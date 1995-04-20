Volume Profil MT4

Volume Profile Rectangle

Резюме

Интерактивный индикатор профиля объёма, отображающий горизонтальное распределение объёма сделок на каждом уровне цены в выбранной области. Автоматически создаёт перемещаемый прямоугольник и показывает цветные полосы, представляющие распределение бычьего и медвежьего объёма.

Что делает:

  • Отображает горизонтальный объём: Визуализирует распределение объёма на каждом уровне цены в виде горизонтальных полос

  • Бычий/медвежий анализ: Окрашивает полосы в зелёный (преобладает бычий объём) или красный (преобладает медвежий объём)

  • Интерактивный прямоугольник: Автоматически обновляется при перемещении области выделения

  • Автоматическое создание: Создаёт прямоугольник по умолчанию при запуске для мгновенного использования

Как работает:

  1. Выбор зоны: Прямоугольник (создаётся автоматически или вручную) определяет зону анализа (время + цена)

  2. Распределение объёма: Делит ценовой диапазон на уровни (разрешение настраивается) и распределяет объём выбранных свечей

  3. Интеллектуальная окраска: Анализирует каждый уровень, чтобы определить, преобладает ли бычий или медвежий объём

  4. Динамическое отображение: Полосы автоматически перерисовываются при перемещении, зуме или прокрутке графика

  5. Необязательный фильтр: Может фильтровать свечи по телу или по всей свече (вертикальный фильтр)

Основные настройки:

Прямоугольник

  • RectangleName: Имя прямоугольника (по умолчанию: "VolumeRect")

  • AutoCreateRectangle: Автоматическое создание прямоугольника при запуске

Визуализация

  • MaxBarWidthPixels: Максимальная ширина полос (по умолчанию 120 пикселей)

  • PriceLevels: Разрешение = количество уровней цены для анализа (по умолчанию 50)

  • ColorUp / ColorDown: Цвета для бычьего (зелёный) и медвежьего (красный) объёма

  • OffsetLeftPixels: Расстояние между прямоугольником и полосами (10 пикселей)

Фильтрация

  • IncludePriceFilter: Включает вертикальный фильтр по цене

  • PriceFilterMode:

    • None (0): Все свечи

    • Body (1): Только тело свечи

    • Full-Wick (2): Вся свеча (включая тени)

Обновление

  • UpdateMode: Режим обновления (OnDrag = при перемещении / Timer = автоматически)

  • TimerIntervalMs: Интервал обновления в режиме таймера (500 мс)

Почему это полезно:

Определяет зоны высокой активности: Мгновенно показывает ценовые уровни с наибольшей концентрацией объёма (POC — Point of Control)

Анализирует настроение рынка: Отличает бычьи (зелёные) и медвежьи (красные) зоны накопления для прогнозирования движения цены

Динамическая поддержка/сопротивление: Уровни с большим объёмом часто выступают в роли поддержки или сопротивления

Гибкий анализ: Можно перемещать прямоугольник и анализировать любые участки графика без перенастройки индикатора

Институциональный анализ: Показывает, где происходили крупные сделки — области интереса крупных участников рынка

Дополнение к классическому объёму: Предоставляет горизонтальный (профильный) вид объёма в отличие от традиционных временных гистограмм

Доступные версии: MT4 (.mq4) и MT5 (.mq5) — одинаковый функционал


