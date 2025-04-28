Swing Master EA

Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu:

Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor,

Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor,

Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor,

Martingale yok, agresif ortalama yapmadan, temiz şekilde çalışıyor,

Şu an M15 zaman diliminde çalışıyor (yakında H1 ve H4 de geliyor),

Aynı anda 15 döviz çiftini portföyünde yönetiyor: AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF,

Breakout stratejilerini kullanmıyor (ani patlamalara kapılmıyor),

Emir hızına veya broker ping süresine aşırı bağlı kalmadan stabil çalışıyor,

Minimum 200 dolarlık depozitoyla rahatlıkla başlayabiliyor,

1:30, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 ve hatta 1:1000 gibi istediğin kaldıraçla uçuşa geçiyor.

AUDCAD M15 üzerinde test için varsayılan ayarlar Canlı sinyal "Swing Master Incubator" — https://www.mql5.com/en/signals/2304764?source=Site+Profile+Seller (15 döviz çiftinden oluşan çoklu döviz portföyü) Canlı sinyal "Swing experimental M15" — https://www.mql5.com/en/signals/2310081?source=Site+Profile+Seller (8 döviz çiftinden oluşan çoklu döviz portföyü) Adım adım kurulum kılavuzu + hızlı kurulum için hazır set dosyaları burada — https://www.mql5.com/tr/blogs/post/762878

Geniş çaplı çeşitlendirme kazanır!

Bu EA’nın asıl gücü geniş çeşitlendirme yapmasında. Belki tek bir paritede altın dağıtmıyor ama aynı anda 15 farklı paritede işlem açarak hesabı dengeli ve istikrarlı büyütüyor. Artık testerde boş boş zaman harcamayı bırakın — gerçek hesapta botun nasıl performans gösterdiğini görün!

Swing stratejisi + Güçlendirilmiş Algo Motoru

Peki içeride nasıl bir sistem var? Bu EA, swing dönüşlerini yakalayarak ters yönde işlem açıyor. Swing dönüşü dediğimiz şey, fiyatın yeni bir yerel yüksek veya düşük seviye yaptıktan sonra yön değiştirmesi. Bot, böyle bir swing paterni gördüğü anda, fiyatın ortalamaya dönmesini hedefleyerek pozisyona giriyor. Swing Master EA, piyasayı analiz etmek için şunları kullanıyor: Modifiye edilmiş Bollinger Bands, RSI, Moving Average, Profesyonel Swing göstergesi. Ayrıca, güncel volatiliteye ve fiyatın take profit seviyesinden uzaklığına bakarak her işlem için yeterli hareket alanı sağlıyor.

Swing Master EA Gelişim Yol Haritası Ürünlerimi sürekli geliştirmeye devam ediyorum, bu EA da istisna değil. Planlarım şöyle: 1 Adım: "Pozisyon Ticareti" stratejisi eklenecek — H1 ve H4 zaman dilimlerinde de güçlü trend işlemleri yapılabilecek (H1 için set dosyaları hazır, bunları kılavuz sayfasından indirebilirsiniz)

2 Adım: "Hafif Ortalama" modu getirilecek — bir varlık üzerinde 2-3 pozisyon açarak depo büyümesini hızlandıracak (daha agresif işlem sevenler için birebir).

Hadi şimdi kazanç peşinde koşturalım, dostum!