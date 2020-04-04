Forex Bacteria MT4

Forex Bacteria – MetaTrader 4/5 için Uzman Danışman (EA)

Forex Bacteria, MetaTrader 4/5 platformu için geliştirilmiş otomatik bir Uzman Danışman’dır (EA).

Doğada faydalı bakteriler bizimle simbiyotik bir şekilde yaşadığı gibi, biz de piyasalarla uyumlu ve simbiyotik bir şekilde çalışmayı hedefliyoruz.

Bu EA kullanıma hazırdır; sadece risk yönetimi tercihlerinizi belirleyip, hangi günlerde işlem yapmak istediğinizi seçmeniz yeterlidir.

Son 12 yıl boyunca optimize edilmiştir ve en iyi performansı şu üç ana döviz paritesinde gösterir: AUD/USD, USD/CHF, USD/JPY ve EUR/USD.

EA, piyasa koşullarına göre farklı stratejiler uygulayarak işlem yaklaşımını uyarlamaktadır.

Gelecekteki güncellemelerde GBP/USD gibi diğer ana döviz çiftlerinin desteği de eklenecektir.

EA'nin veya MT5 terminalinizin bulunduğu konuma göre ayarlardan doğru saat dilimini (UTC) seçtiğinizden emin olun.

Pozitif günlük swap sunan bir broker ile çalışmanız önerilir.

Herhangi bir sorunuz olursa, benimle doğrudan iletişime geçmekten çekinmeyin.

Önemli notlar:

Ayarlarınızda doğru saat dilimini (UTC) belirlediğinizden emin olun.

Unutmayın: %100 doğru çalışan bir strateji yoktur.

Pozitif günlük swap sunan bir broker kullanın.

Kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazlasını asla riske atmayın.



