SMC Analytics MT4

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Lim Wei LiangAlgo Theory Studio | Высокоэффективные инструменты для алгоритмической торговли
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Добро пожаловать на официальную торговую страницу Algo Theory Studio в MQL5.
- Версия: 3.88
- Обновлено: 10 июля 2026
SMC All-in-One: Институциональная структура рынка и ликвидность
Индикатор SMC (Smart Money Concept) — это комплексный инструмент для автоматизации вашего графического анализа. Забудьте о ручной разметке: индикатор в реальном времени определяет внутреннюю и внешнюю структуру рынка, разворотные паттерны и зоны интереса.
С помощью этого инструмента вы сможете видеть, где институциональные игроки размещают свои ордера, что позволит вам находить оптимальные точки входа (POI) с высокой точностью.
Преимущества для трейдера:
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Автоматическая разметка: Мгновенное определение BOS и CHoCH без субъективных ошибок.
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Поиск ликвидности: Обнаружение равных максимумов и минимумов (EQH/EQL), где чаще всего происходят "манипуляции со стопами".
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Дисбаланс рынка: Поиск Fair Value Gaps (FVG) для идентификации рыночной неэффективности.
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Спрос и предложение: Автоматическое построение бычьих и медвежьих Ордер-блоков.
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Зоны Premium и Discount: Четкое понимание того, покупаете ли вы по скидке или продаете по завышенной цене относительно текущего диапазона.
Основные характеристики:
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Структура в реальном времени: Полная маркировка внутренней и свинговой структуры (BOS/CHoCH).
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Ордер-блоки: Обнаружение актуальных блоков с фильтрацией по количеству.
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Fair Value Gaps: Выделение имбалансов с функцией "Auto Threshold" для отсеивания рыночного шума.
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MTF уровни: Отображение максимумов/минимумов дня, недели и месяца.
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Зоны Premium/Discount: Визуальное отображение зон дисконта и премиума для улучшения соотношения риск/прибыль.
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Алерты: Уведомления о пробитии структуры и других важных событиях.
Wow!!! This is an absolutely awesome product! If you do not understand smart money concepts (smc), I highly recommend you download this product (while its still free :)) and learn the concepts from it! It is very accurate and the best way to learn the concepts fast. My trading has improved to the next level since I started using it! It works!!! Seriously, a huge thank you to the developer Lim Wei Liang, for your generosity.