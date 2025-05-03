GBPUSD Commander – M30 Zaman Diliminde Hassas Scalping Stratejisi

Bu Expert Advisor (Uzman Danışman), GBP/USD paritesi için özel olarak geliştirilmiştir ve M30 (30 dakikalık) zaman diliminde güçlü ve güvenli bir scalping performansı sunar.

Hassas giriş noktaları ile sıkı bir düşük risk yaklaşımını birleştirir — her işlemde yalnızca %2 risk alır — bu da onu sermaye korumasını ve istikrarlı büyümeyi önemseyen yatırımcılar için ideal hale getirir.

Dinamik lot büyüklüğü, grafikte net bir şekilde gösterilen SL/TP seviyeleri ve akıllı bir kayıp kurtarma sistemi sayesinde, martingale, grid veya hedge gibi tehlikeli sistemlere başvurmadan günlük istikrarlı işlemler gerçekleştirir.

İster yeni başlayan olun, ister profesyonel bir yatırımcı, bu EA minimum risk ve maksimum kontrol ile gerçek sonuçlar sunmak için tasarlanmıştır.

MetaTrader 5 için Canlı Sinyal: GBPUSD COMMANDER

Öne Çıkan Özellikler:

Sabit SL = 200 pip, TP = 100 pip

Her işlem, 200 pip Stop Loss ve 100 pip Take Profit ile korunur — dengeli risk ve düzenli kâr sağlar.

M30’da Scalping Gücü

GBP/USD paritesinde yüksek olasılıklı girişleri akıllı zamanlama ve teknik mantıkla hedefler.

Her Gün İşlem Yapar (Pzt–Cum)

Hiçbir fırsatı kaçırmaz — EA, her gün güvenilir işlem ayarlarını tarar.

Düşük Riskli İşlem (%2 maksimum risk)

Dahili risk kontrol sistemi sayesinde uzun vadeli büyüme için güvenli kullanım sağlar.

Dinamik Lot Boyutu Ayarı

Bakiye ve risk ayarlarına göre pozisyon boyutunu otomatik olarak ayarlar — bileşik getiri için idealdir.

Akıllı Kurtarma Sistemi

Kayıpları geri kazanmak için geliştirilmiş algoritma — martingale veya riskli grid stratejileri kullanılmaz.

Grafikte Net SL & TP Görünümü

Tam şeffaflık için Stop Loss ve Take Profit seviyeleri görsel olarak gösterilir.

Hedge Yok – Grid Yok – Martingale Yok

%100 temiz strateji — tehlikeli taktikler yerine sağlam giriş ve çıkışlar.

Sahte veri yok. Yalnızca güvenilir, tick-by-tick geçmiş test verileri kullanılır.

Küçük Başla, Akıllıca Büyü

– Minimum Mevduat: 200 $

– Küçük hesaplar için performanstan ödün vermeden otomatik ayarlanır.

Kimler İçin Uygundur?

Günlük düşük riskli kâr elde etmek isteyen yatırımcılar

Karmaşık ayarlara ihtiyaç duymadan stabil performans isteyen scalper’lar

SL/TP’si net olan ve kurulumu kolay bir sistem arayan yeni başlayanlar veya uzmanlar

Martingale veya grid yüzünden hesap patlatmaktan bıkan herkes

Önemli Notlar:

– SADECE GBP/USD ve M30 zaman diliminde kullanın

– En iyi sonuçlar için EA’yı haftada 5 gün 24 saat çalıştırın

– Düşük spread’e sahip bir ECN broker ile kullanılması önerilir



