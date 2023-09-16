Forex Breath System

5
  • Индикаторы
  • Oleg Rodin
    Oleg Rodin

    Oleg Rodin

    4.9 (494)
    Приветствую!
    Я уже более 15 лет занимаюсь торговлей на рынке Forex, а также являюсь разработчиком программного обеспечения для трейдинга. Здесь я стараюсь делиться своим опытом с другими трейдерами, предоставляя им качественные инструменты, которые можно использовать для торговли на разных рынках.
    49 продуктов
  • Версия: 1.3
  • Обновлено: 14 июля 2026
  • Активации: 20

Forex Breath System — это торговая система, основанная на принципе торговли по тренду, которую можно использовать на любом рынке. Вы можете использовать эту систему с валютами, металлами, сырьевыми товарами, индексами, криптовалютой и даже акциями. Индикатор также можно использовать с любым тайм фреймом. Система универсальна. Он показывает тренд и подает сигналы по тренду. Индикатор может давать вам особый тип оповещений, когда сигналы появляются в направлении тренда, что упрощает торговлю.

Индикатор очень прост в использовании, так как не требует работы с какими-либо сложными для понимания параметрами. Вам просто нужно прикрепить его к графику, и вы уже готовы торговать. Независимо от того, какой стиль торговли вы предпочитаете, система поможет вам увидеть направление движения рынка и возможные точки входа.

Индикатор предоставляет все типы оповещений, включая PUSH-уведомления.

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Желаю вам счастливой и прибыльной торговли!


Отзывы 7
mila
281
mila 2024.10.06 14:37 
 

As always, excellent work by the author. I use several indicators from Oleg and all of them give good results. Thanks, Oleg!!!

DanyLbc747
1248
DanyLbc747 2023.10.25 19:28 
 

In order, these are already several products that I bought from Oleg. I tested it before Oleg sent me the instructions, because I know what to expect from Oleg, so at the same time the instructions confirmed my functionality tests. This current works fantastically without additional indicators. Just choose the appropriate timeframe and wait for the signal.

Denni Muliadi
153
Denni Muliadi 2023.10.19 14:12 
 

This is my 2nd purchase from Mr.Rodin indicators n i always satisfied with his support n off course a lot of bonus for many years finally i can fined the best system for scalping by using several indicators from Mr.Rodin,i start to make money consistently day by day n i always interested to wait a new indicators from Mr.Rodin

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Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Индикаторы
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
M1 Arrow
Oleg Rodin
4.81 (21)
Индикаторы
Индикатор M1 Arrow основан на естественных принципах торговли на рынке, включая анализ волатильности и объема. Индикатор можно использовать с любым таймфреймом и валютной парой. Один простой в использовании параметр индикатора позволит вам адаптировать сигналы к любой валютной паре и таймфрейму, на котором вы хотите торговать. Помимо основного алгоритма, основанного на сигналах на покупку и продажу, индикатор также имеет множество встроенных дополнительных стратегий, которые вы можете выбрать в
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Индикаторы
Trend Trading - это индикатор, предназначенный для получения максимальной прибыли от трендов, происходящих на рынке, путем определения времени отката и прорыва. Он находит торговые возможности, анализируя, что делает цена во время установленных тенденций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Торгуйте на финансовых рынках с уверенностью и эффективностью Прибыль от устоявшихся тенденций без проволочек Признать прибыльные откаты, пр
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M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только н
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
M1 Arrow
Oleg Rodin
4.81 (21)
Индикаторы
Индикатор M1 Arrow основан на естественных принципах торговли на рынке, включая анализ волатильности и объема. Индикатор можно использовать с любым таймфреймом и валютной парой. Один простой в использовании параметр индикатора позволит вам адаптировать сигналы к любой валютной паре и таймфрейму, на котором вы хотите торговать. Помимо основного алгоритма, основанного на сигналах на покупку и продажу, индикатор также имеет множество встроенных дополнительных стратегий, которые вы можете выбрать в
Scalper Vault MT5
Oleg Rodin
Индикаторы
Scalper Vault   — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне пос
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (31)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
Индикаторы
SR Liquidity   — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентр
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
Binary Trader Master
Oleg Rodin
3.5 (2)
Индикаторы
Binary Trader Master — это стрелочный индикатор, который предсказывает закрытие свечи. Он делает свой анализ только в пределах одной свечи. Когда свеча открывается, требуется несколько минут, чтобы провести анализ и предсказать закрытие свечи. Затем генерируется сигнал. Индикатор также позволяет вам применять временные ограничения, которые он может использовать для анализа, что означает, что вы можете фактически указать индикатору, сколько времени ему разрешено иметь для анализа в пределах свечи
Pips Generator MT5
Oleg Rodin
Индикаторы
Apollo Pips Generator   — это система, которая подает сигналы в направлении тренда. Индикатор предоставляет несколько точек входа, поэтому вы всегда можете найти торговую возможность для получения прибыли. Индикатор также определяет зоны перекупленности и перепроданности, которые можно использовать для закрытия позиции. Рекомендуемый тайм фрейм - H1. После покупки   ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ, чтобы ПОЛУЧИТЬ МОИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТОРГОВЛЕ И БОНУС! Желаю вам удачной торговли!
Forex Breath System MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Forex Breath System   — это торговая система, основанная на принципе торговли по тренду, которую можно использовать на любом рынке. Вы можете использовать эту систему с валютами, металлами, сырьевыми товарами, индексами, криптовалютой и даже акциями. Индикатор также можно использовать с любым тайм фреймом. Система универсальна. Он показывает тренд и подает сигналы по тренду. Индикатор может давать вам особый тип оповещений, когда сигналы появляются в направлении тренда, что упрощает торговлю. Ин
Apollo Global Trends
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
Apollo Global Trends - это трендовый индикатор, который создан для предсказания движения рыночного тренда на любых валютных парах, а также для абсолютно любых торговых инструментов, таких как металлы, индексы, акции, криптовалюты и другие торговые инструменты. Данный индикатор может быть использован для любого тайм фрейма. Индикатор подойдет как для долгосрочной так и краткосрочной торговли. Индикатор может выступать в качестве основной системы, так и в качестве фильтра для ваших индикаторов. Да
Apollo Volume Profile
Oleg Rodin
Индикаторы
Apollo Volume Profile - это индикатор, который определяет направление движения рынка, используя анализ по объемам. Индикатор очень прост в применении. Данный индикатор наглядно показывает соотношение продавцов и покупателей на рынке, в зависимости от используемого тайм фрейма. Индикатор может использоваться в качестве основы для любой торговой системы. Индикатор не перерисовывает свои сигналы. Данный индикатор можно использовать для торговли любыми финансовыми инструментами, такими как валюты, м
Universal Swing Arrows
Oleg Rodin
5 (5)
Индикаторы
Universal Swing Arrows — это свинговый стрелочный индикатор, предназначенный для торговли на любой торговой паре и любом тайм фрейме. СТРЕЛКИ ПОЯВЛЯЮТСЯ НА ТЕКУЩЕЙ (0) СВЕЧЕ. СИГНАЛЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ! Индикатор можно использовать как самостоятельную торговую систему или как часть вашей личной торговой стратегии. Стрелка индикатора — это не только сигнал, но и ваш возможный уровень стоп-лосса. Индикатор автоматически рассчитывает для вас лучший уровень стоп-лосса и рисует стрелку именно в той
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5 (4)
Индикаторы
PowerBall Signals — это индикатор сигналов BUY/SELL, основанный на идее использования зон поддержки/сопротивления. Индикатор обнаруживает специальные модели разворота на основе зон поддержки/сопротивления и отображает эти сигналы на вашем графике. Основная идея индикатора заключается в использовании анализа MTF (Multi Time Frame) и предоставлении сигналов на основе уровней вашего текущего и следующего более старшего таймфрейма. Этот метод позволяет прогнозировать возможные развороты цен на любом
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5 (1)
Индикаторы
Apollo Supply Demand Zones - это индикатор, который рассчитывает уровни поддержки и сопротивления. Индикатор будет полезен абсолютно всем трейдерам, вне зависимости от того какую стратегию они используют. Данный индикатор может стать одним из основных элементов вашей торговой системы. Индикатор рассчитывает уровни как на текущем тайм фрейме, так и может работать в режиме MTF, отображая уровни с более высокого тайм фрейма. Данный индикатор может использоваться абсолютно на любом тайм фрейме и с л
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Oleg Rodin
5 (8)
Индикаторы
Apollo BuySell Predictor — это профессиональная торговая система, включающая в себя несколько модулей. Индикатор предоставляет трейдеру видеть зоны ценового пробоя, уровни поддержки и сопротивления на основе Фибоначчи, разворотную линию тренда, сигналы объема, отката и другие полезные функции, которые нужны любому трейдеру ежедневно. Система будет работать с любой парой. Рекомендуемые тайм фреймы М30, Н1, Н4. Хотя индикатор может работать и с другими тайм фреймами, кроме тайм фреймов выше H4. Си
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5 (9)
Индикаторы
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Oleg Rodin
5 (7)
Индикаторы
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Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
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5 (5)
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Forex Gunslinger — это индикатор, разработанный на основе идеи сочетания поддержки/сопротивления, MA пересечений и осцилляторов в режиме MTF. Когда все условия выполнены, индикатор генерирует сигнал ПОКУПКИ или ПРОДАЖИ. Хотя индикатор основан на идее MTF, алгоритм очень стабилен и генерирует надежные сигналы. Это индикатор типа MTF, в котором он может использовать более высокий или меньший таймфрейм для расчета сигналов для вашего текущего графика. Но его можно использовать и в режиме без MTF. Х
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5 (2)
Индикаторы
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Oleg Rodin
Индикаторы
Volume Champion — индикатор, который анализирует объем рынка и отображает данные в виде гистограммы. Вам не нужно углубляться в теорию анализа рынка. Вы можете просто следить за показаниями индикатора. Столбцы индикатора показывают потенциальное направление движения цены на основе анализа структуры объема рынка. Индикатор может использоваться на любом тайм фрейме. Наибольшая точность достигается на старших тайм фреймах.  СИГНАЛЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ! Технически индикатор можно использовать и с др
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Индикаторы
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Oleg Rodin
5 (10)
Индикаторы
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Oleg Rodin
Индикаторы
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mila
281
mila 2024.10.06 14:37 
 

As always, excellent work by the author. I use several indicators from Oleg and all of them give good results. Thanks, Oleg!!!

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2024.10.06 17:04
Thank You very much for sharing your experience of using this and my other indicators in trading! I appreciate this very much! Such words always inspire me and help me work even harder providing my customers with high-quality trading solutions and support. I truly believe my indicators will help you achieve your trading goals whatever they are. It is an absolute pleasure for me to see you among my valued return customers!
DanyLbc747
1248
DanyLbc747 2023.10.25 19:28 
 

In order, these are already several products that I bought from Oleg. I tested it before Oleg sent me the instructions, because I know what to expect from Oleg, so at the same time the instructions confirmed my functionality tests. This current works fantastically without additional indicators. Just choose the appropriate timeframe and wait for the signal.

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2023.10.26 20:51
It is a true pleasure for me to see you among my valued return customers! Thank You very much for your trust! I wish you the greatest success ever!
Denni Muliadi
153
Denni Muliadi 2023.10.19 14:12 
 

This is my 2nd purchase from Mr.Rodin indicators n i always satisfied with his support n off course a lot of bonus for many years finally i can fined the best system for scalping by using several indicators from Mr.Rodin,i start to make money consistently day by day n i always interested to wait a new indicators from Mr.Rodin

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2023.10.19 22:05
What a great pleasure for me to read such kind words. Thank You very much for your great feedback! You know it is a true pleasure for me to see you among my valued return customers. I wish you green pips all the way up to the TOP of traders!
MT102
877
MT102 2023.10.17 10:19 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2023.10.17 14:06
Thank You very much for being my valued return customer! I truly believe you will be able to reach all your trading goals with the help of my trading indicators. I wish you great success in trading and in every aspect of your life!
lauro1956
5772
lauro1956 2023.09.29 09:51 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2023.09.29 13:41
Thank You very much! I am very grateful to you for being my valued return customer. Your trust means a lot to me. I wish you great success in trading and in every aspect of your life!
indo sa
146
indo sa 2023.09.28 13:26 
 

This is my 4th purchased indicator from Mr. Oleg. His indicator is great with details explanations and with extra great bonus! Hope that Mr. Oleg can continue developed more quality indicators to help more people who need helps on real tradings. Great jobs Mr. Oleg. God bless you!

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2023.09.28 18:51
Thank you very much for your great review! It is my pleasure to see you among the users of this system. I wish you profitable trading all the way. Thank You a lot for being my valued return customer!
Indy54
139
Indy54 2023.09.20 19:13 
 

Just purchased this New Indicator. Again a Fantastic product from the Author. FX Breath is Amazing!!

Oleg Rodin
32435
Ответ разработчика Oleg Rodin 2023.09.21 10:14
Thank You very much for your kind words! It is a true pleasure for me to see you among my valued customers! I wish you great success in trading and in every aspect of your life!
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