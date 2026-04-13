SMC Analytics MT4

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  • Lim Wei Liang
    Lim Wei Liang

    Lim Wei Liang

    5 (31)
    Algo Theory Studio | Высокоэффективные инструменты для алгоритмической торговли
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    Добро пожаловать на официальную торговую страницу Algo Theory Studio в MQL5.
    11 продуктов
  • Версия: 3.88
  • Обновлено: 10 июля 2026

SMC All-in-One: Институциональная структура рынка и ликвидность

Индикатор SMC (Smart Money Concept) — это комплексный инструмент для автоматизации вашего графического анализа. Забудьте о ручной разметке: индикатор в реальном времени определяет внутреннюю и внешнюю структуру рынка, разворотные паттерны и зоны интереса.

С помощью этого инструмента вы сможете видеть, где институциональные игроки размещают свои ордера, что позволит вам находить оптимальные точки входа (POI) с высокой точностью.

Преимущества для трейдера:

  • Автоматическая разметка: Мгновенное определение BOS и CHoCH без субъективных ошибок.

  • Поиск ликвидности: Обнаружение равных максимумов и минимумов (EQH/EQL), где чаще всего происходят "манипуляции со стопами".

  • Дисбаланс рынка: Поиск Fair Value Gaps (FVG) для идентификации рыночной неэффективности.

  • Спрос и предложение: Автоматическое построение бычьих и медвежьих Ордер-блоков.

  • Зоны Premium и Discount: Четкое понимание того, покупаете ли вы по скидке или продаете по завышенной цене относительно текущего диапазона.

Основные характеристики:

  • Структура в реальном времени: Полная маркировка внутренней и свинговой структуры (BOS/CHoCH).

  • Ордер-блоки: Обнаружение актуальных блоков с фильтрацией по количеству.

  • Fair Value Gaps: Выделение имбалансов с функцией "Auto Threshold" для отсеивания рыночного шума.

  • MTF уровни: Отображение максимумов/минимумов дня, недели и месяца.

  • Зоны Premium/Discount: Визуальное отображение зон дисконта и премиума для улучшения соотношения риск/прибыль.

  • Алерты: Уведомления о пробитии структуры и других важных событиях.


Отзывы 9
raypiscopo
127
raypiscopo 2026.08.06 15:56 
 

Wow!!! This is an absolutely awesome product! If you do not understand smart money concepts (smc), I highly recommend you download this product (while its still free :)) and learn the concepts from it! It is very accurate and the best way to learn the concepts fast. My trading has improved to the next level since I started using it! It works!!! Seriously, a huge thank you to the developer Lim Wei Liang, for your generosity.

Alex212222
24
Alex212222 2026.07.14 15:17 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Joanna Lis
19
Joanna Lis 2026.06.11 08:58 
 

the best indicator in the world!

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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
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Linear Trend Predictor
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Индикаторы
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Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
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raypiscopo
127
raypiscopo 2026.08.06 15:56 
 

Wow!!! This is an absolutely awesome product! If you do not understand smart money concepts (smc), I highly recommend you download this product (while its still free :)) and learn the concepts from it! It is very accurate and the best way to learn the concepts fast. My trading has improved to the next level since I started using it! It works!!! Seriously, a huge thank you to the developer Lim Wei Liang, for your generosity.

Lim Wei Liang
25563
Ответ разработчика Lim Wei Liang 2026.08.07 01:29
Thank you for the kind and detailed review! Hearing feedback like this makes all the effort put into developing the tool completely worth it. Wish you continued success in your trading journey!
Alex212222
24
Alex212222 2026.07.14 15:17 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Viktor Pashko
68
Viktor Pashko 2026.07.08 15:11 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Lim Wei Liang
25563
Ответ разработчика Lim Wei Liang 2026.07.10 13:45
Спасибо за отзыв и за то, что считаете индикатор полезным! Вы правы, так как файл EX4 скомпилирован, перевести его самостоятельно не получится. К сожалению, правила автоматической валидации маркета MQL5 очень строги к не-латинским символам в коде, что делает прямую локализацию невозможной. Алгоритм и код этого SMC-индикатора очень длинные и сложные. Пытаться обойти эти ограничения платформы через сложные структуры ENUM — это огромный риск, который может нарушить внутреннюю логику и стабильность работы самого индикатора. Я хочу, чтобы вам было удобно пользоваться инструментом, поэтому нашел другое решение. Напишите мне в личные сообщения, и я с радостью отправлю вам скриншот с полным переводом всех входных параметров на русский язык. Удачи в торговле!
Anatoly Skvoznikov
124
Anatoly Skvoznikov 2026.06.27 21:34 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Lim Wei Liang
25563
Ответ разработчика Lim Wei Liang 2026.06.28 04:31
Thank you so much! Happy trading! 😊
Joanna Lis
19
Joanna Lis 2026.06.11 08:58 
 

the best indicator in the world!

Lim Wei Liang
25563
Ответ разработчика Lim Wei Liang 2026.06.11 09:05
Thank you so much for the amazing review! As a developer who focuses on publishing mostly free tools to help the community, feedback like this genuinely means a lot and keeps me motivated. Happy trading!
200307381
14
200307381 2026.05.31 02:51 
 

superb accurecy is very

Lim Wei Liang
25563
Ответ разработчика Lim Wei Liang 2026.06.10 03:34
Thank you! I put a massive amount of effort into the logic and coding to ensure the data is as precise and reliable as possible. Glad it's delivering that accuracy for your trading!
Ebert Pansegrouw
18
Ebert Pansegrouw 2026.05.12 12:46 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Lim Wei Liang
25563
Ответ разработчика Lim Wei Liang 2026.05.15 02:05
Hi, I’ve just released a version update to address what you suggested 2 days ago regarding the text visibility. I’ve implemented a Smart Adaptive UI to solve the dark theme issue:
1. Auto-Color Mode: The indicator now automatically detects your chart background. If you use a dark theme, the OB and FVG labels will instantly switch to a high-contrast color for perfect readability.
2. Manual Overrides: If you still prefer a specific custom color, you can now toggle 'Auto-Color' off in the settings and pick exactly what suits your eyes. I also took the liberty of optimizing the code to use less CPU, so it should run even smoother now. Thanks again for helping me improve the tool, enjoy the update!
Malik Alzafiri
140
Malik Alzafiri 2026.05.04 16:57 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Lim Wei Liang
25563
Ответ разработчика Lim Wei Liang 2026.05.05 00:50
Thank you for the fantastic feedback! It's great to see the indicator delivering amazing results on Gold. I’m glad it’s adding real value to your trading setup.
Holger Schiemann
223
Holger Schiemann 2026.05.03 08:10 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Lim Wei Liang
25563
Ответ разработчика Lim Wei Liang 2026.05.03 16:11
Glad it’s working well on gold for you. Thank you for the review; let me know if you have any feedback as you continue using it.
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