MetaTrader 5 için Forex Bacteria Uzman Danışmanı

Forex Bacteria, MetaTrader 5 için tasarlanmış otomatik bir Uzman Danışman (EA)'dır.

Doğada faydalı bakteriler bizimle simbiyotik olarak bir arada yaşadığı gibi, biz de piyasalarla uyumlu ve simbiyotik bir şekilde bir arada yaşamayı hedefliyoruz.

Bu, yalnızca risk yönetimi tercihlerinizi ayarlamanız ve işlem yapmak istediğiniz günleri seçmeniz gereken bir tak ve çalıştır EA'dır.

Son 12 yılda ağırlıklı olarak odaklanmış ve optimize edilmiş olup, AUD/USD, USD/CHF ve EUR/USD olmak üzere üç ana döviz çiftinde en iyi şekilde çalışır.

EA, ticaret yaklaşımını uyarlamak için piyasa koşullarına dayalı birkaç strateji kullanır.

Gelecek güncellemeler, USD/JPY gibi daha fazla ana döviz çiftini içerecek şekilde uyumluluğunu genişletecektir.

EA/MT5 Terminalinin bulunduğu ayarlarda doğru Saat Dilimini (UTC) ayarladığınızdan emin olun.

Pozitif günlük swaplar sunan bir broker kullanın.

%100 doğru bir strateji olmadığını unutmayın.

Kaybetmeyi göze alabileceğinizden daha fazlasını asla riske atmayın.



