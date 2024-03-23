Atomic Analyst
- Индикаторы
- Issam Kassas
- Версия: 60.0
- Обновлено: 20 декабря 2025
- Активации: 20
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли.
Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Используя несколько слоев сложных индикаторов, Атомный аналитик сканирует график и превращает сложные математические расчеты в простые сигналы и цвета, которые любой начинающий трейдер может понять и использовать для принятия последовательных торговых решений.
"Атомный аналитик" - это всестороннее торговое решение, разработанное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет премиальные индикаторы и высококлассные функции в одну торговую стратегию, делая его универсальным выбором для всех типов трейдеров.
Стратегия внутридневной торговли и скользящей стратегии: разработана для быстрой и точной дневной торговли и краткосрочных сделок. Дневная и краткосрочная стратегия: может быть использована в качестве надежного инструмента для дневных и краткосрочных трейдеров, которые стремятся к большим движениям цены. Множество валют и рынков: работает на разных инструментах и рынках с надежной точностью. Множество временных рамок: может использоваться на нескольких временных рамках с хорошей производительностью. Стабильность: все индикаторы не перерисовываются, не перерисовываются и не отставают, обеспечивая надежные сигналы. Ясность сигнала: предлагает стрелочные сигналы для четких точек входа и выхода. Оповещения в реальном времени: информирует трейдеров о входе в сделку, SL и TP оповещениях. Множество уровней профита: предоставляет до 8 уровней профита, используя Фибоначчи. Глубокий анализ: обеспечивает анализ тренда на более высоких временных рамках и мониторинг живых сделок. Адаптивная цветовая кодировка: использует цветовую кодировку свечей, отражающую силу и импульс цены. Современный пользовательский интерфейс и панель: предлагает все базовые и продвинутые метрики, которые профессиональные трейдеры используют ежедневно.
Особенности:
- Неперерисовывающиеся, неперерисовывающиеся и неперерисовывающиеся индикаторы
- Максимальное количество активаций
- MTF Trend Scanner
- Современный пользовательский интерфейс GUI
- Несколько индикаторов в одном
- Стратегия внутридневной, дневной и скользящей торговли
- Готовность фирмы-поставщика
- Точки входа и выхода и стрелки
- Оповещения на телефон и электронную почту MTF анализ
- Вычисление процента тренда по всем временным рамкам
- Стоп-лосс
- Множество профитов
- Трейлинг стоп
- Продажи и покупки
- Потенциальный процент выигрыша с общим числом сделок
- Время сессии торговли в реальном времени
- Ежедневная, еженедельная и всего времени прибыль в реальном времени
- Расчет ежедневной комиссии в реальном времени
- Отображение цены спроса и предложения
- Отображение живого спреда
- Таймер свечи, местное время и серверное время
- Статус терминала
- Подключен/Отключен
- Отображение валюты счета
- Используйте панель для изменения временных рамок
Рекомендации:
- Валюты и пары: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...
- Временная рамка: Н1.
- Типы счетов: Любой ECN, Счет с низким спредом.
It's really a great job. I bought two indicators from him. It's really worth every dollar you spend. He's a decent and respectful person who answers all your questions.