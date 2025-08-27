One Minute Gold

StalkeR Arrow Abdulkarim Karazon 5 (3) Индикаторы

StalkeR Arrow — это стрелочный индикатор, который подает сигналы на покупку и продажу при открытии бара/внутри бара. Этот индикатор основан на паттернах ценового действия и фракталах. Этот индикатор дает tp и sl для каждого сигнала на покупку и продажу, tp и sl представлены в виде линий выше и ниже каждого сигнала, они продолжаются до тех пор, пока не будет сформирован новый сигнал. Этот индикатор имеет панель/панель бэктестинга, которая дает статистику выигрышей/проигрышей исторических сигна