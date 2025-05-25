AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için akıllı alt stratejisiyle etkileyici bir performans sunar.

Stratejinin benzersizliği nedeniyle lisans sayısı sınırlıdır. Bu nedenle, kullanılabilirliği kontrol altında tutmak için fiyatları kademeli olarak artırıyoruz.

AlphaCore X’i satın aldığınızda, portföyümüzden ek bir Expert Advisor seçebilir ve alım satım stratejinizi bir sonraki seviyeye taşıyabilirsiniz!

Broker Her broker, tercihen ECN/zero spread Kaldıraç 1:20'den itibaren Minimum Teminat min. 300 USD Simgeler XAUUSD Zaman Dilimi H1





ChatGPT-o1 ve GPT-4.5 kombinasyonu yalnızca metin ve görüntü analizini değil, aynı zamanda duygu verilerini ve varlıklar arası korelasyonları da entegre eder. Bu, sadece fiyat veya duygu stratejilerini aşan kapsamlı bir piyasa görünümü sunar.

Bu strateji neden bu kadar etkili?

Dinamik Volatilite Kopuşları: AlphaCore X, ani volatilite değişimlerini gerçek zamanlı tespit eder ve ana piyasa hareket etmeden önce kopuşlara odaklanır.

Genel olarak, AlphaCore X, en son AI teknolojisi ve akıllı hedging çözümü sayesinde riski en aza indirir ve kazanç fırsatlarını maksimize eden son derece verimli, uyarlanabilir bir strateji sunar.





Büyük Veri, AI ve Ticaret Stratejisi