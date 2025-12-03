RFI levels PRO
- Индикаторы
- Roman Podpora
- Версия: 2.0
- Активации: 10
RFI LEVELS PRO —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком.
Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал в связке индикатором TREND LINES PRO
- Сканер разворотных конструкций для всех инструментов
- Logic AI – помощник, отображающий точки входа
Автоматическое отслеживание всех торговых инструменты и мгновенно определяет все разворотные R-конструкции, показывает где уже есть сигнал LOGIC AI а также другую полезную инфрмацию.
Интеллектуальный сигнал, определяющий оптимальный момент для входа в рынок. Работает по алгоритму TPSproSYSTEM, анализируя поведение цены, тренд и активность крупных участников.
Когда появляется LOGIC AI, это означает, что рыночные условия полностью готовы для принятия торгового решения с высокой вероятностью успеха.
- (R1-PRO) режим, где используются смены тренда от индикатора Trend Pro
- (R1-BOS) режим, где используются смены тренда от индикатора Trend Lines
Использует данные тренда от индикатора TPSpro TREND PRO и строит R-конструкции на их основе.
Система автоматически анализирует направление тренда, выявляет разворотные точки и ключевые рыночные конструкции, помогая трейдерам точно определять моменты для входа в сделку с помощью LOGIC AI
Сспользует данные индикатора TPSpro TREND LINES и анализирует все BOS Points последнего тренда для поиска разворотных конструкций.
Преимущества:
- Мультитайм-анализ, позволяющий оценивать рынок сразу на нескольких уровнях
- Разворотные конструкции по BOS Line и по обычным сменам тенденций от TREND PRO
- Точные точки разворота только на R1 уровнях с минимальными рисками входа
- Интуитивно понятная визуализация с отображением стопа и тейка
- Сканер R1-конструкций для быстрого поиска торговых сигналов
- Торговый помощник LOGIC AI, указывающий наиболее выгодные зоны входа
- Оптимизация под любые инструменты и стили торговли
- Работа без перерисовки — сигналы остаются стабильными
- Максимальная точность при сочетании с TREND LINES
Горячие клавиши:
Z — скрыть/показать панель
R- показать все урони на истории