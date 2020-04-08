Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО.



Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли.



«Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиальных индикаторов и предлагает более 7 надежных торговых стратегий, что делает его универсальным выбором для разнообразных рыночных условий.

Стратегия следования за трендом: обеспечивает точный вход и управление стоп-лоссом для эффективного движения по трендам.

Стратегия разворота: определяет потенциальные развороты тренда, позволяя трейдерам использовать возможности рынка в условиях флета.

Стратегия скольпинга: разработана для быстрой и точной дневной торговли и сделок на короткий срок.

Стабильность: все индикаторы не перерисовываются, не отрисовываются повторно и не отстают, обеспечивая надежные сигналы.

Настройка: поддерживает настраиваемые стратегии для удовлетворения индивидуальных торговых предпочтений. Более 7 стратегий и их комбинаций помогут вам найти вашу лучшую стратегию.

Четкость сигнала: предлагает стрелочные сигналы для четких точек входа и выхода.

Оповещения в реальном времени: держат трейдеров в курсе событий с оповещениями о входе и выходе из сделок.

Глубокий анализ: обеспечивает анализ тренда на более высоких временных интервалах и мониторинг торговли в режиме реального времени.

Адаптивная цветовая кодировка: использует цветовую кодировку свечей для объема, тренда и сигналов разворота свечи. Анализируйте направление рынка по цвету свечей.

"Smart Trend Trading System MT5" дает трейдерам инструменты, необходимые для принятия обоснованных и стратегических решений в различных рыночных условиях. Находите путь через сложности форекс-рынка с уверенностью, независимо от его текущего состояния. Эта система отличается универсальными стратегиями как для трендовых, так и для флетовых рыночных условий, обеспечивая возможность принятия обоснованных решений в любой рыночной ситуации. С "Smart Trend Trading System" вы можете торговать в любом состоянии рынка:

На трендовом рынке: система поможет вам определить тренд, выделить откаты и дать точные входы, а также опции размещения SL и Trailing Stop.

На флетовом рынке: система поможет вам определить диапазон и предложит вам надежные сигналы, когда цена отклоняется от уровней диапазона.

"Smart Trend Trading System" представляет собой комплексный и сложный подход к торговле на форексе, который использует комбинацию тщательно отобранных индикаторов для выявления и использования трендов и потенциальных разворотов тренда на рынке. Эта система использует ансамбль индикаторов, включая Trend Breakout Catcher, Smart Trailing Stop, Smart Cloud, Smart Reversal Zones и Multi-Timeframe Trend Finder, все они разработаны для работы в гармонии и предоставления трейдерам надежного и универсального инструментария.

Основным принципом Smart Trend Trading System является анализ движения цен и рыночных условий с нескольких точек зрения, обеспечивая всестороннее представление о динамике рынка. Trend Breakout Catcher выявляет точки прорыва, сигнализирующие о возникновении новых трендов, позволяя трейдерам входить в позиции на ранних этапах развития тренда. Smart Trailing Stop помогает трейдерам управлять своими сделками путем динамической корректировки уровней стоп-лосса на основе силы тренда, минимизируя риск и максимизируя потенциал.

Индикатор Smart Cloud предоставляет визуальное представление о трендах, формируя облако над или под графиком цен. Когда цена находится выше облака, это сигнализирует о восходящем тренде, а когда ниже - о нисходящем. Это упрощает идентификацию тренда и подтверждает торговые решения. Smart Reversal Zones указывает потенциальные точки разворота на рынке, предупреждая трейдеров о возможных разворотах тренда во время откатов.

Мультивременной анализ тренда добавляет дополнительный уровень сложности, анализируя тренды на разных временных интервалах, предлагая более полное понимание направления рынка. Этот совокупный подход позволяет трейдерам торговать с высокой степенью уверенности, минимизируя ложные сигналы и улучшая вероятности торговли.

В заключение, Smart Trend Trading System - это тщательно продуманная методология, которая использует мощь передовых индикаторов для предоставления трейдерам точного выявления тренда, точных точек входа и выхода и эффективных методов управления рисками. Используя эту комплексную систему, трейдеры могут потенциально достигнуть стабильности на динамичном форекс-рынке.

Особенности:

Индикаторы без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки

Максимальное количество активаций

Более 7 стратегий

10 индикаторов в одном

Дневные и свинговые стратегии торговли

Стратегии следования за трендом, разворота и скольпинга

Настраиваемые стратегии

Стратегии компаний-владельцев активов

Точки входа и выхода и стрелки

Оповещения на телефон и электронную почту

Мультивременной анализ

Поддержка и сопротивление

Зоны разворота

Подтягивающий стоп

Цветовая кодировка свечей для объема, тренда и разворота

Таймер свечи и индикатор лимита спреда

Рекомендации: