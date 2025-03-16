AI Neuro Dynamics MT5
- Uzman Danışmanlar
- Peter Robert Grange
- Sürüm: 2.0
- Güncellendi: 31 Ekim 2025
- Etkinleştirmeler: 13
AI Neuro Dynamics EA
XAU/USD | H1 için Uyarlanabilir Sinyal Mimarisi
AI Neuro Dynamics, yalnızca bir Expert Advisor (Uzman Danışman) değildir — bu sistem, XAU/USD (Altın) paritesi için geliştirilmiş modüler ve bilişsel bir işlem sistemidir. Yüksek volatiliteye sahip piyasa koşulları için tasarlanmıştır ve prop firm (değerlendirme şirketleri) tarafından belirlenen katı risk ve performans standartlarına tam uyumluluk gösterir.
EA, özel olarak geliştirilmiş nöro-kuantum karar mimarisi ile çalışır. Gerçek zamanlı olarak piyasa yapısını analiz eder ve likidite akışları, volatilite değişimleri ve sinyal tutarlılığına göre iç mantığını dinamik biçimde yeniden yapılandırır.
DYNAMICS EA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ
AI Neuro Dynamics’i oluşturan akıllı modüler çekirdek ve uyarlanabilir sinyal yapısını keşfedin. Fraktal desen analizi, sinirsel yeniden kalibrasyon ve çok katmanlı karar mekanizmalarıyla tanışın.
KURULUM VE YAPILANDIRMA
Kurulum adım adım kolayca yapılabilir. Tüm parametreler önceden yüklüdür — yalnızca EA’yı XAU/USD H1 grafiğine ekleyin ve risk seviyenizi seçin.
CANLI SİNYAL TAKİBİ
Doğrulanmış hesaplar üzerinden gerçek zamanlı performansı takip edin:
Lisanslar sınırlıdır. Bu, stratejinin özgünlüğünü ve güvenliğini korumak için yapılmaktadır.
Temel Teknoloji Bileşenleri
Dinamik Kuantizasyon Çekirdeği (Dynamic Quantization Kernel)
Fraktal sapmalar, mikro volatilite ve entropi dalgalanmalarına göre stratejiyi sürekli yeniden yapılandıran adaptif bir karar çekirdeğidir.
Sinir Ağı Katmanı (Neural Mesh Layer)
Fiyatın klasik teyidinden önce mikro sinyalleri ve davranışsal bozulmaları analiz eden gömülü bir sinirsel işleme yapısıdır.
Zaman Bükme Kalibrasyon Motoru (Time-Warp Calibration Engine)
Bozulmuş zaman kümeleri içinde fiyat momentumunu izleyen ve geleneksel zaman dilimlerinden kaynaklanan gürültüyü azaltan doğrusal olmayan bir senkronizasyon modülüdür.
İşlem Koşulları
Sembol: XAU/USD (Altın)
Zaman Dilimi: H1
Hesap Türü: ECN / Ham Spread
SL/TP Mantığı: Gerçek zamanlı volatiliteye göre tepki verir
Mod: Tamamen otomatik
Önerilen Kaldıraç: 1:30 – 1:500
Temel Avantajlar
• Prop firm kurallarına uygundur (martingale, grid veya hedge stratejisi kullanılmaz)
• Dahili yapay zekâ sinyal netliğini ve risk dengesini optimize eder
• Neredeyse tüm broker ortamlarıyla uyumludur
• Yeni başlayanlar ve profesyoneller için uygundur
• Tarihsel kalıplardan değil, mevcut piyasa koşullarına göre çalışır
Bu EA Ne Değildir?
• Basit bir gösterge sistemi değildir
• Görsel scalping simülatörü değildir
• Şablon bazlı bir strateji değildir
• Rastgele giriş yapan bir EA değildir
Sonuç
AI Neuro Dynamics EA, piyasaların doğrusal olmadığını ve fiyatın yalnızca bağlam içinde anlam kazandığını savunan bir yaklaşımla inşa edilmiştir. Bu sistem trendleri körü körüne takip etmez — onlarla mantık, sapma algısı ve uyarlanabilir öğrenme yoluyla etkileşime girer. Derin katmanlı mimarisi, düşük drawdown yapısı ve yüksek güvenilirlikteki sinyalleriyle, adeta piyasayla birlikte evrilen bilişsel bir karar birimi gibi hareket eder.
After i tested this EA i decided to buy it and so far i'm very satisfied with the results.I've been running it on my live account for more than one month now on ''Significant Risk'' and the ROI is above 25% with Model2 and trailing stop. I highly recommend this EA especially if you use it with moderate risk setting, not like me. The only critic that i have, hopefully the developer can make an update, is that T/P is to tight. I mean at least so far the T/P is not dynamic, is around 1.5 points. Yes is 0.something dynamic but that can also be from the slippage. 2 or 2.5 points it's much more suited because the entries are very very good and it just leaves profit on the table. I had a experience were the EA opened a trade before 23 o'clock and the T/P was hit the next day and because it was a long trade the amount that i had to pay for the swap rate was bigger than the profit. To be fair it only happened one time and if the trade had been short i would have made the profit plus some on the swap.