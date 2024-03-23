Atomic Analyst

Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли.

Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Используя несколько слоев сложных индикаторов, Атомный аналитик сканирует график и превращает сложные математические расчеты в простые сигналы и цвета, которые любой начинающий трейдер может понять и использовать для принятия последовательных торговых решений.

"Атомный аналитик" - это всестороннее торговое решение, разработанное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет премиальные индикаторы и высококлассные функции в одну торговую стратегию, делая его универсальным выбором для всех типов трейдеров.

Стратегия внутридневной торговли и скользящей стратегии: разработана для быстрой и точной дневной торговли и краткосрочных сделок. Дневная и краткосрочная стратегия: может быть использована в качестве надежного инструмента для дневных и краткосрочных трейдеров, которые стремятся к большим движениям цены. Множество валют и рынков: работает на разных инструментах и рынках с надежной точностью. Множество временных рамок: может использоваться на нескольких временных рамках с хорошей производительностью. Стабильность: все индикаторы не перерисовываются, не перерисовываются и не отставают, обеспечивая надежные сигналы. Ясность сигнала: предлагает стрелочные сигналы для четких точек входа и выхода. Оповещения в реальном времени: информирует трейдеров о входе в сделку, SL и TP оповещениях. Множество уровней профита: предоставляет до 8 уровней профита, используя Фибоначчи. Глубокий анализ: обеспечивает анализ тренда на более высоких временных рамках и мониторинг живых сделок. Адаптивная цветовая кодировка: использует цветовую кодировку свечей, отражающую силу и импульс цены. Современный пользовательский интерфейс и панель: предлагает все базовые и продвинутые метрики, которые профессиональные трейдеры используют ежедневно.

Особенности:

Неперерисовывающиеся, неперерисовывающиеся и неперерисовывающиеся индикаторы

Максимальное количество активаций

MTF Trend Scanner

Современный пользовательский интерфейс GUI

Несколько индикаторов в одном

Стратегия внутридневной, дневной и скользящей торговли

Готовность фирмы-поставщика

Точки входа и выхода и стрелки

Оповещения на телефон и электронную почту MTF анализ

Вычисление процента тренда по всем временным рамкам

Стоп-лосс

Множество профитов

Трейлинг стоп

Продажи и покупки

Потенциальный процент выигрыша с общим числом сделок

Время сессии торговли в реальном времени

Ежедневная, еженедельная и всего времени прибыль в реальном времени

Расчет ежедневной комиссии в реальном времени

Отображение цены спроса и предложения

Отображение живого спреда

Таймер свечи, местное время и серверное время

Статус терминала

Подключен/Отключен

Отображение валюты счета

Используйте панель для изменения временных рамок

Рекомендации: