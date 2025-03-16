AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Yapay Zeka Pozisyon Yönetimi'nde (APM) devrim niteliğinde iyileştirmeler içerir. AIQ 3.0+, Mean Machine GPT ve önceki sürümlerden öğrenilen her şeyin doruk noktasını temsil eder ve şimdi benzeri görülmemiş çok modelli bir yapay zeka ekosistemi ile güçlendirilmiştir. Sistem, son dakika haberleri, jeopolitik olaylar, ekonomik veriler ve piyasa duyarlılığı için gerçek zamanlı web aramaları yaparken, dramatik olarak artırılmış hız ve doğrulukla onlarca uzmanlaşmış yapay zeka perspektifi aracılığıyla piyasaları eş zamanlı olarak analiz edebilir. Temel Devrim Niteliğindeki Özellikler: 300'den Fazla Yapay Zeka Modeli ve 55'ten Fazla ÜCRETSİZ Seçenek: 300'den fazla yapay zeka modelinden oluşan geniş bir ekosisteme erişim, hiçbir ek maliyet olmadan 55'ten fazla tamamen ÜCRETSİZ model içerir. OpenAI, Claude, DeepSeek, Gemini, Llama, Mistral ve yeni eklenen Grok 4 gibi premium modeller de desteklenir. Her model benzersiz analitik güçler katarak, herhangi bir tekil yapay zeka sistemini aşan kolektif bir zeka yaratır.

Büyük Ölçüde Geliştirilmiş Web Arama Yeteneği: Yeni arama altyapısı, önceki hızın 10 katı hızda derin web analizi gerçekleştirir, gerçek zamanlı piyasa istihbaratı, son dakika haberleri, tarife duyuruları, para birimi dalgalanmaları ve pozisyonlarınızı etkileyebilecek duyarlılık değişiklikleri için birden fazla kaynağı eş zamanlı olarak tarar. Tüm ana döviz çiftlerini, ticaret politikası değişikliklerini ve jeopolitik olayları 7/24 izler.

Yapay Zeka Analist ve Risk Yöneticisi Rolleri: İki yeni uzman yapay zeka kişiliği, ana ticaret yapay zekası ile birlikte çalışır. Analist sürekli piyasa araştırması ve teknik analiz yaparken, Risk Yöneticisi portföy maruziyetini izler ve değişken koşullar sırasında sermayeyi korumak için stratejileri ayarlar. Her iki rol de bağımsız model seçimine sahiptir ve belirli görevlerine ve piyasa koşullarına göre mevcut 300'den fazla yapay zeka modelinden herhangi birini seçmelerine olanak tanır.

Daha Derin Başlangıç Piyasa Kontrolleri: Herhangi bir ticaret başlamadan önce, AIQ 3.0+ tüm zaman dilimlerinde kapsamlı piyasa öncesi analiz gerçekleştirir, korelasyonları, oynaklık kalıplarını, destek/direnç seviyelerini ve makroekonomik faktörleri kontrol ederek optimal giriş koşullarını sağlar.

Yeni Nesil Yapay Zeka Pozisyon Yönetimi (APM): Geliştirilmiş APM artık tahmine dayalı pozisyon boyutlandırma, piyasa koşullarına dayalı dinamik risk ayarlama ve gerçek zamanlı olarak değişen oynaklığa uyum sağlayan gelişmiş kar optimizasyon algoritmalarına sahiptir. APM ayrıca bağımsız model seçimi içerir ve her özel pozisyon yönetimi kararı için mevcut 300'den fazla seçenek arasından en uygun yapay zeka modellerini otomatik olarak seçer.

Akıllı Çok Modelli Konsensüs Sistemi: AIQ sadece birden fazla model kullanmaz — belirli piyasa koşulları için geçmiş doğruluğa dayanarak girdilerini akıllıca ağırlıklandırır ve karar vermeyi geliştiren dinamik bir konsensüs mekanizması oluşturur.

Geliştirilmiş API Yedekliliği: Kanıtlanmış yedek sistemimize dayanarak, şimdi 55'ten fazla ücretsiz model dahil 300'den fazla model uç noktası desteği ile yaygın hizmet kesintileri sırasında bile kesintisiz çalışmayı garanti eder.

Gelişmiş Piyasa Rejimi Algılama: Piyasaların trend, aralık veya geçiş halinde olup olmadığını otomatik olarak tanımlar, ardından mevcut koşullar için optimal yapay zeka modellerini ve stratejilerini seçer.

Piyasaların trend, aralık veya geçiş halinde olup olmadığını otomatik olarak tanımlar, ardından mevcut koşullar için optimal yapay zeka modellerini ve stratejilerini seçer. Gerçek Zamanlı Strateji Adaptasyonu: Sistem, piyasa davranışından sürekli olarak öğrenir ve manuel müdahale olmadan yaklaşımını ayarlar, gerektiğinde kırılma, ortalamaya dönüş ve hibrit stratejiler arasında geçiş yapar. AIQ 3.0+ sadece bir güncelleme değildir — otonom ticaret zekasının neler başarabileceğinin tamamen yeniden tasavvurudur. 300'den fazla yapay zeka modeline erişimi (55'ten fazla ÜCRETSİZ model ve çığır açan Grok 4 gibi premium seçenekler dahil) gelişmiş web araması, uzmanlaşmış yapay zeka rolleri ve daha derin piyasa analizi ile birleştirerek, bu sistem sürekli gelişen ve iyileşen kurumsal düzeyde ticaret yetenekleri sunar. Ticaretin geleceği doğru yapay zeka modelini seçmekle ilgili değil — mükemmel uyum içinde çalışan tüm bir yapay zeka zekası ekosistemini yönetmekle ilgilidir. AIQ 3.0+, bu geleceği bugün 55'ten fazla ücretsiz model ve yüzlerce premium model desteği ile kullanılabilir hale getiriyor, büyük kapasite artışına rağmen kurulum basit kalıyor. Bu, otonom ticaretin mutlak zirvesidir.

Kurumsal Düzeyde AI Entegrasyonu ile Ticaretinizi Yeniden Tanımlayın



AIQ ile ticaretinizi bir sonraki seviyeye taşıyın—eşsiz güvenilirlik ile endüstrinin en sofistike kurumsal düzey AI entegrasyon uygulaması. Masaüstü AI uygulamalarına veya temel arayüzlere dayanan sistemlerin aksine, AIQ doğrudan OpenAI, Anthropic, Google, Meta, X.AI, DeepSeek ve Mistral AI dahil elit AI sağlayıcılarının resmi API uç noktalarına bağlanır ve her biri seçim yapabileceğiniz en son model paketini sunar. Bu doğrudan API entegrasyonu, piyasa verilerinin gerçek zamanlı işlenmesini sağlayarak kurumsal kalite analiz ve benzersiz performans sunar. Bu sadece başka bir EA değil—sıfır kesinti ile aynı anda birden fazla AI modelinin tam hesaplama gücünü kullanan profesyonel düzey bir ticaret sistemidir.

AIQ Neden Öne Çıkıyor:

Kurumsal API Entegrasyonu: Resmi AI API'lerine doğrudan bağlantı—masaüstü uygulamaları veya tarayıcı arayüzleri ile sınırlı değil. Gerçek zamanlı veriler grafiklerinizden birden fazla AI modeline aynı anda doğrudan akar.

Resmi AI API'lerine doğrudan bağlantı—masaüstü uygulamaları veya tarayıcı arayüzleri ile sınırlı değil. Gerçek zamanlı veriler grafiklerinizden birden fazla AI modeline aynı anda doğrudan akar. Gelişmiş Çoklu Sembol Analizi: Tek çift sistemlerinin aksine, AIQ'nun kurumsal API'leri aynı anda birden fazla döviz çifti boyunca korelasyon desenleri ve piyasa ilişkilerini analiz ederek daha güçlü ticaret fırsatları belirler ve çeşitlendirme yoluyla riski azaltır.

Tek çift sistemlerinin aksine, AIQ'nun kurumsal API'leri aynı anda birden fazla döviz çifti boyunca korelasyon desenleri ve piyasa ilişkilerini analiz ederek daha güçlü ticaret fırsatları belirler ve çeşitlendirme yoluyla riski azaltır. Çoklu Model Çapraz Doğrulama: Elit AI sağlayıcılarının en son modellerini birlikte çalışarak kurumsal düzey doğrulukla ticaret kararlarını doğrulamak için kullanır.

Elit AI sağlayıcılarının en son modellerini birlikte çalışarak kurumsal düzey doğrulukla ticaret kararlarını doğrulamak için kullanır. AI Güdümlü Ticaret Yönetimi: Hassas ticaret kontrolü için esnek AI işletim modları: Take Profit hesaplamaları için AI kullanın Stop Loss konumlandırması için AI kullanın Giriş noktası hassasiyeti için AI kullanın AI güdümlü TP, SL ve Giriş modlarını birleştirin AI analiz desteği ile tamamen manuel mod

Hassas ticaret kontrolü için esnek AI işletim modları: Profesyonel Risk Yönetimi: Sofistike drawdown koruması, prop firma uyumluluk özellikleri ve gelişmiş maruz kalma yönetim sistemi.

Sofistike drawdown koruması, prop firma uyumluluk özellikleri ve gelişmiş maruz kalma yönetim sistemi. Opsiyonel kurtarma algoritması: Volatil piyasalarda tutarlılığı korur . Bu algoritma spread ve komisyonlar için değiştirilen koşullu kurtarma pozisyonları açar. İlk giriş hedefinde çıkış.

Volatil piyasalarda tutarlılığı korur . Bu algoritma spread ve komisyonlar için değiştirilen koşullu kurtarma pozisyonları açar. İlk giriş hedefinde çıkış. Düşünce Zinciri Analizi: Net karar gerekçesiyle birden fazla zaman diliminde şeffaf, adım adım piyasa analizi.

Net karar gerekçesiyle birden fazla zaman diliminde şeffaf, adım adım piyasa analizi. Gerçek Zamanlı Model Seçimi: Özel piyasa analizi için farklı kurumsal AI modellerini seçin ve birleştirin.

Özel piyasa analizi için farklı kurumsal AI modellerini seçin ve birleştirin. Manuel Ticaret Modu: Tam kontrolü korurken profesyonel düzey AI analizine ve hassas giriş/çıkış önerilerine erişin.

Tam kontrolü korurken profesyonel düzey AI analizine ve hassas giriş/çıkış önerilerine erişin. Prop Firma Uyumluluğu: Hassas risk kontrolleri ile prop firma hesaplarını yönetmek için ayarları ince ayarlayın.

Hassas risk kontrolleri ile prop firma hesaplarını yönetmek için ayarları ince ayarlayın. Çoklu Sembol Verimliliği: Optimize edilmiş API çağrıları aracılığıyla minimum CPU kullanımıyla birden fazla ticaret çiftini işleyin.

Optimize edilmiş API çağrıları aracılığıyla minimum CPU kullanımıyla birden fazla ticaret çiftini işleyin. Otomatik GMT Algılama: Hassas küresel ticaret için zahmetsiz saat dilimi ayarlamaları.

Hassas küresel ticaret için zahmetsiz saat dilimi ayarlamaları. 7/24 Uzman Desteği: En çok ihtiyacınız olduğunda özel yardım.

Kritik Açıklama: Temelden Farklı Bir Yaklaşım

AIQ ortalama EA'nız değil. Gerçek AI ile entegrasyonu tipik backtest protokollerinin çok ötesine geçer ve güven vermek için mükemmel backtestler üretmek kolay olsa da, bu amacına karşı dürüst olmazdı. Kritik bir nedenle backtest manipülasyonuna karşı güçlü bir tutum sergiliyorum: backtesting birçok temel nedenden dolayı doğru değildir. Piyasadaki EA'ların büyük çoğunluğu yalnızca backtest verileri ve deneyime dayalı olarak geliştirilir. Bu yaklaşım doğal olarak tarihsel verilere aşırı uyuma neden olur, bu da canlı, ileriye doğru hareket eden piyasalarda konuşlandırıldığında hepsinin başarısız olmasının tam nedenidir. Bu uygulamayı kullanmam. Geliştirme felsefem endüstri standardına doğrudan karşıdır. AIQ işlevlerinin yaklaşık %50'si yalnızca backtesting ile yakalanamaz. Bu, elit sağlayıcı paketimizden AI modelleriyle gerçek zamanlı etkileşimleri, mevcut piyasa koşullarına uyum sağlayan dinamik bekleyen emir değişikliklerini ve yalnızca canlı piyasa koşullarında tam potansiyellerini ortaya çıkaran gelişmiş risk yönetim sistemlerini içerir. AIQ, gerçek dünya ticaret ortamlarında uyum sağlamak ve mükemmellede olmak için sıfırdan tasarlanmış olup tarihsel veri analizinin sınırlamalarıyla kısıtlanmayan ticaret mükemmelliği için yeni bir çıta belirler

Nasıl Başlanır:



API Entegrasyon Kurulumu: Sadece API anahtarlarınızı yapıştırın ve AIQ gerisini otomatik olarak halleder, MT5 ayarları içinde seçtiğiniz AI sağlayıcıları için doğrudan API bağlantıları yapılandırır. Verimli Dağıtım: EA'yı tek bir grafiğe yerleştirin ve gerekirse önek/sonek ayarlarını yapılandırın. Çoklu Model Analizini İzleyin: Birden fazla AI modelinin piyasa koşulları, haberler ve duyarlılığı gerçek zamanlı analiz etmek için uyum içinde çalıştığını ve hizmet kesintileri oluşursa sorunsuz yedekleme ile izleyin.

Çoklu Sembol Ticaret Avantajı:



Aynı anda birden fazla döviz çifti ticareti yapmak tek çift sistemlere göre önemli avantajlar sağlar:

Gelişmiş Fırsat Algılama: AI modelleri birden fazla çift boyunca pazar arası ilişkiler ve korelasyonları analiz ederek tek çift analizinin kaçırabileceği daha güçlü ticaret kurulumlarını belirler.

AI modelleri birden fazla çift boyunca pazar arası ilişkiler ve korelasyonları analiz ederek tek çift analizinin kaçırabileceği daha güçlü ticaret kurulumlarını belirler. Risk Dağılımı: Birden fazla çift boyunca ticaret risk dağılımına yardımcı olur, tek çift volatilitesine maruziyeti azaltır.

Birden fazla çift boyunca ticaret risk dağılımına yardımcı olur, tek çift volatilitesine maruziyeti azaltır. Korelasyon Avantajı: Sistemin kurumsal API'leri döviz korelasyonlarını gerçek zamanlı analiz ederek korelasyonlu çiftlere aşırı maruziyeti önlerken sapma fırsatlarını değerlendirir.

Sistemin kurumsal API'leri döviz korelasyonlarını gerçek zamanlı analiz ederek korelasyonlu çiftlere aşırı maruziyeti önlerken sapma fırsatlarını değerlendirir. Artan Ticaret Sıklığı: Daha fazla çift daha fazla potansiyel ticaret fırsatı anlamına gelir, herhangi bir tekil çifti aşırı ticaret yapmadan sermaye verimliliğini optimize eder.

En İyi Çiftler ve Öneriler:



Birincil Çiftler: AIQ'nun sofistike AI analiz yetenekleri ticaret tercihleriniz ve piyasa fırsatlarına dayalı olarak çeşitli forex çiftleri ile deneme yapmanıza izin verirken, sistemin gelişmiş breakout/geri dönüş teknikleri ve sıfır kayma yürütmesi özellikle iyi likiditeye sahip majör ve minör çiftlerde iyi çalışır.

AIQ'nun sofistike AI analiz yetenekleri ticaret tercihleriniz ve piyasa fırsatlarına dayalı olarak çeşitli forex çiftleri ile deneme yapmanıza izin verirken, sistemin gelişmiş breakout/geri dönüş teknikleri ve sıfır kayma yürütmesi özellikle iyi likiditeye sahip majör ve minör çiftlerde iyi çalışır. Risk Ayarları: Muhafazakar başlayın ve ticaret güveninize dayalı olarak ayarlayın.

Kimin İçin:



AIQ, forex ticaretinde kesinti süresine sıfır tolerans ile kurumsal düzey AI entegrasyonunun değerini anlayan profesyonel traderlar için tasarlanmıştır. Otomatik yedek protokolleri ile birden fazla elit AI modeline doğrudan API erişiminin, sofistike gerçek zamanlı bekleyen emir teknolojisi ve gelişmiş risk yönetimiyle birleştiğinde tüketici düzey AI uygulamalarının eşleşemeyeceği bir ticaret avantajı yarattığını kabul edenler için inşa edilmiştir. Ticaretinizde kesintisiz işlemle birlikte kurumsal kalite AI analizini kullanmaya hazırsanız, AIQ profesyonel çözümünüzdür.

AIQ sadece bir EA değil; piyasalarda gerçekten otonom AI hassasiyetiyle performanslarını yükseltmeye hazır traderlar için oyun değiştiricidir.

Sorumluluk Reddi

AIQ uzun vadeli performans için inşa edilmiş olsa da, Forex ticaretinin risk içerdiğini her zaman unutmayın. EA'yı sorumlu bir şekilde kullanın ve risk toleransınız dahilinde ticaret yapın.