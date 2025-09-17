FiyatlarBölümler
GBPUSD
GBPUSD: Pound Sterling vs US Dollar

1.34666 USD 0.00856 (0.63%)
Sektör: Döviz Baz: Pound Sterling Kâr para birimi: US Dollar

GBPUSD döviz kuru bugün -0.63% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 GBP başına Düşük fiyatı olarak 1.34632 USD ve Yüksek fiyatı olarak 1.35594 USD aralığında işlem gördü.

İngiliz poundu vs ABD doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, İngiliz poundu fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
1.34632 1.35594
Yıllık aralık
1.20997 1.37876
Önceki kapanış
1.3552 2
Açılış
1.3549 2
Satış
1.3466 6
Alış
1.3469 6
Düşük
1.3463 2
Yüksek
1.3559 4
Hacim
47.650 K
Günlük değişim
-0.63%
Aylık değişim
-0.18%
6 aylık değişim
4.30%
Yıllık değişim
0.70%
21 Eylül, Pazar