Zoryk Gold mt4

Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене





ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4





Вам знакомо это чувство.





Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала.





Проблема не всегда была в направлении.





Настоящая проблема была в неопределённости.





Вы не знали, где именно должна находиться точка входа. Вы не знали, где торговая идея становится недействительной. Вы не знали, стоит ли зафиксировать близкую цель или ждать более крупное движение. Вы не знали, является ли текущий setup действительно сильным или вы просто заставляете себя открыть ещё одну сделку.





Золото движется быстро. Хорошая идея без чёткого плана может за несколько секунд превратиться в плохое решение.





ZORYK был создан, чтобы решить эту проблему.





Что такое ZORYK





ZORYK — это полноценная сигнальная система и рабочее пространство для планирования сделок по XAUUSD, разработанное специально для MetaTrader 4 и таймфрейма M5.





Это не обычный стрелочный индикатор, который показывает BUY или SELL и оставляет вас самостоятельно решать всё остальное.





Каждый подтверждённый сигнал может отображаться вместе с полным визуальным планом: входом, Stop Loss, первым Take Profit, основным Take Profit, целью продолжения, зоной риска, зонами прибыли, прогрессом активной сделки и её историческим результатом.





Вы видите структуру до принятия решения.





Вы знаете, где начинается setup.





Вы знаете, где он становится недействительным.





Вы знаете, где находится первая цель.





Вы знаете, где находится основная цель.





А если золото продолжает движение после основного Take Profit, вы можете следить за зоной продолжения вместо того, чтобы упустить оставшуюся часть движения из-за отсутствия дальнейшего плана.





Создан только для золота





Большинство индикаторов пытаются одинаково работать на всех валютных парах, индексах, криптовалютах и таймфреймах.





ZORYK был создан по другому принципу.





Он сосредоточен на одном рынке: XAUUSD.





У золота собственный ритм, волатильность, поведение спреда и скорость реакции. Оно может быстро пройти сотни пунктов, резко развернуться и наказать вход, сделанный всего немного раньше или позже нужного момента.





Поэтому ZORYK разрабатывался вокруг поведения золота, а не как универсальная логика, которую пытаются применить ко всем рынкам одновременно.





Рекомендуемое использование:





Платформа: MetaTrader 4

Символ: XAUUSD или эквивалентный символ золота вашего брокера

Таймфрейм: M5





Ваш брокер может использовать название GOLD, XAUUSDm, GOLDm или другой суффикс. Небольшие различия между свечами и ценовыми потоками брокеров могут немного влиять на точное время появления отдельных сигналов.





Полный торговый план





Когда ZORYK подтверждает setup, на графике может появиться направление и вся предполагаемая структура сделки.





Уровень входа показывает, где сигнал становится активным.





Stop Loss показывает точку, в которой первоначальная торговая идея становится недействительной.





Первый Take Profit даёт более близкую цель для трейдеров, которые предпочитают быстрее защитить позицию или зафиксировать часть прибыли.





Основной Take Profit показывает главную цель, выбранную в настройках.





Зона продолжения отображает потенциальное расширение движения, если сильный momentum сохраняется после достижения основной цели.





Вместо одной стрелки и необходимости самостоятельно придумывать всё остальное вы получаете полный визуальный план.





Индикатор не открывает и не закрывает реальные позиции автоматически. Окончательное решение, размер лота, риск и управление сделкой всегда остаются под вашим контролем.





Настраиваемая система Take Profit





Не все трейдеры используют одинаковый способ выхода из позиции.





Некоторые предпочитают более близкий Take Profit с более высокой исторической частотой достижения.





Другие выбирают сбалансированную цель около 1R.





Некоторые готовы принять меньшее количество достигнутых целей ради возможности захватить более крупное движение.





ZORYK позволяет изменять основные цели прямо в настройках индикатора.





Вы можете настроить первый Take Profit, основной Take Profit и цель продолжения в соответствии со стилем управления, который хотите изучить.





Например, более близкая цель 0.60R может быть ориентирована на короткие движения.





Цель 1R может дать более сбалансированное соотношение риска и потенциальной прибыли.





Более дальняя цель способна захватить большую часть движения, но цена должна пройти большее расстояние.





Не существует одной настройки, которая идеально подходит всем трейдерам.





ZORYK позволяет сравнивать различные подходы вместо того, чтобы заставлять каждого пользователя работать с одной фиксированной моделью выхода.





Динамическая статистика, которая меняется вместе с настройками





Это одна из самых важных функций ZORYK.





Когда вы изменяете соответствующие параметры Take Profit, историческая статистика внутри панели автоматически пересчитывается.





Вам не нужно угадывать, как другая цель могла бы повлиять на прошлые сигналы.





ZORYK заново оценивает исторические результаты с выбранной конфигурацией и сразу показывает обновлённые данные на графике.





Панель может отображать:





Исторический Win Rate

Чистые пункты

Profit Factor

Общее количество оценённых сигналов

Результаты BUY

Результаты SELL

Текущую конфигурацию Take Profit





Вы изменяете цель — и показатели меняются вместе с ней.





Более близкая цель может показать более высокий исторический Win Rate.





Более дальняя цель может снизить процент полностью завершённых победителей, но увеличить потенциальную прибыль от сигналов, которые её достигают.





Это позволяет сравнить связь между расстоянием цели, Win Rate и размером потенциальной прибыли до выбора конфигурации, подходящей вашему стилю.





Статистика предназначена для анализа и сравнения. Она не гарантирует будущие результаты и может отличаться от реальной торговли из-за спреда, комиссии, slippage, задержки входа, цен брокера и ручного управления.





Signal Intelligence





ZORYK показывает не только направление.





Панель Signal Intelligence предоставляет дополнительный контекст о текущем рынке и активном setup.





В зависимости от доступных условий она может показывать информацию о тренде, momentum, волатильности, объёме, рыночном давлении, текущем спреде и историческом поведении BUY или SELL сигналов.





Вместо нескольких отдельных индикаторов и необходимости соединять всю информацию в голове вы получаете основные данные в одной организованной панели.





Её задача не заключается в том, чтобы снять с трейдера ответственность.





Её задача — уменьшить неопределённость и помочь быстрее понять рыночную среду, в которой появился сигнал.





Setup Quality Score





Не каждый setup появляется при одинаковых рыночных условиях.





Setup Quality Score обобщает совпадение нескольких внутренних факторов, присутствовавших в момент формирования сигнала.





Более высокий score означает, что большее количество анализируемых условий было согласовано.





Он не гарантирует прибыльную сделку, а более низкий score не означает, что сигнал обязательно окажется убыточным.





Это дополнительный уровень информации, который можно изучать со временем.





Вы можете сравнивать результаты setup с разным уровнем качества и самостоятельно решать, какое значение score должен иметь в ваших торговых правилах.





Current Trade Mission





После активации сигнала панель Current Trade Mission начинает отслеживать его прогресс.





Вы можете видеть, был ли активирован вход, достигнута ли первая цель, сколько R уже прошло движение, остаётся ли основной Take Profit активным и перешла ли цена в этап продолжения.





Следить за текущей сделкой становится проще, потому что все важные этапы собраны в одном месте.





Вам больше не нужно вручную рассчитывать каждое движение или постоянно искать на графике, что уже произошло.





Current Trade Mission не управляет реальными позициями.





Панель не переносит Stop Loss, не закрывает сделку и не изменяет размер лота.





Она визуально сопровождает торговый план ZORYK, а фактическое исполнение остаётся под вашим контролем.





Прозрачная история сигналов





Сигнальная система не должна показывать только текущую возможность.





Вы должны иметь возможность изучить то, что происходило раньше.





ZORYK сохраняет исторические сделки на графике, чтобы вы могли анализировать прибыльные сигналы, убыточные сигналы, BUY setups, SELL setups, короткие движения и продолжения.





Вы можете увидеть, как система вела себя в разных рыночных условиях, вместо того чтобы оценивать её по одному скриншоту или одной успешной сделке.





Исторические сигналы также можно выбирать, чтобы получить дополнительную информацию о причине появления setup.





Это позволяет изучать условия, присутствовавшие вокруг отдельных входов, и лучше понимать, почему сигнал возник именно в тот момент.





Цель этой функции — прозрачность.





В анализе остаются как успешные, так и неудачные исторические примеры.





Оповещения и мобильные уведомления





Вам не нужно постоянно наблюдать за каждой свечой M5.





ZORYK может уведомить вас о подтверждении нового сигнала через окно MetaTrader, звуковое оповещение и мобильное Push-уведомление.





После настройки MetaQuotes ID в MetaTrader 4 сигнал может поступить в мобильное приложение MetaTrader.





После этого вы можете открыть график, изучить полный план и принять собственное решение.





Уведомление не является автоматической командой немедленно открыть позицию.





Перед входом всё равно необходимо проверить спред, новости, расстояние Stop Loss и риск для счёта.





Еженедельные отчёты





ZORYK может автоматически формировать отчёт по сигналам завершённой недели.





Отчёт может включать общее количество сигналов, количество побед, количество убытков, исторический Win Rate и чистые пункты согласно внутренней модели оценки индикатора.





Это помогает анализировать всю неделю, а не запоминать только лучшую или худшую сделку.





Отчёт также создаёт постоянную точку сравнения с вашим собственным торговым журналом и реальным исполнением.





Focus Mode





Историческая информация полезна во время анализа, но иногда при сопровождении текущего сигнала нужен более чистый график.





Focus Mode уменьшает количество второстепенных визуальных элементов и оставляет внимание на активном setup.





Вы можете использовать полный режим для изучения истории, а затем включить Focus Mode для более простого рабочего пространства.





Эта функция изменяет только отображение. Логика сигналов остаётся прежней.





Частота сигналов





ZORYK не обещает фиксированное количество сделок каждый день.





Частота зависит от условий, присутствующих на рынке золота.





В некоторые дни может появиться несколько возможностей.





В другие дни может быть один сигнал или не быть ни одного подходящего setup.





Система создана для ожидания своих условий, а не для непрерывного отображения стрелок только ради активности.





Для кого создан ZORYK





ZORYK создан для трейдера по золоту, который устал принимать каждое решение под давлением.





Для трейдера, который видит возможность BUY или SELL, но всё ещё не знает, где должны находиться настоящий вход, Stop Loss и цели.





Для трейдера, который закрывает позицию слишком рано, ждёт слишком долго или меняет план после входа, потому что первоначальная структура не была ясной.





Для трейдера, которому нужны сигналы, исторические данные, динамическая статистика, оповещения и визуальное сопровождение сделки в одном месте.





Если вы торгуете XAUUSD в MetaTrader 4 и хотите использовать систему, полностью сосредоточенную на золоте, ZORYK был создан для вас.





Важная информация





ZORYK является инструментом технического анализа и не гарантирует прибыль.





Историческая статистика не гарантирует будущие результаты.





Индикатор не контролирует спред, комиссию, slippage, исполнение брокера или решения пользователя.





Торговля золотом связана с высоким риском и может привести к потере капитала.





Сначала протестируйте индикатор на демо-счёте, используйте разумное управление риском и торгуйте только средствами, потерю которых вы можете себе позволить.





ZORYK





Один рынок.

Один полный план.

Создан для золота.