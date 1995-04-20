Scalper System

Scalper System — это удобный индикатор, предназначенный для обнаружения зон консолидации рынка и прогнозирования прорывов. Оптимизированный для таймфрейма M1, он наиболее эффективен на высоковолатильных активах, таких как золото (XAUUSD). Хотя изначально система была разработана для таймфрейма M1, она хорошо работает на всех таймфреймах благодаря своей надежной стратегии, основанной на анализе ценового действия.

Почему Scalper System?
Стрелки покупки и продажи
Цена входа без перерисовки и задержек
3 автоматические цены тейк-профита
Динамический стоп-лосс
Сигналы оповещения на ПК, телефон и электронную почту

Я разработал советник для MetaTrader 4 под названием EA Forex Proton. Он может считывать и автоматизировать оповещения любого индикатора MT4, включая Scalper System, без необходимости использования буферов или функций iCustom. Если вам интересно, предлагаю БЕСПЛАТНУЮ 7-дневную пробную версию для тестирования на демо-счете.

СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ СОВЕТЫ И БЕСПЛАТНЫЙ ЭКСПЕРТ-СОВЕТНИК!

Желаю вам всего наилучшего в вашем торговом пути!
Рекомендуем также
Scalper M5 system
Andrey Kozak
Индикаторы
« Scalper M5 system » — мощный инструмент, предназначенный для скальпинговых стратегий на рынке Форекс. С точностью до 95% этот индикатор дает надежные сигналы для открытия сделок без перерисовки. Он использует простой, но эффективный подход для определения краткосрочных торговых возможностей, что делает его подходящим для трейдеров всех уровней. Алгоритм индикатора учитывает различные факторы, такие как динамика цен, волатильность и рыночные тенденции, чтобы отфильтровывать ложные сигналы и об
Ideal Arrow Signal Pro
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Данный инструмент хорошо себя зарекомендовал при тестировании на рынке форекс на валютной паре EUR/USD. Так же тестировали для Бинарных опционов этот инструмент смог показать хорошие качество сигналов на валютной EUR/USD. СИГНАЛЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЕТ ПЕРЕМЕЩАЯЕТ СТРЕЛКУ НА 1 СВЕЧУ МАКСИМУМ ТАКОЕ ВСТРЕТИТЬСЯ КРАЙНЕЙ РЕДКО Сигналы данного инструмента формируются во время свечи входить в сделку стоит после закрытия свечи на которой был сформирован сигнал. Стрелка зелёного цвета обозначает возможно
Sharp Scalper
Mazin Salim Said Ba Abbad
Индикаторы
The “Sharp Scalper” indicator is high-frequency trading tool designed for quick, short term trades in the forex market. It focus on identifying rapid price movement and generating signals for best entry. This indicator is known for its ability to capture small profit opportunities multiple times throughout the day making it ideal for scalpers looking to capitalize on market volatility. The” sharp scalper” indicator employs advance algorithms to detect market trends and fluctuation, helping trade
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
Индикаторы
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
«Dynamic Scalping Oscillator» — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный инструмент для торговли на MT4! — Новое поколение осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться. — Dynamic Scalping Oscillator имеет адаптивные зоны перепроданности/перекупленности. — Осциллятор — вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа в динамических зонах перепроданности/перекупленности. — Значения перепроданности: ниже зелёной линии, значения перекуп
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Эксперты
Робот скальпер для таймфрейма M5. Торгует на валютной паре GBPUSD. Этот робот был специально разработан компанией профессиональных трейдеров для торговли на фунте стерлинге. Робот примерно открывает от 5 до 15 торговых сделок каждый день. Лучше всего торгует с брокерами у которых низкий спред по GBPUSD до 10 пунктов. Рекомендуемы минимальный депозит для старта от 500$ и больше. Преимущества: не использует мартингейл. не сеточник. каждая сделка имеет стоплосс. профессиональный бот специально для
Quantum Currency Array Indicator
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Индикаторы
This indicator has been developed to identify and display these trends quickly and easily, allowing you to see instantly, those currency pairs which are trending, and those which are not – and in all timeframes, with just one click. The 28 currency pairs are displayed as a fan as they sweep from strong to weak and back again, and this is why we call it the ‘currency array’. All 28 pairs are arrayed before you, giving an instant visual description of those pairs that are trending strongly, those
RiveR Scope Lite
Ruslan Losin
Индикаторы
RiverScope Lite автоматически определяет ближайшие наиболее важные ценовые уровни и зоны поддержки и сопротивления на истории, а также распознает большое количество паттернов поведения цены (в lite-версии ограничение в 10 штук, в полной версии 30+). Уровни поддержки и сопротивления определяются на алгоритме расчета и фильтрации исторических значений цены, ее характера движения, объемов и т.д., отображают текущую ситуацию, поэтому ближайшие уровни изменяются в зависимости от текущей цены в реальн
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Индикатор для бинарных опцыонов стрелочный прост в использовании и не требует настройки работает на всех валютных парах акцыях крипто валюте сигнал на покупку синяя стрелка вверх  сигнал на продажу красная стрелка в низ  советы не стоит торговать во время новостей и за 15-30 минут перед их выходом так как рынок слишком волотилен и очень много шума  входить в сделки стоит на одну или две свечи от текущего периода ( рекомендуется на 1 свечу ) таймфрейм до м 15 рекомендуемый мани менеджмент фиксир
HFT Dominator MT4
Cedric Landry Shema
Эксперты
HFT Dominator – Сверхбыстрая система исполнения рыночных ордеров Этот Экспертный Советник (ЭС) разработан для высокоскоростных операций на рынке с низкой задержкой . Он выполняет точные входы в условиях узких спредов, идеально подходящих для быстрых рынков , таких как металлы, индексы и валютные пары, с оптимизированным контролем проскальзывания. Акция: Аренда ЭС на 30 дней за $30 — ограниченное по времени предложение. Система поддерживает несколько режимов управления капиталом , адаптивный выбо
Aspara111
Gesang Pangestu
Индикаторы
This indicator allows you to trade binary options and specially programmed to get the momentum to follow the trend that is happening in the live market. This indicator is based on trend strength, price correction and advanced technical analysis,this is 100% NO REPAINT. This indicators specifically for manual trading, I suggest using a platform that uses an expiration time    Timeframe : M1 or M5 Expired Time : 1 Candle Pair   : Any ( even better in the CAD market ) Time Session : Europe and NewY
Naomi Binary Options
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Индикатор разработан для торговли бинарными опционами на малых таймфреймах до м 15  Прост в использовании не нуждается в дополнительных настройках и можно использовать без дополнительных фильтров  Рекомендации для торговли При появлении сигнала ( синий стрелки показывающий на верх ) нужно рассматривать направление на buy При появлении сигнала ( красной строки показывающий на низ ) нужно рассматривать направление на sell Заключить сделку стоит на той свечи где пришел сигнал на одну свечу если сиг
Advanced Trend Regime
Shellard Securities (Pty) Ltd
Индикаторы
The indicator has been designed to function on any time-frame and any pair.   This regime filter will help the trader better evaluate whether the current market is trending, and in which direction. It quickly reacts to changes in market dynamics using a series of advanced calculations. The user is able to select whether the calculation remains standard, or if a further filter constraint is added to the calculation.   A Yellow moving average of the signal has been included for the trader to smoot
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Scalping_Channel" для MT4. - Scalping Channel имеет границы волатильности на основе ATR. - Отлично подходит для скальпинговой торговли: - Входите в сделки, размещая отложенный лимитный ордер на средней линии. - Рассматривайте бычьи входы, когда имеет место зеленый устойчивый восходящий канал и хотя бы 1 свеча закрылась выше верхней границы (см. рисунки). - Рассматривайте медвежьи входы, когда имеет место красный устойчивый нисходящий канал и хотя бы 1 свеча закрылась ни
The coated chart
Jin Wang
Индикаторы
Heiken Ashi candle chart is an improved version of The Japanese candle chart, which can effectively filter the market "noise" of the Japanese candle chart. It is favored by many traders for its simplicity and intuition. For trend traders, the HA candle chart is a magic tool. Unlike the traditional Japanese candle chart, Heikenashi does not reflect the opening price, high price, low price and closing price of the market. Instead, Heikenashi calculates the value of a single K line in the dominant
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
Индикаторы
Quantum Balance — это современный стрелочный индикатор, который определяет ключевые точки разворота цены на рынке с высокой точностью. Он основан на сочетании WPR (Williams %R) и RSI (Relative Strength Index), что позволяет выявлять моменты перекупленности/перепроданности и входить в сделки в точках максимального потенциала. Индикатор анализирует динамику цены и рыночные условия, создавая сигналы только при совпадении нескольких подтверждающих факторов. Это снижает количество ложных сигналов и
BarsOldTimeframes
Victor Krupinskiy
Индикаторы
Индикатор BarsOldTimeFrame предназначен для анализа процесса формирования баров на старшем таймфрейме, проецируя с него бары на текущий таймфрейм. Индикатор отрисовывает бары старшего таймфрейма на текущем графике в виде прямоугольников в которых тело свечи старшего таймфрейма закрашено, тени прозрачные. В настойках выбирается старший таймфрейм и цвета заливки для тел бычьих и медвежьих баров. 
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Индикаторы
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
Prosperium Indicator Binary Forex UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Индикаторы
PROSPERIUM   — это комплексный технический индикатор, разработанный для трейдеров, стремящихся к максимальной надежности в анализе и исполнении сделок. Созданный для MetaTrader 4 и 5, он объединяет несколько признанных индикаторов (RSI, OBV, MACD, Полосы Боллинджера, ADX, Ишимоку и Gravity Moving Average) в интегрированную систему генерации сигналов на покупку (CALL) и продажу (PUT). Благодаря расширенной статистической панели и автоматическому расчету процента прибыльных сделок, PROSPERIUM пред
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Limitless MT4    - это универсальный индикатор который подойдет каждому как начинающему так и опытному трейдеру работает на всех валютных парах криптовалютах сыре акциях Limitless MT4 - уже настроен и не требует дополнительной настройки   А теперь главное Почему    Limitless MT4 ? 1 полное отсутствие перерисовки  2 два года тестирования лучшими специалистами в трейдинге 3 точность правильных сигналов превышает 80% 4 хорошо показал себя в торговле во время выхода новостей Правила торговли  1 сигн
Mast
Sergei Zakhariia
Индикаторы
Трендовый стрелочный индикатор MT4 - это мощный инструмент для технического анализа, который поможет трейдерам определить направление тренда на финансовых рынках. Этот индикатор основан на использовании нескольких математических алгоритмов и методов анализа цены, что позволяет давать точные и прозрачные сигналы для входа в рынок. Рабочий таймфрейм H1.  Описание индикатора включает в себя стрелки вверх и вниз, которые указывают на будущее направление ценового движения. Кроме того, индикатор может
Breakout Pro Scalper Solution
Remi Passanello
5 (1)
Индикаторы
Breakout Pro Scalper Solution — это индикатор дневного тренда, использующий ценовое действие, динамическую поддержку и сопротивление. Он предназначен для использования любым, даже абсолютный новичок в торговле может использовать его. НИКОГДА не перекрашивает. Показания даны от близкого к близкому. Предназначен для использования в одиночку, никаких других индикаторов не требуется. Дает вам тренд и потенциальный Take Profit в начале дня. Конкретный график показывает потенциальную прибыль по истор
Full STO
Roman Smoroda
Индикаторы
Индикатор Full STO (включает в себя все версии трех индикаторов STO: Premium, Gold, Silver) - STABLE TRADE OPTION предназначен для автоматической торговли бинарными опционами.  ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО!!!!! ВАЖНО В одном терминале создаем два шаблона с разными экспирациями, шаблон на 18:01, 18:02 с экспирацией от 1 до 15 минут и шаблон 22:00 c экспирацией от 10 до 20 минут. Winrate: 71% over the past 5 years Money management: 0.3% from the deposit Данная версия индикатора настроена только на торго
Scalping Code
Thomas Bradley Butler
Индикаторы
Scalping Code is for trend scalping.  It is simple to use and is profitable.  It can work on any time frame and any asset.  This indicator can be used on it's own or together with another system.  The arrow does not repaint or recalculate.   The rules are as follows:   A blue arrow above the moving average is a buy. An exit for the buy above the moving average is a red arrow or target. A red arrow below the moving average is a sell. An exit for the red below the moving average is a blue arrow
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Индикаторы
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Banks Binary Option For MT2Trading
Anirut Mankong
Индикаторы
5 signal in 1  Product     TimeFrame   Recommend   1m-5m Banks Pro Binary Option is Indicator for binary option Can Use Manaul Trade or Robot on Platform  Mt2Trading  https://www.mt2trading.com/?ref=104    Time Trading   good work  EU US session    Recommend  Curency   EUR  GBP USD        careful   AUD JPY      Recommend  Martingale 2-5 Step   Recommend  set profit  1%-5%/Day Setting Brake  News Event High volatility   recommend  15-30 min Have Problem Contract Telegram @BinaryBanks  Email a
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Индикаторы
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Binary Options Block Breaker
Mawuse Kuatsienu
Индикаторы
Индикатор в стиле бинарных опционов для торговли разрывами справедливой стоимости и разрывами линий. Его надежная природа выделяет его среди других индикаторов бинарных опционов. При правильной стратегии настройки, которую я предоставлю после покупки, вы сможете наслаждаться плавной работой индикатора. BinaryBlockBreaker написан на сторонних приложениях, таких как http://www.mt2trading.com/?ref=1341 Пожалуйста, зарегистрируйтесь и загрузите необходимое программное обеспечение, чтобы обеспечит
Trend PRO Expert Advisor
Nguyen Tran Ha
1 (2)
Эксперты
Trend PRO Expert Advisor  is developed base on the PipFinite Trend PRO Indicator, the best indicators on the market so far. PipFinite  Trend Pro's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels.  This EA open order when the indicator has buy/sell signals and set SL/TP follow the indicator rules. You can read more information about PipFinite Trend PRO indicator  here . Important Information   This EA will only work if you purchased  PipFinte
BOA Ice Signals Indicator MT4 FREE
Eugene Kendrick
Индикаторы
Binary Options Assistant (BOA) ICE Signals Indicator provides signals based on gkNextLevel Binary Options Strategy.  Indicators: 2 Bollinger Bands & Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .   All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen
FREE
С этим продуктом покупают
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (74)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.69 (26)
Индикаторы
TPSproTrend PRO   - это трендовый индикатор, который автоматически анализирует рынок и предоставляет информацию о тренде и его изменениях, а также отображает точки входа в сделки  без перерисовки!   ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   NSTRUCTIONS  ENG      -     VERSION MT5     Основные функции: Точные сигналы на вход БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ! Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с перерисовкой, которые могут предоставить сигнал, а затем изменить его, что может привести к поте
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Индикаторы
Эта панель показывает последние доступные гармонические паттерны для выбранных символов, так что вы сэкономите время и будете более эффективны / MT5 версия . Бесплатный индикатор: Basic Harmonic Pattern Колонки индикатора Symbol: отображаются выбранные символы Trend : бычий или медвежий Pattern : тип паттерна (Гартли, бабочка, летучая мышь, краб, акула, шифр или ABCD) Entry : цена входа SL: цена стоп-лосса TP1: цена первого тейк-профита TP2: цена второго тейк-профита TP3: цена 3-го тейк-профи
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 26% Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:  
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (3)
Индикаторы
Auto Optimized Bollinger Bands – Адаптивный инструмент волатильности для реального рынка Auto Optimized Bollinger Bands — это продвинутый индикатор для MT4, который улучшает классические полосы Боллинджера, автоматически подбирая оптимальные значения периода и отклонения на основе исторического моделирования сделок. Вместо фиксированных настроек индикатор выполняет оптимизацию в реальном времени, определяя наиболее эффективные параметры на основе поведения цены. Это позволяет полосам динамически
TrendLine PRO MT4
Evgenii Aksenov
4.83 (167)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Наши Сигналы  вы можете найти здесь:  https://robomarket.org/product-category/si
Auto Optimized MFI
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
Auto Optimized MFI — это адаптивный индикатор, который автоматически настраивается под ваш рынок и таймфрейм с помощью симуляций реальных сделок на исторических данных. В отличие от классических индикаторов с фиксированными уровнями MFI 80/20, этот инструмент подстраивается под фактическое поведение цены и объёма, чтобы определить более эффективные зоны покупок и продаж. Как это работает Индикатор анализирует исторические свечи в заданном диапазоне и проводит симуляции сделок на основе сигналов
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT4 — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за 100% неперерисовывающимся индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции.  Индикатор Matrix Arrow MT4 будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI) Классические свечи
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Индикаторы
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Индикаторы
Индикатор является торговой системой для краткосрочной торговли. Scalper Assistant помогает определить направление сделки, а также показывает точки входа и выхода. Индикатор рисует две линии (возможные точки для открытия позиций). В момент пробоя верхней линии вверх (и при выполнении всех торговых условий)   появляется стрелка вверх(сигнал на покупку), а также 2 цели. В момент пробоя нижней линии вниз (и при выполнении всех торговых условий) появляется стрелка вниз(сигнал на продажу), а также
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Индикаторы
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
Индикаторы
СЕЙЧАС СКИДКА 31% !!! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и секретную формулу. Всего на ОДНОМ графике он выдает алерты по всем 28 валютным парам. Представьте, как улучшится ваша торговля, ведь вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования! Построенный на новых базовых алгоритмах, он позволяет еще
PipTick Currency Index MT4
Michal Jurnik
Индикаторы
PipTick Currency Index - это действительно полезный инструмент, отображающий любой индекс восьми основных валют. Индикатор применяет уникальную формулу расчета, которая отображает действительный объем рынка Форекс. По сути, это взвешенная средняя значений валютных пар, которые и формируют пересечение валюты индекса. По умолчанию вес основывается на результатах трехгодичного исследования BIS (BIS Triennial Central Bank Survey). В связи с этим трейдер может видеть силу и слабость каждой валюты. Пр
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Индикаторы
Свинг-трейдинг - это первый индикатор, предназначенный для обнаружения колебаний в направлении тренда и возможных разворотов. Он использует базовый подход свинговой торговли, широко описанный в торговой литературе. Индикатор изучает несколько векторов цен и времени для отслеживания направления совокупного тренда и выявляет ситуации, когда рынок перепродан или перекуплен и готов к исправлению. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] П
Другие продукты этого автора
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend Pulse
Mohamed Hassan
4.2 (5)
Индикаторы
Introducing Trend Pulse , a unique and robust indicator capable of detecting bullish, bearish, and even ranging trends! Trend Pulse uses a special algorithm to filter out market noise with real precision. If the current symbol is moving sideways, Trend Pulse will send you a ranging signal, letting you know that it's not a good time to enter a trade. This excellent system makes Trend Pulse  one of the best tools for traders! Why Choose Trend Pulse ? Never lags and never repaints:  Signals appea
MBFX Timing
Mohamed Hassan
5 (3)
Индикаторы
After purchase, contact me in private to get 7 days of FREE testing with EA Forex Proton where the robot automatically takes the trade alerts from MBFX Timing! MBFX Timing is an indicator that was developed and created by Mostafa Belkhayate, one of the best traders in the world. We decided to create a modified version that takes inspiration from the Stochastic Oscillator and the Relative Strength Quality Index indicators to improve your trading.  One of the main reasons we released MBFX Timing
EA Top G
Mohamed Hassan
4.67 (33)
Эксперты
After purchase, If you genuinely like this robot, you can receive EA Interceptor for Free ! Contact me for more information regarding this BONUS ! EA TOP G  is a multi-currency expert advisor  based on trend following . It uses a hedge system with a very good risk management. It's an ideal candidate for CENT accounts and big balances. It uses a sophisticated system that relies on hedge to make sure that your account grows nicely. It trades an impressive number of  10 forex pairs  to provide dive
Trend Punch
Mohamed Hassan
4.79 (24)
Индикаторы
Huge 70% Halloween Sale for 24 hours only!  This indicator is unstoppable when combined with our other indicator called  Support & Resistance . After purchase, send us a message and you will get it   for  FREE as a BONUS! Introducing Trend Punch , the revolutionary forex trend indicator that will transform the way you trade! Trend Punch is uniquely designed to provide precise buy and sell arrows during strong market trends, making your trading decisions clearer and more confident. Whether you
EA Iron Machine
Mohamed Hassan
4.85 (20)
Эксперты
Live Signal: Click here EA Iron Machine is an expert advisor that primarily trades based on key support and resistance levels. When the price reaches a significant support zone, the robot triggers a buy signal. When the price hits a major resistance zone, it initiates a sell signal. This EA is sensitive to news events, so even when backtesting, please keep in mind that it may stop trading during periods of high-impact news. This is one of the most reliable and time-tested trading methods,
Lux Trend
Mohamed Hassan
5 (7)
Индикаторы
Huge 70% Halloween Sale for 24 hours only!  After purchase, please contact me to get your trading tips + more information for a great bonus!   Lux Trend is a professional strategy based on using Higher Highs and Lower Highs to identify and draw Trendline Breakouts! Lux Trend  utilizes two Moving Averages to confirm the overall trend direction before scanning the market for high-quality breakout opportunities, ensuring more accurate and reliable trade signals. This is a proven trading system u
Easy Breakout MT5
Mohamed Hassan
4.6 (5)
Индикаторы
After your purchase, feel free to contact me for more details on how to receive a bonus indicator called VFI, which pairs perfectly with Easy Breakout for enhanced confluence!    Easy Breakout MT5   is a powerful price action trading system built on one of the most popular and widely trusted strategies among traders: the   Breakout strategy ! This indicator delivers crystal-clear Buy and Sell signals based on breakouts from key support and resistance zones. Unlike typical breakout indicators
Easy Breakout
Mohamed Hassan
4.71 (14)
Индикаторы
After your purchase, feel free to contact me for more details on how to receive a bonus indicator called VFI, which pairs perfectly with Easy Breakout for enhanced confluence!    Easy Breakout is a powerful price action trading system built on one of the most popular and widely trusted strategies among traders: the Breakout strategy ! This indicator delivers crystal-clear Buy and Sell signals based on breakouts from key support and resistance zones. Unlike typical breakout indicators, it levera
Fx Kenji
Mohamed Hassan
5 (5)
Эксперты
Huge 70% Halloween Sale for 24 hours only!  Introducing Fx Kenji , the ultimate Expert Advisor for serious traders! Powered by a highly sophisticated breakout strategy ,  Fx Kenji is expertly crafted to dominate the USDCAD, EURGBP and EURUSD symbol. GBPUSD is also an excellent choice! Proven through rigorous backtesting from 2010 to 2024 with an impressive 99.90% modeling quality , Fx Kenji demonstrates the outstanding potential of its strategy. Trading Recommendations Minimum balance:  $1,000
Break and Retest
Mohamed Hassan
4.24 (21)
Индикаторы
This Indicator only places quality trades when the market is really in your favor with a clear break and retest. Patience is key with this price action strategy! If you want more alert signals per day, you increase the number next to the parameter called: Support & Resistance Sensitivity.  After many months of hard work and dedication, we are extremely proud to present you our  Break and Retest price action indicator created from scratch. One of the most complex indicators that we made with over
Trend Forecasting
Mohamed Hassan
4.76 (17)
Индикаторы
Summer Sale: 50% OFF!!! Promotion is valid until 08 August 2025!  This indicator is unstoppable when combined with our other indicator called Katana. After purchase, send us a message and you could get Katana for FREE as a BONUS After purchase, send us a private message for your instructions.  The Trend Forecasting indicator is a very unique & easy tool that is able to make prediction about future price movement based on the signals generated by MACD . It helps you have an estimation on the are
Bull versus Bear
Mohamed Hassan
4.53 (19)
Индикаторы
Huge 70% Halloween Sale for 24 hours only!  Send us a message after your purchase to receive more information on how to get your  BONUS  for FREE  that works in great combination with Bull vs Bear ! Bull versus Bear is an easy-to-use Forex indicator that gives traders clear and accurate signals based on clear trend retests . Forget about lagging indicators or staring at charts for hours because  Bull vs Bear provides real-time entries with no lag and no repaint, so you can trade with confiden
Elliot Wave Impulse
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Индикаторы
Huge 70% Halloween Sale for 24 hours only!  Manual guide:   Click here This indicator is unstoppable when combined with our other indicator called Katana . After purchase, send us a message and you could get  it  for  FREE as a BONUS!  The Elliot Wave Impulse is a pattern  identified in the Elliott Wave Theory, a form of technical analysis used to analyze financial market cycles.  The Impulse Wave is considered the strongest and most powerful part of the Elliott Wave cycle, as it represents t
EA Black Lion
Mohamed Hassan
5 (4)
Эксперты
Huge 70% Halloween Sale for 24 hours only!  EA BLACK LION  is an expert advisor that is the true definition of a scalper where it's able to spot real divergence movements in the forex market. It is highly sophisticated because it can spot potential reversal or continuation patterns. The real-time divergence patterns are visually shown to you on your MT4 chart. (This is game changing because you actually see the strategy in front of you)  It uses a sophisticated system that has been successfull
EA Interceptor
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Эксперты
Huge 70% Halloween Sale for 24 hours only!  Full backtest report (2010-2024) available to download: Click here Manual Guide: Click here EA Interceptor  is an expert advisor that uses a reversion strategy by entering a trade when the market is exhausted. It uses a sophisticated system that has been successfully backtested from 2010 to 2024!  There isn't many EA's that can pass a long period from  2010 to 2024 without failing. That's why EA Interceptor is extremely unique because it was able t
Lux Trend MT5
Mohamed Hassan
Индикаторы
The starting price is $75. It will increase to $120 after 30 sales. After purchase, please contact me to get your trading tips + more information for a great bonus!   Lux Trend   is a professional strategy based on using Higher Highs and Lower Highs to identify and draw Trendline Breakouts!   Lux Trend  utilizes two Moving Averages to confirm the overall trend direction before scanning the market for high-quality breakout opportunities, ensuring more accurate and reliable trade signals. This
Trend Swing
Mohamed Hassan
4.55 (11)
Индикаторы
Приобретите индикатор Trend Swing, и вы можете получить еще один индикатор под названием Market Analysis БЕСПЛАТНО в качестве БОНУСА! Свяжитесь с нами лично, чтобы получить инструкции и ваш БОНУС! АКЦИЯ: $49 в течение 48 часов для празднования официального выпуска! Следующая цена - $89. (заканчивается в четверг 11-го числа в 23:59 по времени Восточного побережья) Trend Swing - профессиональный индикатор, разработанный с нуля нашей командой экспертов. Этот индикатор чрезвычайно изощрённый
Wick Hunter
Mohamed Hassan
Индикаторы
After purchase, you are eligible to receive EA Forex Proton and try it for 14 days completely FREE! This robot automates the alerts from Wick Hunter! Tired of getting trapped by false breakouts? Wick Hunter is a powerful custom indicator designed to detect fakeouts and identify true reversals before the crowd catches on. Built on the proven False Breakout Strategy , Wick Hunter helps you: Spot liquidity grabs and stop-hunts Enter with precision near wicks Avoid fake breakouts that ruin trades
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв