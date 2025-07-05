- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 170
Kârla kapanan işlemler:
871 (74.44%)
Zararla kapanan işlemler:
299 (25.56%)
En iyi işlem:
17.79 USD
En kötü işlem:
-67.36 USD
Brüt kâr:
2 413.61 USD (180 442 pips)
Brüt zarar:
-1 639.71 USD (100 802 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (441.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
441.13 USD (58)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
67.94%
Maks. mevduat yükü:
23.73%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.06
Alış işlemleri:
559 (47.78%)
Satış işlemleri:
611 (52.22%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
0.66 USD
Ortalama kâr:
2.77 USD
Ortalama zarar:
-5.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-543.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-543.88 USD (16)
Aylık büyüme:
-30.42%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
729.74 USD (41.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.64% (729.74 USD)
Varlığa göre:
59.17% (201.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1168
|EURUSD
|1
|AUDJPY
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|774
|EURUSD
|0
|AUDJPY
|0
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|80K
|EURUSD
|-4
|AUDJPY
|-10
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.79 USD
En kötü işlem: -67 USD
Maksimum ardışık kazanç: 58
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +441.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -543.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.14 × 7
|
FusionMarkets-Demo
|0.19 × 81
|
ICMarketsSC-Live08
|0.22 × 352
|
ICMarketsSC-Live26
|0.22 × 9
|
EGlobal-Cent6
|0.47 × 341
|
BlueberryMarkets-Live
|0.60 × 15
|
ICMarketsSC-Live20
|0.65 × 20
|
ICMarketsSC-Live02
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.78 × 533
|
Longhorn-Real2
|0.90 × 40
|
PepperstoneUK-Edge10
|1.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|1.03 × 36
|
Pepperstone-Edge05
|1.14 × 14
Do not invest all your money into my strategy signals. You should diversify your investments across various different and long-lasting signals. Truly smart traders withdraw their profits promptly after making money, instead of fantasizing about endlessly snowballing their capital. For my signal, a minimum deposit of $300: is recommended, with an expected doubling of funds in roughly four months.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
503%
3
1K
USD
USD
234
USD
USD
57
99%
1 170
74%
68%
1.47
0.66
USD
USD
59%
1:500
Not good for me but respect for the work. Good luck for the followers