Brilliant Reversals Alert

3.67

Представляем вам Brilliant Reversals MT4, продвинутый торговый индикатор, разработанный для определения потенциальных точек разворота тренда на рынке. Этот мощный инструмент идеально подходит для трейдеров, стремящихся улучшить процесс принятия решений, точно определяя критические моменты для входа или выхода из сделок.

Brilliant Reversals MT4 использует сложные алгоритмы для предоставления точных сигналов, помогая трейдерам извлекать выгоду из волатильности рынка. Благодаря своей природе без перерисовки, этот индикатор гарантирует, что сигналы остаются надежными после закрытия баров, что делает его надежным ресурсом как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Руководство по установке продуктов MQL | Обновление приобретенных продуктов MQL на MT4/MT5 | Общее руководство по устранению неполадок | Настройки индикатора / Руководство

Ключевые особенности

  • Интеграция буферов: Открывает значения индикатора как доступные буферы, позволяя Expert Advisor использовать сигналы для автоматической торговли.
  • Быстрый и тестируемый: Построен на родном движке OnCalculate() MetaTrader, обеспечивая быстрые вычисления и совместимость со Стратегическим Тестером.
  • Всплывающие уведомления: Вызывает всплывающие уведомления в MetaTrader, гарантируя, что вы всегда в курсе критических событий сигналов.
  • Push-уведомления: Отправляет уведомления в реальном времени на ваше мобильное устройство, позволяя оставаться в курсе событий в пути.
  • Email-уведомления: Предоставляет уведомления по электронной почте о событиях сигналов, позволяя удаленно контролировать ситуацию, когда вы находитесь вдали от торгового терминала.
  • Панель на графике: Отображает панель в реальном времени на вашем графике для мгновенного обзора рыночных условий.
  • Поддержка нескольких таймфреймов: Совместим со всеми стандартными таймфреймами от M1 до MN, удовлетворяя различные торговые стратегии.
  • Генерация сигналов: Использует продвинутые алгоритмы для измерения ценового движения и выявления потенциальных точек разворота, повышая точность торговли.
  • Ясные визуальные индикаторы: Оснащен стрелочными сигналами на графиках, что облегчает распознавание возможностей покупки и продажи с первого взгляда.
  • Настраиваемые параметры: Предлагает регулируемые настройки для количества баров и предпочтений уведомлений, позволяя адаптировать индикатор под ваш стиль торговли.

Используйте мощь Brilliant Reversals MT4, чтобы улучшить свой торговый опыт на MetaTrader 4. Этот индикатор является обязательным для трейдеров, ищущих надежные сигналы разворота и уведомления в реальном времени.

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Отзывы 3
lauro1956
5772
lauro1956 2023.10.30 16:05 
 

Set it for wide movements and you would have an excellent indicator

rainwalker123
3431
rainwalker123 2023.10.14 22:12 
 

In fact it ist a brilliant indicator for entrys and exits, but the idea behind, is nothing NEW.

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lauro1956
5772
lauro1956 2023.10.30 16:05 
 

Set it for wide movements and you would have an excellent indicator

Ted NO FX
1833
Ted NO FX 2023.10.17 15:19 
 

Does repaint every time… So many alerts..

rainwalker123
3431
rainwalker123 2023.10.14 22:12 
 

In fact it ist a brilliant indicator for entrys and exits, but the idea behind, is nothing NEW.

Biswarup Banerjee
53406
Ответ разработчика Biswarup Banerjee 2023.10.15 04:49
thanks rainwalker123 for your review. I genuinely agree that, but some people prefer to stick to a particular indicator, and their system works based on that. I just added one extra feature to send timely email and notifications from indicator.
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