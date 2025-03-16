AiQ

AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası

AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Yapay Zeka Pozisyon Yönetimi'nde (APM) devrim niteliğinde iyileştirmeler içerir.

AIQ 3.0+, Mean Machine GPT ve önceki sürümlerden öğrenilen her şeyin doruk noktasını temsil eder ve şimdi benzeri görülmemiş çok modelli bir yapay zeka ekosistemi ile güçlendirilmiştir. Sistem, son dakika haberleri, jeopolitik olaylar, ekonomik veriler ve piyasa duyarlılığı için gerçek zamanlı web aramaları yaparken, dramatik olarak artırılmış hız ve doğrulukla onlarca uzmanlaşmış yapay zeka perspektifi aracılığıyla piyasaları eş zamanlı olarak analiz edebilir.

Temel Devrim Niteliğindeki Özellikler:

  • 300'den Fazla Yapay Zeka Modeli ve 55'ten Fazla ÜCRETSİZ Seçenek: 300'den fazla yapay zeka modelinden oluşan geniş bir ekosisteme erişim, hiçbir ek maliyet olmadan 55'ten fazla tamamen ÜCRETSİZ model içerir. OpenAI, Claude, DeepSeek, Gemini, Llama, Mistral ve yeni eklenen Grok 4 gibi premium modeller de desteklenir. Her model benzersiz analitik güçler katarak, herhangi bir tekil yapay zeka sistemini aşan kolektif bir zeka yaratır.
  • Büyük Ölçüde Geliştirilmiş Web Arama Yeteneği: Yeni arama altyapısı, önceki hızın 10 katı hızda derin web analizi gerçekleştirir, gerçek zamanlı piyasa istihbaratı, son dakika haberleri, tarife duyuruları, para birimi dalgalanmaları ve pozisyonlarınızı etkileyebilecek duyarlılık değişiklikleri için birden fazla kaynağı eş zamanlı olarak tarar. Tüm ana döviz çiftlerini, ticaret politikası değişikliklerini ve jeopolitik olayları 7/24 izler.
  • Yapay Zeka Analist ve Risk Yöneticisi Rolleri: İki yeni uzman yapay zeka kişiliği, ana ticaret yapay zekası ile birlikte çalışır. Analist sürekli piyasa araştırması ve teknik analiz yaparken, Risk Yöneticisi portföy maruziyetini izler ve değişken koşullar sırasında sermayeyi korumak için stratejileri ayarlar. Her iki rol de bağımsız model seçimine sahiptir ve belirli görevlerine ve piyasa koşullarına göre mevcut 300'den fazla yapay zeka modelinden herhangi birini seçmelerine olanak tanır.
  • Daha Derin Başlangıç Piyasa Kontrolleri: Herhangi bir ticaret başlamadan önce, AIQ 3.0+ tüm zaman dilimlerinde kapsamlı piyasa öncesi analiz gerçekleştirir, korelasyonları, oynaklık kalıplarını, destek/direnç seviyelerini ve makroekonomik faktörleri kontrol ederek optimal giriş koşullarını sağlar.
  • Yeni Nesil Yapay Zeka Pozisyon Yönetimi (APM): Geliştirilmiş APM artık tahmine dayalı pozisyon boyutlandırma, piyasa koşullarına dayalı dinamik risk ayarlama ve gerçek zamanlı olarak değişen oynaklığa uyum sağlayan gelişmiş kar optimizasyon algoritmalarına sahiptir. APM ayrıca bağımsız model seçimi içerir ve her özel pozisyon yönetimi kararı için mevcut 300'den fazla seçenek arasından en uygun yapay zeka modellerini otomatik olarak seçer.
  • Akıllı Çok Modelli Konsensüs Sistemi: AIQ sadece birden fazla model kullanmaz — belirli piyasa koşulları için geçmiş doğruluğa dayanarak girdilerini akıllıca ağırlıklandırır ve karar vermeyi geliştiren dinamik bir konsensüs mekanizması oluşturur.
  • Geliştirilmiş API Yedekliliği: Kanıtlanmış yedek sistemimize dayanarak, şimdi 55'ten fazla ücretsiz model dahil 300'den fazla model uç noktası desteği ile yaygın hizmet kesintileri sırasında bile kesintisiz çalışmayı garanti eder.
  • Gelişmiş Piyasa Rejimi Algılama: Piyasaların trend, aralık veya geçiş halinde olup olmadığını otomatik olarak tanımlar, ardından mevcut koşullar için optimal yapay zeka modellerini ve stratejilerini seçer.
  • Gerçek Zamanlı Strateji Adaptasyonu: Sistem, piyasa davranışından sürekli olarak öğrenir ve manuel müdahale olmadan yaklaşımını ayarlar, gerektiğinde kırılma, ortalamaya dönüş ve hibrit stratejiler arasında geçiş yapar.

AIQ 3.0+ sadece bir güncelleme değildir — otonom ticaret zekasının neler başarabileceğinin tamamen yeniden tasavvurudur. 300'den fazla yapay zeka modeline erişimi (55'ten fazla ÜCRETSİZ model ve çığır açan Grok 4 gibi premium seçenekler dahil) gelişmiş web araması, uzmanlaşmış yapay zeka rolleri ve daha derin piyasa analizi ile birleştirerek, bu sistem sürekli gelişen ve iyileşen kurumsal düzeyde ticaret yetenekleri sunar.

Ticaretin geleceği doğru yapay zeka modelini seçmekle ilgili değil — mükemmel uyum içinde çalışan tüm bir yapay zeka zekası ekosistemini yönetmekle ilgilidir. AIQ 3.0+, bu geleceği bugün 55'ten fazla ücretsiz model ve yüzlerce premium model desteği ile kullanılabilir hale getiriyor, büyük kapasite artışına rağmen kurulum basit kalıyor. Bu, otonom ticaretin mutlak zirvesidir.

Kurumsal Düzeyde AI Entegrasyonu ile Ticaretinizi Yeniden Tanımlayın

AIQ ile ticaretinizi bir sonraki seviyeye taşıyın—eşsiz güvenilirlik ile endüstrinin en sofistike kurumsal düzey AI entegrasyon uygulaması. Masaüstü AI uygulamalarına veya temel arayüzlere dayanan sistemlerin aksine, AIQ doğrudan OpenAI, Anthropic, Google, Meta, X.AI, DeepSeek ve Mistral AI dahil elit AI sağlayıcılarının resmi API uç noktalarına bağlanır ve her biri seçim yapabileceğiniz en son model paketini sunar. Bu doğrudan API entegrasyonu, piyasa verilerinin gerçek zamanlı işlenmesini sağlayarak kurumsal kalite analiz ve benzersiz performans sunar. Bu sadece başka bir EA değil—sıfır kesinti ile aynı anda birden fazla AI modelinin tam hesaplama gücünü kullanan profesyonel düzey bir ticaret sistemidir.

** Sınırlı Fiyatlandırma - Yakında Bitiyor **

Bir sonraki fiyat $2,137.73'e yükseliyor

Canlı Sinyal 

AIQ'yu indirimli fiyattan güvence altına alma fırsatını kaçırmayın.

AIQ Neden Öne Çıkıyor:

**AnyDesk aracılığıyla ücretsiz 1'e 1 ilk kurulum ve rehberlik. Satın almanızdan sonra bana mesaj gönderin.**

  • Kurumsal API Entegrasyonu: Resmi AI API'lerine doğrudan bağlantı—masaüstü uygulamaları veya tarayıcı arayüzleri ile sınırlı değil. Gerçek zamanlı veriler grafiklerinizden birden fazla AI modeline aynı anda doğrudan akar.
  • Gelişmiş Çoklu Sembol Analizi: Tek çift sistemlerinin aksine, AIQ'nun kurumsal API'leri aynı anda birden fazla döviz çifti boyunca korelasyon desenleri ve piyasa ilişkilerini analiz ederek daha güçlü ticaret fırsatları belirler ve çeşitlendirme yoluyla riski azaltır.
  • Çoklu Model Çapraz Doğrulama: Elit AI sağlayıcılarının en son modellerini birlikte çalışarak kurumsal düzey doğrulukla ticaret kararlarını doğrulamak için kullanır.
  • AI Güdümlü Ticaret Yönetimi: Hassas ticaret kontrolü için esnek AI işletim modları:
    • Take Profit hesaplamaları için AI kullanın
    • Stop Loss konumlandırması için AI kullanın
    • Giriş noktası hassasiyeti için AI kullanın
    • AI güdümlü TP, SL ve Giriş modlarını birleştirin
    • AI analiz desteği ile tamamen manuel mod
  • Profesyonel Risk Yönetimi: Sofistike drawdown koruması, prop firma uyumluluk özellikleri ve gelişmiş maruz kalma yönetim sistemi.
  • Opsiyonel kurtarma algoritması: Volatil piyasalarda tutarlılığı korur . Bu algoritma spread ve komisyonlar için değiştirilen koşullu kurtarma pozisyonları açar. İlk giriş hedefinde çıkış. 
  • Düşünce Zinciri Analizi: Net karar gerekçesiyle birden fazla zaman diliminde şeffaf, adım adım piyasa analizi.
  • Gerçek Zamanlı Model Seçimi: Özel piyasa analizi için farklı kurumsal AI modellerini seçin ve birleştirin.
  • Manuel Ticaret Modu: Tam kontrolü korurken profesyonel düzey AI analizine ve hassas giriş/çıkış önerilerine erişin.
  • Prop Firma Uyumluluğu: Hassas risk kontrolleri ile prop firma hesaplarını yönetmek için ayarları ince ayarlayın.
  • Çoklu Sembol Verimliliği: Optimize edilmiş API çağrıları aracılığıyla minimum CPU kullanımıyla birden fazla ticaret çiftini işleyin.
  • Otomatik GMT Algılama: Hassas küresel ticaret için zahmetsiz saat dilimi ayarlamaları.
  • 7/24 Uzman Desteği: En çok ihtiyacınız olduğunda özel yardım.
Kritik Açıklama: Temelden Farklı Bir Yaklaşım
AIQ ortalama EA'nız değil. Gerçek AI ile entegrasyonu tipik backtest protokollerinin çok ötesine geçer ve güven vermek için mükemmel backtestler üretmek kolay olsa da, bu amacına karşı dürüst olmazdı.

Kritik bir nedenle backtest manipülasyonuna karşı güçlü bir tutum sergiliyorum: backtesting birçok temel nedenden dolayı doğru değildir. Piyasadaki EA'ların büyük çoğunluğu yalnızca backtest verileri ve deneyime dayalı olarak geliştirilir. Bu yaklaşım doğal olarak tarihsel verilere aşırı uyuma neden olur, bu da canlı, ileriye doğru hareket eden piyasalarda konuşlandırıldığında hepsinin başarısız olmasının tam nedenidir.

Bu uygulamayı kullanmam. Geliştirme felsefem endüstri standardına doğrudan karşıdır.

AIQ işlevlerinin yaklaşık %50'si yalnızca backtesting ile yakalanamaz. Bu, elit sağlayıcı paketimizden AI modelleriyle gerçek zamanlı etkileşimleri, mevcut piyasa koşullarına uyum sağlayan dinamik bekleyen emir değişikliklerini ve yalnızca canlı piyasa koşullarında tam potansiyellerini ortaya çıkaran gelişmiş risk yönetim sistemlerini içerir.

AIQ, gerçek dünya ticaret ortamlarında uyum sağlamak ve mükemmellede olmak için sıfırdan tasarlanmış olup tarihsel veri analizinin sınırlamalarıyla kısıtlanmayan ticaret mükemmelliği için yeni bir çıta belirler

Nasıl Başlanır:

  1. API Entegrasyon Kurulumu: Sadece API anahtarlarınızı yapıştırın ve AIQ gerisini otomatik olarak halleder, MT5 ayarları içinde seçtiğiniz AI sağlayıcıları için doğrudan API bağlantıları yapılandırır.
  2. Verimli Dağıtım: EA'yı tek bir grafiğe yerleştirin ve gerekirse önek/sonek ayarlarını yapılandırın.
  3. Çoklu Model Analizini İzleyin: Birden fazla AI modelinin piyasa koşulları, haberler ve duyarlılığı gerçek zamanlı analiz etmek için uyum içinde çalıştığını ve hizmet kesintileri oluşursa sorunsuz yedekleme ile izleyin.

Çoklu Sembol Ticaret Avantajı:

Aynı anda birden fazla döviz çifti ticareti yapmak tek çift sistemlere göre önemli avantajlar sağlar:

  • Gelişmiş Fırsat Algılama: AI modelleri birden fazla çift boyunca pazar arası ilişkiler ve korelasyonları analiz ederek tek çift analizinin kaçırabileceği daha güçlü ticaret kurulumlarını belirler.
  • Risk Dağılımı: Birden fazla çift boyunca ticaret risk dağılımına yardımcı olur, tek çift volatilitesine maruziyeti azaltır.
  • Korelasyon Avantajı: Sistemin kurumsal API'leri döviz korelasyonlarını gerçek zamanlı analiz ederek korelasyonlu çiftlere aşırı maruziyeti önlerken sapma fırsatlarını değerlendirir.
  • Artan Ticaret Sıklığı: Daha fazla çift daha fazla potansiyel ticaret fırsatı anlamına gelir, herhangi bir tekil çifti aşırı ticaret yapmadan sermaye verimliliğini optimize eder.

En İyi Çiftler ve Öneriler:

  • Birincil Çiftler: AIQ'nun sofistike AI analiz yetenekleri ticaret tercihleriniz ve piyasa fırsatlarına dayalı olarak çeşitli forex çiftleri ile deneme yapmanıza izin verirken, sistemin gelişmiş breakout/geri dönüş teknikleri ve sıfır kayma yürütmesi özellikle iyi likiditeye sahip majör ve minör çiftlerde iyi çalışır.
  • Risk Ayarları: Muhafazakar başlayın ve ticaret güveninize dayalı olarak ayarlayın.

Kimin İçin:

AIQ, forex ticaretinde kesinti süresine sıfır tolerans ile kurumsal düzey AI entegrasyonunun değerini anlayan profesyonel traderlar için tasarlanmıştır. Otomatik yedek protokolleri ile birden fazla elit AI modeline doğrudan API erişiminin, sofistike gerçek zamanlı bekleyen emir teknolojisi ve gelişmiş risk yönetimiyle birleştiğinde tüketici düzey AI uygulamalarının eşleşemeyeceği bir ticaret avantajı yarattığını kabul edenler için inşa edilmiştir. Ticaretinizde kesintisiz işlemle birlikte kurumsal kalite AI analizini kullanmaya hazırsanız, AIQ profesyonel çözümünüzdür.

AIQ sadece bir EA değil; piyasalarda gerçekten otonom AI hassasiyetiyle performanslarını yükseltmeye hazır traderlar için oyun değiştiricidir.

Sorumluluk Reddi

AIQ uzun vadeli performans için inşa edilmiş olsa da, Forex ticaretinin risk içerdiğini her zaman unutmayın. EA'yı sorumlu bir şekilde kullanın ve risk toleransınız dahilinde ticaret yapın.

İncelemeler 35
tuna2110
228
tuna2110 2025.08.06 17:03 
 

i have used aiq, mean machine, gold pheonix really this is the most reliable and safe ea currently. Also William supports and answers all my questions all the time.

muckdouri
48
muckdouri 2025.06.29 16:01 
 

After spending serious time with AIQ, I can confidently say it’s one of the most flexible and advanced trading tools I’ve come across. But let’s be clear: this isn’t a “set it and forget it” system. It’s built for traders who want full control over their strategy, backed by real AI processing — not some gimmick. The customization here is deep. You can shape your own trading logic from the ground up, with more options than most EAs even come close to offering. It does take effort to learn and test properly, but once it clicks, the potential is obvious. The developer deserves a mention too — genuinely active, responsive, and open to feedback. It’s rare to find someone who not only supports their product but is constantly refining it based on real user experience. The Telegram group is full of traders at all levels, and there’s solid discussion happening there daily. If you’re stuck, there’s help. In short, AIQ isn’t a magic button. It’s a precision-built system for people who are serious about results. If you’re willing to put the time into tuning your setup, it can deliver exceptional performance.

shahbaz112
200
shahbaz112 2025.06.14 16:58 
 

After nearly two months of using AIQ EA, I experienced an initial dip into negative, but the system steadily recovered and brought my account back to profitability. This demonstrated not only the AIQ’s resilience but also its thoughtful approach to risk management, especially during turbulent market periods. AIQ EA has consistently shown itself to be a dependable trading solution that puts long-term account health ahead of chasing quick wins. Throughout my experience, Brandon has been remarkably dedicated, providing timely updates and responsive support, which has made a real difference. What truly sets AIQ EA apart is its practical, no-nonsense trading strategy—focusing on consistent, sustainable results while safeguarding capital, instead of making empty promises of rapid riches. I sincerely appreciate Brandon’s hard work and commitment to creating a system that achieves a careful balance between growth and protection, making it an excellent choice for anyone seeking a steady and responsible approach to automated trading.

Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Uzman Danışmanlar
MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar. Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı Sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Remstone
Remstone
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 6 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Am
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Uzman Danışmanlar
APE (Alpha Prop Edge) Hakkında APE (Alpha Prop Edge), ortalama dönüş (mean reversion) stratejisine dayalı olarak geliştirilmiş bir Uzman Danışman’dır (Expert Advisor - EA). Sistem, aşırı fiyat hareketlerini tespit eder ve önceden tanımlanmış koşullara göre ters yönde işlem açar. Sistem, günlük zarar limiti ve otomatik çıkış mekanizması gibi yerleşik risk yönetimi araçlarına sahiptir. Kullanıcılar, hesap büyüklüğüne, işlem ortamına veya değerlendirme kriterlerine göre bu parametreleri özelleştir
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Uzman Danışmanlar
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5 Uzman Danışman Genel Bakış XAUUSD (altın) ve ana Forex pariteleri için otomatik işlem sistemi. Giriş, SL/TP, trailing ve düşüş (drawdown) kontrolünü kural tabanlı yönetir. Kâr garantisi yoktur; risk uyarısına bakınız. Gereksinimler Platform: MetaTrader 5 Hesap: ECN/RAW önerilir Bağlantı: 24/7 (VPS önerilir) Zaman dilimleri: M1–H4 İlk Kurulum Algo Trading ’i etkinleştirin. EA’yı grafiğe ekleyin (sembol başına bir grafik). Inputs’ta AI_Access_Mode = ON yapın ve yeniden
Sora Adaptive MT5
Zaky Hamdoun
Uzman Danışmanlar
Sora Adaptive – Trende Karşı Daha Akıllı Bir Ticaret Yöntemi Sora Adaptive, yüksek performanslı FOREX ticareti için özel olarak tasarlanmış son teknoloji bir Expert Advisor (EA). Gelişmiş adaptif algoritmalar, doğrusal olmayan matematiksel modeller ve kuantum ilhamlı optimizasyon teknikleriyle baştan yaratılan Sora, sadece bir robot değil — profesyonel traderların gizli silahıdır. Sora’nın kalbinde, piyasadaki momentumları gerçek zamanlı olarak tanıyan, analiz eden ve uyum sağlayan özel bir çok
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
4 (36)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: Best Pairs (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the late
Rosaline
Simone Peruggio
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Rosaline is an EA that operates with a refinement of a simple strategy based on RSI + bollinger bands + ATR mainly on Gold, EU and OJ. The EA is designed with manually settable 'equity protect' that goes to protect capital from drawdowns. What does this mean?  If you are thinking of using it to pass a challenge you can do so because thanks to this 'feature' you are covered by the classic daily DD rule. Example: on a 100k account you can set a hedge at -4%. If EA reaches that floating loss it
Compound Interest Moon
Yan Jian Luo
Uzman Danışmanlar
Compound Interest Moon brushing orders! Attention! Attention! Attention!: Low cost and low point platforms are necessary for brushing orders. Please review first and then simulate trading. Do not directly conduct actual trading and test suitable trading varieties A set of arbitrage brushing strategies developed after years of research and development Suggested variety of gold
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Uzman Danışmanlar
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
Uzman Danışmanlar
BTC Scalper AI EA MT5   is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair   BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced   BTC Scalper EA specifically designed for the   BTCUSD   pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensi
WaveMaster Hunter
Guan Jun Fan
Uzman Danışmanlar
Are you tired of expert advisors that only perform well in one specific market condition? Do you need a flexible, powerful tool that can adapt its strategy as the market shifts between trends and consolidations? Introducing WaveMaster Hunter   – a sophisticated and highly versatile trading system designed for the serious trader. It is not just one strategy; it's two independent trading models packed into a single, intelligent expert advisor, complete with an advanced on-chart control panel. Wave
Obor Pawai V75
Suharmoko
Uzman Danışmanlar
Obor Pawai V75 – Expert Advisor for Gold Trading Obor Pawai V75 is a next-generation Expert Advisor (EA) developed specifically for trading gold (XAUUSD). Built with a proprietary Breakout Finder system and a suite of advanced indicators, it offers both automated and customizable trading strategies for breakout, swing, and scalping scenarios. At September End, we discounted price 75 % OFF for Unlimited and 1 month rent. Enjoy... Key Features Breakout Finder Detects high-probability breakout op
DayRest
Viktor Timofeev
Uzman Danışmanlar
ПРИНЦИПЫ DAYREST: с оветник   основан на контр-трендовой стратегии Мы используем две особенности: 1. Наличие коррекций в тренде. Как правило, после поступательных импульсов всегда происходит "откат". 2.   Цикличность рынка. Цена ходит между историческими максимальными и минимальными значениями. Наибольшая вероятность коррекции фиксируется при достижении ценой границ этого канала. Сигналом для открытия позиции служит пересечение ценой верхней или нижней границы индикаторов Price Channel и EMA. Эт
GoldScalpX
Asadullah Habibi
Uzman Danışmanlar
GoldScalpX – Scalping XAUUSD Like a golden trader!   This EA is designed only for Gold (XAUUSD) and trades during the London and New York sessions using ultra-fast latency scalping. Requirements: Zero Spread Account Only Must have 0% Stop-Out and no more than 30% Margin Call Leverage 1:1000+ (the higher, the better) Use with VPS latency 0–5ms Backtest only on real accounts for accurate results (uses real tick data) This EA needs speed, precision, and the right setup. To get the best out of this
MarketTrader EA MT5
Bohdan Suvorov
Uzman Danışmanlar
EA grid, martingale vb. kullanmıyor. Expert Advisor, çift stokastik H1/H4 ve takip eden stop üzerinde çalışır. Expert Advisor, 30 standart sembolde aynı anda işlem yapar. Hesap türü: Çok düşük spreadlerle ECN, Raw veya Razor. Aracı kurumlar: IC Markets, Pepperstone, Raw ve Razor hesapları en düşük spread'lere sahip ÖNEMLİ:    En iyi sonuçları elde etmek için DÜŞÜK SPREAD hesaplarını kullanmak çok önemlidir! Kaldıraç - en az 1:100, 1:500 önerilir               - Düşük-Orta, Düşük ve Çok Düşük r
XAU Dominator Pro
Shailesh Gour
Uzman Danışmanlar
XAU Dominator Pro – Precision Scalping for GOLD (XAUUSD) on M5 XAU Dominator Pro.mq5 is a high-performance Expert Advisor built specifically for XAUUSD (GOLD), optimized on the M5 timeframe for short-term scalping and trend-based trades. Engineered to dominate the gold market using precision entries and robust risk control, this EA is designed for consistent gains with discipline. Key Features ️ Symbol: XAUUSD / XAUUSDc Timeframe: M5 (5-minute) Trading Style: Scalping + Trend Acco
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Uzman Danışmanlar
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Uzman Danışmanlar
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Uzman Danışmanlar
A scalper system only work during Asian hours. Several unique indicators to detective the price fluctuation. Dynamic TP/SL level according to market conditions. Fixed stoploss to protect the capital, very low risk of losing a lot of money. No need to obtain SET files. The parameters are the same for each currency pair. It is optimized to work on EURAUD . It is recommended to use Eagle Scalper on M15 chart. It is recommended to run it on a real ECN broker with very low spread . It is recommended
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Uzman Danışmanlar
Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
Stocks Squeezer
Federico Sbordoni
Uzman Danışmanlar
Follow the STOCKS SQUEEER Signal: https://www.mql5.com/en/signals/503024 STOCKS SQUEEZER is trading system that simultaneously operates on several stocks trying to take advantage of their volatility. The EA opens a position on each stocks specified investing the initial amount of money you have set. The single position is closes it when the calculated take profit is hit. Instead, if the market goes against, the position is increased and the take profit moved properly. This goes on for a stric
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Uzman Danışmanlar
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
STFX Binary Technologies
Abigail Refiati
Uzman Danışmanlar
EA STFX BINARY TECHNOLOGIES EA STFX Binary Technologies is specifically designed for Binary MT5 products Volatility Index 75 and 100 The Expert Advisor can be used for Full Automatic and Semi Automated trading. EA STFX has various strategies such as: Day Trade, Averagging , Martingale, Anti Martingale and or combine the two Trading positions can be closed easily using panels such as close profit only, close buy, close sell, close all transactions The choice of indicators for position entries us
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Uzman Danışmanlar
DESCRIÇÃO O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você. MÉTODO O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas média
Willing horse EURUSD
Arsen Rashidov
Uzman Danışmanlar
The Willing horse Expert Advisor EURUSD trades on the signals of the Moving Average, Stochastic Oscillator, Average True Range indicators; uses a variety of intelligent strategies, without martingale, hedging or grid; applies stop loss to protect your capital; there is a capital management system, it has restrictions on the volume of trading positions (in% of the deposit). This advisor does not require adjustment, just attach it to the M1-chart of EURUSD. You can test any period from 01/01/2018.
Trader Dream 02
Marco Stacchiotti
Uzman Danışmanlar
THE MAIN IDEA. First of all, this is the second of an EA family, based on same strategy applied to different indicators.  This means that the same strategy and same money management is applied to different indicators with spread main filtering. All EAs are sensitive to TF, please optimize H4, H1, M30. There is great difference. Final goal is to design an EA with higher success rate possible, with lowest losses overall.  This peculiarity, will grow confidence in EA usage, for long term satisfa
Trader Dream 01
Marco Stacchiotti
Uzman Danışmanlar
THE MAIN IDEA. First of all, this is the first of an EA family, based on same strategy applied to different indicators.  This means that the same strategy and same money management is applied to different indicators with spread main filtering.   All EAs are sensitive to TF, please optimize H4, H1, M30. There is great difference. Final goal is to design an EA with higher success rate possible, with lowest losses overall.    This peculiarity, will grow confidence in EA usage, for long term sati
SAWA BlackBox Alpha MT5
Alejandro Funes
Uzman Danışmanlar
#Multicurrency #Hedging #Martingale #28Symbols  @AUD @CAD @CHF @JPY @NZD @USD @EUR @GBP  In the globalisation process that the world economy has undergone in the last two decades, financial markets have played a leading role. The easy and fast access to information, together with the growing economic interdependence between the different commercial blocks, have caused more and more economic agents to participate in non-national financial markets. Even small investors, thanks to the Internet and
tuna2110
228
tuna2110 2025.08.06 17:03 
 

i have used aiq, mean machine, gold pheonix really this is the most reliable and safe ea currently. Also William supports and answers all my questions all the time.

muckdouri
48
muckdouri 2025.06.29 16:01 
 

After spending serious time with AIQ, I can confidently say it’s one of the most flexible and advanced trading tools I’ve come across. But let’s be clear: this isn’t a “set it and forget it” system. It’s built for traders who want full control over their strategy, backed by real AI processing — not some gimmick. The customization here is deep. You can shape your own trading logic from the ground up, with more options than most EAs even come close to offering. It does take effort to learn and test properly, but once it clicks, the potential is obvious. The developer deserves a mention too — genuinely active, responsive, and open to feedback. It’s rare to find someone who not only supports their product but is constantly refining it based on real user experience. The Telegram group is full of traders at all levels, and there’s solid discussion happening there daily. If you’re stuck, there’s help. In short, AIQ isn’t a magic button. It’s a precision-built system for people who are serious about results. If you’re willing to put the time into tuning your setup, it can deliver exceptional performance.

shahbaz112
200
shahbaz112 2025.06.14 16:58 
 

After nearly two months of using AIQ EA, I experienced an initial dip into negative, but the system steadily recovered and brought my account back to profitability. This demonstrated not only the AIQ’s resilience but also its thoughtful approach to risk management, especially during turbulent market periods. AIQ EA has consistently shown itself to be a dependable trading solution that puts long-term account health ahead of chasing quick wins. Throughout my experience, Brandon has been remarkably dedicated, providing timely updates and responsive support, which has made a real difference. What truly sets AIQ EA apart is its practical, no-nonsense trading strategy—focusing on consistent, sustainable results while safeguarding capital, instead of making empty promises of rapid riches. I sincerely appreciate Brandon’s hard work and commitment to creating a system that achieves a careful balance between growth and protection, making it an excellent choice for anyone seeking a steady and responsible approach to automated trading.

Steve7777777
31
Steve7777777 2025.05.30 00:26 
 

I have researched many EA's and have not found one that has the level of AI sophistication, user flexibility and features of AIQ. The developer is very genuine and has proven his commitment to: providing an EA that is cutting edge with access to the latest AI models and; importantly the success of users. I have been trading a live account since April 1 and it has increased by 18% as at the time of writing, using a conservative setting. There are many trading options including manual trading, swing trading, day trading, scalping and a recovery trade option. The last option has been called by some to be a martingale/grid approach. I respectfully offer a different view. A martingale approach involves doubling the value of the previous losing trade until there is finally (hopefully) a successful trade which leads to a final net profit. The addition of a grid means the subsequent purchases happen at a fixed distance. It is trading based on pure chance. AIQ is not this. I have noticed that the recovery option in this EA does not do what I have just described. The user determines whether they wish to increase the value of any subsequent trade. It is not doubled and does not need to be. The EA also determines when it is best to trade next, and has a clever knack of doing so at support/resistance levels. This is a good probability trade in its own right. This is why there is an 82% win rate of first trades and the loss of the other trades are recovered after just one further trade in the majority of cases, with no increase in trade value. These numbers are from my own live account. I am a hard marker and have not given all 5 stars simply because I wish to see longer term results. In summary, I have researched over 800 EA's and this is the best one I have discovered!

MrDr Wave
197
MrDr Wave 2025.05.27 15:56 
 

AiQ is the real deal. It's taken some time and test to figure out how to work with this, but that's because the options and control you have here is substantial. You can setup nearly any type of trading system with this and yes, it's controlled by a real AI API endpoint that you yourself control. This is not for anyone with any type of impatience. You are not going to be handed a magic money printer. This is a tool, more than anything. But luckily the author of this tool is one of the most up-front authors you'll ever meet. He never hides, he's always available, and he does want to see everyone succeed. Not to mention, he'll happily add or change things if users are asking for it. Again, this is a tool. A very advanced one at that. It will take you time to test settings, and make sure things are working correctly. The Telegram group is active, and there are plenty of people there who can help. But once you figure out a setup that works for you, the value of this tool will make itself shown.

Kin
102
Kin 2025.05.25 02:56 
 

This is without a doubt a cutting-edge EA. It has been generating great profits. However, I recommend testing it on a demo account for at least one month. You should also fine-tune some of the parameters yourself.

Zoltán Fehér
38
Zoltán Fehér 2025.05.22 07:17 
 

I have been using AiQ since it was launched and frankly to say, I haven't seen such complex, incredible customizable EA professional grade like it is. Before I purchased the AiQ I was asking the creator for a meeting and he gave me absolutely precise description which product among the 3 to select, what are the differences between them (MeanMachine, Golden Phoenix) and the decision was clear: AiQ. The experiences are amazing so far due to high flexibility. The community is great, whenever I need help, Brendon is helpful as well. Some words about Brendon, the Creator of the EAs: a great man, lightheaded, calm and very easy to connect with him personally, which is for me veeeery important. I feel like his younger brother :D . The product is complex: that means needs time to understand the features, understand the settings but on the other hand this complexity is just go favor to it's usability. Extremely customizable: whether you want scalping, daytrading or even swing trading the EA is highly capable to customize that way. THe latest version 2.2 brought such amazing update I am very happy. Overall: AiQ is a wonderful product, the Creator is a wonderful person - great combination for a longterm success in trading. I highly recommend Brendon's expert advisors, especially the AiQ.

benchtrades
206
benchtrades 2025.05.21 22:59 
 

Description 2 stars Reliability 3 stars Support 5 stars. Martingale EA which is sold as ,,recovery mode” which was very disappointing. I trade since 9 years so when the author told me its not martingale I knew already there is no point in arguing. Other have been pointing this out too but they get removed from the channel. Listen up… if after or during a loss the position size increases, its called MARTINGALE. The API keys have errors most of the time. Luckily didn’t blow any live money but 2 demo’s haha Unfortunately others had to taste the blade of Martingale. I’d really want a refund.

William Brandon Autry
19452
Geliştiriciden yanıt William Brandon Autry 2025.05.24 13:43
Hey friend, thanks for the detailed feedback. I want to address your concerns directly and make this right for you. You're absolutely right about the progressive sizing in recovery mode - all of these options are clearly displayed in the input settings so users can make informed decisions about their risk management approach. Recovery mode is completely optional, and most users actually prefer the standard stop-loss settings for more conservative trading. Regarding the API connectivity - these issues typically stem from initial configuration steps rather than the EA itself. Since my March conversation with you, I've implemented AI-powered setup diagnostics that walk users through the process and catch configuration errors before they cause problems. This has virtually eliminated the setup-related connectivity issues that some users experienced. I noticed my last conversation with you was March 20th where you asked about non-recovery settings, and I suggested I set it up when you got back to your computer. I never heard back, but the offer still stands. With the new AI diagnostics and the clear input settings available, I'm confident I can find the exact configuration that matches your trading style and risk preferences. If you'd like help getting it properly configured for your needs, please message me directly. I want to make this right and ensure you have a good experience.​​​​​​​​​​​​​​​​
Ma-E Ma-L
43
Ma-E Ma-L 2025.05.21 17:37 
 

AiQ EA has exceeded my expectations. It's a safe and stable choice for anyone looking to automate their trading with confidence. The profits are consistent, and it avoids the kind of risky behavior that many other EAs fall into. Hats off to Brandon for creating such a dependable and well-performing tool!

harry_hindsight
166
harry_hindsight 2025.05.21 10:36 
 

I’ve purchased quite a few EA's over time—maybe more than I’d care to admit—but the dedication and communication from Brandon is truly exceptional. His commitment to creating something unique and groundbreaking is unmatched. Unlike anything else out there, AiQ lets you see the AI’s decision-making process through detailed log files, showcasing genuine artificial intelligence at work. More than that, Brandon is genuinely invested in making AiQ the best it can be. He actively listens to community feedback and implements updates when they make sense. I’ve had hours-long conversations with him about specific settings or ideas for future features, and when I suggested something Brandon replied with "yeah that sounds really cool" which I put down as just a throwaway comment but lo and behold there it was, in the next update! That moment proved to me that Brandon isn’t just listening—he’s deeply passionate about his work and takes pride in delivering something with his name attached to it. Yes, there’s a “recovery” function, but this is not some generic Grid or Martingale strategy EA, it couldn't be more versatile as I don’t even use the recovery feature, I set a Stop Loss for every trade. The flexibility for mine is the standout: you can choose AI-generated Take Profit and Stop Loss, manual TP/SL, or mix and match. You can let the AI manage positions or keep full control. If the recovery function fits your risk tolerance, it’s there. Don't want to trade during the Asian session or on Fridays, Brandon added a time filter to skip new trades while still managing open positions during those times and many more options/flexibility. And with AI advancing rapidly, Brandon keeps AiQ cutting-edge by integrating the latest AI APIs to the EA. But what actually drew me Aiq was the AI and if i could somehow integrate it into a long/short strategy I run. I was intrigued and reached out to Brandon (after i had bought the EA) and once again this is where Brandon's dedication in helping every single member in the community really came through once again. He could have quite easily had just said it was not the intended use of the EA and quite frankly I wouldn't have blamed him given his workload, but no. He was truly excited that someone else was out there trying to get the most out of the EA and helped me along the way. It's a shame to read some of the criticism, as I don’t think it’s justified. That said, I get the frustration—AiQ isn’t a plug-and-play money printer. As Brandon aptly put it in one of his videos, AiQ is like a Ferrari: you’ve got the keys, now you need to learn how to drive it. So if you do decide to buy Aiq, dive in, understand its capabilities, and see its potential.

Antoine Robillard
321
Antoine Robillard 2025.05.12 03:05 
 

A review captures a moment in time, an opinion that has been formed about a product and has reached a certain point in the user's history with the product. I would rather describe an adventure, a process, an experience that is not finished but just beginning. I never write reviews prematurely, as I want my opinion to be validated over time. It is especially important with an EA to be able to test it for a long time before knowing whether one is satisfied or not. I have learned to use the three EAs offered by Brandon: Mean Machine, Gold Phoenix, and AIQ. It has now been 4 months since I started using them. So where to begin? First, Brandon, the creator. Brandon is dedicated to his cause and is very accessible. He efficiently answers our questions. He makes himself available to everyone no matter which part of the planet we are on, which represents a colossal challenge. Brandon constantly updates his products to offer the best version of his EAs and of himself. Regarding AIQ, it is a system of impressive complexity, even bewildering at the beginning. But totally fascinating! Bewildering because AIQ has so many customizable parameters! Fascinating because seeing AIQ in action is impressive. When approaching AIQ for the first time, you need to be ready to invest time to understand how it works. If you're looking for an EA that you can start without trying to understand how it functions, this is not for you. On the other hand, if you're looking for an EA that allows you to explore different strategies, AIQ will give you your money's worth. The challenge that AIQ tries to address is the following: create an EA that has a high trading frequency, that uses AI, that uses Stop Loss, and that is consistent. It's a significant challenge. I don't claim to have understood everything yet, but AIQ is profitable when you let it do its job! Despite the mediocre market of the past week, I made 10 percent profit. I'm excited with the last update as it brings even more consistancy. If you look the stars I gave. You will see my esitation to give 5 stars to reliability. As I explain before, It needs time to say if something is reliable. 4 is my honest level of certainty at the moment. One year of usage should give me enought data to be more precice. In 6 months, I will update this review and I know I will have beautiful things to say. I know things will have evolved so much and the community will have grown. It's an adventure.

Todd Daugherty
67
Todd Daugherty 2025.05.11 23:57 
 

I have been using AIQ for 2 months now since its launch. It has truly impressed me, even more than Mean Machine. It's amazing to watch the AI work placing order stop/limits and how it adjusts the TP in real-time allowing the trade to take advantage of a pair that is trending. In the same token, it will adjust the TP back closer to entry if it feels like the trade has run out of steam or is reversing. The amount of settings are amazing, and allows users to run the type of trading idea and risk profile that they feel comfortable with. Brandon’s support is top notch and he is always available to help you. Thank you sir for a great EA!

fredrikg
180
fredrikg 2025.05.06 10:11 
 

I first purchased AIQ and treated it just like any other EA—ran a few backtests, plugged it in, and hoped for the best right after the tariff news hit. Big mistake: I lost $3,000 on my very first day of trading. Determined not to repeat that error, I spent the last month really diving into AIQ’s full suite of settings, reviewing risk management and using the APM tool. As I fine-tuned the parameters, I watched my account climb back steadily—so much so that, despite that rough start, I can’t help but award this EA a full five-star rating. What impresses me most is how Brandon continually refines the software—he pushes updates, listens to feedback, and keeps raising the bar. The Telegram community is incredibly supportive, too: a great place to share ideas, ask questions, and see real-time results from fellow traders. AIQ accommodates every approach, whether you prefer a conservative risk profile or aggressive recovery modes. No other EA I’ve tried comes close to the sophistication of its AI-driven logic—it genuinely learns and adapts, improving overall performance day by day. If you’re serious about automated trading, AIQ is the real deal.

PeterL
19
PeterL 2025.04.30 21:29 
 

It represents an absolutely new level! A huge advantage in today's extremely volatile market conditions. Brendon is helpful and flexible in everything, I can only recommend him and his development!

abuomer2021
216
abuomer2021 2025.04.26 07:14 
 

Absolutely blown away! 🔥 AIQ is not just an EA, it’s a revolution — insanely smart, fast, and unbelievably accurate. AIQ finally delivers what many only promise: real forward-thinking innovation, no backtest gimmicks. Absolutely worth every dollar, a true game-changer for serious traders — you must have it! Thank you for setting a new standard!

Stephen Evans
339
Stephen Evans 2025.04.21 13:49 
 

This is a great EA that leverages modern AI solutions to consistently produce winning trades. The author has setup a fantastic support community and is active himself, answering questions and helping users. This is an excellent EA and I am very happy with this purchase.

Rakesh Kumar
2164
Rakesh Kumar 2025.04.16 16:34 
 

AIQ – Intelligent, Reliable, and Truly Next-Level AIQ isn’t just another EA—it’s the real deal. With genuine AI integration and smart adaptability, it handles market shifts with impressive precision. Setup may be a bit technical at first, but the developer’s hands-on support is exceptional— quick, helpful, and genuinely interested in your success. Highly recommended and definitely 5 stars. If you want a sharp, stable EA backed by real expertise—AIQ is it.

CQ golder
76
CQ golder 2025.04.16 14:49 
 

作者在我们遇见问题的时候总是很积极的处理。

Jacob Brockwell
262
Jacob Brockwell 2025.04.16 12:58 
 

AiQ has proven to be one of the most reliable and forward-thinking expert advisors I’ve worked with. Even using the default (stock) settings, it has performed consistently well—maintaining solid results during volatile market events, including the recent tariff-related fluctuations that threw many systems off balance. What truly distinguishes AiQ is its integration of real artificial intelligence. Unlike many so-called "AI" systems, AiQ leverages actual AI models through API keys connected to major industry data sources. This enables it to dynamically adapt to changing market conditions in a way that feels genuinely intelligent and responsive. Equally important is the support behind the EA. The author has been an invaluable asset—not just as a developer, but as a dedicated partner in ensuring success. He offers one-on-one support, taking the time to walk you through setup and optimization, and making sure everything is running smoothly. That level of personal attention is rare and speaks volumes about his commitment to the community. Overall, AiQ is a standout EA—technologically advanced, stable under pressure, and backed by someone who genuinely cares about your results.

Jose Maldonado
113
Jose Maldonado 2025.04.13 22:42 
 

It’s the best EA I’ve ever tried. My profit has been over 43%. I have immediate support from William. I’ll share the screenshot — I’m very happy after testing it for 3 weeks on a real account. It’s the best — I highly recommend it. You get what you pay for.

