Market Structure Break Out

5

Обнаруживайте Indirection Break Out Signal с высоким процентом успешности.

Цена вырастет до 119$ к 15 августа

Введение в Market Structure Break Out (MSB) , этот индикатор — продвинутый инструмент, разработанный для платформ MT4 и MT5, помогающий трейдерам видеть движение рынка через призму ценовой структуры. Он определяет и выделяет ключевые торговые сигналы с помощью стрелок и оповещений — как по направлению тренда, так и против него (сигналы разворота).

Одной из его выдающихся функций является возможность рисовать нетронутые зоны спроса и предложения, давая трейдерам чёткое понимание ключевых ценовых областей. Кроме того, функция живого бэктестинга позволяет пользователям просматривать историческую эффективность индикатора прямо на графике, обеспечивая прозрачность и уверенность в его сигналах.

Как получить ?
Нажмите здесь, чтобы скачать EA. Обратите внимание: этот EA работает только если вы уже приобрели индикатор Market Structure Break Out.

Бесплатный Market Structure Breakout EA, который может автоматически открывать сделки на основе стрелок пробоя с фиксированным размером лота и настраиваемыми уровнями стоп-лосса и тейк-профита.

Версия MT5 Market Structure Break Out здесь : Посетить версию MT5

Market Structure Break Out : ваш путь к чистому анализу рыночных волн

Этот индикатор предназначен для построения рыночной структуры и волн движения, чтобы находить лучшие MSB или Market Structure Break Out. Когда рынок движется и пробивает недавнюю структуру, он определяет, насколько сильным был этот пробой, и если он больше определённого фактора, это означает, что пробой может быть подтверждённым. Таким образом, в этом инструменте у вас есть 4 важных случая: 

  • Волны рыночной структуры 
  • Подтверждённые пробои структуры, и 
  • Нетронутые зоны спроса и предложения.
  • Стрелки Buy и Sell на основе повторного касания и повторного подтверждения нетронутых зон спроса и предложения

Концепция Long и Short сигналов : 

Прикрепите индикатор к любому таймфрейму или символу, который вам нужен — вы увидите нетронутые зоны спроса и предложения. Также линии MSB показывают, где и когда движение рынка успешно пробило недавнюю структуру. На основе этой информации ручной трейдер может прогнозировать следующее движение, но давайте сосредоточимся на сигналах buy и sell, которые этот индикатор может генерировать внутри нетронутых зон. Стрелка входа в покупку появится, когда цена войдёт внутрь нетронутой зоны спроса, но не сможет пробить эту зону, а скорость цены снизится; как только одна свеча выйдет из зоны и закроется вне зоны, появится сигнал buy, и пользователь также получит оповещение о свежих сигналах. У нас точно такой же сценарий для стрелки sell внутри зон предложения. Подробнее о том, как работает эта концепция, вы можете узнать в этом посте блога : Combination of MSB(Market Structure Break Out) And Unbroken Zones

    Заключение:

    Опираясь на свой 10-летний опыт, я считаю, что анализ рыночной структуры, динамики спроса и предложения, а также тщательный анализ цены — мощные методы прогнозирования рынка форекс. Я особенно предпочитаю стратегии, основанные на чистоте, и Market Structure Breakout (MSB) выделяется как одна из таких стратегий. Очевидно, что рынки следуют определённым волнам, пробивают прошлые паттерны и проявляют уважение к значительной доле нетронутых зон спроса и предложения.

    Отзывы 8
    Jayce6942
    141
    Jayce6942 2025.12.02 14:07 
     

    I’m posting a review after testing the Market Structure Breakout indicator. It’s a tool that helps you read the market and make clear, confident decisions when opening a trade. It’s highly accurate, gives you a solid idea of where to place your SL and TP, and most importantly, it doesn’t repaint. As a beginner, it has genuinely helped me improve my trading. I’ve made very good profits with it, and for once, it’s actually quite simple to use! The seller is great and very responsive. I definitely recommend this indicator — it truly deserves 5 stars! Thank you Ashkan !

    sweethomeboy2
    584
    sweethomeboy2 2025.11.01 20:14 
     

    This indicator is more than great — it deserves 5 stars and more. It offers many useful options that truly help in deciding which trades to take and which to avoid. The support team is excellent, always responsive and helpful. Plus, the free gift based on the indicator’s strategies is a fantastic bonus. Highly recommended for any serious trader!

    László Varga
    263
    László Varga 2025.10.31 14:58 
     

    Very nice work, relaible and simply system. I realy like, use for scalp M1-M5, is average 80% good signals.

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    BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
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    Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
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    Фильтр:
    Jayce6942
    141
    Jayce6942 2025.12.02 14:07 
     

    I’m posting a review after testing the Market Structure Breakout indicator. It’s a tool that helps you read the market and make clear, confident decisions when opening a trade. It’s highly accurate, gives you a solid idea of where to place your SL and TP, and most importantly, it doesn’t repaint. As a beginner, it has genuinely helped me improve my trading. I’ve made very good profits with it, and for once, it’s actually quite simple to use! The seller is great and very responsive. I definitely recommend this indicator — it truly deserves 5 stars! Thank you Ashkan !

    Ashkan Hazegh Nikrou
    52360
    Ответ разработчика Ashkan Hazegh Nikrou 2025.12.17 05:16
    🙏 Thank you so much for your detailed and positive feedback
    I’m really happy to hear the indicator helped you trade with more confidence and clarity.
    Wishing you continued success in your trading journey
    sweethomeboy2
    584
    sweethomeboy2 2025.11.01 20:14 
     

    This indicator is more than great — it deserves 5 stars and more. It offers many useful options that truly help in deciding which trades to take and which to avoid. The support team is excellent, always responsive and helpful. Plus, the free gift based on the indicator’s strategies is a fantastic bonus. Highly recommended for any serious trader!

    Ashkan Hazegh Nikrou
    52360
    Ответ разработчика Ashkan Hazegh Nikrou 2025.11.06 07:41
    Thank you so much for your wonderful feedback and 5-star rating
    I’m really glad you’re enjoying the indicator and finding the features helpful.
    László Varga
    263
    László Varga 2025.10.31 14:58 
     

    Very nice work, relaible and simply system. I realy like, use for scalp M1-M5, is average 80% good signals.

    Ashkan Hazegh Nikrou
    52360
    Ответ разработчика Ashkan Hazegh Nikrou 2025.10.31 15:24
    🙏 Thank you very much for your kind feedback!
    I’m really glad to hear you like the system and find it reliable for your scalping on M1–M5. 💡 Small tip: I suggest you also check the trend line on H1 and do your scalps on M5 following the H1 direction — or you can turn on the H1 scanner to easily see the higher timeframe trend.
    This will help improve your accuracy even more. 👍
    Jun Ito
    705
    Jun Ito 2025.06.05 03:25 
     

    Moving average filters can be used to determine trends.

    Ashkan Hazegh Nikrou
    52360
    Ответ разработчика Ashkan Hazegh Nikrou 2025.10.31 15:25
    Thank you for your note! 👍 Yes, you’re right — moving average filters are great for identifying the main trend and improving signal accuracy. 📈
    danmar
    2479
    danmar 2025.04.27 15:12 
     

    I try it with strategy tester and i was very surprised with-it clarity, still simple, but look very accurate. and it super to have the back test option which really show at any time what the indicator tells us but also show us when it is better to go because we were after the breakout of resistance zone i will try it Monday but if i bought it last Friday i was able to catch a nice 8 pips SL for a 60 pips tp ! i will come back after 1 week to give more information's. i have different tools but none like this one well done

    ===20250430 ===> one of my best buy, accurate, simple, buttons to have a clear chart and best of best the back test option which allow immediately to see what the indicator what saying in the past and i use a lot this and it help me a lot to adjust my method

    ==20250503 ===> an effective market structure with innovations like the back test which is super , buttons to have clean chart and a seller who take care of wishes of his users. now this tool is my main tool in chart and rally accurate. VERY WELL DONE

    and thank you a lot to make update so quickly.

    really super. thanks

    ===20250524 super update thank you a lot: well done and so nice to have a seller which listen and take care of us

    とも
    298
    とも 2025.02.02 05:27 
     

    I'm still trying it out with demo trading, but it's easy to understand the direction of resistance and trends. I think the channel will be helpful for how to use it, but I would be happy if I could understand the explanation and how to find the recommended setting values a little more. They replied to my message about the layout right away.

    Ersin Oelmez
    403
    Ersin Oelmez 2024.09.19 20:33 
     

    good Indicator also the signals from the Indicator working very well

    Sekav Ikyernum
    487
    Sekav Ikyernum 2024.09.18 20:55 
     

    A very effective tool for trading. Accurate and reliable too, plus good support.

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