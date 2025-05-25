AlphaCore X

3.69

AlphaCore X

AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1, en yeni GPT-4.5, gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için akıllı alt stratejisiyle etkileyici bir performans sunar.

1 EA ücretsiz: AlphaCore X’i satın aldığınızda, portföyümüzden ek bir Expert Advisor seçebilir ve alım satım stratejinizi bir sonraki seviyeye taşıyabilirsiniz!

Kurulum talimatları: Setup

Stratejinin benzersizliği nedeniyle lisans sayısı sınırlıdır. Bu nedenle, kullanılabilirliği kontrol altında tutmak için fiyatları kademeli olarak artırıyoruz.

Sonraki fiyat: 990 USD

Broker  Her broker, tercihen ECN/zero spread
Kaldıraç 1:20’den itibaren
Minimum Teminat min. 300 USD
Simgeler XAUUSD
Zaman Dilimi H1


ChatGPT-o1 ve GPT-4.5 kombinasyonu yalnızca metin ve görüntü analizini değil, aynı zamanda duygu verilerini ve varlıklar arası korelasyonları da entegre eder. Bu, sadece fiyat veya duygu stratejilerini aşan kapsamlı bir piyasa görünümü sunar.

Bu strateji neden bu kadar etkili?

  • Dinamik Volatilite Kopuşları: AlphaCore X, ani volatilite değişimlerini gerçek zamanlı tespit eder ve ana piyasa hareket etmeden önce kopuşlara odaklanır.
  • Korelasyon Hedging (Alt Strateji): >Ücretsiz CorrelationCore Hedge EA ile altın (XAUUSD) ve gümüş (XAGUSD) fiyat hareketleri otomatik olarak birbirine karşı hedge edilir ve kayıplar en aza indirilir.
  • Çoklu Zaman Dilimi Analizi: M1, M15 ve H1’de senkronize değerlendirmelerle EA, trend gücüne dinamik olarak uyum sağlar ve yatay piyasalardaki yanlış sinyalleri engeller.
  • Multimodal Veri Birleştirme: Modeller, grafik desenleri, ekonomik veriler ve haber duygu analizini eşzamanlı işleyerek en yüksek başarı olasılığına sahip işlemleri belirler.

Genel olarak, AlphaCore X, en son AI teknolojisi ve akıllı hedging çözümü sayesinde riski en aza indirir ve kazanç fırsatlarını maksimize eden son derece verimli, uyarlanabilir bir strateji sunar.


Büyük Veri, AI ve Ticaret Stratejisi

AlphaCore X, büyük veri analitiği, sinir ağları ve AI ile desteklenen karar verme süreçlerini birleştirerek ticarette devrim yaratır. EA, hassas giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için büyük miktarda geçmiş ve gerçek zamanlı piyasa verisini işler. ChatGPT-o1 ve GPT-4.5 kombinasyonu, duygu akışlarını ve ekonomik haberleri gerçek zamanlı analiz ederek stratejiyi son derece hızlı ve tepkisel hale getirir. Sürekli makine öğrenimiyle AlphaCore X, piyasa değişimlerine uyum sağlar ve risk yönetimi ile işlem yürütmeyi sürekli optimize eder.

Sinir Ağları ve AI Entegrasyonu

  • Convolutional Neural Networks (CNNs): Grafik desenlerini çıkarır ve fiyat grafiklerindeki karmaşık sinyalleri tanır.
  • Long Short-Term Memory Networks (LSTM-RNNs): Zaman bağımlılıklarını modelleyerek dönüş noktalarını ve trend dönüşlerini tahmin eder.
  • Otoenkoderler: Piyasa gürültüsünü filtreler ve gerçekten önemli veri noktalarına odaklanır.
  • Pekiştirmeli Öğrenme: İşlem sonuçlarından sürekli öğrenir ve stratejiyi cari piyasa koşullarına göre ayarlar.
  • ChatGPT-o1 + GPT-4.5 AI Analizi: Canlı duygu, haber akışları ve ekonomik göstergeleri yorumlayarak giriş/çıkış kararlarını rafine eder.


AI Destekli Ticaretin Avantajları

  • Gerçek Zamanlı Piyasa İçgörüleri: ChatGPT-o1 ve GPT-4.5, ekonomik verileri ve duygu analizini canlı tarar, böylece AlphaCore X anında tepki verir.
  • Kesin Yürütme: AI algoritmaları, çoklu veri kaynaklarına dayanarak giriş ve çıkışları optimize eder.
  • Dinamik Risk Yönetimi: Volatilite sürekli değerlendirilir ve stop-loss/take-profit seviyeleri otomatik olarak ayarlanır.


Olağanüstü Müşteri Desteği

  • 7/24 İletişim: Her türlü sorun ve sorunuz için kesintisiz destek.
  • Kişiye Özel Yardım: İster acemi ister profesyonel olun, uzman desteği sunulur.
  • Müşteri Odaklı Yaklaşım: Ticaret ihtiyaçlarınıza özel çözümler.


AlphaCore X’i Neden Seçmelisiniz?

  • Yenilikçi AI Teknolojisi: Büyük veri, sinir ağları ve ChatGPT-o1 + GPT-4.5 kombinasyonuyla eşsiz hassasiyet.
  • Akıllı Hedging: CorrelationCore Hedge alt stratejisiyle drawdown’lara karşı koruma.
  • Geleceğe Hazır Uyarlanabilirlik: Sürekli öğrenme ile her zaman bir adım önde.

AlphaCore X, yalnızca otomatik bir ticaret robotu değil, AI ile güçlendirilmiş ticaret ortağınızdır. En son teknoloji, uyarlanabilir algoritmalar ve kapsamlı bir hedging yaklaşımıyla AlphaCore X, algoritmik ticarette bir sonraki evrimi sunar.



Önemli Uyarı

AlphaCore X gibi AI destekli Expert Advisor’lar gelişmiş analizlerle alım satım performansını artırabilir, ancak sürekli kar garantisi vermez.
Finansal piyasalar dalgalıdır ve ticaret risk içerir.

İncelemeler 29
Ledman88
55
Ledman88 2025.09.18 08:24 
 

Purchased Alphacore X on August 28th. Currently, the simulated trading is running smoothly, and the returns with the minimum risk settings are also good. Looking forward to the performance of the live trading in a month.

Albert Wilk
27
Albert Wilk 2025.09.17 20:00 
 

A purchased on September 1st. So far, it has only hit Take Profits. The backtests are 100% consistent with the live results, and I’m very satisfied with its performance. I’ve seen some negative comments from people claiming losses of 20% or more per Stop Loss. Please learn how to properly use an Expert Advisor — simply pressing “Play” is not enough. You need to find and optimize your own settings. If you trade with a 2% risk per SL, you can realistically achieve 60–80% profit per year. However, risking 20% per trade will tie you up emotionally and make you hate this algorithm the moment you hit your first SL. Also, to those talking about a negative risk-reward ratio: You’ve probably spent too much time on courses sold on Instagram. Algorithmic trading is based on probabilities and statistics, not on rigid RR concepts. If you aim for a 1:3 RR but constantly hit your SL, you’re not progressing. Meanwhile, a strategy with an RR of 5:1 might look less appealing at first glance, but if it consistently hits Take Profits over the years, it’s mathematically far superior. The numbers never lie. Don’t let poor risk management or misconceptions turn an excellent Expert Advisor into a bad experience. Congratulations to the developer for creating such a well-designed and consistent EA!

Dawid Marczewski
26
Dawid Marczewski 2025.08.30 22:14 
 

Great support, excellent performance! The bot trades really well and delivers exactly what many traders are looking for. The author is very helpful and responsive. Highly recommended!

Önerilen ürünler
QuantumPip
Evgeniy Scherbina
4.36 (11)
Uzman Danışmanlar
The expert "QuantumPip" is a fully automated expert which can trade several symbols from one chart. The expert also uses prices of Gold, Oil, "Schmuksie" (my adaptation of the "Dixie" indicator), DAX or FTSE to calculate inputs for the symbols. The expert uses 2 types of recurrent neural model - 1 network (decisions "buy" or "sell") and 2 networks (decisions "buy" or "uncertainty" and "sell" or "uncertainty"). QuantumPip can, therefore, trade 16 strategies as one, because it is 2 models per each
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Uzman Danışmanlar
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Gold Scalper Beta
Gabriel Katao Silwamba
Uzman Danışmanlar
The Katsil Scalper is an innovative approach in the financial market that has been developed through years of meticulous research and development. This strategy encapsulates the very essence of the iconic Katsil brand, which is renowned for its blend of sophistication, excellence, and meticulous attention to detail. With the help of cutting-edge technology, the Katsil Scalper is designed to provide a competitive edge to those seeking to achieve leadership in the financial market. The method is
Probability MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
Ortalama, Martingale Yok MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/119494 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/119495 Canlı Sinyal : https://www.mql5.com/en/signals/2281927 Canlı Sinyal : https://www.mql5.com/en/signals/2291328 "Olasılık", Forex piyasasında işlem yapmak için olasılık teorisinin prensiplerinden yararlanmak üzere tasarlanmış sofistike bir Uzman Danışmandır (EA). Bu EA, yatırımcılara sağlam, güvenilir ve karlı bir işlem deneyimi sunarken minimum risk mar
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
Uzman Danışmanlar
Mevcut promosyon: 349$'dan sadece 1 adet kaldı Son fiyat: 999$ Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !   Düşük Riskli Canlı   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Viper EA, işlem seanslarının değişen süresi boyunca (23 saat ile 1 saat GMT+2, ABD DST) keskin ve etkili "ortalama geri dönüş" girişleri kullanır.    Bu ticaretlerin zaten çok yüksek bir başarı oranı var, ancak pazar pozisyonun aleyhine dönerse, EA ticari marka kurtarma modunu b
CyBRG RX
Arseny Potyekhin
3.91 (11)
Uzman Danışmanlar
CyBRG RX Tanıtımı: Yeni Nesil Ticaret Asistanı Ticaret deneyiminizi yükseltmek için tasarlanmış son teknoloji ticaret ortağınız CyBRG RX ile ticaretin geleceğine adım atın. Gelişmiş sinir ağlarının gücünden yararlanan CyBRG RX, sürekli değişen piyasa koşullarını benzersiz bir hassasiyetle analiz etmek ve uyum sağlamak üzere tasarlandı. Bu strateji o kadar benzersiz ki yalnızca sınırlı sayıda lisans satmak istiyorum. Bu nedenle satışları sınırlamak için fiyat kademeli olarak artacaktır. Bir son
AiM EA MT5
Indra Maulana
Uzman Danışmanlar
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
R trend sync robot
Ekaterina Saltykova
Uzman Danışmanlar
r-Trend Sync Robot is an expert advisor for extra volatility markets like XAUUSD with dynamic lot size. Main EA features : The advisor's algorithm is based on the analysis of an extensive array of historical data (from 1995 for EURUSD & EURJPY and from 2004 for XAUUSD), which ensured the identification of general patterns in the behavior of these pairs across a wide range of timeframes. The analysis of historical data helped the advisor learn to recognize market triggers for medium-term trends a
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Uzman Danışmanlar
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
Scalper Master AI
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Scalper Master AI USDJPY için Hassas Scalping Motoru | H1 Scalper Master AI, USDJPY paritesi için tasarlanmış, yüksek frekanslı ticaretteki en gelişmiş tekniklerden yararlanan, son teknoloji ürünü, AI destekli bir scalping sistemidir. Bu Uzman Danışman (EA), hızlı hareket eden piyasalarda benzersiz hassasiyet ve performans sunmak için son teknoloji yapay zekayı tescilli scalping metodolojileriyle birleştirir. Tutarlı, yüksek olasılıklı girişler arayan yatırımcılar için tasarlanan Scalper Mast
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Aura Superstar,   rollover süresi boyunca döviz    ticareti yapmak üzere tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır    .    Makine öğrenimi küme analizi ve genetik scalping algoritmalarına dayanmaktadır    . Derin makine öğrenimi mekanizması, çok seviyeli bir algılayıcı ve klasik göstergelerle birleştirilmiş uyarlanabilir bir nöro filtre kullanan ilk çoklu döviz scalper'ı. Uzmanlar 2003 yılından bu yana istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale, g
SL Gold Scalper
Chriscane Lucius J Manthando
Uzman Danışmanlar
SL Gold Scalper EA is optimized to trade GOLD (XAUUSD) asset. Based on the analysis of the market behavior a strategy that minimizes loss trades to successfully implement the martingale method. Multi-time frame analysis included for higher percentage of safe entries avoiding stop loss (SL) hunting from the market makers.  Expert Advisor Recommended Guide lines ================================================ Input Settings: MagicNumber => (Unique number per chart e.g 34505) XAUUSD =>  4 Hour Ch
TerminatorCrash
Profxtwins (Pty) LTD
Uzman Danışmanlar
The Terminator Crash Robot is a fully automated trading robot. It is specially designed for trading the Boom and Crash Indexes. The Robot Only Opens buy trades. It buys the Crash. It Buys the Boom index. The best timeframe to use the robot is the 1m. The user can put from 1 up to n trades at a time, you can decide the amount of pips you are willing to risk in the settings. The  expert advisor runs on deriv only. You are advised to risk only the amout you want are willing to risk,as trading is hi
Arbitrage Triad Pro
Gabriel Lopes Rocha De Moraes
Uzman Danışmanlar
Arbitrage Triad Pro – Forex Piyasası için Gelişmiş Üçlü Arbitrage İstihbaratı Arbitrage Triad Pro , birden fazla döviz çifti arasında kâr fırsatlarını hızlı bir şekilde tespit etmek ve otomatik olarak değerlendirmek için akıllı üçlü arbitraj sistemi kullanan ileri düzey bir Expert Advisor’dır (EA). Hassasiyet, tutarlılık ve verimlilik arayan trader’lar için tasarlanmıştır. EA, gelişmiş istatistiksel analiz, gerçek zamanlı fiyat takibi ve anında emir yürütme yi birleştirerek kazancı maksimize ede
Bober Ready
Arnold Bobrinskii
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Güçlü ve kullanıcı dostu bir ticaret çözümü mü arıyorsunuz? Hazır stratejilere dayalı Bober Ready ticaret robotundan başka bir yere bakmayın. Optimize edilmiş ve ileriye dönük test edilmiş stratejileri kullanan bu ticaret robotu, piyasa verilerini analiz etmek ve gerçek zamanlı olarak akıllı ticaret kararları almak için tasarlanmıştır. Bober Ready robotu, her seviyeden tacirin erişimine açıktır. İster deneyimli bir profesyonel olun, ister yeni başlıyor olun, bu araç çok basit ayarlarla daha akı
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Uzman Danışmanlar
REAL BACKTEST / LONG TERM PROFITIBILITY Introducing ComplexEuro Edge PRO , an advanced Expert Advisor, meticulously designed 'EURUSD' trading system that specializes in executing high-precision trades by implementing a unique set of strict conditions and technical criteria.  ComplexEuro is unlike other EAs that rely on generic algorithms , martingale/grid or other 'AI' gimmicks that do not work long term. Minimum Deposit : $100 TimeFrame : M1 Pair : EURUSD VPS is recommended Auto Close at weeke
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.96 (24)
Uzman Danışmanlar
Indicement'a Hoş Geldiniz! PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını   buradan indirin LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT,     Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor. EA, en iy
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Uzman Danışmanlar
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Uzman Danışmanlar
This is a Hedge EA for Sideways Markets The market is sideways 80% of the time. This EA performs well during this phase and accepts stop-losses (SL) during periods of strong news and strong trends. The full-time backtest shows good results, but if you run it live and turn the EA on and off during critical periods, its efficiency will be even higher. Advantages: Take Profit (TP) for individual orders , which is highly beneficial for minimizing slippage. Trims orders to reduce risks when the mark
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Uzman Danışmanlar
Mean reversion automatic is a trading bot for people wanting a secure trading automation. Based on several filters making efficient trades. Designed for major forex. Adjustables parameters availables. Make x3 in a few months losing a few penny as you can see on screenshot. Included money management and growth compounding. Make your trades in total security with this bot. Do not hesitate to contact me
VortexPrime Scalper Pro Advanced Gold Scalping EA
Jeffry Zara
Uzman Danışmanlar
️VortexPrime Scalper Pro —  Advanced Gold Scalping EA for MT5 ️ Built to Dominate. Engineered to Win.  VortexPrime Scalper Pro is a professional-grade Expert Advisor (EA) built to dominate XAU/USD (Gold) with precision scalping. Designed for speed, safety, and adaptability , it combines multi-filter entry logic, dynamic exits, and institutional-grade risk controls to transform volatility into opportunity. Why VortexPrime? Gold (XAU/USD) is the most profitable yet chaotic instrument
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
RSI crossmarket
Yoan, Sylvain Biesuz
5 (1)
Uzman Danışmanlar
diversification to sleep well RSIcrossmarket is an EA that adapts to all markets . It manages to maintain a relatively low drawdown and realistic coherent gain with basic setting , good on 36 markets . Designed for the purpose of long-term portfolio management The strategy uses a martingale approach and hedging , which helps to avoid staying with low drawdown. As mentioned earlier, due to its relatively low average drawdown, it is designed to be used on allmost major and minor currency, ind
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Uzman Danışmanlar
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Uzman Danışmanlar
AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Ya
Forex Mentor Ex
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Forex Mentor: Your Reliable Partner in Automated Trading Introduction Forex Mentor   is a revolutionary trading bot designed to automate strategies in the dynamic Forex market. With a focus on trend trading, this bot serves as a powerful tool for traders, enabling them to effectively capitalize on market opportunities while minimizing risks and simplifying decision-making processes. Its versatility and extensive customizable parameters make it the ideal choice for both novice traders and experie
Pafpaf BTCUSD
裕介 石野
Uzman Danışmanlar
１．自動売買ソフトウェア（ＥＡ）の特徴 当自動売買ソフトウェア（ＥＡ）の特徴を詳しくお伝え致します。 FX 証券会社：CryptoGT、FXGT etc... プラットフォーム：MT5 専用 取引通貨：ビットコインドル (BTCUSD) 取引スタイル：スキャルピング～中期 取引時間軸：15 分足 (M15) まず、チャート上では、インジケーターなどは必要ありません。 当 EA へ全て組み込まれています。 推進はビットコインドル (BTCUSD) 15 分足用です。 ビットコインはご存じの通り、値動きが激しいです。 ほとんどがレンジですが、ブレイクするととんでもないほど動きます。 保有ポジション損失リスクを抑えたハーフ＆ハーフのトラップ＆リピートタイプ EA 利益はあっても保有ポジションによる損失（ロスカット）を減らす工夫として 値幅設定レンジ中央値より上では売りのトラップ＆リピート、 中央値より下では買いのトラップ＆リピートを行います。 パラメーター設定では、注文範囲の調整・フィルターによる発注抑制・トレーリングストップ の機能を備えています。 トラップ＆リピートタイプの取引では、弱点
Fortune Pro XAUUSD h1
Raphael Schwietering
Uzman Danışmanlar
Fortune Pro — Smart Precision Trading on XAUUSD H1 Backtested from 2024 to Present | Designed for Live Markets | Prop Firm Ready Fortune Pro is a next-generation Expert Advisor designed for high-performance trading on XAUUSD H1. It combines adaptive strategy logic with strict risk control to deliver consistent results in the gold market. Whether you're trading for yourself or aiming for funding, Fortune Pro is built to deliver. Why Fortune Pro Excels Every trade is secured with a Stop Loss and T
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten  Boring Pips EA  sahibisiniz?   Ekstra %30 indirim   hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda   İsrail ile İran   arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Uzman Danışmanlar
MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar. Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı Sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (12)
Uzman Danışmanlar
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Uzman Danışmanlar
FastWay EA, güçlü bir ortalamaya dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik işlem sistemidir. AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ve EURGBP gibi korelasyonlu döviz çiftlerinde işlem yaparak, fiyatların sert hareketler sonrası ortalamaya dönüşünden yararlanır. Satin aldıktan sonra tam kurulum talimatları için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut fiyat — sonraki 10 alıcı için sadece $1337. Nihai fiyat: $2937 — fiyat her 10 satın alma sonrası $100 artar. FastWa
BreakoutPulse MT5
Guilherme Jose Mattes
5 (9)
Uzman Danışmanlar
ATTENTION:  DO NOT USE THE DEFAULT SET. PLEASE USE THE RECOMMENDED SETS BELOW DOWNLOAD HERE  V8.0 Setfiles -   updated 12/08/2025 Please, now, add the  http://worldtimeapi.org/api/timezone/Etc/UTC link to your MT5 terminal. This is a scalper system, and the tick backtest is more realistic for this type of system. Introducing BreakoutPulse:  Your Ultimate Trading Companion for XAUUSD, US30, and USTEC - and you can also make your own set files. BreakoutPuse is a powerful Expert Advisor designed
Scalping Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.14 (76)
Uzman Danışmanlar
Introducing our advanced Scalping Forex Robot. The scalping algorithm is built to spot high-probability entry and exit points, ensuring that every trade is executed with the highest chance of success within the M1 timeframe . The best pair to use with the Scalping Robot is XAUUSD .This robot is perfect for traders who prefer the scalping method and want to take advantage of rapid price movements without having to manually monitor the charts. It is suitable for both beginners looking for an autom
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.95 (38)
Uzman Danışmanlar
Mean Machine GPT Sürüm 9.0+ Tanıtımı — Yapay Zeka Ticaret Teknolojisinde Devrim Niteliğinde Bir Sıçrama Mean Machine GPT'nin bugüne kadarki en önemli güncellemesi olan Sürüm 9.0+'ı duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu çığır açan sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim (55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli dahil), güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist rolü, daha derin başlangıç piyasa kontrolleri ve Yapay Zeka Pozisy
Doctor Winston mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Doctor Winsto n Bot Description General Features: Name: Doctor Winston Type: State-of-the-art Forex trading bot Tools: Supports most currency pairs and trading instruments Timeframe: Can work on any timeframe Bot Settings: Money Management: MMOn: Enable/disable money management (true/false) DefaultVolume: Default trade volume (0.01) MMCalc: Basic amount for money management (1000) Indicators: ALength, BLength, CLength, DLength, ELength: Parameters for different indicators by length ADimension
Remstone
Remstone
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 6 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Am
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.41 (17)
Uzman Danışmanlar
NEXUS — piyasa ile birlikte evrilen bir Uzman Danışman Birçok EA çalışır… ta ki piyasa değişene kadar. Nedeni genelde basittir: “RSI < 30 iken al” gibi sabit kurallar. Bir süre işe yarar, rejim değişince körleşir. NEXUS, nicel kuralları örneklem dışı doğrulama ile birleştirir: verilerden gerçek zamanlı kombinasyonlar kurar. Yapılandırılabilir bir geçmişi analiz eder (ör. H1 veya D1’de 500 periyot) ve göstergeler ile bağlam arasında binlerce kombinasyon üretir. Bir kombinasyon istatistiksel üstü
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Uzman Danışmanlar
APE (Alpha Prop Edge) Hakkında APE (Alpha Prop Edge), ortalama dönüş (mean reversion) stratejisine dayalı olarak geliştirilmiş bir Uzman Danışman’dır (Expert Advisor - EA). Sistem, aşırı fiyat hareketlerini tespit eder ve önceden tanımlanmış koşullara göre ters yönde işlem açar. Sistem, günlük zarar limiti ve otomatik çıkış mekanizması gibi yerleşik risk yönetimi araçlarına sahiptir. Kullanıcılar, hesap büyüklüğüne, işlem ortamına veya değerlendirme kriterlerine göre bu parametreleri özelleştir
Yazarın diğer ürünleri
CyBRG RX
Arseny Potyekhin
3.91 (11)
Uzman Danışmanlar
CyBRG RX Tanıtımı: Yeni Nesil Ticaret Asistanı Ticaret deneyiminizi yükseltmek için tasarlanmış son teknoloji ticaret ortağınız CyBRG RX ile ticaretin geleceğine adım atın. Gelişmiş sinir ağlarının gücünden yararlanan CyBRG RX, sürekli değişen piyasa koşullarını benzersiz bir hassasiyetle analiz etmek ve uyum sağlamak üzere tasarlandı. Bu strateji o kadar benzersiz ki yalnızca sınırlı sayıda lisans satmak istiyorum. Bu nedenle satışları sınırlamak için fiyat kademeli olarak artacaktır. Bir son
CoreX G
Arseny Potyekhin
3.72 (18)
Uzman Danışmanlar
Genel Bakış CoreX G EA, Forex piyasasının karmaşıklıklarını ele almak üzere özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir işlem sistemidir. En son sinir ağları, karmaşık makine öğrenimi teknolojileri ve entegre büyük veri stratejisini kullanarak CoreX G, işlemde olağanüstü doğruluk ve güvenlik sunar. Bu Uzman Danışman (EA), teknolojik mükemmellik ve premium müşteri desteği ile öne çıkarak, kullanıcıların her türlü soru veya sorunlarında daima yardım almasını sağlar. Blog: CoreX G EA Bu strateji o kadar
QuantCore GT
Arseny Potyekhin
3.4 (10)
Uzman Danışmanlar
QuantCore GT QuantCore GT EA, Forex piyasasının karmaşıklıklarını yapay zeka destekli zeka ve veri odaklı stratejilerin eşsiz kombinasyonu ile aşmak üzere tasarlanmış gelişmiş bir ticaret sistemidir. ChatGPT-o1, en yeni GPT-4.5, gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve son teknoloji büyük veri yaklaşımını entegre ederek, QuantCore GT ticarette yeni bir doğruluk, uyum yeteneği ve verimlilik düzeyi sunar. Bu Uzman Danışman (EA), gelişmiş teknolojisi, sorunsuz yapay zeka etkileşimi ve birinci sınıf m
CyBRG RX Mt4
Arseny Potyekhin
5 (2)
Uzman Danışmanlar
CyBRG RX Tanıtımı: Yeni Nesil Ticaret Asistanı Ticaret deneyiminizi yükseltmek için tasarlanmış son teknoloji ticaret ortağınız CyBRG RX ile ticaretin geleceğine adım atın. Gelişmiş sinir ağlarının gücünden yararlanan CyBRG RX, sürekli değişen piyasa koşullarını benzersiz bir hassasiyetle analiz etmek ve uyum sağlamak üzere tasarlandı. Bu strateji o kadar benzersiz ki yalnızca sınırlı sayıda lisans satmak istiyorum. Bu nedenle satışları sınırlamak için fiyat kademeli olarak artacaktır. Bir son
CoreX G MT4
Arseny Potyekhin
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Genel Bakış CoreX G EA, Forex piyasasının karmaşıklıklarını ele almak üzere özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir işlem sistemidir. En son sinir ağları, karmaşık makine öğrenimi teknolojileri ve entegre büyük veri stratejisini kullanarak CoreX G, işlemde olağanüstü doğruluk ve güvenlik sunar. Bu Uzman Danışman (EA), teknolojik mükemmellik ve premium müşteri desteği ile öne çıkarak, kullanıcıların her türlü soru veya sorunlarında daima yardım almasını sağlar. Blog: CoreX G EA Bu strateji o kadar
HeXon FX
Arseny Potyekhin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HeXon FX – Forex Traderları için Birinci Sınıf Ticaret Çözümü HeXon FX, döviz piyasalarında son derece yüksek doğrulukla çalışmak üzere tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışmandır (EA). En son ticaret stratejilerini kullanarak, HeXon FX ana döviz çifti EURUSD için esnek ve istikrarlı bir çözüm sunar. Bu EA, piyasanın volatil olduğu dönemlerde üstün performans gösterir, farklı piyasa koşullarına verimli şekilde uyum sağlar, tutarlı karlar elde ederken riski en aza indirir. Bu strateji o kadar be
BitBull EA MT4
Arseny Potyekhin
Uzman Danışmanlar
Değerli Trader’lar, En son projemizi size tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. EA BitBull. Gerçek kripto para ticareti şimdi bir gerçeklik haline geldi! Bu strateji o kadar benzersiz ki, yalnızca sınırlı sayıda lisans satmak istiyorum. Bu nedenle satışları sınırlamak için fiyat kademeli olarak artacak. Bir sonraki fiyat 790 USD. Dünyanın dört bir yanındaki saygın ortaklarımızın yardımıyla yenilikçi bir kripto stratejisi geliştirmeyi başardık. Bu strateji trend takip ve ortalamaya dönüş strate
HeXon FX MT4
Arseny Potyekhin
Uzman Danışmanlar
HeXon FX – Forex Traderları için Birinci Sınıf Ticaret Çözümü HeXon FX, döviz piyasalarında son derece yüksek doğrulukla çalışmak üzere tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışmandır (EA). En son ticaret stratejilerini kullanarak, HeXon FX ana döviz çifti EURUSD için esnek ve istikrarlı bir çözüm sunar. Bu EA, piyasanın volatil olduğu dönemlerde üstün performans gösterir, farklı piyasa koşullarına verimli şekilde uyum sağlar, tutarlı karlar elde ederken riski en aza indirir. Bu strateji o kadar be
BitBull EA
Arseny Potyekhin
4.6 (5)
Uzman Danışmanlar
Değerli Trader’lar, En son projemizi size tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. EA BitBull. Gerçek kripto para ticareti şimdi bir gerçeklik haline geldi! Bu strateji o kadar benzersiz ki, yalnızca sınırlı sayıda lisans satmak istiyorum. Bu nedenle satışları sınırlamak için fiyat kademeli olarak artacak. Bir sonraki fiyat 790 USD. Dünyanın dört bir yanındaki saygın ortaklarımızın yardımıyla yenilikçi bir kripto stratejisi geliştirmeyi başardık. Bu strateji trend takip ve ortalamaya dönüş strate
Filtrele:
Girgis Michelle
32
Girgis Michelle 2025.09.23 17:58 
 

A BIG LESSON LEARENED FROM MY EXPERIENCE IS THAT NO AI EA WORKS, THEY JUST HIDE LOSSES IN THE BACKTEST AND THEY CALL IT LEARING FROM MISTAKES... DONT BUY IT ITS BAD

Ledman88
55
Ledman88 2025.09.18 08:24 
 

Purchased Alphacore X on August 28th. Currently, the simulated trading is running smoothly, and the returns with the minimum risk settings are also good. Looking forward to the performance of the live trading in a month.

Albert Wilk
27
Albert Wilk 2025.09.17 20:00 
 

A purchased on September 1st. So far, it has only hit Take Profits. The backtests are 100% consistent with the live results, and I’m very satisfied with its performance. I’ve seen some negative comments from people claiming losses of 20% or more per Stop Loss. Please learn how to properly use an Expert Advisor — simply pressing “Play” is not enough. You need to find and optimize your own settings. If you trade with a 2% risk per SL, you can realistically achieve 60–80% profit per year. However, risking 20% per trade will tie you up emotionally and make you hate this algorithm the moment you hit your first SL. Also, to those talking about a negative risk-reward ratio: You’ve probably spent too much time on courses sold on Instagram. Algorithmic trading is based on probabilities and statistics, not on rigid RR concepts. If you aim for a 1:3 RR but constantly hit your SL, you’re not progressing. Meanwhile, a strategy with an RR of 5:1 might look less appealing at first glance, but if it consistently hits Take Profits over the years, it’s mathematically far superior. The numbers never lie. Don’t let poor risk management or misconceptions turn an excellent Expert Advisor into a bad experience. Congratulations to the developer for creating such a well-designed and consistent EA!

pakart
94
pakart 2025.09.17 07:37 
 

The author's behaviour is not good. After upgrading, the backtest SL fitting was removed, and the bad real signal was also deleted.

jigarjogiya
53
jigarjogiya 2025.09.12 15:21 
 

ea is not working in live markets, results are totally in loss, please dont purschase it, waste of money in the name of AI. ITD NOT AI, ITS FAKE. i am posting this review after 2 months. please stay away.

H 420
133
H 420 2025.09.11 14:26 
 

After using it for 2 months i can say its a total SCAM ! save ur money the author repost his signal few times already and still in negative he always promises that his working on a "update" and it will work smoothly from now on but all he does its removing the loosing trades from the backtest. A system that works with 7 to 1 risk to reward will never can work , i asked for a refund on the first week when i saw that ratio with my first stop loss but he promised me that the update will fix it and i should try it first ofcorse the update didnt changed nothing and got 2 straight sl one after the other with 50% dd on the account i told him again i want a refund and he told me i should keep the EA working it will recover , got another sl and i wrote him it wont recover it needs 21 streak on wining trade to recover from this and the ea cant make a streak of 2-3 trades without loosing, now he told me that he cant refund me and just waisted time to get more purchases . All his reviews are fake , u can check when the "person" that left a review joined the mql market community for example: Dawid Marczewski 2025.08.30 22:14 # EN Great support, excellent performance! The bot trades really well and delivers exactly what many traders are looking for. The author is very helpful and responsive. Highly recommended! Joined the market few days before: Dawid Marczewski 22 August 2025 at 09:08 Registered at MQL5.community And this is all the good reviews here, check by yourself, KEEP AWAY FROM THIS SELLER ALL HIS EA's are SCAMMES no even on of them making money , and he just making a new EA making a manipulated backtest and selling

paulo3391
65
paulo3391 2025.09.05 05:17 
 

This Expert Advisor is a scam disguised as a “perfect” product. The seller manipulates the results constantly: every time the EA accumulates heavy losses, they simply “erase” them by releasing a new update where all the failures magically disappear. That way, the backtest always looks flawless at 100%, but in reality the EA generates consistent losses.

On top of that, whenever users leave negative reviews (like mine), the seller floods the review section with fake 5-star ratings, most likely from newly created or gifted accounts. The comments are always unrealistically positive, creating the illusion that the system works, when in fact it fails completely in real trading.

The price of this EA is extremely high for what it actually delivers, and instead of being profitable, it puts your capital at serious risk. I personally tested it with $1,000 of real money and lost it all.

My advice is simple: DO NOT BUY. Don’t fall for manipulated statistics and fake reviews. Protect your money and don’t support sellers who exploit the trading community with fraudulent practices.

Dawid Marczewski
26
Dawid Marczewski 2025.08.30 22:14 
 

Great support, excellent performance! The bot trades really well and delivers exactly what many traders are looking for. The author is very helpful and responsive. Highly recommended!

Arseny Potyekhin
5102
Geliştiriciden yanıt Arseny Potyekhin 2025.08.31 09:15
Thank you very much for your feedback.
It's great to hear that there are satisfied customers who appreciate the work behind.
I hope that with the latest update, we can convince even more people.
Sultan1111q
54
Sultan1111q 2025.08.29 10:04 
 

A risk/reward ratio of 7:1 or 4:1 is not acceptable....its gambling now sorry &lt;&lt; after testing for 4 month in real account i dont recomand anyone to test it and buy it save your money better .

Arseny Potyekhin
5102
Geliştiriciden yanıt Arseny Potyekhin 2025.08.29 15:54
Hello,
Thanks for your message! A 4:1 RR is already a strong value – it's rare to find significantly better ratios on the market. We've managed to optimize it from 7:1 and are continuing to work on further improvements, though it's not a simple task. The EA is also currently delivering excellent results with a 1:4 RR setup.
Feel free to reach out anytime with more feedback or suggestions.
Piterk140
214
Piterk140 2025.08.28 20:11 
 

A risk/reward ratio of 7:1 or 4:1 is not acceptable....its gambling now sorry

Arseny Potyekhin
5102
Geliştiriciden yanıt Arseny Potyekhin 2025.08.29 15:52
Hello,
Thank you for your feedback. However, an RR of 4:1 is good; you will hardly find anything better on the market. We have already improved from 7:1 to 4:1 and are, of course, striving for even better RR, but it is not that easy.
And with an RR of 1:4, the EA is currently trading excellently.
If you have any further feedback for us, please feel free to write to us.
Bhushan0005
19
Bhushan0005 2025.08.22 18:07 
 

Best EA for Trading in gold (XAUUSD) for short term and long Term

teedeebee
233
teedeebee 2025.08.15 13:19 
 

After spending a lot of time (and cash) with all kinds of EA's, where the most of them are just plain rubbish for way too much money, I ran into AlphaCore X. So, I spent a little time to read the reviews and comments and aside from the comments that are written by envious competitors it looked worth the try. And man, what an AMAZING EA this is! The logic behind it makes all the difference between, bad, average and great bots like AlphaCore X. Running it on a live account now for a full week using the ADP2 profile and even though it doesn't make a lot of trades, the trades that it makes are spot on and until they all proved to be winning trades, resulting in very nice profits. Still has to see what the future brings and I will update my review after I have completed the first full month of trading with AlphaCore X. But for now: HIGHLY recommended! Thank you for great support and really excellent work with this EA, Arseny!

Ayhan Karagöz
51
Ayhan Karagöz 2025.08.08 14:39 
 

Hello Arseny, Here is my general review regarding the Alpacore X and Quant that you published, as I’ve mentioned before: The entry points definitely need to be adjusted, because with the current setup, trades stay in loss for too long. If the entry points are moved earlier, the TP can easily be $10 instead of $3. A risk/reward ratio of 7:1 or 4:1 is not acceptable. When the entry points are improved, these should turn into more balanced numbers like 10:10, 15:10, or 10:15 USD. The AI blocks some signals on your end, but not on ours — this inconsistency needs to be resolved. Could you please share the current progress if you’re working on these topics? If any of these points remain unresolved, I’m considering not using the EA and can’t recommend it either. But if all of them are properly adjusted, the EA can deliver excellent profits. If these issues are resolved, I will update my review accordingly.

JonesDD
24
JonesDD 2025.08.03 09:55 
 

I would like to sincerely thank Arseny once again for his outstanding and responsive support. His dedication to continuously improving the EA and addressing user feedback is truly commendable. After the latest updates, everything is running again and the EA performs with impressive consistency and precision. This product definitely deserves much more attention, as it stands out from the majority of EAs available on the market, not only because of its performance but also due to the excellent service behind it. I have already recommended this EA to many fellow traders and will continue to do so in the future.

Josue Abel Guallichico Loya
142
Josue Abel Guallichico Loya 2025.08.02 14:15 
 

After a week of consistent use, the EA has given me the confidence to deposit more capital into the account using its two strategies. So far, it has been accurate. I recommend it and hope that the author continues to implement improvements and new strategies for this EA.

Jan Kollar
83
Jan Kollar 2025.07.30 18:38 
 

Very good EA and excellent support.

Miroslav9808
64
Miroslav9808 2025.07.28 18:45 
 

Very bad Robot. first trade I lose 24% of my account with set fail from seller. This is not trading this is gambling like casino. lose 24% in one trade how is this possible to much gamble. The seller deleted signal! BEWARE OF SCAM

Arseny Potyekhin
5102
Geliştiriciden yanıt Arseny Potyekhin 2025.07.30 08:30
Hi, sorry for the loss, we are currently working on improving ADP1, so please use ADP2 for now.
Furthermore, your account seems strange to me. You have a fresh new account, but you know your way around here. Furthermore, you buy extra EAs and then immediately rate them poorly. Only negative reviews. It looks like the competition to me. More here: https://www.mql5.com/en/market/product/139373/comments/page4?source=Unknown#comment_57665656
Alex_Meteoro
26
Alex_Meteoro 2025.07.24 06:19 
 

Comprado por la buena reputación del autor y el enorme potencial de las pruebas en backtesting, en unas semanas actualizo con resultados.

XFEI086125
70
XFEI086125 2025.07.21 08:33 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Mohammad Khalili
36
Mohammad Khalili 2025.07.20 17:01 
 

Warning Warning Warning Danger Danger Danger

After testing this robot on real accounts many times, it behaved completely differently and inconsistently with the backtest, which is very detailed, and I do not recommend that anyone else like me be fooled by the backtest but in reality lose their capital. I strongly warn you to stay away from this developer and their robots and be fooled by the manipulated backtests.

The biggest weaknesses of their robots: 1- Risk to reward ratio of 7 and above, while in the backtest this ratio was 3!!! 2- Very low success rate of about 50%Winrate = 50% Risk / Reward = 7 This is a disaster that, unfortunately, is not clear at all in the backtests. 

 بزرگترین ضعف های ربات های ایشان :1- نسبت ریسک به ریوارد 7 و بالاتر در حالی که در بک تست این نسبت 3 بود !!!

2- نسبت موفقیت بسیار پایین تا حدود 50 درصد

Winrate = 50%

Risk /Riward = 7

این یک فاجعه است که متاسفانهع در بکتست ها اصلا مشخص نیست .

12
İncelemeye yanıt