Trend Lines PRO
- Индикаторы
- Roman Podpora
- Версия: 1.0
- Активации: 10
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно.
Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара.
Что показывает индикатор:
- Реальные смены тренда (BOS-линии)
- Повторные входы и доливки крупных игроков
Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с перерисовкой, которые могут предоставить сигнал, а затем изменить его, что может привести к потере средств на депозите. Теперь вы сможете входить в рынок с большей вероятностью и точностью. Также есть функция окрашивания свечей после появления стрелки до достижения цели (take profit) или появления сигнала на разворот.
Для улучшения визуальной наглядности при поиске точки входа был создан модуль, который изначально отображает зону BUY/SELL, в которой осуществляется поиск оптимальной точки для входа в рынок. Дополнительная интеллектуальная логика работы с уровнем стоп-лосса со временем помогает уменьшить его размер и, таким образом, уменьшить первоначальные риски при входе в сделку (move sl).
- Уровни силы сигнала (BOS)
-
SL — стандартная смена тенденции
-
ChoCH SL — усиленный сигнал со сбитием структуры и высокой вероятностью продолжения движения
-
MEGA BOS SL — ключевые уровни крупнейших участников рынка, способных разворачивать цену
Индикатор использует три уровня значимости смены тренда:
Текущий тренд определяется именно по этим ключевым точкам.
- Отображает точную структуру рынка - кнопка MM-BOS
-
отображает последнюю смену структуры
-
нумерует точки минимумов и максимумов
-
показывает по центру графика направление текущей структуры
Используй сигналы для торговли в направлении своей структуры.
Все уровни и сигналы остаются на графике, обеспечивая полную прозрачность и доверие к данным.
- Совместимость Индикатор раскрывает максимальный потенциал при использовании вместе с RFI LEVELS PRO, усиливая точность анализа и входов.
- Простой и эффективный сканер тренда
Очень компактный сканер трендов, который автоматически предупреждает и отправляет уведомления на телефон, когда все временные интервалы сходятся в одном тренде.
- Сигналы без перерисовки
-
не перерисовывает
-
не пересчитывает сигналы
-
фиксирует расчёты на закрытии бара
-
Индикатор:
X — скрыть/показать панель
S — скрыть/показать точки смены направления тенденции
L — скрыть/показать уровни сбития SUPER BOS / MEGA BOS
Great indicator which greatly helps. This is a must have