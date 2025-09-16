FiyatlarBölümler
Dövizler / USDJPY
USDJPY: US Dollar vs Yen

147.951 JPY 0.038 (0.03%)
Sektör: Döviz Baz: US Dollar Kâr para birimi: Yen

USDJPY döviz kuru bugün -0.03% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 USD başına Düşük fiyatı olarak 147.196 JPY ve Yüksek fiyatı olarak 148.281 JPY aralığında işlem gördü.

ABD doları vs Japon yeni hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, ABD doları fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
147.196 148.281
Yıllık aralık
139.877 158.876
Önceki kapanış
147.98 9
Açılış
147.90 6
Satış
147.95 1
Alış
147.98 1
Düşük
147.19 6
Yüksek
148.28 1
Hacim
44.249 K
Günlük değişim
-0.03%
Aylık değişim
0.62%
6 aylık değişim
-1.31%
Yıllık değişim
3.03%
