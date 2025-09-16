Dövizler / USDJPY
USDJPY: US Dollar vs Yen
147.951 JPY 0.038 (0.03%)
Sektör: Döviz Baz: US Dollar Kâr para birimi: Yen
USDJPY döviz kuru bugün -0.03% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 USD başına Düşük fiyatı olarak 147.196 JPY ve Yüksek fiyatı olarak 148.281 JPY aralığında işlem gördü.
ABD doları vs Japon yeni hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, ABD doları fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
USDJPY haberleri
USDJPY on the Community Forum
USDJPY için alım-satım uygulamaları
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
New York Range Indicator, ICT (Inner Circle Trader) kavramlarını, Akıllı Para ticaretini ve kurumsal fiyat hareketi yöntemlerini uygulayan yatırımcılar için geliştirilmiş bir seans tabanlı analiz aracıdır. Özellikle New York seansı için tasarlanan bu gösterge, Londra Kapanışı ve New York Açılışı ile örtüşen kritik bir dönem olan 12:00 ile 14:00 GMT arasındaki fiyat aralığını yakalar. Seans zirvelerini ve dip noktalarını belirler, Adil Değer Boşluklarını (FVG'ler)
Magnifier Ruler Crosshair for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Göstergenin üç ana aracı vardır: Büyüteç (Yakınlaştırma grafiği), Cetvel (Zaman ve Fiyat ölçekleri) ve Artı İşareti. Farenizle her yeri hareket ettirebilir ve farklı görüntüleme formatlarını özelleştirebilir, her öğenin boyutunu ve rengini özelleştirebilirsiniz. Büyüteç (yakınlaştırma tablosu), mumları herhangi bir zaman diliminde ve farklı ölçeklerde görüntülemenizi sağlar. Varsayılan kısayol tuşları: 'Q' - daha yüksek zaman aralığı, 'A' - daha düşük zaman aralığı, 'W' - mum boyutunu azalt,
Notify To Telegram for MT5
Trinh Dat
4.67 (3)
Notify To Telegram MT5 Expert Advisor will send notifications via Telegram when orders are opened/modified/closed on your MetaTrader 5 account. Send message to person, channel or group chat. Easy to customize message. Support custom message for all languages Support full Emoji. Parameters Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token. Telegram Chat ID - input your Telegram user ID, group / channel ID, use comma to input multi chat ID as chat_id_1, chat_id_1 Magic number f
SMC Precision AI Buy Sell Indicator
Vyom Tekriwal
SMC Precision AI – Institutional Smart Money Concept Indicator for MetaTrader 5 Unlock the edge of institutional trading with SMC Precision AI – an advanced AI-powered Smart Money Concept (SMC) indicator built for serious traders who want precision, clarity, and high-probability trade setups. Key Features:Smart Money Concepts (SMC) – Identifies key liquidity zones, order blocks, mitigation zones, and market structure shifts used by institutions. AI-Powered Signals – Enhanced by real-time AI l
AI ML Engine
VALU VENTURES LTD
AI ML Engine v1.0 - Advanced Trading System Professional AI-Powered Trading Expert Advisor Transform your trading with cutting-edge machine learning technology. This sophisticated EA combines multiple AI models with intelligent filtering systems for enhanced market analysis and decision-making. Machine Learning Models Random Forest Classifier - Ensemble learning with configurable trees and depth. SVM (Support Vector Machine) - Advanced pattern classification with multiple kernels. Logistic Regr
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Promozione lancio: Numero limitato di copie disponibili al prezzo corrente Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: ottieni 1 EA gratis! (per 2 account commerciali) Ultimate Combo Deal -> click here LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP: Click here Set Files Benvenuto in DayTrade Pro Algo! Dopo anni di studio dei mercati e programmazione di diverse strategie, ho trovato un algoritmo che ha tutto ciò di cui ha bisogno un buon sistema di trading: È indipendente
MSB Robot MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (4)
MSB Robot – Otomatik Forex İşlemleri için Akıllı Kapınız Program 2.2 sürümüne yükseltildi; bu en gelişmiş sürüm sahte kırılmaları tespit edebilir ve bunları kâr fırsatına dönüştürebilir. Bu sürüm, XAUUSD,USDJPY H1’de iyi çalışır ve Yüksek Risk Modunda bile güvenlidir. MSB Robot , tamamen otomatik bir Uzman Danışman (EA) olup, güçlü sinyal mantığına dayanan Market Structure Breakout (MSB) göstergesi temel alınarak geliştirilmiştir. Bu gösterge, Forex piyasasında kırılma fırsatlarını tespit etmek
London Session Breakout Strategy MT5
Thushara Dissanayake
London Session Breakout Strategy Göstergesi, Londra seansı sırasında seans bazlı likidite avlarına, kill zone'lara ve piyasa yapıcı davranışına odaklanarak ICT (Inner Circle Trader) ve Smart Money Concepts (SMC) takip eden yatırımcılar için tasarlanmıştır. Bu araç, genellikle London Killzone veya piyasa yapıcı aralığı olarak tanımlanan 00:00 ile 07:00 GMT arasındaki en yüksek ve en düşük fiyat seviyelerini yakalar. Yatırımcıların kurumsal aktivite ve oynaklık d
Günlük aralık
147.196 148.281
Yıllık aralık
139.877 158.876
- Önceki kapanış
- 147.98 9
- Açılış
- 147.90 6
- Satış
- 147.95 1
- Alış
- 147.98 1
- Düşük
- 147.19 6
- Yüksek
- 148.28 1
- Hacim
- 44.249 K
- Günlük değişim
- -0.03%
- Aylık değişim
- 0.62%
- 6 aylık değişim
- -1.31%
- Yıllık değişim
- 3.03%
21 Eylül, Pazar