının kullanılacağını seçme özelliği eklendi, ayrıca bazı ince ayarlar yapıldı. Şu anda mümkün olan en düşük fiyatta. EA’nın farklı bölgelerdeki saatleri doğru şekilde belirleyebilmesi için, giriş parametrelerinden doğru UTC zaman diliminin ayarlandığından emin olun. Gelecekte başka döviz çiftleri de eklenecek olabilir, ancak şu ana kadar en iyi sonuçlar USD/JPY üzerinde
Cupriavidus Bacteria MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Cupriavidus Bacteria , yalnızca altın (GOLD) piyasasında işlem yapmak üzere geliştirilmiş, tamamen otomatik ve zaman tabanlı bir işlem sistemidir. Bu Uzman Danışman (Expert Advisor), “tak ve çalıştır” (plug and play) mantığıyla çalışır; herhangi bir manuel kurulum veya ayar yapmanıza gerek yoktur. Strateji mantığı, işlem zamanlaması ve risk yönetimi gibi tüm unsurlar sisteme entegre edilmiştir ve kullanıcıya sade, güvenilir bir deneyim sunar. EA’nin ismi, gerçek hayatta bulunan ve altını emerek
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Lot büyüklüğünü değiştirme ve EA'yı mümkün olan en düşük fiyata getirme özelliği eklendi. Satın alırsanız destek ve gelecekteki güncellemeleri alırsınız. Lütfen gelişimini destekleyin. Bu EA kullanıma hazırdır. AussiePrecision , MetaTrader 5 için zaman hassasiyetine sahip bir Uzman Danışmandır (EA) ve özellikle AUD/USD döviz çifti için tasarlanmıştır. Belirlenmiş ve kontrol edilen zamanlarda işlem yapmak üzere geliştirilmiştir ve zaman bazlı hassas girişleri otomatikleştirmek isteyen yatırımcıla
TimeLS
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
MetaTrader İçin Zaman Temelli Uzman Danışman TimeLS - Zaman Uzun Kısa Genel Bakış Zaman temelli uzman danışmanımız, yatırımcılara kesin piyasa zamanlaması avantajı sunmak üzere tasarlanmıştır. Uzman danışman, hem uzun hem de kısa pozisyonlarla çalışır ve eş zamanlı olarak her ikisini de açabilir, size benzersiz bir esneklik sunar. Ana Özellikler: 1. Zaman Belirli İşlem:     - Pozisyonları açmak ve kapatmak için tam saatleri ve dakikaları belirleyin, bu sayede piyasa saatleri, haber olayları
Emilian
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Emilian: MetaTrader 5 İçin Uzman Danışman Genel Bakış Emilian ile tanışın, bu Uzman Danışman, işlemleri açmak ve kapatmak için Üssel Hareketli Ortalamalar (EMA) ve Göreceli Güç Endeksi (RSI 21) kullanır. Kişiselleştirilebilir risk yönetimi stratejileri sunan Emilian, aynı zamanda Take Profit ve Stop Loss seviyelerini belirlemek için Ortalama Gerçek Menzil (ATR 12) veya belirli pip değerlerini kullanır. Ana Özellikler EMA Kesişim Stratejisi: Kesişim sinyalleri için hızlı ve yavaş EMAları (Slow
EmaBB
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
EmaBB: MT5 için Uzman Danışman Genel Bakış: EmaBB, ticaret stratejinizi optimize etmek için gelişmiş ve özelleştirilebilir özellikleri harmanlayarak MT5 için son teknoloji bir Uzman Danışman olarak öne çıkıyor. Hem UZUN/ALIM hem de KISA/SATIŞ pozisyonları açmak üzere titizlikle tasarlanmıştır, ticaret girişimleriniz üzerinde esneklik ve kontrol sağlar. Üssel Hareketli Ortalamaların (EMA), Bollinger Bantlarının gücünü ve ticaret giriş ve çıkışlarını optimize etmek için gelişmiş iz süren stop stra
MACDucks swap
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
MACDuck: Dostanez Forex Yardımcınız Merhaba! MACDuck'la tanışın, tamamen MACD göstergesi ve tatlı hareket eden trendleri yakalamak hakkında olan küçük ticaret arkadaşımız. Basit, etkili ve ticaret oyununuza iyi bir ivme kazandırmak için tasarlandı. MACDuck'ın Yaptığı Serin Şeyler: 1. Büyük ve Küçük Paritelerle Çalışır: Büyük forex pariteleri ya da daha küçük olanlar olsun, MACDuck sizi korur. 2. Yönü Siz Seçin: Uzun mu gitmek istiyorsunuz? Kısa? Her ikisi de? Siz karar verin! 3. Akıllıca Swap:
C7x21 Crossing
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
C7x21 Crossing'i Tanıtıyoruz - SMA Çapraz Stratejileri için Özelleştirilebilir Uzman Danışman Klasik ama güçlü 7/21 Basit Hareketli Ortalama (SMA) çapraz stratejisinin potansiyelini C7x21 Crossing ile keşfedin. Geniş bir piyasa ve zaman aralığına operasyon yapmak üzere ustaca tasarlanan bu Uzman Danışman (EA), SMA çaprazlarından yararlanan zamanla test edilmiş yaklaşımı, 14 periyotluk bir Emtia Kanal Endeksi (CCI) filtresinin eklenmiş hassasiyetiyle güçlendirir. Ana Özellikler: Dinamik SMA Çapra
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
MetaTrader 5 için Forex Bacteria Uzman Danışmanı Forex Bacteria, MetaTrader 5 için tasarlanmış otomatik bir Uzman Danışman (EA)'dır. Doğada faydalı bakteriler bizimle simbiyotik olarak bir arada yaşadığı gibi, biz de piyasalarla uyumlu ve simbiyotik bir şekilde bir arada yaşamayı hedefliyoruz. Bu, yalnızca risk yönetimi tercihlerinizi ayarlamanız ve işlem yapmak istediğiniz günleri seçmeniz gereken bir tak ve çalıştır EA'dır. Son 12 yılda ağırlıklı olarak odaklanmış ve optimize edilmiş olup, AUD
Black Swan Breakout
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Black Swan Breakout EA – düşük volatilite dönemlerinden sonra hassas girişler Black Swan Breakout EA, MetaTrader 4/5 için geliştirilmiş bir ticaret sistemidir. Piyasanın sakin olduğu dönemlerin ardından gerçekleşen fiyat kırılmalarını tespit ederek işlem açmayı hedefler. Bollinger Bantları kullanarak fiyatın genişlemesini algılar ve kırılmanın gücünü ve kalitesini doğrulamak için isteğe bağlı filtreler içerir. DeMarker, Fractals, CCI gibi birkaç yeni özellik ve gösterge eklendi, ayrıca hangi gü
Traicho
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Traicho EA – Üçlü EMA Mantığıyla Trend Ticareti Traicho EA, MetaTrader 5 için geliştirilmiş hafif ve pratik bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Üç adet üssel hareketli ortalama (EMA) kullanan sade bir trend takip stratejisine dayanır. Net yön sinyalleri ve basit pozisyon yönetimi tercih eden yatırımcılar için idealdir Bu EA, hem doğrudan kullanılabilecek kadar basit hem de daha gelişmiş stratejiler için temel oluşturabilecek kadar esnek bir altyapı sunar Farklı semboller veya zaman dilimler
Prochlorococcus
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Bu Uzman Danışman (EA) tak ve çalıştır (plug-and-play) şeklinde çalışır ve USD/JPY için optimize edilmiştir. Hangi kaldıraç oranının kullanılacağını seçme özelliği eklendi, ayrıca bazı ince ayarlar yapıldı. Şu anda mümkün olan en düşük fiyatta. EA’nın farklı bölgelerdeki saatleri doğru şekilde belirleyebilmesi için, giriş parametrelerinden doğru UTC zaman diliminin ayarlandığından emin olun. Gelecekte başka döviz çiftleri de eklenecek olabilir, ancak şu ana kadar en iyi sonuçlar USD/JPY üzerinde
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Lot büyüklüğünü değiştirme ve EA'yı mümkün olan en düşük fiyata getirme özelliği eklendi. Satın alırsanız destek ve gelecekteki güncellemeleri alırsınız. Lütfen gelişimini destekleyin. Bu EA kullanıma hazırdır. AussiePrecision , MetaTrader 5 için zaman hassasiyetine sahip bir Uzman Danışmandır (EA) ve özellikle AUD/USD döviz çifti için tasarlanmıştır. Belirlenmiş ve kontrol edilen zamanlarda işlem yapmak üzere geliştirilmiştir ve zaman bazlı hassas girişleri otomatikleştirmek isteyen yatırımcıla
Cupriavidus Bacteria
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Cupriavidus Bacteria , yalnızca altın (GOLD) piyasasında işlem yapmak üzere geliştirilmiş, tamamen otomatik ve zaman tabanlı bir işlem sistemidir. Bu Uzman Danışman (Expert Advisor), “tak ve çalıştır” (plug and play) mantığıyla çalışır; herhangi bir manuel kurulum veya ayar yapmanıza gerek yoktur. Strateji mantığı, işlem zamanlaması ve risk yönetimi gibi tüm unsurlar sisteme entegre edilmiştir ve kullanıcıya sade, güvenilir bir deneyim sunar. EA’nin ismi, gerçek hayatta bulunan ve altını emerek
Top 23 Indicators
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
#Yaz İndirimi Top 23 Indicators, mevcut en özelleştirilebilir uzman danışmanlardan biridir. Oluşturulabilecek kombinasyonlar ve kalıplar neredeyse sonsuzdur. Bu, çalışmak istediğiniz piyasalara çok özel ve kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sunar. Bu kadar çok kombinasyon içinden tekrar edilebilir ve benzersiz bir desen bulma yeteneği sizin için büyük bir avantaj olabilir. Top 23 Indicators: //-------------------------------------- RSI – Relative Strength Index   MACD – Moving Average Conve
TimeLS Close Positions
Kaloyan Ivanov
Yardımcı programlar
Utility TimeLs Close Positions, MetaTrader 5 platformunda pozisyon kapatma işlemlerini yönetmek ve otomatikleştirmek için kullanılan bir araçtır. Açık pozisyonların ne zaman ve nasıl kapatılacağını, zaman, sembol, yön, sihirli numara ve yorumlara göre esnek şekilde kontrol etmenizi sağlar. Belirli hafta günlerinde işlemleri devre dışı bırakabilirsiniz Tüm açık pozisyonları kapatmak için belirli bir saat ayarlayabilirsiniz Kapanışları sembol, yön (Al/Sat), sihirli numara veya yorumlara göre filtr
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt