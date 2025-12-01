Trend Lines PRO

5

TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно.
Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара.

Что показывает индикатор:

  • Реальные смены тренда (BOS-линии)

    • Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с перерисовкой, которые могут предоставить сигнал, а затем изменить его, что может привести к потере средств на депозите. Теперь вы сможете входить в рынок с большей вероятностью и точностью. Также есть функция окрашивания свечей после появления стрелки до достижения цели (take profit) или появления сигнала на разворот.

  • Повторные входы и доливки крупных игроков

    • Для улучшения визуальной наглядности при поиске точки входа был создан модуль, который изначально отображает зону BUY/SELL, в которой осуществляется поиск оптимальной точки для входа в рынок. Дополнительная интеллектуальная логика работы с уровнем стоп-лосса со временем помогает уменьшить его размер и, таким образом, уменьшить первоначальные риски при входе в сделку (move sl).

  • Уровни силы сигнала (BOS)

    • Индикатор использует три уровня значимости смены тренда:

    • SL — стандартная смена тенденции

    • ChoCH SL — усиленный сигнал со сбитием структуры и высокой вероятностью продолжения движения

    • MEGA BOS SL — ключевые уровни крупнейших участников рынка, способных разворачивать цену

    Текущий тренд определяется именно по этим ключевым точкам.

  • Отображает точную структуру рынка - кнопка MM-BOS

    • Используй сигналы для торговли в направлении своей структуры.

    • отображает последнюю смену структуры

    • нумерует точки минимумов и максимумов

    • показывает по центру графика направление текущей структуры

    Все уровни и сигналы остаются на графике, обеспечивая полную прозрачность и доверие к данным.

  • Совместимость 
    • Индикатор раскрывает максимальный потенциал при использовании вместе с RFI LEVELS PRO, усиливая точность анализа и входов.
  • Простой и эффективный сканер тренда

    • Очень компактный сканер трендов, который автоматически предупреждает и отправляет уведомления на телефон, когда все временные интервалы сходятся  в одном тренде.

  • Сигналы без перерисовки

    • Индикатор:

    • не перерисовывает

    • не пересчитывает сигналы

    • фиксирует расчёты на закрытии бара

    • Все уровни и сигналы остаются на графике, обеспечивая полную прозрачность и доверие к данным.

Горячие клавиши:
X — скрыть/показать панель
S — скрыть/показать точки смены направления тенденции
L — скрыть/показать уровни сбития SUPER BOS / MEGA BOS
Отзывы 1
Jasarekay99
189
Jasarekay99 2025.12.12 16:44 
 

Great indicator which greatly helps. This is a must have

