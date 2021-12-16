MQL5 Market Neden Alım Satım Stratejileri ve Teknik Göstergeleri Satmak İçin En İyi Yer?

Uzman Danışmanlara ve gösterge geliştiricilerine, ürünlerini satmalarına yardımcı olmak için MQL5 Market'i oluşturduk. Bu hizmet, Uzman Danışman geliştiricilerine binlerce potansiyel müşteriden oluşan halihazırda oluşturulmuş bir pazar sağlar!









Yatırımcıların ve Geliştiricilerin Sorunları



Bir alım satım robotu almaya karar veren bir yatırımcı düşünelim. Bu konuya ayrılmış popüler web siteleri olmadığı için, yatırımcı bir İnternet arama motorunu kullanacak ve kalitesi şüpheli birçok program içeren az bilinen bir web sitesi bulacaktır. Ve büyük olasılıkla bu web sitesi, yatırımcının gerçekten ihtiyaç duyduğu uygulamayı içermeyecektir.



Böyle bir durum, hem istenen programı arayan çok sayıda çeşitli web sitesini taramak zorunda kalan yatırımcılar hem de uygulama geliştiricileri için eşit derecede zordur. Biraz popülerlik kazanmak için, geliştiricilerin web sitelerini oldukça uzun bir süre tanıtmaları gerekir.



Ayrıca, her iki taraf da satış güvensizliğinden endişe duymaktadır. Bir yatırımcı, PayPal veya Webmoney hesaplarına para aktarır ve bir web sitesinden veya bir e-posta yoluyla istenen programı alır. Aslında, yatırımcı körü körüne satın almış olur. Bununla birlikte, bir alıcı internette bir program kodu yayınlayabildiğinden geliştiriciler de korumasızdır. Bu nedenle, tüm süreç hem alıcılar hem de satıcılar için yeterince karmaşıktır.

MQL5 Market Hangi Sorunları Çözer?

Bahsi geçen tüm dezavantajları fark ederek, onları ortadan kaldıran hizmeti oluşturmaya karar verdik.

MQL5 Market, alım satım robotları ve göstergeleri satmak için birleşik bir yerdir. Yatırımcıların artık alım satım uygulamalarını arayarak ve zamanlarını boşa harcayarak düzinelerce web sitesini incelemesi gerekmez. Geliştiriciler ise, yatırımcıların kendi uygulamalarını MQL5 Market'te bulacağına dair güven kazanır. Satışlar artarken riskler azalır.

MQL5 Market’in başka bir önemli avantajı da, MetaTrader 5 alım satım platformuyla sıkı bir entegrasyona sahip olmasıdır. Bir Uzman Danışman doğrudan alım satım terminalinden satın alınabilir ve başlatılabilir. Yatırımcıların, alım satım robotlarının yayınlandığı bir web sitesi aramasına bile gerek yoktur. Çözümümüz, alıcı ile satıcı arasındaki mesafeyi en aza indirir ve satış sürecini hızlandırır.

Ayrıca, her iki tarafın da rahatlığı için tüm sürecin güvenliğini sağladık. Bir program satın alırken, alıcının parası geliştiricinin hesabına aktarılır ve alıcı uygulamayı birkaç kez indirip etkinleştirebilir. Böyle bir düzenleme, çeşitli ihlallere ve sahtekarlıklara yer bırakmamaktadır.

Öte yandan, hiçbir üçüncü taraf ürününü alamayacağı için uygulama geliştiricileri de korunur. Her uygulama, alıcının donanım parametrelerine bağlı olarak şifrelenir. Alıcılar, kendi bilgisayarlarına ek olarak, dört bilgisayarda daha Uzman Danışmanı etkinleştirebilecekler. Kod bundan sonra hiçbir yerde başlatılamaz. Satıcılar isterlerse beşten fazla aktivasyon ayarlayabilirler. Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, şirketimiz bunu çözmek için arabuluculuk yapabilir.

Ek avantaj, kredi kartları da dahil olmak üzere birçok tanınmış ödeme sisteminin desteklenmesidir. Bu, MQL5.com'un Gate2Shop e-ticaret çözümü ile entegrasyonu sayesinde sağlanmıştır. Müşterileriniz MQL5.com hesaplarına herhangi bir uygun şekilde para yatırabilir. Bir uygulamayı sattıktan sonra, parayı PayPal veya WebMoney hesabınıza çekebileceksiniz.

MQL5 Market'i alım satım platformuna entegre ederek, müşterilere ek bir seçenek sunabildik. Mağazamızla çalışarak kendi koşullarınıza uygun bir programı indirebilir ve test edebilirsiniz. İndirilen Uzman Danışman, yalnızca belirli bir PC'de ve yalnızca Strateji Test Cihazında çalışarak uygulama parametrelerinin önceden değerlendirilmesine olanak tanır. Başka bir deyişle, bu, yatırımcıların körü körüne satın almalarını engeller ve ayrıca satışları teşvik eder.

Ayrıca geliştiriciler için bir bonus hazırladık - alım satım uygulamaları güncellemeleri dağıtım sistemi. Uzman Danışman’ınızdaki bir hatayı düzelttikten sonra, yatırımcıların uygulamanızın yeni sürümünü alacağından emin olabilirsiniz. Programı güncellemek için onlara telefon etmeniz veya e-posta göndermeniz gerekmez. Yüzlerce ve binlerce müşteriniz bunu kendi başlarına güncelleyebilecek!

MQL5 Market hizmeti, Uzman Danışmanları ve göstergeleri satarken en yaygın sorunların önlenmesini sağlar. Hizmetin sloganı "Programcıların geliştirmesini ve müşterilerin satın almasını hiçbir şey engellememelidir". MQL5 Market ile hem geliştiriciler hem de alıcılar birbirleri hakkında gerekli tüm bilgilere sahip oldukları için maksimum düzeyde korunur ve tüm işlemler en hızlı şekilde gerçekleştirilir.

Not: MQL5 Market kullanımı tamamen ücretsizdir ancak şirketimiz her satıştan %20 ücret almaktadır.

Ancak hepsi bu değil. Hizmetin en önemli özelliği pazarın kendisidir. MetaTrader 5 alım satım platformuna entegre olarak, geliştiricilere otomatik olarak mümkün olan en geniş müşteri yelpazesine doğrudan erişim sağlar. Kısaca konuşursak, geliştiriciler, diğer şeylerin yanı sıra, halihazırda oluşturulmuş pazara ve müşterilerine giden en kısa yola erişir.

Programlarınızı MQL5 Market'te satmak istiyorsanız, yalnızca onları nasıl geliştireceğinizi bilmeniz yeterli. Diğer tüm sorunları biz çözdük!



