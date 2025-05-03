GbpUsd Commander

4.61

GBPUSD Commander – M30 Zaman Diliminde Hassas Scalping Stratejisi

Bu Expert Advisor (Uzman Danışman), GBP/USD paritesi için özel olarak geliştirilmiştir ve M30 (30 dakikalık) zaman diliminde güçlü ve güvenli bir scalping performansı sunar.
Hassas giriş noktaları ile sıkı bir düşük risk yaklaşımını birleştirir — her işlemde yalnızca %2 risk alır — bu da onu sermaye korumasını ve istikrarlı büyümeyi önemseyen yatırımcılar için ideal hale getirir.

Dinamik lot büyüklüğü, grafikte net bir şekilde gösterilen SL/TP seviyeleri ve akıllı bir kayıp kurtarma sistemi sayesinde, martingale, grid veya hedge gibi tehlikeli sistemlere başvurmadan günlük istikrarlı işlemler gerçekleştirir.
İster yeni başlayan olun, ister profesyonel bir yatırımcı, bu EA minimum risk ve maksimum kontrol ile gerçek sonuçlar sunmak için tasarlanmıştır.

İlk 10 kopya sadece 199$!
Daha sonra fiyat 399$’a yükselecek. Erken al, büyük tasarruf et!

MetaTrader 5 için Canlı Sinyal: GBPUSD COMMANDER

Öne Çıkan Özellikler:

  • Sabit SL = 200 pip, TP = 100 pip
    Her işlem, 200 pip Stop Loss ve 100 pip Take Profit ile korunur — dengeli risk ve düzenli kâr sağlar.

  • M30’da Scalping Gücü
    GBP/USD paritesinde yüksek olasılıklı girişleri akıllı zamanlama ve teknik mantıkla hedefler.

  • Her Gün İşlem Yapar (Pzt–Cum)
    Hiçbir fırsatı kaçırmaz — EA, her gün güvenilir işlem ayarlarını tarar.

  • Düşük Riskli İşlem (%2 maksimum risk)
    Dahili risk kontrol sistemi sayesinde uzun vadeli büyüme için güvenli kullanım sağlar.

  • Dinamik Lot Boyutu Ayarı
    Bakiye ve risk ayarlarına göre pozisyon boyutunu otomatik olarak ayarlar — bileşik getiri için idealdir.

  • Akıllı Kurtarma Sistemi
    Kayıpları geri kazanmak için geliştirilmiş algoritma — martingale veya riskli grid stratejileri kullanılmaz.

  • Grafikte Net SL & TP Görünümü
    Tam şeffaflık için Stop Loss ve Take Profit seviyeleri görsel olarak gösterilir.

  • Hedge Yok – Grid Yok – Martingale Yok
    %100 temiz strateji — tehlikeli taktikler yerine sağlam giriş ve çıkışlar.

  • Sahte veri yok. Yalnızca güvenilir, tick-by-tick geçmiş test verileri kullanılır.

Küçük Başla, Akıllıca Büyü

Minimum Mevduat: 200 $
– Küçük hesaplar için performanstan ödün vermeden otomatik ayarlanır.

Kimler İçin Uygundur?

  • Günlük düşük riskli kâr elde etmek isteyen yatırımcılar

  • Karmaşık ayarlara ihtiyaç duymadan stabil performans isteyen scalper’lar

  • SL/TP’si net olan ve kurulumu kolay bir sistem arayan yeni başlayanlar veya uzmanlar

  • Martingale veya grid yüzünden hesap patlatmaktan bıkan herkes

Önemli Notlar:

SADECE GBP/USD ve M30 zaman diliminde kullanın
En iyi sonuçlar için EA’yı haftada 5 gün 24 saat çalıştırın
Düşük spread’e sahip bir ECN broker ile kullanılması önerilir


İncelemeler
John Lim
980
John Lim 2025.09.15 06:31 
 

So far from running it on Live acc, I love that the risk is manageable and its performance align with the backtest. Hate to see those EAs with good backtest and live doesn't word the same. So far I have no regrets. Thanks to the author for making this EA.

Marco Gastaldi
50
Marco Gastaldi 2025.08.25 09:27 
 

Just some words to describe this EA: INCREDIBLE,AMAZING,FANTASTIC. I'mgoing to quit job soon !!! THANKS TO THE AUTHOR !!!!

H 420
133
H 420 2025.08.12 12:12 
 

Top EA, Top author, The live account is 100% in sync to Seller signal and to the backtest . Two months on live account

Filtrele:
