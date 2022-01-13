MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 İçin Nasıl Sinyal Sağlayıcı Olunur?

Ticaret sinyallerinizi sunmak ve kazanç elde etmek ister misiniz? MQL5.com web sitesine Satıcı olarak kaydolun, işlem hesabınızı belirtin ve yatırımcılara ticaret işlemlerinizi kopyalamaları için abonelik sunun. Çözüm basit, çaba minimum.

Kocaman bir kitleye erişim

Milyonlarca MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 kullanıcısından oluşan tüm pazar parmaklarınızın ucunda. Potansiyel abonelerinize doğrudan erişim elde edeceksiniz.





Sinyaller hizmeti, doğrudan MetaTrader platformuna yerleştirilmiştir. Ticaret işlemlerinin kopyalanması için herhangi bir ek araca veya ayara gerek yoktur. Sinyallere abone olmak kolay ve hızlıdır. Teknik sorunlar ve destek konusunda da endişelenmenize gerek yoktur.





Sinyaller hizmeti, sinyalleriniz için ödemeleri güvenli bir şekilde kabul etmenizi sağlayan hazır bir mekanizma sunar. Sistem, kredi kartlarını ve popüler ödeme cüzdanlarını destekler. Abonelik ücreti, hizmet ücreti kesildikten sonra satıcının istediği zaman uygun bir şekilde çekebileceği dahili hesabına aktarılır. Hizmet ayrıca aboneliklerin otomatik olarak yenilenmesini de destekler.







Satıcı olarak kaydolun

Satıcı statüsünü almak için basit bir kayıt prosedürünü tamamlayın. Kayıt tamamen otomatiktir ve beş dakikadan uzun sürmez.



Profilinizin Satıcı bölümüne gidin, hizmet kurallarını okuyun ve kabul edin:





Kimliğinizi doğrulamak için kabul edilen belgelerden birinin fotoğrafını çekin ve yükleyin. Güncel bir fotoğraf yüklemelisiniz. Lütfen taranmış kopyaların kabul edilmediğini unutmayın. Fotoğraf kaliteli olmalı, belge tam olarak görünmeli ve tüm bilgiler kolayca okunabilmelidir.

Bir sonraki adımda, aynı belgeyi aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi elinizde tutarak bir selfie çekin.









Belge doğrulaması yalnızca birkaç dakika sürer. Doğrulama tamamlandığında, web sitesi mesajı, e-posta ve SMS yoluyla bir bildirim alacaksınız. Ayrıca, profilinizde adınızın yanında bir onay simgesi görünecektir.









Bir sinyal oluşturun



Sinyaller bölümüne gidin ve “Sinyal oluştur”a tıklayın.





Açılan formdan aşağıdaki alanları doldurun:

Sinyalin adı

Sinyalin erişim modu: izleme için özel sinyal veya abonelik için herkese açık sinyal

İşlem hesabının numarası

İşlem hesabının yatırımcı şifresi. Bu şifre, ticarete erişim olmadan işlem hesabına salt okunur modda bağlanmaya olanak sağlar. İşlem hesabının ana parolasını belirtmenize gerek yoktur. Böylelikle işlem hesabınız tamamen güvende kalır

Broker sunucusunun adı. Şirketin veya sunucunun adını yazmaya başlayın, ardından listeden uygun seçeneği seçin

Aylık abonelik fiyatı. Sadece gerçek hesaplardan yayınlanan sinyaller ücretli olabilir







Tüm bilgileri girdikten sonra, sinyalinizi abonelik için kullanılabilir hale getirmek adına Ekleye tıklayın. İşlem hesabınızın tüm işlem geçmişi ve istatistikleri, potansiyel abonelerinizin ticaret deneyiminizi değerlendirebilmesi için sinyalinizin sayfasında görüntülenecektir.



Gördüğünüz gibi, her şey oldukça basit. Kimlik bilgilerinizi göndererek Satıcı olarak kaydolun ve abonelik için sinyalinizi oluşturun. Her şey tamamlandığında, bir sinyal sağlayıcı olacaksınız. MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 kullanan çok sayıda yatırımcı artık sinyalinize abone olabilecektir.





