Super Signal Skyblade Edition MT4

5

Super Signal – Skyblade Edition
Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5

Основные характеристики:

Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли.
Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённые реальным рыночным импульсом.

Данный индикатор не пытается предсказать вершины или основания рынка. Сигнал генерируется только при соблюдении трёх условий:

  • Чётко выраженное направление тренда

  • Усиливающийся импульс (momentum)

  • Здоровая структура волатильности

Система дополнительно использует анализ ликвидности, основанный на торговых сессиях, чтобы повысить точность и своевременность сигналов.

Характеристики сигналов:

  • Все стрелочные сигналы 100% без перерисовки и без задержек

  • Как только сигнал появляется — он остаётся на графике, не мигает и не исчезает

  • Включает визуальные стрелки, информационную панель, всплывающие окна, звуковые сигналы и push-уведомления

  • Поддерживает интеграцию с советниками (вывод в буферы) — подходит для автотрейдинга и систем копирования сигналов

  • Поставляется с готовыми шаблонами — легко начать даже новичкам

Все данные соответствуют строгому стандарту тестирования:
Каждый сигнал должен достичь минимальной прибыли в течение 60 свечей после входа:
+50 пунктов для EURUSD и USDJPY, +100 пунктов для XAUUSD (золото).
Период тестирования: с 13 октября 2024 года по 13 октября 2025 года (365 дней). Подробности — на скриншотах ниже.

EURUSD:

Таймфрейм Кол-во сигналов Процент выигрыша Средняя прибыль
M15 68 94.1% 317.4 пунктов
M30 33 93.9% 395.4 пунктов
H1 14 100.0% 661.7 пунктов
       

USDJPY:

Таймфрейм Кол-во сигналов Процент выигрыша Средняя прибыль
M5 210 91.9% 314.9 пунктов
M15 83 91.6% 497.7 пунктов
       

XAUUSD (Золото):

Таймфрейм Кол-во сигналов Процент выигрыша Средняя прибыль
M15 56 94.6% 1409.8 пунктов
M30 32 100.0% 3693.2 пунктов
       

Настройки параметров:

  • Skyblade : регулирует чувствительность сигналов (по умолчанию = 1). Чем выше значение, тем меньше сигналов, но выше их точность

  • Информационная панель, размер стрелок и уведомления могут быть включены или отключены по желанию

Рекомендации по использованию:

  • Рекомендуемые таймфреймы: M5 / M15 / M30 / H1

  • Поддерживаемые рынки: Forex, золото, индексы, криптовалюты, нефть

  • Стандартные шаблоны уже оптимизированы для популярных трендовых активов

  • Для высоковолатильных инструментов (например, золото, BTCUSD) рекомендуется увеличить параметр Skyblade или порог прибыли

Итог:

Super Signal – Skyblade Edition — это стабильная, логичная и высокоточная система трендовых сигналов.
Подходит для всех стилей торговли: от скальпинга до позиционной торговли.
Совместим как с ручными, так и с автоматизированными стратегиями.
Если вы ищете профессиональный инструмент для анализа реальных трендов — обязательно протестируйте Skyblade.

Для получения рекомендованных параметров, поддержки или подключения к советникам — напишите в комментариях или свяжитесь с автором напрямую.


infinite2025
97
infinite2025 2025.11.20 01:05 
 

I love this so much!

