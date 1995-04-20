Elliott Wave Labeler MT4

Этот индикатор представляет собой интерактивный инструмент разметки волн Эллиотта для MetaTrader 4 и 5.

Он позволяет пользователю вручную размещать волновые метки непосредственно на графике, выбирая размер метки, цвет и тип волны (коррекции ABC, пятиволновые импульсы или структуры WXY) через меню на графике.

Одним щелчком мыши по графику индикатор последовательно размещает соответствующие волновые метки в выбранной цене и времени, помогая трейдерам наглядно отображать и упорядочивать волновые структуры Эллиотта.

Оцените его, если он Вам понравился!