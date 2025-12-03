RFI levels PRO

RFI LEVELS PRO —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком.
Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал в связке индикатором TREND LINES PRO

  • Сканер разворотных конструкций для всех инструментов

    • Автоматическое отслеживание всех торговых инструменты и мгновенно определяет все разворотные R-конструкции, показывает где уже есть сигнал LOGIC AI а также другую полезную инфрмацию.

  • Logic AI – помощник, отображающий точки входа

    • Интеллектуальный сигнал, определяющий оптимальный момент для входа в рынок. Работает по алгоритму TPSproSYSTEM, анализируя поведение цены, тренд и активность крупных участников.
    Когда появляется LOGIC AI, это означает, что рыночные условия полностью готовы для принятия торгового решения с высокой вероятностью успеха.

  • (R1-PRO) режим, где используются смены тренда от индикатора Trend Pro

    • Использует данные тренда от индикатора TPSpro TREND PRO и строит R-конструкции на их основе.
    Система автоматически анализирует направление тренда, выявляет разворотные точки и ключевые рыночные конструкции, помогая трейдерам точно определять моменты для входа в сделку с помощью LOGIC AI

  • (R1-BOS) режим, где используются смены тренда от индикатора Trend Lines

    • Сспользует данные индикатора TPSpro TREND LINES и анализирует все BOS Points последнего тренда для поиска разворотных конструкций.

Преимущества:

  • Мультитайм-анализ, позволяющий оценивать рынок сразу на нескольких уровнях
  • Разворотные конструкции по BOS Line и по обычным сменам тенденций от TREND PRO
  • Точные точки разворота только на R1 уровнях с минимальными рисками входа
  • Интуитивно понятная визуализация с отображением стопа и тейка
  • Сканер R1-конструкций для быстрого поиска торговых сигналов
  • Торговый помощник LOGIC AI, указывающий наиболее выгодные зоны входа
  • Оптимизация под любые инструменты и стили торговли
  • Работа без перерисовки — сигналы остаются стабильными
  • Максимальная точность при сочетании с TREND LINES


Горячие клавиши:
Z — скрыть/показать панель
R- показать все урони на истории

