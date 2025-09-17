Dövizler / EURUSD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EURUSD: Euro vs US Dollar
1.17419 USD 0.00437 (0.37%)
Sektör: Döviz Baz: Euro Kâr para birimi: US Dollar
EURUSD döviz kuru bugün -0.37% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 EUR başına Düşük fiyatı olarak 1.17286 USD ve Yüksek fiyatı olarak 1.17927 USD aralığında işlem gördü.
Euro vs ABD doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Euro fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EURUSD haberleri
- Weekly Forex Forecast - 21th to 26th September (Charts)
- EUR/USD Weekly Forecast 21/09: Buy or Sell? (Chart)
- Weekly Pairs in Focus 21th to 26th September 2025 (Charts)
- EUR is underperforming most G10 on softer data – Scotiabank
- EUR/USD might retest the 1.1750 level – UOB Group
- ECB's Centeno: Next move is still likely to be a cut
- EUR/USD extends its reversal as US data beats expectations
- EUR/USD Forecast 19/09: Struggles After Fed Cut (Video)
- EUR/USD holds losses below 1.1800 ahead of German PPI data
- EUR/USD falls to 1.1780 as Powell’s hawkish tone lifts US Dollar
- Forex Today: No changes expected from the BoJ
- Euro dips for second day as US Dollar gains on Fed and strong data
- EUR/USD Analysis 18/09: Technical Corrections (Chart)
- EUR up modestly vs. USD on mixed second-tier data – Scotiabank
- EUR/GBP ticks up to 0.8680 after BoE’s decision, remains in range
- When are the US Initial Jobless Claims and how could they affect EUR/USD?
- EUR/USD: Likely to consolidate between 1.1785 and 1.1865 – UOB Group
- EUR: Cheap below 1.180 – ING
- EUR/USD Forecast 18/09: Pulls Back Before FOMC (Video)
- EUR/USD bounces up as the US Dollar's recovery loses steam
- Euro holds steady above 1.1800 ahead of ECB’s Lagarde speech
- Forex Today: The BoE is seen holding its policy rate
- EUR/USD briefly surges after Fed cuts rates
- EUR/USD holds near 1.1850 as traders await Fed decision, Powell press conference
EURUSD on the Community Forum
- Hatalar, hatalar, sorular (31837)
- EURUSD - Eğilimler, tahminler ve sonuçlar (Bölüm #1) (23041)
- EURUSD - Eğilimler, Tahminler ve Etkiler (2. Bölüm) (18883)
- EURUSD - Eğilimler, Tahminler ve Etkiler (3. Bölüm) (10098)
- [Konu kapandı!] EURUSD - Trendler, tahminler ve sonuçlar (4. Bölüm) (4873)
- Mutlak oranlar (1125)
- Scalp_net (724)
- Zarf 2.11 (533)
- EURUSD sinyali (231)
- Sabah dairesinin dağılımı - hangi çiftler? (226)
- Dikkat! Yarışma! 13.11.2014 tarihinde EURUSD kurunu tahmin edin ve 67.5$'a ve en az 18$'a kadar çıkın (196)
- Para yönetimi stratejileri. Martingal. (183)
EURUSD için alım-satım uygulamaları
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar. Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı Sinyal: BURAYA TIKLAYIN Mevcut
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
4.33 (9)
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (117)
We proudly present our cutting-edge robot, the Big Forex Players EA designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the biggest Banks (positions are sent from our database t
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (8)
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 299$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
Http EA
Yury Orlov
5 (4)
HTTP EA (How To Trade Pro) — martingale ve ızgara kullanmayan, pozisyonları her gün kapatılan bir MT5 ticaret danışmanıdır. 25 yılı aşkın deneyime profesyonel trader göstergesinin yaratıcısı tarafından. Geçerli fiyatla son kopya! Bundan sonra fiyat 100 $ artacak. Danışman, bekleyen emirler kullanır, her araç için yalnızca bir işlem yapar, her zaman stop-loss ve take-profit kullanır ve pozisyonları her gün kapatır. Aşağıdaki finansal araçlarda çalışır: Döviz çiftleri Kripto paralar Metaller Endek
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (7)
Custom Alerts: Birden Fazla Piyasayı Takip Edin ve Hiçbir Önemli Sinyali Kaçırmayın Genel Bakış Custom Alerts , birden fazla enstrümanı tek bir yerden takip etmek isteyen yatırımcılar için dinamik bir çözümdür. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels ve IX Power gibi önde gelen araçlarımızdan gelen verileri entegre ederek, Custom Alerts sizi grafikler arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan önemli piyasa gelişmeleri hakkında otomatik olarak bilgilendirir. Artık broker’ınızın sunduğu tüm varl
MT5 EezeOrder
Tawanda Tinarwo
3.75 (4)
Open Multiple Trades on MT5 in 1 click at one price. Enter the Symbol you want to trade Enter the Lot size Specify the number of trades you want to open Choose from a dropdown list whether you want to buy, sell, sell limit, sell stop, buy limit, buy stop If they are pending orders, state the number of pips away from the current price that you want to set the trades. Once you are done, click Ok and see the script open your trades in an instant What to Always Note Check the minimum stop levels f
Günlük aralık
1.17286 1.17927
Yıllık aralık
1.01772 1.19185
- Önceki kapanış
- 1.1785 6
- Açılış
- 1.1782 8
- Satış
- 1.1741 9
- Alış
- 1.1744 9
- Düşük
- 1.1728 6
- Yüksek
- 1.1792 7
- Hacim
- 50.589 K
- Günlük değişim
- -0.37%
- Aylık değişim
- 0.41%
- 6 aylık değişim
- 8.59%
- Yıllık değişim
- 5.47%
21 Eylül, Pazar