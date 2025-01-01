文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndOnDisable 

OnDisable

控件的 "禁用" (如果禁用则不能响应用户交互) 事件处理器。

virtual bool  OnDisable()

返回值

true 如果事件已经被处理, 否则 false。

注释

基准类中的方法不做任何事且永远返回 true。