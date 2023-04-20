Support Resistance Propulsion Targets

Автоматическое построение уровней поддержки и сопротивления ПЛЮС разрывы между свечами на вашем графике, чтобы вы могли видеть, куда цена, скорее всего, направится дальше и/или потенциально может развернуться.





Этот индикатор разработан для использования в рамках методики позиционной торговли, которая преподается на моем сайте (The Market Structure Trader), и отображает ключевую информацию для таргетинга и потенциальных входов.





В индикаторе есть 2 основные функции и 4 дополнительные:

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 1 - Автоматические линии поддержки и сопротивления для дневного, недельного и месячного таймфреймов

Индикатор автоматически рисует для вас самые последние уровни поддержки и сопротивления за последние 2 дня и до 6 недель и месяцев назад. Вы можете полностью настроить внешний вид этих уровней под себя и отобразить их количество. Эти ключевые уровни часто выступают в качестве основных зон поддержки и сопротивления, где цена будет разворачиваться и либо отступать от них, либо разворачиваться. Они также являются целями, к которым будет двигаться цена, поэтому вы можете быстро увидеть потенциальное расстояние, доступное для торговли, прежде чем цена, скорее всего, развернется.





ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ 2 - Цели разрывов свечей пропульсии

Пропульсивные свечи - это сильные, быстрые движения, создаваемые банками и учреждениями путем исполнения крупных позиций на любом рынке. Эти большие свечи служат двум ключевым целям после их формирования.





1. Они действуют как сигнал направления, так как крупные участники рынка выбрали направление, в котором цена часто будет продолжать двигаться в течение определенного периода времени после их появления.





2. Что еще более важно, они выступают в качестве целей, поскольку в этих зонах другие крупные игроки часто оказываются "вне игры" в своих позициях, и цена в подавляющем большинстве случаев откатывается к этим уровням (см. скриншоты).





Промежутки между свечами полезны при входе в сделки, главным образом, в целях таргетирования, чтобы вы могли видеть, где будет наиболее вероятная точка завершения движения. Мы знаем, что эти области повторно тестируются более чем в 90% случаев в течение короткого периода времени. Независимо от причины входа в сделку, может быть очень полезно знать, куда движется цена с высокой степенью уверенности. Вы можете использовать их для принятия важных решений, если вы торгуете на основе соотношения риск:вознаграждение. Если вы нацелены на определенное соотношение риск:вознаграждение в своей торговле, но не видите потенциальную цель разрыва свечи в вашем диапазоне, или видите ее слишком близко, это может помочь вам решить, стоит ли заключать сделку или нет.





***ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ***

Отображение инструмента и таймфрейма на вашем графике

Отображение символа и таймфрейма на графике инструмента, которым вы торгуете. Это полезно для будущего анализа ваших сделок, если вы делаете скриншоты, так что вы можете легко определить, что торговалось и таймфрейм для анализа.





Отображение истории сделок на вашем графике

Автоматически отображает историю ваших прошлых сделок на графике, чтобы вы могли проанализировать прошлые результаты и увидеть, насколько хороши были ваши входы и выходы, что поможет вам совершенствоваться.





Показать безубыток или средний уровень цены + пипсы в прибыли

Эта функция полезна для трейдеров, которые масштабируют входы и выходы из позиций с помощью нескольких сделок. Линия безубыточности показывает среднюю цену для длинных и коротких позиций отдельно. Если вы используете метод усреднения долларовых издержек во время торговли, хеджирования или используете метод входа по мартингейлу, вы можете мгновенно увидеть, где вы вернетесь к безубыточности по своим сделкам. На графике также отображается количество пунктов в прибыли или просадке, так что вы можете видеть свои позиции в пунктах.





Таймер обратного отсчета свечей

Отображает количество времени, оставшееся до закрытия текущей свечи на таймфрейме, который вы рассматриваете на своем графике. Очень полезно для скальперов или тех, кто вступает в сделки только после закрытия свечи, чтобы вы могли легко определить, когда может появиться следующий сигнал.