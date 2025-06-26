MetaTrader 5 ve diğer MetaQuotes uygulamalarını HarmonyOS NEXT'e yükleme

HarmonyOS NEXT kullanan Huawei kullanıcıları artık MetaTrader 5, MetaTrader 4 ve diğer MetaQuotes uygulamalarını kolayca yükleyebilir ve kullanabilir. Bu, Huawei AppGallery'de bulunan ve Android uygulamalarını HarmonyOS NEXT üzerinde çalıştırmanızı sağlayan uyumlu bir araç olan DroiTong sayesinde mümkün. Bu kılavuz, bu temel uygulamaları cihazınızda çalışır hale getirmenin basit sürecinde size yol gösterecektir.

Adım adım kurulum kılavuzu

DroiTong'u yükleyin: HarmonyOS NEXT cihazınızda Huawei AppGallery'den DroiTong'u bulun ve yükleyin.







MetaQuotes APK'larını indirin: Aşağıdaki MetaQuotes APK dosyalarını indirmek veya kopyalamak için sistem tarayıcınızı kullanın: MetaTrader 5

MetaTrader 4

Tradays Ekonomik Takvim

MQL5 Channels Alternatif olarak, bu APK dosyalarını başka bir cihazdan aktarabilirsiniz.



DroiTong aracılığıyla yükleyin: APK dosyalarını indirdikten sonra, HarmonyOS NEXT cihazınızda dosya yöneticisini açın. Yüklemek istediğiniz indirilmiş APK dosyasını bulun (örneğin, MetaTrader 4 veya MetaTrader 5) ve üzerine dokunun. Sistem sizden dosyayı DroiTong ile açmanızı isteyecektir; yüklemeye devam etmek için bu seçeneği seçmeniz yeterlidir.







Kurulumu tamamlayın: Kurulumu onaylamak ve tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin. Hazırsınız! Yüklemek istediğiniz diğer MetaQuotes uygulamaları için bu işlemi tekrarlayın.

Uygulamalarınızı başlatma

Kurulum tamamlandığında, MetaQuotes uygulamalarını HarmonyOS NEXT ana ekranınızdaki DroiTong widgetında bulacaksınız. Başlatmak için simgeye dokunmanız yeterli - işte bu kadar, uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz!

Önemli: Şu anda ortamda desteklenmeyen işlem terminalinin Anlık Bildirimleri dışında tüm işlevler sorunsuz bir şekilde çalışacaktır.



Uygulamalarınızı güncel tutma

Bir MetaQuotes uygulamasını güncellemek için, en son APK dosya sürümünü indirmeniz ve yukarıdaki aynı talimatları kullanarak yeniden yüklemeniz yeterlidir. Tüm ayarlarınız ve verileriniz kaydedilecek ve başlangıçta otomatik olarak uygulanarak sorunsuz bir güncelleme deneyimi sağlanacaktır.

Herhangi bir MetaQuotes uygulamasını kaldırmak için, DroiTong uygulaması içindeki "Programları Kaldır" bölümüne gidin ve yönlendirildiğinizde işlemi onaylayın.

Sonuç

DroiTong ile MetaQuotes uygulamalarının gücü, ister cep telefonu ister dizüstü bilgisayar kullanıyor olun, HarmonyOS NEXT'te artık parmaklarınızın ucunda. Huawei ekosistemindeki olanaklarınızı genişleterek sorunsuz alım-satımın ve temel finansal araçlara erişimin keyfini çıkarın.