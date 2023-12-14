Market Structure Break Out
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- Версия: 1.26
- Обновлено: 27 мая 2026
- Активации: 7
Обнаруживайте Indirection Break Out Signal с высоким процентом успешности.
Цена вырастет до 119$ к 15 августа
Введение в Market Structure Break Out (MSB) , этот индикатор — продвинутый инструмент, разработанный для платформ MT4 и MT5, помогающий трейдерам видеть движение рынка через призму ценовой структуры. Он определяет и выделяет ключевые торговые сигналы с помощью стрелок и оповещений — как по направлению тренда, так и против него (сигналы разворота).
Одной из его выдающихся функций является возможность рисовать нетронутые зоны спроса и предложения, давая трейдерам чёткое понимание ключевых ценовых областей. Кроме того, функция живого бэктестинга позволяет пользователям просматривать историческую эффективность индикатора прямо на графике, обеспечивая прозрачность и уверенность в его сигналах.
Как получить ?
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Бесплатный Market Structure Breakout EA, который может автоматически открывать сделки на основе стрелок пробоя с фиксированным размером лота и настраиваемыми уровнями стоп-лосса и тейк-профита.
Версия MT5 Market Structure Break Out здесь : Посетить версию MT5
Market Structure Break Out : ваш путь к чистому анализу рыночных волн
Этот индикатор предназначен для построения рыночной структуры и волн движения, чтобы находить лучшие MSB или Market Structure Break Out. Когда рынок движется и пробивает недавнюю структуру, он определяет, насколько сильным был этот пробой, и если он больше определённого фактора, это означает, что пробой может быть подтверждённым. Таким образом, в этом инструменте у вас есть 4 важных случая:
- Волны рыночной структуры
- Подтверждённые пробои структуры, и
- Нетронутые зоны спроса и предложения.
- Стрелки Buy и Sell на основе повторного касания и повторного подтверждения нетронутых зон спроса и предложения
Концепция Long и Short сигналов :
Прикрепите индикатор к любому таймфрейму или символу, который вам нужен — вы увидите нетронутые зоны спроса и предложения. Также линии MSB показывают, где и когда движение рынка успешно пробило недавнюю структуру. На основе этой информации ручной трейдер может прогнозировать следующее движение, но давайте сосредоточимся на сигналах buy и sell, которые этот индикатор может генерировать внутри нетронутых зон. Стрелка входа в покупку появится, когда цена войдёт внутрь нетронутой зоны спроса, но не сможет пробить эту зону, а скорость цены снизится; как только одна свеча выйдет из зоны и закроется вне зоны, появится сигнал buy, и пользователь также получит оповещение о свежих сигналах. У нас точно такой же сценарий для стрелки sell внутри зон предложения. Подробнее о том, как работает эта концепция, вы можете узнать в этом посте блога : Combination of MSB(Market Structure Break Out) And Unbroken Zones
Заключение:
Опираясь на свой 10-летний опыт, я считаю, что анализ рыночной структуры, динамики спроса и предложения, а также тщательный анализ цены — мощные методы прогнозирования рынка форекс. Я особенно предпочитаю стратегии, основанные на чистоте, и Market Structure Breakout (MSB) выделяется как одна из таких стратегий. Очевидно, что рынки следуют определённым волнам, пробивают прошлые паттерны и проявляют уважение к значительной доле нетронутых зон спроса и предложения.
I’m posting a review after testing the Market Structure Breakout indicator. It’s a tool that helps you read the market and make clear, confident decisions when opening a trade. It’s highly accurate, gives you a solid idea of where to place your SL and TP, and most importantly, it doesn’t repaint. As a beginner, it has genuinely helped me improve my trading. I’ve made very good profits with it, and for once, it’s actually quite simple to use! The seller is great and very responsive. I definitely recommend this indicator — it truly deserves 5 stars! Thank you Ashkan !