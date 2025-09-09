FiyatlarBölümler
Dövizler / USDCHF
Geri dön - Dövizler

USDCHF: US Dollar vs Swiss Franc

0.79535 CHF 0.00312 (0.39%)
Sektör: Döviz Baz: US Dollar Kâr para birimi: Swiss Franc

USDCHF döviz kuru bugün 0.39% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 USD başına Düşük fiyatı olarak 0.79038 CHF ve Yüksek fiyatı olarak 0.79657 CHF aralığında işlem gördü.

ABD doları vs İsviçre frankı hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, ABD doları fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

USDCHF haberleri

USDCHF on the Community Forum

USDCHF için alım-satım uygulamaları

Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
4.33 (9)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
Göstergeler
New York Range Indicator,   ICT (Inner Circle Trader)   kavramlarını, Akıllı Para ticaretini   ve   kurumsal fiyat hareketi yöntemlerini   uygulayan yatırımcılar için geliştirilmiş bir seans tabanlı analiz aracıdır. Özellikle New York seansı için tasarlanan bu gösterge,   Londra Kapanışı   ve   New York Açılışı   ile örtüşen kritik bir dönem olan   12:00   ile   14:00 GMT   arasındaki fiyat aralığını yakalar.   Seans zirvelerini ve dip noktalarını   belirler,   Adil Değer Boşluklarını (FVG'ler)
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Göstergeler
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
London Session Breakout Strategy MT5
Thushara Dissanayake
Göstergeler
London Session Breakout Strategy Göstergesi,   Londra seansı sırasında seans bazlı   likidite avlarına, kill zone'lara   ve   piyasa yapıcı davranışına   odaklanarak   ICT (Inner Circle Trader)   ve   Smart Money Concepts (SMC)   takip eden yatırımcılar için tasarlanmıştır. Bu araç, genellikle   London Killzone   veya   piyasa yapıcı aralığı   olarak tanımlanan   00:00   ile   07:00 GMT   arasındaki en yüksek ve en düşük fiyat seviyelerini yakalar. Yatırımcıların kurumsal aktivite ve oynaklık d
Range AI MT5
Leonid Arkhipov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Range AI’yi sakin ve gereksiz riskler olmadan işlem yapmak için geliştirdim. Bu Uzman Danışman (EA), yapay zekâ ile eğitilmiş karmaşık bir algoritmaya dayanmaktadır. Görevi, güvenilir giriş noktaları bulmak ve dikkatli işlem yapmaktır — grid ve martingale olmadan, minimum düşüş (drawdown) ile. Range AI bir aralık oluşturur, onayı bekler ve yalnızca başarı olasılığının en yüksek olduğu durumlarda çalışır. Benim için her işlemde istikrar ve güven veren bir sistem yaratmak önemliydi. EA şu enstrü
Exp Tick Hamster MT5
Vladislav Andruschenko
3.59 (17)
Uzman Danışmanlar
MetaTrader 5 için herhangi bir ticaret sembolü için tüm parametrelerin otomatik optimizasyonu ile uzman. Ayarlar olmadan EA! kene   Hamster   - Bu,   yeni başlayanlar ve danışman kurmak istemeyen kullanıcılar için otomatik bir ticaret uzmanıdır! Bu ticaret danışmanının ticaret stratejisi   7 yıldır test edilmiştir. Özellikle yeni başlayanlar için tasarlanmış otomatik ticaret uzmanımızla ticareti her zamankinden daha kolay hale getirin. Bir danışman kurma zahmetine veda edin ve stressiz ticarete
Günlük aralık
0.79038 0.79657
Yıllık aralık
0.78289 0.92006
Önceki kapanış
0.7922 3
Açılış
0.7917 3
Satış
0.7953 5
Alış
0.7956 5
Düşük
0.7903 8
Yüksek
0.7965 7
Hacim
31.640 K
Günlük değişim
0.39%
Aylık değişim
-0.34%
6 aylık değişim
-9.97%
Yıllık değişim
-5.81%
21 Eylül, Pazar