One Minute Gold
- Индикаторы
- Abdulkarim Karazon
- Версия: 1.40
- Обновлено: 4 сентября 2025
Одноминутное золото — это стрелочные сигналы входа, отфильтрованные по объёму, цене и тренду, которые помогают трейдерам становиться на правильную сторону рынка и находить новые возможности.
Почему выбрать Одноминутное золото?
-
TP-SL. Встроенные объекты тейк-профита и стоп-лосса отображаются на графике для каждого сигнала, чтобы трейдер мог выставить TP и SL соответственно. Логика TP и SL имеет два метода: ATR TP и SL, фиксированные точки TP-SL.
-
Панель статистики. Информативная панель, которая показывает статистику выигрышей и проигрышей на выбранном количестве баров. Отображает текущий % винрейта, количество победных/убыточных серий и итоговую прибыль.
-
Гибкость. Хотя стандартные настройки индикатора оптимизированы, существует почти бесконечное число комбинаций периодов и параметров. Индикатор основан на 5 торговых правилах, каждое из которых имеет свои настройки, влияющие на качество сигналов.
-
Без перерисовки. В отличие от других индикаторов, наш индикатор обеспечивает честный опыт — стрелки и все функции НИКОГДА не перерисовываются!
Definitely one of the best indicators I’ve tried so far—big thanks to the developer! :)