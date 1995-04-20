Scalper System — это удобный индикатор, предназначенный для обнаружения зон консолидации рынка и прогнозирования прорывов. Оптимизированный для таймфрейма M1, он наиболее эффективен на высоковолатильных активах, таких как золото (XAUUSD). Хотя изначально система была разработана для таймфрейма M1, она хорошо работает на всех таймфреймах благодаря своей надежной стратегии, основанной на анализе ценового действия.





Почему Scalper System?





Стрелки покупки и продажи

Цена входа без перерисовки и задержек

3 автоматические цены тейк-профита

Динамический стоп-лосс

Сигналы оповещения на ПК, телефон и электронную почту





Я разработал советник для MetaTrader 4 под названием EA Forex Proton. Он может считывать и автоматизировать оповещения любого индикатора MT4, включая Scalper System, без необходимости использования буферов или функций iCustom. Если вам интересно, предлагаю БЕСПЛАТНУЮ 7-дневную пробную версию для тестирования на демо-счете.





СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ СОВЕТЫ И БЕСПЛАТНЫЙ ЭКСПЕРТ-СОВЕТНИК!





Желаю вам всего наилучшего в вашем торговом пути!