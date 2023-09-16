Forex Breath System
- Индикаторы
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Oleg RodinПриветствую!
Я уже более 15 лет занимаюсь торговлей на рынке Forex, а также являюсь разработчиком программного обеспечения для трейдинга. Здесь я стараюсь делиться своим опытом с другими трейдерами, предоставляя им качественные инструменты, которые можно использовать для торговли на разных рынках.
- Версия: 1.3
- Обновлено: 14 июля 2026
- Активации: 20
Forex Breath System — это торговая система, основанная на принципе торговли по тренду, которую можно использовать на любом рынке. Вы можете использовать эту систему с валютами, металлами, сырьевыми товарами, индексами, криптовалютой и даже акциями. Индикатор также можно использовать с любым тайм фреймом. Система универсальна. Он показывает тренд и подает сигналы по тренду. Индикатор может давать вам особый тип оповещений, когда сигналы появляются в направлении тренда, что упрощает торговлю.
Индикатор очень прост в использовании, так как не требует работы с какими-либо сложными для понимания параметрами. Вам просто нужно прикрепить его к графику, и вы уже готовы торговать. Независимо от того, какой стиль торговли вы предпочитаете, система поможет вам увидеть направление движения рынка и возможные точки входа.
Индикатор предоставляет все типы оповещений, включая PUSH-уведомления.
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Желаю вам счастливой и прибыльной торговли!
As always, excellent work by the author. I use several indicators from Oleg and all of them give good results. Thanks, Oleg!!!