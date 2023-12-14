Обнаруживайте Indirection Break Out Signal с высоким процентом успешности.

Цена вырастет до 119$ к 15 августа

Введение в Market Structure Break Out (MSB) , этот индикатор — продвинутый инструмент, разработанный для платформ MT4 и MT5, помогающий трейдерам видеть движение рынка через призму ценовой структуры. Он определяет и выделяет ключевые торговые сигналы с помощью стрелок и оповещений — как по направлению тренда, так и против него (сигналы разворота).

Одной из его выдающихся функций является возможность рисовать нетронутые зоны спроса и предложения, давая трейдерам чёткое понимание ключевых ценовых областей. Кроме того, функция живого бэктестинга позволяет пользователям просматривать историческую эффективность индикатора прямо на графике, обеспечивая прозрачность и уверенность в его сигналах.

Как получить ?

Нажмите здесь, чтобы скачать EA. Обратите внимание: этот EA работает только если вы уже приобрели индикатор Market Structure Break Out. Бесплатный Market Structure Breakout EA, который может автоматически открывать сделки на основе стрелок пробоя с фиксированным размером лота и настраиваемыми уровнями стоп-лосса и тейк-профита.

Версия MT5 Market Structure Break Out здесь : Посетить версию MT5

Market Structure Break Out : ваш путь к чистому анализу рыночных волн



Этот индикатор предназначен для построения рыночной структуры и волн движения, чтобы находить лучшие MSB или Market Structure Break Out. Когда рынок движется и пробивает недавнюю структуру, он определяет, насколько сильным был этот пробой, и если он больше определённого фактора, это означает, что пробой может быть подтверждённым. Таким образом, в этом инструменте у вас есть 4 важных случая:

Волны рыночной структуры

Подтверждённые пробои структуры, и

Нетронутые зоны спроса и предложения.

Стрелки Buy и Sell на основе повторного касания и повторного подтверждения нетронутых зон спроса и предложения

Концепция Long и Short сигналов :

Прикрепите индикатор к любому таймфрейму или символу, который вам нужен — вы увидите нетронутые зоны спроса и предложения. Также линии MSB показывают, где и когда движение рынка успешно пробило недавнюю структуру. На основе этой информации ручной трейдер может прогнозировать следующее движение, но давайте сосредоточимся на сигналах buy и sell, которые этот индикатор может генерировать внутри нетронутых зон. Стрелка входа в покупку появится, когда цена войдёт внутрь нетронутой зоны спроса, но не сможет пробить эту зону, а скорость цены снизится; как только одна свеча выйдет из зоны и закроется вне зоны, появится сигнал buy, и пользователь также получит оповещение о свежих сигналах. У нас точно такой же сценарий для стрелки sell внутри зон предложения. Подробнее о том, как работает эта концепция, вы можете узнать в этом посте блога : Combination of MSB(Market Structure Break Out) And Unbroken Zones

Заключение:



Опираясь на свой 10-летний опыт, я считаю, что анализ рыночной структуры, динамики спроса и предложения, а также тщательный анализ цены — мощные методы прогнозирования рынка форекс. Я особенно предпочитаю стратегии, основанные на чистоте, и Market Structure Breakout (MSB) выделяется как одна из таких стратегий. Очевидно, что рынки следуют определённым волнам, пробивают прошлые паттерны и проявляют уважение к значительной доле нетронутых зон спроса и предложения.