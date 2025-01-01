Create
Belirtilen parametrelerle gösterge oluşturur. Gösterge verilerini güncellemek ve almak için Refresh() ve GetData() yöntemlerini kullanın.
bool Create(
Parametreler
symbol
[in] Sembol.
period
[in] Zaman-dilimi (ENUM_TIMEFRAMES sayımının değerlerinden biri).
jaw_period
[in] Jaws (çene) periyodu.
jaw_shift
[in] Jaws kaydırma değeri.
teeth_period
[in] Teeths (diş) periyodu.
teeth_shift
[in] Teeths kaydırma değeri.
lips_period
[in] Lips (dudak) periyodu.
lips_shift
[in] Lips kaydırma değeri.
ma_method
[in] Hareketli ortalama türü (ENUM_MA_METHOD sayımının değerlerinden biri).
applied
[in] Uygulanacak hacim tipi.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', gösterge oluşturulamadıysa 'false'.