Algoritmik ticaret makaleniz için 200 USD kazanın!

Bir makale yazın ve algoritmik ticaretin gelişimine katkıda bulunun. Ticaret ve programlama konusundaki deneyiminizi paylaşın, biz de size 200$ ödeyelim. Ayrıca, popüler MQL5.com web sitesinde bir makale yayınlamak, kişisel markanızı profesyonel bir toplulukta tanıtmak için mükemmel bir fırsat sunar. Binlerce yatırımcı çalışmanızı okuyacaktır. Fikirlerinizi benzer düşünen insanlarla tartışabilir, yeni deneyimler kazanabilir ve bilginizi paraya dönüştürebilirsiniz.





Hangi konular talep görüyor?

Algoritmik ticaret ve bununla ilgili her şey hakkında makaleler yayınlıyoruz:

Ticaret stratejilerinin geliştirilmesi

Göstergelerin oluşturulması

Strateji testi ve optimizasyonu

Grafiksel arayüzler ve ticaret panelleri tasarlama



Veri tabanlarıyla çalışma

Harici hizmetlerle entegrasyon

Makine öğrenimi



Ana gerekliliklerden biri, makalede açıklanan fikrin pratikte gerçekleştirilebilirliği ve MQL5'te uygulanabilirliğidir. Hangi makalelerin talep gördüğünü anlamanın en iyi yolu, daha önceki yayınları kontrol etmektir. Ayrıca, forumda potansiyel konuları tartışabilirsiniz: MQL5.com'da yazar olun. Herhangi bir sorunuz varsa, orada sormaktan çekinmeyin.





Önemli gereksinimler



1. Bir taslak hazırlayın. Makalenin tamamını yazmadan önce, makalenizin bir taslağını oluşturarak ve kilit noktaları ve içeriği kısaca özetleyerek başlamanızı öneririz. Ardından bu taslağı onay için moderatöre gönderin. Onaylandıktan sonra, fikrinizin ayrıntılı açıklamasıyla devam edin.

2. Yapıyı gözden geçirin. Makalenizin şu üç önemli bileşene sahip olduğundan emin olun:

Makalenizde çözülen ticaret problemini veya zorluğunu açıkça tanımlayın (A noktası, başlangıç) Yatırımcının makalede bulacağı çözüm (B noktası, sonuç) Okuyucuyu A noktasından B noktasına yönlendiren adımları ve açıklamaları detaylandırın. Bu, makalenizin ana içeriğini oluşturur.

3. İçeriği geliştirin. Makalenin minimum uzunluğu 5 sayfa ve sayfa başına 1800 karakter olmalıdır. Mevcut ilerlemenizi izlemek için İstatistikler bölümünü kontrol edin. İntihal ve yapay zeka tarafından oluşturulan metinlere karşı katı bir politika uyguluyoruz. Yalnızca benzersiz, orijinal içerikler kabul edilecektir.

4. Metin kalitesini kontrol edin. Makalenizi göndermeden önce otomatik yazım denetimi yaptığınızdan emin olun. Bu amaçla, Microsoft Word, ChatGPT vb. araçları kullanabilirsiniz.







Kullanışlı yayınlama sistemi



MQL5.com'da yayınlanan 1.500'den fazla makale ile yazarlarla çalışma deneyimimiz, kullanıcı dostu bir yayınlama sistemi oluşturmamızı sağladı. Tüm süreç, sizden ne istendiğine dair net ve ayrıntılı açıklamalarla adımlara bölünmüştür. Her adımda, yararlı ipuçları ve öneriler alacaksınız.









1. Kategoriler ve plan

Başlamak için Makaleler bölümüne gidin ve "Yeni bir makale ekle" düğmesine tıklayın. İlk adımda, makaleniz için bir çalışma başlığı belirlemeniz, ait olduğu kategoriyi seçmeniz ve alt bölümlerin tahmini yapısını belirtmeniz gerekir.











Plan, gelecekteki makalenizin omurgası olarak hizmet eder ve düşüncelerinizi düzenlemenizi kolaylaştırır. Varsayılan olarak, yeni bir makale şablonu halihazırda bir Giriş ve bir Sonuç içerir. Makalenizin bölümlerini uygun gördüğünüz şekilde adlandırabilirsiniz.

İlk bölümünüzün adını yazarak başlayın (Giriş ve Sonuç arasına) ve Enter tuşuna basın. Sonraki bölümler de aynı şekilde eklenmelidir. Bölümlerin sırasını yeniden düzenlemek için bölüm başlıklarının sağında bulunan okları kullanın.











Bu adımda oluşturduğunuz bölümler başlık olarak biçimlendirilecektir. Bunlar için çapa linkleri oluşturabilirsiniz. Planınıza son halini verdikten ve makale için bir başlık ekledikten sonra, bir sonraki adıma geçmek için "Makale oluştur" düğmesine tıklayın.





2. Görüntüler ve metin

Makalenin görsel kısmı genellikle okuyucuların ilk fark ettiği şeydir. Yüksek kaliteli görseller algıyı önemli ölçüde artırır ve materyalin çekiciliğini yükseltir. Görüntüler eklerken lütfen şu yönergeleri izleyin:

Tüm görüntülerin mükemmel kalitede olduğundan emin olun, bu da en iyi PNG formatıyla elde edilir. Uygun kalitede GIF formatı da kullanılabilir. Ekran görüntüleri için JPG kullanmaktan kaçının.

Görüntülerin genişliği 750 pikseli geçmemelidir. Daha büyük görüntüler kaydedildikten sonra otomatik olarak yeniden boyutlandırılır ve bu da kalitede gözle görülür bir kayba neden olur.

Gerekli boyutta ekran görüntüleri alın. Kalite genellikle bozulduğu için büyük görüntüleri grafik düzenleyicilerde yeniden boyutlandırmaktan kaçının.

Tüm görüntülerin net ve alakalı olduğundan emin olun. Gereksiz ve ilgisiz öğeleri hariç tutun; okuyucular görselin amacını hemen anlamalıdır. Kalabalık grafiklerden veya karmaşık akış şemalarından kaçının.

Metne görüntü eklemek için düzenleyici araç çubuğundaki Görüntü düğmesini kullanın.



Acemi yazarlar arasında yaygın olarak yapılan bir diğer hata da makaleye uygun biçimlendirme yapmadan ham kod eklemektir. Ayrıca, harici kaynaklardan metin kopyalarken, pano fazla biçimlendirme etiketleri içerebilir.

Makale oluşturmanın ikinci adımında biçimlendirme özellikleri hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz. Metinle nasıl çalışılacağı hakkında ek bilgi MQL5.community - Kullanıcı notu makalesinde bulunmaktadır.











Talimatları okuduktan sonra, "Görüntü ve metin kullanma kurallarını okudum" kutusunu işaretleyin ve "Kaydet"e tıklayın.





3. Biçimlendirme

Birçok yazar, makalenin okunabilirliğini unutarak fikirlerini paylaşmak için acele eder. En ilginç içerik bile kötü sunulduğunda sıkıcı hale gelebilir. Doğru biçimlendirme okuyucunun dikkatini çekmenin anahtarıdır.

Okuyucular makalenizle ilk karşılaştıklarında, önemli noktaları belirlemek için genellikle başlıkları ve görselleri tararlar. Ancak o zaman, eğer ilgilenirlerse, daha ayrıntılı bir okumaya geçerler. Bu nedenle, biçimlendirmeyi doğru yapmak çok önemlidir. Üçüncü adımda, metninizi paragraflar halinde nasıl yapılandıracağınızı, daha iyi bir organizasyon için listeleri veya tabloları ne zaman kullanacağınızı ve görüntüleri ve alt başlıklarını nasıl biçimlendireceğinizi öğreneceksiniz.











Biçimlendirme kurallarına aşina olduktan sonra kutuyu tekrar işaretleyin ve "Kaydet"e tıklayın.





Okuyucuların ek bilgilere erişmesini veya alt bölümler arasında sorunsuzca gezinmesini sağlamak için makalenizde linkler kullanın. Bir link eklemek kolay görünse de, farkında olmayabileceğiniz nüanslar vardır. Linkleriniz için anlamlı ipuçlarını nasıl oluşturacağınızı ve çapa linklerini nasıl etkili bir şekilde kullanacağınızı öğrenin - bu, makalenizi yazmaya başlamadan önceki dördüncü ve son adımda ele alınmaktadır.











Yönergeleri okuduktan sonra, onay kutusunu son bir kez daha işaretleyin ve "Kaydet"e tıklayın. Artık yerleşik düzenleyiciyi öğrenmek için fazladan zaman harcamadan yazmaya başlamaya hazırsınız.

5. Makale

Sonunda işin özüne, yani makaleyi yazmaya ulaştınız. Şimdi, çalışmanızı nasıl düzgün bir şekilde sunacağınızı bilerek, tamamen içeriğine odaklanabilirsiniz.

Yapabiliyorsanız, makale için bir simge ve kapak resmi yükleyin. Bu görseller makaleler listesinde yer alacaktır ve dolayısıyla dikkat çekici olmalıdır. Simge 60x60 piksel boyutunda bir PNG görüntüsü olmalı ve kapak da 1200x628 piksel olmalıdır. Elinizde uygun görseller yoksa, bunları biz oluşturacağız. Fikirlerinizi yorumlar bölümünde paylaşmaktan çekinmeyin.











Makaleniz için bir açıklama ekleyin. Bu zorunlu bir gerekliliktir. Metni daha sonra her zaman gözden geçirebilirsiniz, ancak bu adıma düşünceli bir şekilde yaklaşmalısınız. İyi oluşturulmuş bir açıklama, potansiyel okuyucuları makalenizi açmaya teşvik edebilir. Adımlarda ilerledikçe tamamlanma yüzdesi güncellenecektir. Makale yayınlandıktan sonra %100'e ulaşacaktır. Ama ondan önce, incelemeye gönderilmelidir.

Moderatör kontrolü

Metninizi yazıp ilgi çekici görsellerle zenginleştirdiğinizde, makaleniz cilalı ve hazır görünür. "İnceleme için gönder" seçeneğine tıklayarak inceleme için moderatöre gönderin. Moderatör bilgilendirilecektir, bu nedenle makalenizin gözden kaçmayacağından emin olabilirsiniz.











"Yorumlar" bölümünde moderatörden geri bildirim bekleyin. Burada, makalenizin toplulukla ilgisi, grafiksel öğeler, hata düzeltmeleri ve ödemeler gibi her türlü konuyu tartışabilirsiniz.





Yayınlama

Tüm sorunlar çözüldükten sonra makaleniz yayınlanacaktır. MetaQuotes kimliğinizin profilinizde belirtilmiş olması koşuluyla, cep telefonunuza ilgili bir anlık bildirim gönderilecektir. Profil ayarlarıyla ilgili ayrıntılar için lütfen MQL5.community - Kullanıcı notu makalesini okuyun.

Makalenizin yayınlanması Forumda (Makaleler ve Kod Tabanı yorumları özel bölümünde) duyurulacaktır. Ayrıca, makaleniz MQL5.com tarafından desteklenen on bir dilin tamamına çevrilerek dünya çapındaki yatırımcılar için erişilebilir hale getirilecektir. En ilginç makalelerin çevirilerine öncelik veriyoruz.

Ödeme

Makale yazarlarımızın çabalarına büyük değer veriyoruz. MQL5.community'de yayınlanan tüm makalelere ödeme yapılır ve ortalama ücret 200$'dır. Kazançlarınızı nasıl çekeceğinizi veya kullanacağınızı MQL5.community ödeme sistemi makalesinden öğrenebilirsiniz.

Umarız bu makale sorularınızın çoğunu yanıtlar. Beğenileceğinden emin olduğumuz ilgi çekici içeriklerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugün yazmaya başlayın!



