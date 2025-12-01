TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно.

Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара.

Реальные смены тренда (BOS-линии)

Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с перерисовкой, которые могут предоставить сигнал, а затем изменить его, что может привести к потере средств на депозите. Теперь вы сможете входить в рынок с большей вероятностью и точностью. Также есть функция окрашивания свечей после появления стрелки до достижения цели (take profit) или появления сигнала на разворот.

Повторные входы и доливки крупных игроков

Для улучшения визуальной наглядности при поиске точки входа был создан модуль, который изначально отображает зону BUY/SELL, в которой осуществляется поиск оптимальной точки для входа в рынок. Дополнительная интеллектуальная логика работы с уровнем стоп-лосса со временем помогает уменьшить его размер и, таким образом, уменьшить первоначальные риски при входе в сделку (move sl).