Zoryk Gold mt4

Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $69

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ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4

Вам знакомо это чувство.

Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала.

Проблема не всегда была в направлении.

Настоящая проблема была в неопределённости.

Вы не знали, где именно должна находиться точка входа. Вы не знали, где торговая идея становится недействительной. Вы не знали, стоит ли зафиксировать близкую цель или ждать более крупное движение. Вы не знали, является ли текущий setup действительно сильным или вы просто заставляете себя открыть ещё одну сделку.

Золото движется быстро. Хорошая идея без чёткого плана может за несколько секунд превратиться в плохое решение.

ZORYK был создан, чтобы решить эту проблему.

Что такое ZORYK

ZORYK — это полноценная сигнальная система и рабочее пространство для планирования сделок по XAUUSD, разработанное специально для MetaTrader 4 и таймфрейма M5.

Это не обычный стрелочный индикатор, который показывает BUY или SELL и оставляет вас самостоятельно решать всё остальное.

Каждый подтверждённый сигнал может отображаться вместе с полным визуальным планом: входом, Stop Loss, первым Take Profit, основным Take Profit, целью продолжения, зоной риска, зонами прибыли, прогрессом активной сделки и её историческим результатом.

Вы видите структуру до принятия решения.

Вы знаете, где начинается setup.

Вы знаете, где он становится недействительным.

Вы знаете, где находится первая цель.

Вы знаете, где находится основная цель.

А если золото продолжает движение после основного Take Profit, вы можете следить за зоной продолжения вместо того, чтобы упустить оставшуюся часть движения из-за отсутствия дальнейшего плана.

Создан только для золота

Большинство индикаторов пытаются одинаково работать на всех валютных парах, индексах, криптовалютах и таймфреймах.

ZORYK был создан по другому принципу.

Он сосредоточен на одном рынке: XAUUSD.

У золота собственный ритм, волатильность, поведение спреда и скорость реакции. Оно может быстро пройти сотни пунктов, резко развернуться и наказать вход, сделанный всего немного раньше или позже нужного момента.

Поэтому ZORYK разрабатывался вокруг поведения золота, а не как универсальная логика, которую пытаются применить ко всем рынкам одновременно.

Рекомендуемое использование:

Платформа: MetaTrader 4
Символ: XAUUSD или эквивалентный символ золота вашего брокера
Таймфрейм: M5

Ваш брокер может использовать название GOLD, XAUUSDm, GOLDm или другой суффикс. Небольшие различия между свечами и ценовыми потоками брокеров могут немного влиять на точное время появления отдельных сигналов.

Полный торговый план

Когда ZORYK подтверждает setup, на графике может появиться направление и вся предполагаемая структура сделки.

Уровень входа показывает, где сигнал становится активным.

Stop Loss показывает точку, в которой первоначальная торговая идея становится недействительной.

Первый Take Profit даёт более близкую цель для трейдеров, которые предпочитают быстрее защитить позицию или зафиксировать часть прибыли.

Основной Take Profit показывает главную цель, выбранную в настройках.

Зона продолжения отображает потенциальное расширение движения, если сильный momentum сохраняется после достижения основной цели.

Вместо одной стрелки и необходимости самостоятельно придумывать всё остальное вы получаете полный визуальный план.

Индикатор не открывает и не закрывает реальные позиции автоматически. Окончательное решение, размер лота, риск и управление сделкой всегда остаются под вашим контролем.

Настраиваемая система Take Profit

Не все трейдеры используют одинаковый способ выхода из позиции.

Некоторые предпочитают более близкий Take Profit с более высокой исторической частотой достижения.

Другие выбирают сбалансированную цель около 1R.

Некоторые готовы принять меньшее количество достигнутых целей ради возможности захватить более крупное движение.

ZORYK позволяет изменять основные цели прямо в настройках индикатора.

Вы можете настроить первый Take Profit, основной Take Profit и цель продолжения в соответствии со стилем управления, который хотите изучить.

Например, более близкая цель 0.60R может быть ориентирована на короткие движения.

Цель 1R может дать более сбалансированное соотношение риска и потенциальной прибыли.

Более дальняя цель способна захватить большую часть движения, но цена должна пройти большее расстояние.

Не существует одной настройки, которая идеально подходит всем трейдерам.

ZORYK позволяет сравнивать различные подходы вместо того, чтобы заставлять каждого пользователя работать с одной фиксированной моделью выхода.

Динамическая статистика, которая меняется вместе с настройками

Это одна из самых важных функций ZORYK.

Когда вы изменяете соответствующие параметры Take Profit, историческая статистика внутри панели автоматически пересчитывается.

Вам не нужно угадывать, как другая цель могла бы повлиять на прошлые сигналы.

ZORYK заново оценивает исторические результаты с выбранной конфигурацией и сразу показывает обновлённые данные на графике.

Панель может отображать:

Исторический Win Rate
Чистые пункты
Profit Factor
Общее количество оценённых сигналов
Результаты BUY
Результаты SELL
Текущую конфигурацию Take Profit

Вы изменяете цель — и показатели меняются вместе с ней.

Более близкая цель может показать более высокий исторический Win Rate.

Более дальняя цель может снизить процент полностью завершённых победителей, но увеличить потенциальную прибыль от сигналов, которые её достигают.

Это позволяет сравнить связь между расстоянием цели, Win Rate и размером потенциальной прибыли до выбора конфигурации, подходящей вашему стилю.

Статистика предназначена для анализа и сравнения. Она не гарантирует будущие результаты и может отличаться от реальной торговли из-за спреда, комиссии, slippage, задержки входа, цен брокера и ручного управления.

Signal Intelligence

ZORYK показывает не только направление.

Панель Signal Intelligence предоставляет дополнительный контекст о текущем рынке и активном setup.

В зависимости от доступных условий она может показывать информацию о тренде, momentum, волатильности, объёме, рыночном давлении, текущем спреде и историческом поведении BUY или SELL сигналов.

Вместо нескольких отдельных индикаторов и необходимости соединять всю информацию в голове вы получаете основные данные в одной организованной панели.

Её задача не заключается в том, чтобы снять с трейдера ответственность.

Её задача — уменьшить неопределённость и помочь быстрее понять рыночную среду, в которой появился сигнал.

Setup Quality Score

Не каждый setup появляется при одинаковых рыночных условиях.

Setup Quality Score обобщает совпадение нескольких внутренних факторов, присутствовавших в момент формирования сигнала.

Более высокий score означает, что большее количество анализируемых условий было согласовано.

Он не гарантирует прибыльную сделку, а более низкий score не означает, что сигнал обязательно окажется убыточным.

Это дополнительный уровень информации, который можно изучать со временем.

Вы можете сравнивать результаты setup с разным уровнем качества и самостоятельно решать, какое значение score должен иметь в ваших торговых правилах.

Current Trade Mission

После активации сигнала панель Current Trade Mission начинает отслеживать его прогресс.

Вы можете видеть, был ли активирован вход, достигнута ли первая цель, сколько R уже прошло движение, остаётся ли основной Take Profit активным и перешла ли цена в этап продолжения.

Следить за текущей сделкой становится проще, потому что все важные этапы собраны в одном месте.

Вам больше не нужно вручную рассчитывать каждое движение или постоянно искать на графике, что уже произошло.

Current Trade Mission не управляет реальными позициями.

Панель не переносит Stop Loss, не закрывает сделку и не изменяет размер лота.

Она визуально сопровождает торговый план ZORYK, а фактическое исполнение остаётся под вашим контролем.

Прозрачная история сигналов

Сигнальная система не должна показывать только текущую возможность.

Вы должны иметь возможность изучить то, что происходило раньше.

ZORYK сохраняет исторические сделки на графике, чтобы вы могли анализировать прибыльные сигналы, убыточные сигналы, BUY setups, SELL setups, короткие движения и продолжения.

Вы можете увидеть, как система вела себя в разных рыночных условиях, вместо того чтобы оценивать её по одному скриншоту или одной успешной сделке.

Исторические сигналы также можно выбирать, чтобы получить дополнительную информацию о причине появления setup.

Это позволяет изучать условия, присутствовавшие вокруг отдельных входов, и лучше понимать, почему сигнал возник именно в тот момент.

Цель этой функции — прозрачность.

В анализе остаются как успешные, так и неудачные исторические примеры.

Оповещения и мобильные уведомления

Вам не нужно постоянно наблюдать за каждой свечой M5.

ZORYK может уведомить вас о подтверждении нового сигнала через окно MetaTrader, звуковое оповещение и мобильное Push-уведомление.

После настройки MetaQuotes ID в MetaTrader 4 сигнал может поступить в мобильное приложение MetaTrader.

После этого вы можете открыть график, изучить полный план и принять собственное решение.

Уведомление не является автоматической командой немедленно открыть позицию.

Перед входом всё равно необходимо проверить спред, новости, расстояние Stop Loss и риск для счёта.

Еженедельные отчёты

ZORYK может автоматически формировать отчёт по сигналам завершённой недели.

Отчёт может включать общее количество сигналов, количество побед, количество убытков, исторический Win Rate и чистые пункты согласно внутренней модели оценки индикатора.

Это помогает анализировать всю неделю, а не запоминать только лучшую или худшую сделку.

Отчёт также создаёт постоянную точку сравнения с вашим собственным торговым журналом и реальным исполнением.

Focus Mode

Историческая информация полезна во время анализа, но иногда при сопровождении текущего сигнала нужен более чистый график.

Focus Mode уменьшает количество второстепенных визуальных элементов и оставляет внимание на активном setup.

Вы можете использовать полный режим для изучения истории, а затем включить Focus Mode для более простого рабочего пространства.

Эта функция изменяет только отображение. Логика сигналов остаётся прежней.

Частота сигналов

ZORYK не обещает фиксированное количество сделок каждый день.

Частота зависит от условий, присутствующих на рынке золота.

В некоторые дни может появиться несколько возможностей.

В другие дни может быть один сигнал или не быть ни одного подходящего setup.

Система создана для ожидания своих условий, а не для непрерывного отображения стрелок только ради активности.

Для кого создан ZORYK

ZORYK создан для трейдера по золоту, который устал принимать каждое решение под давлением.

Для трейдера, который видит возможность BUY или SELL, но всё ещё не знает, где должны находиться настоящий вход, Stop Loss и цели.

Для трейдера, который закрывает позицию слишком рано, ждёт слишком долго или меняет план после входа, потому что первоначальная структура не была ясной.

Для трейдера, которому нужны сигналы, исторические данные, динамическая статистика, оповещения и визуальное сопровождение сделки в одном месте.

Если вы торгуете XAUUSD в MetaTrader 4 и хотите использовать систему, полностью сосредоточенную на золоте, ZORYK был создан для вас.

Важная информация

ZORYK является инструментом технического анализа и не гарантирует прибыль.

Историческая статистика не гарантирует будущие результаты.

Индикатор не контролирует спред, комиссию, slippage, исполнение брокера или решения пользователя.

Торговля золотом связана с высоким риском и может привести к потере капитала.

Сначала протестируйте индикатор на демо-счёте, используйте разумное управление риском и торгуйте только средствами, потерю которых вы можете себе позволить.

ZORYK

Один рынок.
Один полный план.
Создан для золота.

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Scalper Inside PRO помогает читать внутридневной тренд и планировать сделку до входа в рынок. Индикатор использует эксклюзивные встроенные алгоритмы для оценки направления рынка и расчёта ключевых целевых уровней в момент появления сигнала, поэтому вы всегда заранее видите потенциальный вход, стоп-лосс и цели по прибыли. Индикатор также показывает подробную статистику эффективности на исторических данных, чтобы вы могли увидеть, как вели себя разные инструменты и стратегии, и выбрать то, что под
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
DayTrader PRO DayTrader PRO — это передовой торговый индикатор, сочетающий фильтр Лагерра (Laguerre Filter) Джона Элерса с мощным движком автоматической оптимизации. Вместо использования фиксированных параметров индикатор автоматически подбирает оптимальные настройки на основе недавних рыночных условий, что позволяет адаптироваться к изменяющейся волатильности без необходимости ручной корректировки. Индикатор генерирует четкие сигналы на ПОКУПКУ и ПРОДАЖУ, а также адаптивные уровни Stop Loss и T
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Индикаторы
В настоящее время скидка 30%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
Другие продукты этого автора
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Voluris Volume profile engine
Reda El Koutbane
5 (7)
Индикаторы
Для самой точной настройки сигналов по золоту напишите мне сейчас, и я отправлю рекомендуемые параметры. VOLURIS — движок Volume Profile Вы уже знаете, как торговать. Вы просто не видите то, что должны видеть. У вас уже было это ощущение. Вы входите в сделку. Цена сразу идёт против вас. Вас выбивает по стопу. А потом — сразу после этого — цена разворачивается и идёт именно туда, куда вы ожидали. Вы были правы. Просто вошли слишком рано. Или слишком поздно. Или и то и другое. Вы смотрите на г
FREE
Voluris volume engine MT4
Reda El Koutbane
5 (2)
Индикаторы
few free copies left VOLURIS — движок Volume Profile Вы уже знаете, как торговать. Вы просто не видите то, что должны видеть. У вас уже было это ощущение. Вы входите в сделку. Цена сразу идёт против вас. Вас выбивает по стопу. А потом — сразу после этого — цена разворачивается и идёт именно туда, куда вы ожидали. Вы были правы. Просто вошли слишком рано. Или слишком поздно. Или и то и другое. Вы смотрите на график после этого и теперь всё видите. Над вашей точкой входа находился Naked POC.
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