OnHide

L'event handler del controllo "Hide" .

virtual bool  OnHide()

Valore di ritorno

true se l'evento è stato elaborato, altrimenti false.

Nota

Il metodo della classe base non fa nulla e restituisce sempre true.