AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1, en yeni GPT-4.5, gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için akıllı alt stratejisiyle etkileyici bir performans sunar.
Kurulum talimatları: Setup
Stratejinin benzersizliği nedeniyle lisans sayısı sınırlıdır. Bu nedenle, kullanılabilirliği kontrol altında tutmak için fiyatları kademeli olarak artırıyoruz.
|Broker
|Her broker, tercihen ECN/zero spread
|Kaldıraç
|1:20’den itibaren
|Minimum Teminat
|min. 300 USD
|Simgeler
|XAUUSD
|Zaman Dilimi
|H1
ChatGPT-o1 ve GPT-4.5 kombinasyonu yalnızca metin ve görüntü analizini değil, aynı zamanda duygu verilerini ve varlıklar arası korelasyonları da entegre eder. Bu, sadece fiyat veya duygu stratejilerini aşan kapsamlı bir piyasa görünümü sunar.
Bu strateji neden bu kadar etkili?
- Dinamik Volatilite Kopuşları: AlphaCore X, ani volatilite değişimlerini gerçek zamanlı tespit eder ve ana piyasa hareket etmeden önce kopuşlara odaklanır.
- Korelasyon Hedging (Alt Strateji): >Ücretsiz CorrelationCore Hedge EA ile altın (XAUUSD) ve gümüş (XAGUSD) fiyat hareketleri otomatik olarak birbirine karşı hedge edilir ve kayıplar en aza indirilir.
- Çoklu Zaman Dilimi Analizi: M1, M15 ve H1’de senkronize değerlendirmelerle EA, trend gücüne dinamik olarak uyum sağlar ve yatay piyasalardaki yanlış sinyalleri engeller.
- Multimodal Veri Birleştirme: Modeller, grafik desenleri, ekonomik veriler ve haber duygu analizini eşzamanlı işleyerek en yüksek başarı olasılığına sahip işlemleri belirler.
Genel olarak, AlphaCore X, en son AI teknolojisi ve akıllı hedging çözümü sayesinde riski en aza indirir ve kazanç fırsatlarını maksimize eden son derece verimli, uyarlanabilir bir strateji sunar.
Büyük Veri, AI ve Ticaret Stratejisi
Sinir Ağları ve AI Entegrasyonu
- Convolutional Neural Networks (CNNs): Grafik desenlerini çıkarır ve fiyat grafiklerindeki karmaşık sinyalleri tanır.
- Long Short-Term Memory Networks (LSTM-RNNs): Zaman bağımlılıklarını modelleyerek dönüş noktalarını ve trend dönüşlerini tahmin eder.
- Otoenkoderler: Piyasa gürültüsünü filtreler ve gerçekten önemli veri noktalarına odaklanır.
- Pekiştirmeli Öğrenme: İşlem sonuçlarından sürekli öğrenir ve stratejiyi cari piyasa koşullarına göre ayarlar.
- ChatGPT-o1 + GPT-4.5 AI Analizi: Canlı duygu, haber akışları ve ekonomik göstergeleri yorumlayarak giriş/çıkış kararlarını rafine eder.
AI Destekli Ticaretin Avantajları
- Gerçek Zamanlı Piyasa İçgörüleri: ChatGPT-o1 ve GPT-4.5, ekonomik verileri ve duygu analizini canlı tarar, böylece AlphaCore X anında tepki verir.
- Kesin Yürütme: AI algoritmaları, çoklu veri kaynaklarına dayanarak giriş ve çıkışları optimize eder.
- Dinamik Risk Yönetimi: Volatilite sürekli değerlendirilir ve stop-loss/take-profit seviyeleri otomatik olarak ayarlanır.
Olağanüstü Müşteri Desteği
- 7/24 İletişim: Her türlü sorun ve sorunuz için kesintisiz destek.
- Kişiye Özel Yardım: İster acemi ister profesyonel olun, uzman desteği sunulur.
- Müşteri Odaklı Yaklaşım: Ticaret ihtiyaçlarınıza özel çözümler.
AlphaCore X’i Neden Seçmelisiniz?
- Yenilikçi AI Teknolojisi: Büyük veri, sinir ağları ve ChatGPT-o1 + GPT-4.5 kombinasyonuyla eşsiz hassasiyet.
- Akıllı Hedging: CorrelationCore Hedge alt stratejisiyle drawdown’lara karşı koruma.
- Geleceğe Hazır Uyarlanabilirlik: Sürekli öğrenme ile her zaman bir adım önde.
Önemli Uyarı
AlphaCore X gibi AI destekli Expert Advisor’lar gelişmiş analizlerle alım satım performansını artırabilir, ancak sürekli kar garantisi vermez.
Finansal piyasalar dalgalıdır ve ticaret risk içerir.
Purchased Alphacore X on August 28th. Currently, the simulated trading is running smoothly, and the returns with the minimum risk settings are also good. Looking forward to the performance of the live trading in a month.