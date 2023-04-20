Support Resistance Propulsion Targets

5
Автоматическое построение уровней поддержки и сопротивления ПЛЮС разрывы между свечами на вашем графике, чтобы вы могли видеть, куда цена, скорее всего, направится дальше и/или потенциально может развернуться.

Этот индикатор разработан для использования в рамках методики позиционной торговли, которая преподается на моем сайте (The Market Structure Trader), и отображает ключевую информацию для таргетинга и потенциальных входов.

В индикаторе есть 2 основные функции и 4 дополнительные:
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 1 - Автоматические линии поддержки и сопротивления для дневного, недельного и месячного таймфреймов
Индикатор автоматически рисует для вас самые последние уровни поддержки и сопротивления за последние 2 дня и до 6 недель и месяцев назад. Вы можете полностью настроить внешний вид этих уровней под себя и отобразить их количество. Эти ключевые уровни часто выступают в качестве основных зон поддержки и сопротивления, где цена будет разворачиваться и либо отступать от них, либо разворачиваться. Они также являются целями, к которым будет двигаться цена, поэтому вы можете быстро увидеть потенциальное расстояние, доступное для торговли, прежде чем цена, скорее всего, развернется.

ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ 2 - Цели разрывов свечей пропульсии
Пропульсивные свечи - это сильные, быстрые движения, создаваемые банками и учреждениями путем исполнения крупных позиций на любом рынке. Эти большие свечи служат двум ключевым целям после их формирования.

1. Они действуют как сигнал направления, так как крупные участники рынка выбрали направление, в котором цена часто будет продолжать двигаться в течение определенного периода времени после их появления.

2. Что еще более важно, они выступают в качестве целей, поскольку в этих зонах другие крупные игроки часто оказываются "вне игры" в своих позициях, и цена в подавляющем большинстве случаев откатывается к этим уровням (см. скриншоты).

Промежутки между свечами полезны при входе в сделки, главным образом, в целях таргетирования, чтобы вы могли видеть, где будет наиболее вероятная точка завершения движения. Мы знаем, что эти области повторно тестируются более чем в 90% случаев в течение короткого периода времени. Независимо от причины входа в сделку, может быть очень полезно знать, куда движется цена с высокой степенью уверенности. Вы можете использовать их для принятия важных решений, если вы торгуете на основе соотношения риск:вознаграждение. Если вы нацелены на определенное соотношение риск:вознаграждение в своей торговле, но не видите потенциальную цель разрыва свечи в вашем диапазоне, или видите ее слишком близко, это может помочь вам решить, стоит ли заключать сделку или нет.

***ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ***
Отображение инструмента и таймфрейма на вашем графике
Отображение символа и таймфрейма на графике инструмента, которым вы торгуете. Это полезно для будущего анализа ваших сделок, если вы делаете скриншоты, так что вы можете легко определить, что торговалось и таймфрейм для анализа.

Отображение истории сделок на вашем графике
Автоматически отображает историю ваших прошлых сделок на графике, чтобы вы могли проанализировать прошлые результаты и увидеть, насколько хороши были ваши входы и выходы, что поможет вам совершенствоваться.

Показать безубыток или средний уровень цены + пипсы в прибыли
Эта функция полезна для трейдеров, которые масштабируют входы и выходы из позиций с помощью нескольких сделок. Линия безубыточности показывает среднюю цену для длинных и коротких позиций отдельно. Если вы используете метод усреднения долларовых издержек во время торговли, хеджирования или используете метод входа по мартингейлу, вы можете мгновенно увидеть, где вы вернетесь к безубыточности по своим сделкам. На графике также отображается количество пунктов в прибыли или просадке, так что вы можете видеть свои позиции в пунктах.

Таймер обратного отсчета свечей
Отображает количество времени, оставшееся до закрытия текущей свечи на таймфрейме, который вы рассматриваете на своем графике. Очень полезно для скальперов или тех, кто вступает в сделки только после закрытия свечи, чтобы вы могли легко определить, когда может появиться следующий сигнал.
Отзывы 6
sahilrao
49
sahilrao 2023.04.27 03:23 
 

Very useful indicator, the best part is Lee uses the Indicator in his daily live sessions which helps tremendously. Thanks

BernardWG
334
BernardWG 2023.04.26 18:14 
 

Good job on software development, Lee. You really put a lot into it. The indicator is excellent and of good use for intraday as well as position trading. Will follow up on more of your products. Your daily London and NY sessions are very open and transparent. Thanks. Bernard

Junaid Munawar
1062
Junaid Munawar 2023.04.26 12:01 
 

Good Indicator

Рекомендуем также
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
PZ Support Resistance
PZ TRADING SLU
3.33 (3)
Индикаторы
Устали от построения линий поддержки и сопротивления? Сопротивление поддержки - это мульти-таймфреймовый индикатор, который автоматически обнаруживает и отображает линии поддержки и сопротивления на графике с очень интересным поворотом: поскольку ценовые уровни тестируются с течением времени и его важность возрастает, линии становятся более толстыми и темными. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Повысьте технический анализ в одноч
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
Edge Finder 10
Hassan Al-banna Ahmed Mohamed Ahmed Abdullah
Индикаторы
(Strikingly Simple, Powerfully Profitable) Edge Finder i s your all-in-one visual trading assistant, designed to cut through the market noise and highlight high-probability trading opportunities at a glance. How It Works (The Core Idea): Instead of overloading your chart with complex numbers,  Edge Finder uses a unique, color-coded system to paint the market picture clearly. Trend & Momentum Visualization:  The indicator analyzes the market and dynamically colors the price bars. Specific colors
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Индикаторы
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Support and Resistance Levels on AZZD and EF
Sergey Efimenko
5 (4)
Индикаторы
МТФ-индикатор уровней поддержки и сопротивления, построенных на экстремумах индикаторов Advanced ZigZag Dynamic и/или Extended Fractals с отключаемым ценовым значением в виде меток. Для режима МТФ можно выбрать все более старшие ТФ. По умолчанию уровни строятся на основе точек индикатора "Зигзаг", можно также использовать для построения точки индикатора Фракталов совместно с Зигзагом или вместо него. Для упрощения работы и экономии процессорного времени расчёт происходит один раз на каждом баре
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Индикаторы
Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
Monster Harmonic Indicator
Paul Geirnaerdt
4.59 (29)
Индикаторы
Monster Harmonics - индикатор гармонических моделей (harmonic patterns). Он распознает следующие модели: Гартли (Gartley), Летучая мышь (Bat), Краб (Crab), Бабочка (Butterfly), Монограмма (Cypher), Черный лебедь (Black Swan), Белый лебедь (White Swan), Акула (Shark) и AB=CD. Незаконченные модели также распознаются. Monster даже показывает потенциальную зону разворота (Potential Reversal Zone, PRZ). Пользователи могут добавлять свои паттерны. Кроме текущей модели, Monster также показывает все мод
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Индикаторы
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Идеальный инструмент для Скальнга на рынках Форекс  Можно торговать как от сигнала до сигнала так и с использованием take profit В алгоритме не используется Zigzag ! Нет перерисовки ! Это канальный инструмент в качестве фильтра используется скользящая средняя Moving Average По настройкам есть 2 параметра  Ma Period = 5 период Moving Average Channel 1.0 дистанция линий канала от графика Price Signal Filter рассчет открытия сигнала и фильтра Есть полный комплект Alert Есть мультитаймфеймовы режим 
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Индикаторы
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Индикаторы
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробоя и
Market Perspective Structure Indicator MT4
Mykola Khandus
Индикаторы
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
Trend Scanner
Vladimir Kalendzhyan
4.33 (6)
Индикаторы
By purchasing this indicator, you have the right to receive a free copy of one of   my other indicator's or advisor’s!  (All future updates are included. No limits) . To get it , please contact me by  mql5 message ! Индикатор трендовых линий Trend Scanner показывает направление тренда и его изменение. Индикатор работает на всех валютных парах  и таймфреймах. Индикатор отображает на графике цены сразу несколько показателей: линии поддержки и сопротивления валютной пары, существующие трендовые лин
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Индикаторы
Alpha Trend sign - это мой давний и очень популярный торговый инструмент, который проверяет нашу торговую систему и четко сигнализирует о транзакциях, которые не дрейфуют.   Основные функции:   • В зависимости от того, показывает ли рынок активную область, показатели могут быть очень интуитивными, чтобы определить, является ли текущая конъюнктура трендовой или шоковой.   И в соответствии с индикатором стрелка врезается на рынок, зеленая стрела подсказывает купить, красная стрела подсказывает
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Индикатор показывает потенциальный направление тренда по циклично-волновой зависимости. Таким образом, все лучи пересечения будут оптимальными лучами, в направлении которых ожидается движение цены с учетом периода индикатора. Лучи можно использовать как направление потенциального движения рынка. Но не надо забывать, что подход должен быть комплексным, сигналы индикатора требуют дополнительной информации для входа в рынок.
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Индикаторы
"Тренд - друг трейдера" . Это одна из самых известных пословиц в трейдинге, потому что правильное определение тренда может помочь заработать. Однако проще сказать о торговле по тренду, чем сделать, потому что многие индикаторы основаны на развороте цены, а не на анализе тренда. Они не очень эффективны при определении периодов тренда или в определении того, сохранится ли этот тренд. Мы разработали индикатор Trendiness Index , чтобы попытаться решить эту проблему. Индикатор определяет силу и напра
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
Fibonacci Confluence Higher TF
Minh Truong Pham
Индикаторы
The   Fibonacci Confluence Toolkit   is a technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones by combining key market signals and patterns. It highlights areas of interest where significant price action or reactions are anticipated, automatically applies Fibonacci retracement levels to outline potential pullback zones, and detects engulfing candle patterns. Its unique strength lies in its reliance solely on price patterns, eliminating the need for user-define
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Weekly support and resistance levels
Antony Augustine
Индикаторы
Уровни поддержки и сопротивления можно искать на любом таймфрейме. Однако наиболее важные  из них образуются на крупных периодах – дневных, недельных и месячных. Я предпочитаю использовать недельный график для поиска надежных уровней. Индикатор определяет уровни поддержки и сопротивления на основе недельного таймфрейма, используя максимумы, минимумы и среднее значение предыдущей недели.
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Индикаторы
Индикатор определяет и отображает на графике гармоничный паттерн 3 Движения (3 Drives), согласно схеме, приведенной на скриншоте. Выделение паттерна производится по вершинам индикатора ZigZag (включен в ресурсы, не требует дополнительной установки). В момент распознавания паттерна выводится сообщение во всплывающем окне, отправляются оповещения на мобильное устройство и электронный почтовый ящик. Индикатор выделяет не только завершенную фигуру, но и момент ее формирования. На этапе формирования
RTrends
Nikolay Likhovid
Индикаторы
Индикатор RTrends делает две вещи: во-первых, производит автоматическую (на лету) разметку графика цены путем нанесения линий трендов и, во-вторых, дает медвежьи и бычьи сигналы. Разметка отражает фрактальную природу рынка. На график одновременно наносятся тренды с разных временных горизонтов. Таким образом, трейдер, имея перед глазами только один график, может видеть линии трендов со старших таймфреймов. Линии, в зависимости от горизонта, различаются по цвету и толщине: чем старше горизонт, тем
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Trend PA для определения тренда использует  Price Action  и собственный алгоритм фильтрации. Такой подход помогает точно определять точки входа и текущий тренд на любом таймфрейме. Индикатор использует собственный алгоритм анализа изменения цены и Price Action. Что дает Вам преимущество без задержек распознать новый зарождающийся тренд с меньшим количеством ложных срабатываний. Условия фильтрации тренда можно подобрать в настройках индивидуально под Ваш стиль торговли. Индикатор отмеча
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
MTF Stochastic
Sergey Deev
Индикаторы
Индикатор отображает на графике данные стохастик-осцилятора более старшего временного интервала. Основная и сигнальная линии отображаются в дополнительном окне. Ступенчатая характеристика не сглажена. Индикатор удобен для отработки "ручных" стратегий форекс-торговли, использующих данные от нескольких экранов с различными временными интервалами одного инструмента. В индикаторе используются настройки, аналогичные стандартному и выпадающий список для выбора тайм-фрейма. Параметры индикатора TimeFr
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "RSI SPEED" для MT4 - отличный предиктивный инструмент, без перерисовки. - Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики. RSI SPEED - это 1-я производная самого RSI. - RSI SPEED хорош для скальпинговых входов в направлении основного тренда. - Используйте его в сочетании с подходящим трендовым индикатором, например, HTF MA (как на картинках). - Индикатор RSI SPEED показывает, как быстро сам RSI меняет свое направление - он очень чувствителен. - Рекомендуется исп
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (3)
Индикаторы
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 80 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 5th Jan -10th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Представляем вам индикатор самолета F-16, передовой инструмент MT4, разработанный для революционизации вашего торгового опыта. Вдохновленный беспрецедентной скоростью и точностью истребителя F-16, этот индикатор объединяет передовые алгоритмы и передовую технологию, чтобы обеспечить беспрецедентную производительность на финансовых рынках. С индикатором самолета F-16 вы будете парить над конкурентами, так как он обеспечивает анализ в реальном времени и генерирует высокоточные торговые сигналы. Ег
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Индикаторы
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
Индикатор заранее определяет уровни и зоны разворота рынка , позволяет дождаться возврата цены к уровню и войти в начале нового тренда, а не в его конце. Он показывает разворотные уровни , где рынок подтверждает смену направления и формирует дальнейшее движение. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал в связке индикатором  TREND LINES PRO Сканер разворотных конструкций для всех инструментов Автоматическое отслеживание всех
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 26% Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:  
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Индикаторы
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
Индикаторы
Доступна версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Канал и группа в Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Доступ в V.I.P группу: Отправьте подтверждение оплаты в наш личный кабинет Рекомендуемый брокер: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — Мощный индикатор для выявления разворотов и пробоев на MT4 Универсальная система без перерисовки для выявления разворотов рынка и пробоев — подходит как новичкам, так и опытным трейдерам. Индикатор BlueDigi
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ4, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки   для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT5 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его.
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. Что показывает индикатор: Реальные смены   тренда (BOS-линии) Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с пе
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Индикаторы
СЕЙЧАС СКИДКА 26% !!! Этот индикатор является супер комбинацией обоих наших основных индикаторов ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ) . Он показывает значения силы валюты для TICK-единиц и предупреждающие сигналы для 28 пар Форекс. Можно использовать 11 различных тик-единиц. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 и 30 секунд. Полоса Tick-Unit во вложенном окне будет показана и сдвинута влево, когда в таймере секунды будет хотя бы 1 тик.  С помощью всего ли
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Индикаторы
Уникальный индикатор, реализующий профессиональный и количественный подход к торговле на возврате к среднему. Он использует тот факт, что цена отклоняется и возвращается к среднему предсказуемым и измеримым образом, что позволяет использовать четкие правила входа и выхода, которые значительно превосходят неколичественные торговые стратегии. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Четкие торговые сигналы Удивительно легко торговать Настраиваемые цвета и разме
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Индикаторы
Сложно найти и дефицит по частоте, дивергенции являются одним из самых надежных торговых сценариев. Этот индикатор автоматически находит и сканирует регулярные и скрытые расхождения, используя ваш любимый осциллятор. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Легко торговать Находит регулярные и скрытые расхождения Поддерживает много известных генераторов Реализует торговые сигналы на основе прорывов Отображает подходящие уровни стоп-
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Другие продукты этого автора
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Утилиты
Risk/Reward Tool — это профессиональный советник, созданный для того, чтобы революционизировать способ планирования, визуализации и исполнения сделок в MetaTrader 4. Независимо от того, являетесь ли вы дискреционным трейдером, ценящим точное управление рисками, или разработчиком стратегий, которому необходимо визуально тестировать торговые настройки, этот инструмент предоставляет всё необходимое в одном элегантном и интуитивно понятном интерфейсе. В отличие от простых калькуляторов позиций, Risk
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Утилиты
Мгновенно просматривайте историю закрытых сделок по дням и неделям, текущие открытые сделки и экспозицию форекс на одном графике! Используйте тепловую карту для определения прибыльных сделок и текущего проседания в вашем торговом портфеле. Кнопки быстрого закрытия Используйте кнопки быстрого закрытия, чтобы закрыть каждую сделку по одному символу, закрыть отдельные сделки полностью или зафиксировать частичную прибыль или убыток одним нажатием кнопки. Больше не нужно искать сделки в списке и ду
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Утилиты
Автоматически торгуйте зонами поддержки и сопротивления или спроса и предложения, как только вы определите ключевые области, из которых хотите торговать. Этот советник позволяет вам рисовать зоны покупки и продажи одним щелчком мыши, а затем размещать их именно там, где вы ожидаете разворота цены. Затем советник отслеживает эти зоны и автоматически совершает сделки на основе ценового действия, которое вы указываете для зон. После совершения первоначальной сделки советник выйдет с прибылью в про
Market Reversal Alerts EA MT5
LEE SAMSON
4.36 (11)
Эксперты
Советник Market Reversal Alerts работает на основе одноименного индикатора ( https://www.mql5.com/en/market/product/57892 ) и торгует на основе изменений структуры рынка. Советник по умолчанию будет заключать сделку каждый раз, когда индикатор отправляет предупреждение о развороте рынка, и будет торговать этими предупреждениями на основе условий и фильтров, которые вы установили в настройках советника. Он рисует прямоугольники поддержки, когда цена движется в направлении текущего тренда, и т
RSI and TDI Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
3.67 (3)
Индикаторы
Панель предупреждений RSI / TDI позволяет вам одновременно отслеживать RSI (выбирается вами) по каждой основной паре, которой вы торгуете. Вы можете использовать его двумя способами: 1. Выберите несколько таймфреймов, и тире покажет вам, когда несколько таймфреймов выходят за рамки обычных торговых условий. Отличный индикатор того, что цена в последнее время сильно подросла, поскольку она достигла уровня перекупленности или перепроданности в нескольких временных рамках, поэтому вскоре ожидае
Market Reversal Alerts MT5
LEE SAMSON
4.43 (21)
Индикаторы
Станьте Breaker Trader и получайте прибыль от изменений структуры рынка по мере изменения цены. Индикатор выключателя блока ордеров определяет, когда тренд или движение цены приближаются к истощению и готовы развернуться. Он предупреждает вас об изменениях в структуре рынка, которые обычно происходят, когда произойдет разворот или серьезный откат. Индикатор использует собственный расчет, который определяет прорывы и ценовой импульс. Каждый раз, когда новый максимум формируется около возможной
ADR Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
5 (3)
Индикаторы
Информационная панель ADR Alert показывает вам, где в настоящее время торгуется цена по отношению к ее нормальному среднему дневному диапазону. Вы будете получать мгновенные оповещения через всплывающие окна, электронную почту или push-уведомления, когда цена превышает свой средний диапазон и уровни выше него по вашему выбору, чтобы вы могли быстро переходить к откатам и разворотам. Черта предназначена для размещения на пустом графике и просто находится в фоновом режиме и предупреждает вас о до
Market Reversal Alerts
LEE SAMSON
4.2 (115)
Индикаторы
Станьте Breaker Trader и получайте прибыль от изменений структуры рынка по мере изменения цены. Индикатор выключателя блока ордеров определяет, когда тренд или движение цены приближаются к истощению и готовы развернуться. Он предупреждает вас об изменениях в структуре рынка, которые обычно происходят, когда произойдет разворот или серьезный откат. Индикатор использует собственный расчет, который определяет прорывы и ценовой импульс. Каждый раз, когда новый максимум формируется около возможной
Trade Manager Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
Утилиты
Возьмите под контроль свой форекс-портфель. Мгновенно смотрите, где вы стоите, что работает и что причиняет вам боль! ВЕРСИЯ MT5 ДОСТУПНА ЗДЕСЬ: https://www.mql5.com/ru/market/product/58658 Информационная панель торгового менеджера предназначена для того, чтобы показать вам, где в настоящее время находится каждая ваша позиция на рынке форекс, а также упростить управление рисками и подверженность валютным рискам. Для трейдеров, которые постепенно выходят на рынок с несколькими позициями или исп
Trade Portfolio Dashboard MT5
LEE SAMSON
Утилиты
Мгновенно просматривайте историю закрытых сделок по дням и неделям, текущие открытые сделки и экспозицию форекс на одном графике! Используйте тепловую карту для определения прибыльных сделок и текущего проседания в вашем торговом портфеле. Кнопки быстрого закрытия Используйте кнопки быстрого закрытия, чтобы закрыть каждую сделку по одному символу, закрыть отдельные сделки полностью или зафиксировать частичную прибыль или убыток одним нажатием кнопки. Больше не нужно искать сделки в списке и ду
ADR Reversal Indicator
LEE SAMSON
4.21 (14)
Индикаторы
Индикатор разворота ADR сразу показывает, где в настоящее время торгуется цена относительно своего нормального среднего дневного диапазона. Вы будете получать мгновенные оповещения через всплывающие окна, электронную почту или push-уведомления, когда цена превышает свой средний диапазон и уровни выше него по вашему выбору, чтобы вы могли быстро переходить к откатам и разворотам. Индикатор рисует на графике горизонтальные линии на экстремумах среднего дневного диапазона, а также расширения выше
Market Reversal Alerts EA
LEE SAMSON
4.13 (23)
Эксперты
Советник Market Reversal Alerts работает на основе одноименного индикатора (доступен здесь) и торгует на основе изменений структуры рынка. Советник по умолчанию будет заключать сделку каждый раз, когда индикатор отправляет предупреждение о развороте рынка, и будет торговать этими предупреждениями на основе условий и фильтров, которые вы установили в настройках советника. Он рисует прямоугольники поддержки, когда цена движется в направлении текущего тренда, и торгует, когда цена резко развора
Position Trader EA
LEE SAMSON
4.64 (11)
Эксперты
Превратите любую торговую стратегию в стратегию позиционной торговли или торгуйте проверенными стратегиями позиционной торговли на основе RSI и ADR, включая автоматическую систему контроля просадки для позиций, которые движутся против вас. Этот советник представляет собой развитие и упрощение советника MRA, который уже много лет используется для стратегий позиционной торговли, изучаемых на веб-сайте Market Structure Trader. В моем профиле вы найдете ссылку на веб-сайт, бесплатный курс позиционн
Index Statistics and Session Level Analysis MT5
LEE SAMSON
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5
LEE SAMSON
Утилиты
Risk/Reward Tool — это профессиональный советник, созданный для того, чтобы революционизировать способ планирования, визуализации и исполнения сделок в MetaTrader 5. Независимо от того, являетесь ли вы дискреционным трейдером, ценящим точное управление рисками, или разработчиком стратегий, которому необходимо визуально тестировать торговые настройки, этот инструмент предоставляет всё необходимое в одном элегантном и интуитивно понятном интерфейсе. В отличие от простых калькуляторов позиций, Risk
Opening Range Breakout MT5
LEE SAMSON
3.29 (7)
Эксперты
Получайте прибыль от взрывных движений, происходящих на открытии фондовых индексов, и каждый день получайте ощутимое преимущество. Советник прорыва диапазона открытия можно настроить по своему вкусу, чтобы фиксировать тенденции, которые формируются сразу после открытия каждый день на основных фондовых индексах, таких как DAX, DOW, NASDAQ и S&P500. Эти открытия происходят в одно и то же время каждый день, поэтому вы знаете, когда возникнет волатильность, и часто сразу после формирования сильного
Opening Range Breakout
LEE SAMSON
5 (4)
Эксперты
Получайте прибыль от взрывных движений, происходящих на открытии фондовых индексов, и каждый день получайте ощутимое преимущество. Советник прорыва диапазона открытия можно настроить по своему вкусу, чтобы фиксировать тенденции, которые формируются сразу после открытия каждый день на основных фондовых индексах, таких как DAX, DOW, NASDAQ и S&P500. Эти открытия происходят в одно и то же время каждый день, поэтому вы знаете, когда возникнет волатильность, и часто сразу после формирования сильного
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (3)
Эксперты
Превратите любую торговую стратегию в стратегию позиционной торговли или торгуйте проверенными стратегиями позиционной торговли на основе RSI и ADR, включая автоматическую систему контроля просадки для позиций, которые движутся против вас. Этот советник представляет собой развитие и упрощение советника MRA, который уже много лет используется для стратегий позиционной торговли, изучаемых на веб-сайте Market Structure Trader. В моем профиле вы найдете ссылку на веб-сайт, бесплатный курс позиционн
Symmetrical Triangle Patterns
LEE SAMSON
5 (4)
Индикаторы
Симметричный треугольный паттерн представляет собой период сокращения и консолидации, прежде чем цена вынуждена совершить прорыв вверх или пробой. Пробой нижней линии тренда указывает на начало нового медвежьего тренда, а прорыв верхней линии тренда указывает на начало нового бычьего тренда. Получите приборную панель для одновременного мониторинга всех инструментов и таймфреймов, которыми вы торгуете, для паттернов симметричного треугольника! https://www.mql5.com/ru/market/product/69169/ Верси
Market Reversal Alerts Dashboard MT5
LEE SAMSON
3 (3)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
Symmetrical Triangle Patterns MT5
LEE SAMSON
3 (2)
Индикаторы
Симметричный треугольный паттерн представляет собой период сокращения и консолидации, прежде чем цена вынуждена совершить прорыв вверх или пробой. Пробой нижней линии тренда указывает на начало нового медвежьего тренда, а прорыв верхней линии тренда указывает на начало нового бычьего тренда. Версия MT4 доступна здесь: https://www.mql5.com/en/market/product/68709/ Этот индикатор идентифицирует эти паттерны и предупреждает вас, когда формируются 4 ключевые точки и цена снова возвращается в треу
ADR Reversal Indicator MT5
LEE SAMSON
4.63 (8)
Индикаторы
Индикатор разворота ADR сразу показывает, где в настоящее время торгуется цена относительно своего нормального среднего дневного диапазона. Вы будете получать мгновенные оповещения через всплывающие окна, электронную почту или push-уведомления, когда цена превышает свой средний диапазон и уровни выше него по вашему выбору, чтобы вы могли быстро переходить к откатам и разворотам. Индикатор рисует на графике горизонтальные линии на экстремумах среднего дневного диапазона, а также расширения выше
RSI and TDI Alert Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
Индикаторы
Панель предупреждений RSI / TDI позволяет вам одновременно отслеживать RSI (выбирается вами) по каждой основной паре, которой вы торгуете. Вы можете использовать его двумя способами: 1. Выберите несколько таймфреймов, и тире покажет вам, когда несколько таймфреймов выходят за рамки обычных торговых условий. Отличный индикатор того, что цена в последнее время сильно подросла, поскольку она достигла уровня перекупленности или перепроданности в нескольких временных рамках, поэтому вскоре ожидае
Market Reversal Alerts Dashboard
LEE SAMSON
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
Stock Index Hedge EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Эксперты
Воспользуйтесь преимуществами волатильности основных фондовых индексов на открытии и получите прибыль от внезапных движений, возникающих в те моменты, когда рынок прорывается при открытии торгов. Цель стратегии – просто извлечь выгоду из тех дней, когда рынок движется быстро и сильно в одном направлении при открытии и банке, который движется. Если рынок открывается слабым и беснаправленным, советник фиксирует хеджирующий убыток и ждет, пока рынок определится с направлением, прежде чем выйти из
Support Resistance Propulsion Targets MT5
LEE SAMSON
3.5 (4)
Индикаторы
Автоматическое построение уровней поддержки и сопротивления ПЛЮС разрывы между свечами на вашем графике, чтобы вы могли видеть, куда цена, скорее всего, направится дальше и/или потенциально может развернуться. Этот индикатор разработан для использования в рамках методики позиционной торговли, которая преподается на моем сайте (The Market Structure Trader), и отображает ключевую информацию для таргетинга и потенциальных входов. MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/97246/ В индик
Multi Timeframe MTF Visual Stochastics Display
LEE SAMSON
5 (1)
Индикаторы
НАКОНЕЦ! Стохастический индикатор для MT4, который показывает несколько таймфреймов на одном графике! Посмотрите фактическое положение основной и сигнальной линий в 4 отдельных таймфреймах мгновенно, чтобы помочь вам принять обоснованные торговые решения. Настоящий стохастический индикатор MTF для трейдеров, которым нужно визуально видеть, что говорит им индикатор на нескольких таймфреймах, нет стрелок, которые просто указывают вверх или вниз, или отображаются цифры. Больше не нужно переключать
FREE
ADR Alert Dashboard
LEE SAMSON
3.83 (12)
Индикаторы
Информационная панель ADR Alert показывает вам, где в настоящее время торгуется цена по отношению к ее нормальному среднему дневному диапазону. Вы будете получать мгновенные оповещения через всплывающие окна, электронную почту или push-уведомления, когда цена превышает свой средний диапазон и уровни выше него по вашему выбору, чтобы вы могли быстро переходить к откатам и разворотам. Черта предназначена для размещения на пустом графике и просто находится в фоновом режиме и предупреждает вас о до
The Strat Dashboard MT5
LEE SAMSON
Индикаторы
The Strat Dashboard – Мультисимвольный Сканер Паттернов для стратегии Strat Роб Смита Преобразите свой Трейдинг с Анализом Strat по Нескольким Символам в Реальном Времени The Strat Dashboard — мощный профессиональный индикатор, разработанный специально для трейдеров, работающих по признанной методологии «Strat» Робa Смита. Следите за неограниченным количеством инструментов на разных таймфреймах одновременно, мгновенно находите высоковероятные установки и никогда не пропускайте важный паттерн.
Фильтр:
sahilrao
49
sahilrao 2023.04.27 03:23 
 

Very useful indicator, the best part is Lee uses the Indicator in his daily live sessions which helps tremendously. Thanks

BernardWG
334
BernardWG 2023.04.26 18:14 
 

Good job on software development, Lee. You really put a lot into it. The indicator is excellent and of good use for intraday as well as position trading. Will follow up on more of your products. Your daily London and NY sessions are very open and transparent. Thanks. Bernard

Junaid Munawar
1062
Junaid Munawar 2023.04.26 12:01 
 

Good Indicator

elite luis
3483
elite luis 2023.04.25 16:44 
 

Just bought I like it 5 stars many key essential feature powerpack! please make MT5 also okie Author? *updaated* Author is super passionate open minded and took immediate action to improve the indicator, super impressive now Best Buy for 2023, deserved more than 5 stars, Big Thank you and Loving your product more than ever! :)

LEE SAMSON
71603
Ответ разработчика LEE SAMSON 2023.04.25 17:10
MT5 version being worked on ;)
Muhammad Muhaizam Musa
88
Muhammad Muhaizam Musa 2023.04.20 20:22 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

LEE SAMSON
71603
Ответ разработчика LEE SAMSON 2023.04.20 21:48
Happy to hear you are finding use for the products and training. Keep doing what you are doing! :)
Steve Agleron
319
Steve Agleron 2023.04.20 18:15 
 

Excellent indicator from the master trader/teacher MST. Thanks Lee, its really cleaned up my charts but kept all the stuff i need! This indicator is highly recommended.. if you don't have it.. get it now! 5 STARS!

LEE SAMSON
71603
Ответ разработчика LEE SAMSON 2023.04.20 18:29
Thanks for the review. Glad you find what I do useful. :)
Ответ на отзыв