Swing Master EA

Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu:

  • Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor,
  • Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor,
  • Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor,
  • Martingale yok, agresif ortalama yapmadan, temiz şekilde çalışıyor,
  • Şu an M15 zaman diliminde çalışıyor (yakında H1 ve H4 de geliyor),
  • Aynı anda 15 döviz çiftini portföyünde yönetiyor: AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF,
  • Breakout stratejilerini kullanmıyor (ani patlamalara kapılmıyor),
  • Emir hızına veya broker ping süresine aşırı bağlı kalmadan stabil çalışıyor,
  • Minimum 200 dolarlık depozitoyla rahatlıkla başlayabiliyor,
  • 1:30, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 ve hatta 1:1000 gibi istediğin kaldıraçla uçuşa geçiyor.

    AUDCAD M15 üzerinde test için varsayılan ayarlar

    Canlı sinyal "Swing Master Incubator" — https://www.mql5.com/en/signals/2304764?source=Site+Profile+Seller (15 döviz çiftinden oluşan çoklu döviz portföyü)

    Canlı sinyal "Swing experimental M15" — https://www.mql5.com/en/signals/2310081?source=Site+Profile+Seller (8 döviz çiftinden oluşan çoklu döviz portföyü)

    Adım adım kurulum kılavuzu + hızlı kurulum için hazır set dosyaları burada — https://www.mql5.com/tr/blogs/post/762878

    Geniş çaplı çeşitlendirme kazanır!

    Bu EA’nın asıl gücü geniş çeşitlendirme yapmasında. Belki tek bir paritede altın dağıtmıyor ama aynı anda 15 farklı paritede işlem açarak hesabı dengeli ve istikrarlı büyütüyor. Artık testerde boş boş zaman harcamayı bırakın — gerçek hesapta botun nasıl performans gösterdiğini görün!

    Swing stratejisi + Güçlendirilmiş Algo Motoru

    Peki içeride nasıl bir sistem var? Bu EA, swing dönüşlerini yakalayarak ters yönde işlem açıyor. Swing dönüşü dediğimiz şey, fiyatın yeni bir yerel yüksek veya düşük seviye yaptıktan sonra yön değiştirmesi. Bot, böyle bir swing paterni gördüğü anda, fiyatın ortalamaya dönmesini hedefleyerek pozisyona giriyor. Swing Master EA, piyasayı analiz etmek için şunları kullanıyor: Modifiye edilmiş Bollinger Bands, RSI, Moving Average, Profesyonel Swing göstergesi. Ayrıca, güncel volatiliteye ve fiyatın take profit seviyesinden uzaklığına bakarak her işlem için yeterli hareket alanı sağlıyor.

    Swing Master EA Gelişim Yol Haritası

    Ürünlerimi sürekli geliştirmeye devam ediyorum, bu EA da istisna değil. Planlarım şöyle:

    • 1 Adım: "Pozisyon Ticareti" stratejisi eklenecek — H1 ve H4 zaman dilimlerinde de güçlü trend işlemleri yapılabilecek (H1 için set dosyaları hazır, bunları kılavuz sayfasından indirebilirsiniz)
    • 2 Adım: "Hafif Ortalama" modu getirilecek — bir varlık üzerinde 2-3 pozisyon açarak depo büyümesini hızlandıracak (daha agresif işlem sevenler için birebir).

    Hadi şimdi kazanç peşinde koşturalım, dostum!

    ys1267 tkhs
    104
    ys1267 tkhs 2025.09.18 08:59 
     

    It seems I've finally reached the destination. It's been a long journey—wandering through uncharted terrain, chasing mirages labeled as “guaranteed profits,” and nearly handing over my wallet to promises wrapped in magic words. Amid countless systems that ignored improvement and focused more on flashy slogans than actual performance, I’ve finally encountered something real. Here, there are no illusions leading you astray, no graveyards of abandoned code. It’s like an oasis in the middle of the desert—quiet, stable, and alive with trust. Someday, I may need to seek a new path again. But for now, I can draw water here, rest, and plan my next step with peace of mind.

    홍홍필성
    235
    홍홍필성 2025.08.30 05:42 
     

    I have been using this EA for a while, and I am very satisfied with its performance. The entries and exits are accurate, and the strategy works consistently even in different market conditions. What I appreciate the most is its stability and the way it manages risk, giving me confidence in my trading. This EA truly makes trading much easier and more profitable. I highly recommend it to anyone looking for a reliable automated trading system.

    rc40
    95
    rc40 2025.08.26 03:35 
     

    I promised the author that I will give my honest review after testing his EA. Almost 2 months passed, my account is now up 18%. Drawdowns happen from time to time, some positions' SL get hit but the EA always performs its job, overcoming each one of them and still give favorable result. One of the features that I like is that the EA does not use martingale/grid strategies. The only worry it gave me at first is the wide stop losses the EA sets up for each position. However, after weeks of testing, I can say that those wide stop losses are there for the very purpose the author coded them for. The EA can adjust the risk and close positions if there are macro and geopolitical news that are expected to move the markets, especially if they will affect the open positions negatively. So to conclude, all I can say I am very satisfied with this EA. You can sleep peacefully at night and continue doing what you do by just letting the EA work. It can help you build a solid investment in the long run.

    ys1267 tkhs
    104
    ys1267 tkhs 2025.09.18 08:59 
     

    It seems I've finally reached the destination. It's been a long journey—wandering through uncharted terrain, chasing mirages labeled as “guaranteed profits,” and nearly handing over my wallet to promises wrapped in magic words. Amid countless systems that ignored improvement and focused more on flashy slogans than actual performance, I’ve finally encountered something real. Here, there are no illusions leading you astray, no graveyards of abandoned code. It’s like an oasis in the middle of the desert—quiet, stable, and alive with trust. Someday, I may need to seek a new path again. But for now, I can draw water here, rest, and plan my next step with peace of mind.

    Ihor Otkydach
    25299
    Geliştiriciden yanıt Ihor Otkydach 2025.09.18 09:06
    What beautiful words, bro! Thank you! You're a trader-poet! :) I really try to make good trading systems. I'm glad there are traders who like them.
    홍홍필성
    235
    홍홍필성 2025.08.30 05:42 
     

    I have been using this EA for a while, and I am very satisfied with its performance. The entries and exits are accurate, and the strategy works consistently even in different market conditions. What I appreciate the most is its stability and the way it manages risk, giving me confidence in my trading. This EA truly makes trading much easier and more profitable. I highly recommend it to anyone looking for a reliable automated trading system.

    rc40
    95
    rc40 2025.08.26 03:35 
     

    I promised the author that I will give my honest review after testing his EA. Almost 2 months passed, my account is now up 18%. Drawdowns happen from time to time, some positions' SL get hit but the EA always performs its job, overcoming each one of them and still give favorable result. One of the features that I like is that the EA does not use martingale/grid strategies. The only worry it gave me at first is the wide stop losses the EA sets up for each position. However, after weeks of testing, I can say that those wide stop losses are there for the very purpose the author coded them for. The EA can adjust the risk and close positions if there are macro and geopolitical news that are expected to move the markets, especially if they will affect the open positions negatively. So to conclude, all I can say I am very satisfied with this EA. You can sleep peacefully at night and continue doing what you do by just letting the EA work. It can help you build a solid investment in the long run.

    costinpastia
    25
    costinpastia 2025.08.20 16:47 
     

    I started by using many indicators created by the same author for free and I was very happy with them. Now I have purchased SWING MASTER EA and I hope to be just as happy, especially since I see that they are constantly developing their products. I think this EA will give good results in the future. Congratulations and keep up the good work.

    Massawe
    280
    Massawe 2025.08.12 09:25 
     

    This is the 2nd EA bought from him. The EA just running last night, there are two orders and one order closed with the profit. I believe, this EA will give maximum results in the future.

    Update,

    The EA has been running for a week, 18 trades closed with profit and 3 open with small drawdown. I am very satisfied with the result.

    jeonse
    407
    jeonse 2025.08.11 05:29 
     

    I've been using it for a few months and am leaving a review. This EA developer is the best in terms of stability, consistent profits, and metrics. Thank you so much. I've purchased all of their EAs. I'm looking forward to the new Bumper EA. Everything is automated, which is really great. Thank you.

    Yelasani7
    126
    Yelasani7 2025.08.08 16:29 
     

    EA Swing Master has been an excellent addition to my trading toolkit. I’m impressed by its consistency in delivering quality trades that align perfectly with the live signal. The built-in stop loss protection provides peace of mind, and the strategy is clearly designed with long-term growth in mind. I’ve noticed that it not only protects capital but also steadily builds it over time. Overall, I’m very happy with the performance and reliability of this EA.

    alpha
    1942
    alpha 2025.08.07 09:49 
     

    Swing Master EA is honestly one of the best trading tools I’ve come across on the MQL5 market. It’s not just another plug-and-play EA — it’s a well-crafted, smart system that shows real depth in its design. One of the things I love most is how it trades multiple pairs at the same time, giving your portfolio much better balance and reducing risk. You’re not stuck relying on just one or two pairs. The EA spreads trades across different currency pairs, which means even if one market is slow or choppy, others can still perform well. That’s real diversification — and it works. Even better, it can trade both long and short positions on the same pair, independently. So if there’s a swing opportunity in both directions, it can take advantage of both without waiting for one side to close. That flexibility adds a huge edge, especially during sideways or volatile markets. Risk management is on point too — no reckless overleveraging or crazy drawdowns. The EA uses smart logic to manage entries, stops, and lot sizes based on market conditions, not just fixed settings. It feels like it’s thinking ahead instead of just reacting. And I have to say — huge respect to the developer Ihor. You can really tell this isn’t just a money-making product — it’s a sincere contribution to the trading community. The support is top-notch, updates are regular, and everything is explained clearly and honestly. It’s rare to see this level of professionalism and transparency.

    Adam Pasfield
    274
    Adam Pasfield 2025.08.06 12:18 
     

    Works great, trades are safe and profitable; Ihor provides great support and is honest!

    18522319
    294
    18522319 2025.08.06 05:24 
     

    One of the most stable EA's I used. Great work by Ihor. It's been trading for over a month now and I have very few losses. With the current "low risk" settings of 0.01 lots per 1000 USD the annualized return is around 55% - 60%. I will most definitely increase the risk settings as I trust the EA's logic.

    prduha
    286
    prduha 2025.08.04 20:08 
     

    It's a bad EA the Author didn't make efforts to make the exit conditions better Just a huge stop loss the trade could take a month and end with a tiny profit or a huge stop loss , you can revise the last month on the Live signal it didn't make any profit while during this losing month all reviews gave Five stars to get free EA called enslaver I refused to give fake review for an EA which is the same as this EA The Author should focus making exit rules better so the EA could get a better profit Factor and recovery factor The last honest review before this one was a month ago

    Ihor Otkydach
    25299
    Geliştiriciden yanıt Ihor Otkydach 2025.08.04 20:35
    I think you don't understand anything about trading. Every expert advisor has a trading drawdown from time to time. Swing Master doesn't kill the deposit, but has an adequate drawdown. This is a controlled trading drawdown. And It is impossible to improve the entry or exit of a reversible system on a trending market. The main thing is to go through this period with a minimum trading drawdown - which my expert advisor does perfectly well. When the market changes and this trading bot continues to earn profit. As for the fact that my loyal audience supported me, it is because they believe in my products and if you open your eyes and look at my signals, you will see that they all make a profit and work with a small trading drawdown. So, you can be proud of your deed - you put 1 star and this is worthy of admiration. Put a tick in your list of Noble deeds!
    spykerrrr
    49
    spykerrrr 2025.08.01 20:48 
     

    Ihor replied promptly on my messages. I'm testing the EA for a week now, I already have some trades closed in profit. Let's see what the future will bring us.

    Adam J.
    223
    Adam J. 2025.07.31 09:18 
     

    After almost 2 months of use, unfortunately, I’m not satisfied with the strategy. The profit on 500$ account is $38, while the drawdown exceeded $70 the same time – I haven’t been in the green even once since the beginning, and I’m using the safest settings. My main concern is that the stop loss is set very far away, and the risk-reward ratio is poor. I haven’t noticed the Virtual Stop Loss feature working over these 2 months – the one that’s supposed to close trades during a price pullback on the reverse indicator signal. I’ll continue testing for another month and will update my review accordingly.

    SteadyProfitIncome
    128
    SteadyProfitIncome 2025.07.25 10:20 
     

    Used the Swing Master EA for the past 1.5 months. lhor provides responsive and very good support. We went through period of DD and a few SL, but am still in profit.

    Ihor Otkydach
    25299
    Geliştiriciden yanıt Ihor Otkydach 2025.07.25 10:28
    Thanks bro! I am in the process of finishing optimising and testing the new version of SWING MASTER. This will be my promised feature of trading several trades at the same time. Also, next comes a weighty improvement, namely the function of partial locking of trades. As a result, the EA will become more and more cool! Of course the cost will go up too. So you made the right choice when you bought this EA! The market is moving in our direction, bro!
    Raul Oller
    138
    Raul Oller 2025.07.23 19:20 
     

    I've been testing the Swing Master EA and it's performing really well so far—clean entries, low drawdown, and solid consistency.

    jianglt318
    74
    jianglt318 2025.07.22 13:26 
     

    i like it

    Tomoki
    156
    Tomoki 2025.07.22 11:22 
     

    I’ve been using Swing Master EA on a live account for about 2 months. It has remained stable and profitable even in volatile markets, with solid risk management. The developer’s support is quick and reliable. I recommend it for anyone looking for a stable swing trading EA.

    russham111
    392
    russham111 2025.07.21 13:09 
     

    I’ve tested countless EAs over the years, and this is one of the few that feels genuinely capable of delivering consistent, long-term results. It’s built on a robust, no-nonsense strategy—no grids, no martingales, no risky averaging—just clean, scalable trading logic.

    fujitaka1
    246
    fujitaka1 2025.07.21 02:08 
     

    Now many EAs are having difficulty making a profit in the rough market environment, but this EA is being operated safely. The operation has been profitable since the start of the request. Also, the developers are listening to users and responding to updates.We look forward to the future.

    Robert L
    324
    Robert L 2025.07.20 18:26 
     

    First month report. Although it was a rough month, it still made some gains. Profit: 5,3 % ; max DD: 5,3 % The support from the author is also responsive and helpful. Definitely a trustworthy developer worth following.

    1234
