Ethereum Trend Follower
- Эксперты
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Kenichiro SakamotoМеня зовут Кеничиро Сакамото, я разработчик FXEA365 — студии, создающей прозрачных, основанных на правилах торговых советников (Expert Advisors) для MetaTrader 5.
- Версия: 1.53
- Обновлено: 4 августа 2026
- Активации: 5
ETHEREUM TREND — трендследящий советник на канале Дончиана для ETHUSD
ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику ETHUSD H4. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм ETHUSD H4, иначе вы увидите ноль сделок.
ETHEREUM TREND — это автоматическая торговая система для Ethereum (ETHUSD) на таймфрейме H4. Это чистый трендследящий советник, работающий по строгим правилам: он входит на подтверждённом пробое канала Дончиана в направлении долгосрочного тренда, защищает каждую сделку начальным стопом по ATR, а затем ведёт стоп по более широкой дистанции ATR, чтобы дать тренду развиться. Нет мартингейла, нет сетки, одновременно открыта только одна позиция. Каждая сделка снабжена жёстким стоп-лоссом, поэтому ваш риск всегда определён. Система исходит из того, что большинство сделок — это небольшие убытки или сделки в ноль, и рассчитана на то, чтобы меньшая часть сильных, устойчивых трендов Ethereum обеспечила итоговый результат.
СНАЧАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Публикуемый режим Run-Mode по умолчанию — ULTRA. На этом советнике ULTRA равен AGGRESSIVE — система достигает своего потолка максимального лота примерно при 2-кратном риске, поэтому повышение риска выше уровня Aggressive результат не меняет. Выбирайте режим Run-Mode, подходящий вашему счёту и темпераменту: Aggressive — рекомендуемая настройка для роста, а Defensive предназначен для сохранения капитала. Все приведённые ниже бэктесты историчны и не являются реальной торговой историей.
ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ РИСКА — ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК, ОДИН И ТОТ ЖЕ СИГНАЛ, МАСШТАБИРУЕТСЯ ТОЛЬКО РИСК (бэктест на реальных тиках, MT5 Strategy Tester, ETHUSD H4 2019-2026, $10,000, остальные настройки по умолчанию):
- Defensive: +84% / Profit Factor 4.08 / макс. просадка по средствам 5.8%
- Standard: +166% / Profit Factor 4.32 / макс. просадка по средствам 8.2%
- Aggressive (рекомендуется): +223% / Profit Factor 3.98 / макс. просадка по средствам 14.0%
- Ultra (по умолчанию): +223% / Profit Factor 3.98 / макс. просадка по средствам 14.0%
Каждый уровень торгует один и тот же сигнал; масштабируется только риск при расчёте объёма позиции. Ultra = Aggressive на этом советнике: потолок максимального лота достигается примерно при 2-кратном риске, поэтому Ultra и Aggressive дают одинаковый результат +223% / Profit Factor 3.98 / просадка 14.0% — здесь Ultra не выше, чем Aggressive. Более высокий риск масштабирует один и тот же годовой профиль вверх — как по доходности, так и по просадке — пока не будет достигнут этот потолок.
Это инструмент. Он не обещает прибыли. Автоматическая торговля несёт реальный риск, а трендследящие системы переживают длительные периоды небольших убытков в ожидании тренда. Пожалуйста, прочитайте описание полностью, начните с уровня, который вам подходит, и рассчитайте свой риск, прежде чем использовать советник на реальном счёте.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1) Вход — подтверждённый пробой канала Дончиана
Советник отслеживает наивысший максимум и наинизший минимум недавнего канала Дончиана (по умолчанию 15 баров H4) и входит, когда цена закрывается за пределами этого диапазона на величину подтверждающего отступа (доля ATR). Требование отступа за пределами исходного уровня отсеивает незначительные проколы края канала и требует, чтобы пробой был решительным.
2) Фильтр силы тренда
Входы совершаются только в направлении наклона долгосрочной SMA (по умолчанию SMA 200 на H4). Когда у рынка нет чёткого наклона, советник остаётся в стороне. Это удерживает систему в согласии с доминирующим движением и не позволяет торговать против тренда.
3) Фильтр перерастянутости
Пробой, который уже далеко ушёл от SMA (запоздалое, параболическое движение), пропускается, что помогает избежать покупки на самой вершине растянутого движения.
4) Начальный стоп — на основе ATR
При входе защитный стоп устанавливается на расстоянии, кратном ATR, от цены входа. Риск рассчитывается по текущей волатильности, а не по фиксированной дистанции, поэтому стоп одинаково адаптируется к спокойным и активным условиям.
5) Трейлинг-стоп — дать тренду развиться
По мере движения сделки в вашу пользу стоп следует за ценой на более широкой дистанции ATR (по умолчанию 5x ATR). Фиксированного тейк-профита нет: трейлинг-стоп одновременно защищает открытую прибыль и даёт тренду пространство для продолжения, закрывая сделку только когда цена откатывается на величину трейлинга.
Расчёт объёма позиции производится исходя из стоимости тика инструмента, поэтому советник автоматически адаптируется к ETH-контракту любого брокера. Лот выводится из вашего процента риска и дистанции стопа, с жёстким ограничением на максимальный лот.
RUN-MODE: ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК ДЛЯ РИСКА
ETHEREUM TREND включает переключатель Run-Mode с четырьмя настройками — цифры для каждой приведены в таблице выше:
- Defensive: наименьший риск и просадка, для сохранения капитала
- Standard: исходный сбалансированный профиль
- Aggressive: наша рекомендуемая настройка для роста — сильная доходность при умеренной просадке
- Ultra: публикуемое значение по умолчанию — на этом советнике он достигает потолка максимального лота примерно при 2-кратном риске, поэтому ведёт себя идентично Aggressive (тот же результат +223% / Profit Factor 3.98 / просадка 14.0%)
Поскольку риск и доходность масштабируются пропорционально вплоть до этого потолка, вы выбираете профиль, подходящий вашему счёту и темпераменту, из одного параметра. Существующим пользователям, которые предпочитают прежнее поведение, следует выбрать пресет Standard.
ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА И МОНИТОРИНГ
- Жёсткий стоп-лосс на каждой сделке — нет мартингейла, нет сетки, одновременно одна позиция
- Избегание новостей по экономическому календарю: приостанавливает новые входы вокруг важных событий (использует встроенный календарь MetaTrader; внешнее подключение не требуется)
- Ограничение дневного убытка и защитные механизмы против серий убыточных сделок
- Опция закрытия на выходные
- Информационная панель на графике: баланс, средства, уровень маржи, P&L за сегодня / неделю / месяц / за всё время, процент прибыльных сделок, самая длинная серия прибыльных/убыточных сделок, текущая просадка, спред и ближайшее важное событие
- Push- и email-уведомления об открытии, закрытии и предупреждениях по марже
РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАСТРОЙКА
- Инструмент: ETHUSD (или ETHUSDm / эквивалентный символ Ethereum)
- Таймфрейм: H4
- Счёт: стандартный счёт с достаточным балансом для размера контракта и волатильности Ethereum; проверьте у своего брокера минимальный лот и маржу для ETHUSD
- Кредитное плечо: 1:100 или выше — комфортно; уточните у брокера плечо для криптовалют
- Рекомендуется VPS или постоянно включённый ПК, чтобы советник работал круглосуточно без перерывов
- Режим Run-Mode по умолчанию — Ultra (= Aggressive на этом советнике). Aggressive — наша рекомендуемая настройка для роста; понизьте до Defensive, если хотите меньшую просадку.
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
- RunMode: Defensive / Standard / Aggressive / Ultra (по умолчанию Ultra; Ultra = Aggressive на этом советнике)
- RiskPercent / MaxLot: расчёт объёма позиции и ограничение лота
- EntryChannel: длина канала пробоя Дончиана (по умолчанию 15 баров H4)
- ATRPeriod: период ATR
- ATRMult: дистанция трейлинга и начального стопа (кратно ATR; по умолчанию 5x под волатильность ETH)
- BreakMargin: буфер подтверждения пробоя (кратно ATR)
- UseTrendFilter, TrendSMA, TrendSlopeBars: фильтр направления тренда
- TradeLong, TradeShort: разрешить длинные / короткие позиции
- Настройки новостного фильтра, закрытия на выходные и уведомлений
ЗАМЕТКИ ПО РЕАЛЬНОМУ БЭКТЕСТУ MT5
Значения по умолчанию v1.30 получены с помощью генетической walk-forward оптимизации: параметры настраивались только на раннем окне и проверялись без изменений на позднем окне (в обоих окнах Profit Factor 3+, реальные тики Dukascopy). В v1.20 ширина трейлинга ATRMult была увеличена с 4.0 до 5.0 (более широкий трейлинг подходит под волатильность ETH; in-sample, out-of-sample и полный период — все улучшились). Результаты бэктеста историчны и не гарантируют будущих результатов. Спред, своп и условия у разных брокеров отличаются, поэтому ваши реальные результаты будут отличаться от любого бэктеста.
ВАЖНОЕ РАСКРЫТИЕ РИСКОВ
Этот продукт — программный инструмент для автоматического исполнения ордеров. Он не является инвестиционной рекомендацией и не управляет вашими средствами. Ни одна торговая система не может гарантировать прибыль, а прошлые результаты — включая любой бэктест — не гарантируют будущих. Трендследящие системы по своей природе имеют низкий процент прибыльных сделок и могут переживать затяжные просадки на боковых рынках; Ethereum крайне волатилен и подвержен гэпам. Режим Ultra по умолчанию намеренно агрессивен (равен Aggressive на этом советнике); начните с демо-счёта и понизьте до Standard или Defensive, если просадка окажется больше, чем вы готовы принять. Торгуйте только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН
ETHEREUM TREND подходит трейдерам, которым нужен дисциплинированный, защищённый стопом способ следовать за среднесрочными трендами Ethereum, и которые понимают, что трендследящий советник зарабатывает на меньшинстве сделок, которые идут далеко, удерживая при этом убытки небольшими. Используйте его на графике ETHUSD (или ETHUSDm) H4. Начните с демо-счёта, проверьте поведение со спредом вашего брокера, и только затем рассматривайте реальную торговлю деньгами, которыми вы можете рискнуть.
ПОДДЕРЖКА
Пожалуйста, используйте встроенный чат / комментарии к продукту для вопросов. Обновления и улучшения публикуются через Market и доставляются вам автоматически.
RECOMMENDED COMBINATION — PORTFOLIO DIVERSIFICATION
Our EAs are nearly uncorrelated across asset classes. In an equal-weight composite backtest, adding ETHEREUM TREND as the fourth engine to ATLAS PORTFOLIO + GOLD VIPER + BITCOIN COMET raised the composite's return/drawdown ratio from 8.9 to 10.6 and cut the max daily-resolution equity drawdown from 6.7% to 5.0% (same-window comparison) - it was the only EA in our lineup that improved the trio rather than diluting it. Composite of independent backtests, not a guarantee.
- Atlas Portfolio: https://www.mql5.com/en/market/product/182751
- Gold Viper: https://www.mql5.com/en/market/product/182297
- Bitcoin Comet: https://www.mql5.com/en/market/product/181831
ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику ETHUSD H4. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм ETHUSD H4, иначе вы увидите ноль сделок.
ETHEREUM TREND — это автоматическая торговая система для Ethereum (ETHUSD) на таймфрейме H4. Это чистый трендследящий советник, работающий по строгим правилам: он входит на подтверждённом пробое канала Дончиана в направлении долгосрочного тренда, защищает каждую сделку начальным стопом по ATR, а затем ведёт стоп по более широкой дистанции ATR, чтобы дать тренду развиться. Нет мартингейла, нет сетки, одновременно открыта только одна позиция. Каждая сделка снабжена жёстким стоп-лоссом, поэтому ваш риск всегда определён. Система исходит из того, что большинство сделок — это небольшие убытки или сделки в ноль, и рассчитана на то, чтобы меньшая часть сильных, устойчивых трендов Ethereum обеспечила итоговый результат.
СНАЧАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Публикуемый режим Run-Mode по умолчанию — ULTRA. На этом советнике ULTRA равен AGGRESSIVE — система достигает своего потолка максимального лота примерно при 2-кратном риске, поэтому повышение риска выше уровня Aggressive результат не меняет. Выбирайте режим Run-Mode, подходящий вашему счёту и темпераменту: Aggressive — рекомендуемая настройка для роста, а Defensive предназначен для сохранения капитала. Все приведённые ниже бэктесты историчны и не являются реальной торговой историей.
ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ РИСКА — ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК, ОДИН И ТОТ ЖЕ СИГНАЛ, МАСШТАБИРУЕТСЯ ТОЛЬКО РИСК (бэктест на реальных тиках, MT5 Strategy Tester, ETHUSD H4 2019-2026, $10,000, остальные настройки по умолчанию):
- Defensive: +84% / Profit Factor 4.08 / макс. просадка по средствам 5.8%
- Standard: +166% / Profit Factor 4.32 / макс. просадка по средствам 8.2%
- Aggressive (рекомендуется): +223% / Profit Factor 3.98 / макс. просадка по средствам 14.0%
- Ultra (по умолчанию): +223% / Profit Factor 3.98 / макс. просадка по средствам 14.0%
Каждый уровень торгует один и тот же сигнал; масштабируется только риск при расчёте объёма позиции. Ultra = Aggressive на этом советнике: потолок максимального лота достигается примерно при 2-кратном риске, поэтому Ultra и Aggressive дают одинаковый результат +223% / Profit Factor 3.98 / просадка 14.0% — здесь Ultra не выше, чем Aggressive. Более высокий риск масштабирует один и тот же годовой профиль вверх — как по доходности, так и по просадке — пока не будет достигнут этот потолок.
Это инструмент. Он не обещает прибыли. Автоматическая торговля несёт реальный риск, а трендследящие системы переживают длительные периоды небольших убытков в ожидании тренда. Пожалуйста, прочитайте описание полностью, начните с уровня, который вам подходит, и рассчитайте свой риск, прежде чем использовать советник на реальном счёте.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1) Вход — подтверждённый пробой канала Дончиана
Советник отслеживает наивысший максимум и наинизший минимум недавнего канала Дончиана (по умолчанию 15 баров H4) и входит, когда цена закрывается за пределами этого диапазона на величину подтверждающего отступа (доля ATR). Требование отступа за пределами исходного уровня отсеивает незначительные проколы края канала и требует, чтобы пробой был решительным.
2) Фильтр силы тренда
Входы совершаются только в направлении наклона долгосрочной SMA (по умолчанию SMA 200 на H4). Когда у рынка нет чёткого наклона, советник остаётся в стороне. Это удерживает систему в согласии с доминирующим движением и не позволяет торговать против тренда.
3) Фильтр перерастянутости
Пробой, который уже далеко ушёл от SMA (запоздалое, параболическое движение), пропускается, что помогает избежать покупки на самой вершине растянутого движения.
4) Начальный стоп — на основе ATR
При входе защитный стоп устанавливается на расстоянии, кратном ATR, от цены входа. Риск рассчитывается по текущей волатильности, а не по фиксированной дистанции, поэтому стоп одинаково адаптируется к спокойным и активным условиям.
5) Трейлинг-стоп — дать тренду развиться
По мере движения сделки в вашу пользу стоп следует за ценой на более широкой дистанции ATR (по умолчанию 5x ATR). Фиксированного тейк-профита нет: трейлинг-стоп одновременно защищает открытую прибыль и даёт тренду пространство для продолжения, закрывая сделку только когда цена откатывается на величину трейлинга.
Расчёт объёма позиции производится исходя из стоимости тика инструмента, поэтому советник автоматически адаптируется к ETH-контракту любого брокера. Лот выводится из вашего процента риска и дистанции стопа, с жёстким ограничением на максимальный лот.
RUN-MODE: ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК ДЛЯ РИСКА
ETHEREUM TREND включает переключатель Run-Mode с четырьмя настройками — цифры для каждой приведены в таблице выше:
- Defensive: наименьший риск и просадка, для сохранения капитала
- Standard: исходный сбалансированный профиль
- Aggressive: наша рекомендуемая настройка для роста — сильная доходность при умеренной просадке
- Ultra: публикуемое значение по умолчанию — на этом советнике он достигает потолка максимального лота примерно при 2-кратном риске, поэтому ведёт себя идентично Aggressive (тот же результат +223% / Profit Factor 3.98 / просадка 14.0%)
Поскольку риск и доходность масштабируются пропорционально вплоть до этого потолка, вы выбираете профиль, подходящий вашему счёту и темпераменту, из одного параметра. Существующим пользователям, которые предпочитают прежнее поведение, следует выбрать пресет Standard.
ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА И МОНИТОРИНГ
- Жёсткий стоп-лосс на каждой сделке — нет мартингейла, нет сетки, одновременно одна позиция
- Избегание новостей по экономическому календарю: приостанавливает новые входы вокруг важных событий (использует встроенный календарь MetaTrader; внешнее подключение не требуется)
- Ограничение дневного убытка и защитные механизмы против серий убыточных сделок
- Опция закрытия на выходные
- Информационная панель на графике: баланс, средства, уровень маржи, P&L за сегодня / неделю / месяц / за всё время, процент прибыльных сделок, самая длинная серия прибыльных/убыточных сделок, текущая просадка, спред и ближайшее важное событие
- Push- и email-уведомления об открытии, закрытии и предупреждениях по марже
РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАСТРОЙКА
- Инструмент: ETHUSD (или ETHUSDm / эквивалентный символ Ethereum)
- Таймфрейм: H4
- Счёт: стандартный счёт с достаточным балансом для размера контракта и волатильности Ethereum; проверьте у своего брокера минимальный лот и маржу для ETHUSD
- Кредитное плечо: 1:100 или выше — комфортно; уточните у брокера плечо для криптовалют
- Рекомендуется VPS или постоянно включённый ПК, чтобы советник работал круглосуточно без перерывов
- Режим Run-Mode по умолчанию — Ultra (= Aggressive на этом советнике). Aggressive — наша рекомендуемая настройка для роста; понизьте до Defensive, если хотите меньшую просадку.
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
- RunMode: Defensive / Standard / Aggressive / Ultra (по умолчанию Ultra; Ultra = Aggressive на этом советнике)
- RiskPercent / MaxLot: расчёт объёма позиции и ограничение лота
- EntryChannel: длина канала пробоя Дончиана (по умолчанию 15 баров H4)
- ATRPeriod: период ATR
- ATRMult: дистанция трейлинга и начального стопа (кратно ATR; по умолчанию 5x под волатильность ETH)
- BreakMargin: буфер подтверждения пробоя (кратно ATR)
- UseTrendFilter, TrendSMA, TrendSlopeBars: фильтр направления тренда
- TradeLong, TradeShort: разрешить длинные / короткие позиции
- Настройки новостного фильтра, закрытия на выходные и уведомлений
ЗАМЕТКИ ПО РЕАЛЬНОМУ БЭКТЕСТУ MT5
Значения по умолчанию v1.30 получены с помощью генетической walk-forward оптимизации: параметры настраивались только на раннем окне и проверялись без изменений на позднем окне (в обоих окнах Profit Factor 3+, реальные тики Dukascopy). В v1.20 ширина трейлинга ATRMult была увеличена с 4.0 до 5.0 (более широкий трейлинг подходит под волатильность ETH; in-sample, out-of-sample и полный период — все улучшились). Результаты бэктеста историчны и не гарантируют будущих результатов. Спред, своп и условия у разных брокеров отличаются, поэтому ваши реальные результаты будут отличаться от любого бэктеста.
ВАЖНОЕ РАСКРЫТИЕ РИСКОВ
Этот продукт — программный инструмент для автоматического исполнения ордеров. Он не является инвестиционной рекомендацией и не управляет вашими средствами. Ни одна торговая система не может гарантировать прибыль, а прошлые результаты — включая любой бэктест — не гарантируют будущих. Трендследящие системы по своей природе имеют низкий процент прибыльных сделок и могут переживать затяжные просадки на боковых рынках; Ethereum крайне волатилен и подвержен гэпам. Режим Ultra по умолчанию намеренно агрессивен (равен Aggressive на этом советнике); начните с демо-счёта и понизьте до Standard или Defensive, если просадка окажется больше, чем вы готовы принять. Торгуйте только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН
ETHEREUM TREND подходит трейдерам, которым нужен дисциплинированный, защищённый стопом способ следовать за среднесрочными трендами Ethereum, и которые понимают, что трендследящий советник зарабатывает на меньшинстве сделок, которые идут далеко, удерживая при этом убытки небольшими. Используйте его на графике ETHUSD (или ETHUSDm) H4. Начните с демо-счёта, проверьте поведение со спредом вашего брокера, и только затем рассматривайте реальную торговлю деньгами, которыми вы можете рискнуть.
ПОДДЕРЖКА
Пожалуйста, используйте встроенный чат / комментарии к продукту для вопросов. Обновления и улучшения публикуются через Market и доставляются вам автоматически.
RECOMMENDED COMBINATION — PORTFOLIO DIVERSIFICATION
Our EAs are nearly uncorrelated across asset classes. In an equal-weight composite backtest, adding ETHEREUM TREND as the fourth engine to ATLAS PORTFOLIO + GOLD VIPER + BITCOIN COMET raised the composite's return/drawdown ratio from 8.9 to 10.6 and cut the max daily-resolution equity drawdown from 6.7% to 5.0% (same-window comparison) - it was the only EA in our lineup that improved the trio rather than diluting it. Composite of independent backtests, not a guarantee.
- Atlas Portfolio: https://www.mql5.com/en/market/product/182751
- Gold Viper: https://www.mql5.com/en/market/product/182297
- Bitcoin Comet: https://www.mql5.com/en/market/product/181831