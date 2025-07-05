SinyallerBölümler
Bi Qi Luo

S01rk

Bi Qi Luo
1 inceleme
Güvenilirlik
57 hafta
3 / 1K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 503%
ICMarketsSC-Live06
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 170
Kârla kapanan işlemler:
871 (74.44%)
Zararla kapanan işlemler:
299 (25.56%)
En iyi işlem:
17.79 USD
En kötü işlem:
-67.36 USD
Brüt kâr:
2 413.61 USD (180 442 pips)
Brüt zarar:
-1 639.71 USD (100 802 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (441.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
441.13 USD (58)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
67.94%
Maks. mevduat yükü:
23.73%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.06
Alış işlemleri:
559 (47.78%)
Satış işlemleri:
611 (52.22%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
0.66 USD
Ortalama kâr:
2.77 USD
Ortalama zarar:
-5.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-543.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-543.88 USD (16)
Aylık büyüme:
-30.42%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
729.74 USD (41.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.64% (729.74 USD)
Varlığa göre:
59.17% (201.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 1168
EURUSD 1
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 774
EURUSD 0
AUDJPY 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 80K
EURUSD -4
AUDJPY -10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.79 USD
En kötü işlem: -67 USD
Maksimum ardışık kazanç: 58
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +441.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -543.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 4
ICMarkets-Live19
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 6
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.14 × 7
FusionMarkets-Demo
0.19 × 81
ICMarketsSC-Live08
0.22 × 352
ICMarketsSC-Live26
0.22 × 9
EGlobal-Cent6
0.47 × 341
BlueberryMarkets-Live
0.60 × 15
ICMarketsSC-Live20
0.65 × 20
ICMarketsSC-Live02
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.78 × 533
Longhorn-Real2
0.90 × 40
PepperstoneUK-Edge10
1.00 × 2
ICMarkets-Live15
1.03 × 36
Pepperstone-Edge05
1.14 × 14
Do not invest all your money into my strategy signals. You should diversify your investments across various different and long-lasting signals. Truly smart traders withdraw their profits promptly after making money, instead of fantasizing about endlessly snowballing their capital. For my signal, a minimum deposit of $300: is recommended, with an expected doubling of funds in roughly four months.
Ortalama derecelendirme:
Jean Luc Louis Claude Klinger
999
Jean Luc Louis Claude Klinger 2025.07.05 08:12 
 

Not good for me but respect for the work. Good luck for the followers

2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 02:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 14:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 07:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 06:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 05:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
