DayTrader PRO MT4

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DayTrader PRO

DayTrader PRO — это передовой торговый индикатор, сочетающий фильтр Лагерра (Laguerre Filter) Джона Элерса с мощным движком автоматической оптимизации. Вместо использования фиксированных параметров индикатор автоматически подбирает оптимальные настройки на основе недавних рыночных условий, что позволяет адаптироваться к изменяющейся волатильности без необходимости ручной корректировки.

Индикатор генерирует четкие сигналы на ПОКУПКУ и ПРОДАЖУ, а также адаптивные уровни Stop Loss и Take Profit, рассчитываемые на основе текущей волатильности рынка. Встроенные фильтры тренда, коэффициента эффективности (Efficiency Ratio), волатильности и свечных паттернов помогают исключить низкокачественные сетапы и повысить точность сигналов.

Панель производительности в реальном времени отображает текущие оптимизированные настройки, фактор прибыли (Profit Factor), процент прибыльных сделок (Win Rate), просадку (Drawdown) и другие торговые показатели. DayTrader PRO также поддерживает оповещения через всплывающие окна, push-уведомления, email и звуковые сигналы, чтобы вы не пропустили торговую возможность.

Основные характеристики

  • Полностью автоматическая оптимизация параметров

  • Адаптивные сигналы на покупку и продажу

  • Динамические Stop Loss и Take Profit на базе ATR

  • Ежедневная, еженедельная или ежемесячная ре-оптимизация

  • Встроенные фильтры тренда и рыночных условий

  • Панель статистических показателей производительности

  • Оповещения через всплывающие окна, Push, Email и звуковые сигналы

  • 100% отсутствие перерисовки (No Repainting)

  • Подходит для Forex, золота, индексов и криптовалют

  • Работает на любых таймфреймах


Отзывы 1
Marcel Gafner
385
Marcel Gafner 2026.07.30 11:34 
 

Very well constructed indicator with good results. Comes with a very detailed user guide.

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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
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5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
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Индикаторы
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M1 Arrow
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Индикаторы
Индикатор M1 Arrow основан на естественных принципах торговли на рынке, включая анализ волатильности и объема. Индикатор можно использовать с любым таймфреймом и валютной парой. Один простой в использовании параметр индикатора позволит вам адаптировать сигналы к любой валютной паре и таймфрейму, на котором вы хотите торговать. Помимо основного алгоритма, основанного на сигналах на покупку и продажу, индикатор также имеет множество встроенных дополнительных стратегий, которые вы можете выбрать в
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Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
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Auto Optimized RSI: Профессиональная адаптация к рынку Большинство трейдеров терпят неудачу, потому что используют статические инструменты на динамичном рынке. Использование фиксированных уровней RSI (например, 70/30) на каждом графике — это математическая ошибка. Если вы ищете «магическую стрелку» без логики, этот индикатор не для вас. Этот инструмент создан для тех, кто понимает: оптимизация — единственный ключ к выживанию в трейдинге. Стандартные индикаторы не учитывают специфику символа или
Filtered TMA NRP
Davit Beridze
Индикаторы
after getting indic ator cont act me for Bonus E a. Non Repaint TMA channel with special conditioned arrows on price cross of channel lines plus market Volatility factor, which makes product much more accurate than any usual tma channel indicators.  It is proven to be profitable with Ea built based on it which you will get as a BONUS in case of indicator purchase. Good luck.
RSI Entry Points
Davit Beridze
5 (5)
Индикаторы
RSI Entry Points is the upgrade of the standard RSI indicator to avoid lagging. Indicator draws the clouds and the arrows to have clear picture where price is and what to wait for. Why standard RSI is lagging? because mostly we do not use it correctly and it is with very weak visual flexibility, less informative. With my current upgrade I tried to Fix both problems same time and I got much better results and more exact entries than standard RSI has. I Made RSI line Dynamic, it gets more flexible
Filtered TMA Arrows
Davit Beridze
3.8 (5)
Индикаторы
Check my p a id tools they   work  perfect please r ate Here is an Upgraded version with Bonus Ea in case of purchase it costs 30$ only and you get Ea as Bonus:  https://www.mql5.com/en/market/product/96835 This indicator is experimetal, it shows TMA channel arrows with Volatility filter built in to avoid lagging. Try to experiment with it, search for better conditions of use. It is possible to adjust different timeframes for TMA and for Volatility filter Same time on the current chart, so it ma
FREE
Period Cross RSI
Davit Beridze
5 (6)
Индикаторы
Check my p a id tools they   work  perfect! "Period Cross RSI" Is a New indicator idea that shows crosses of two RSI lines with different periods which creates ascending and descending zones for confirmation of long and short trading. This indicator is brend new and will be upgraded further, for now I recommend to use it as a confirmation, filter indicator for determination of long/short trading zones, not as a signaler indicator for now. Further upgrades can make it as a signaler indicator as w
FREE
Adjustable Pin Bar
Davit Beridze
4.67 (3)
Индикаторы
Check my p a id tools they   work  perfect please r ate Adjustable PIN BAR indicator is usefull tool alowing to search for pin bars you wish to find on the price chart, it has 2 parameters to filter out what type of pin bars you wish to search for: 1) MinTailProc 75% (default) which means to show pin bars that has minimum size of the Nose (Tail) as 75% of full candle size. If Upper Nose (Tail) size of the candle is minimum 75% of the candle size fully than candle is painted in RED. If Lower Nose
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Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
Индикаторы
Двойной RSI по временным рамкам - это новый технический индикатор, предназначенный для трейдеров, которые хотят сравнивать показатели Индекса Относительной Силы (RSI) из двух различных временных рамок на одном графике. Эта двойная перспектива позволяет трейдерам более эффективно идентифицировать подтверждения трендов и дивергенции. Например, трейдер может использовать RSI с одночасового графика наряду с дневным RSI, чтобы убедиться, что краткосрочные сделки соответствуют более широкому рыночному
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MA Speedometer
Davit Beridze
4.6 (10)
Индикаторы
нестандартный подход к стандартному индикатору скользящей средней. суть индикатора состоит в определение силы и быстроты направление цены определением угла наклона скользящей средней. берется точка на пятнадцатой свечи MA и точка на последней закрытой свече MA, между ними проводится прямая линия, она подвижна и на полусфере показывает угол наклона от 90 градусов до -90. выше 30 градусов зона покупок, ниже -30 градусов зона продаж. выше 60 градусов зона сильных покупок ниже -60 сильных продаж. ин
Volatility Arrows
Davit Beridze
Индикаторы
индикатор показывает стрелки купли/продажи на факторе волатильности. индикатор не перерисовывается! работает на любом валютном паре и на любом таймфрейме. индикатор протестировано и показывает неплохие результаты как в качестве фильтра, так и в виде основного генератора сигналов (проверьте скриншоты). возможно находит сотни прибыльных настроек некоторые из которых показаны на скриншотах. в настройках имеются следующие параметры: N-период волатильности; Level-уровень волатильности; Reverse-true/f
Steady Ranger EA
Davit Beridze
3 (2)
Эксперты
Steady Ranger EA – Умная и безопасная торговля по каналам Бэктест: Используйте предоставленные set-файлы (в разделе "Комментарии") в режиме "Только по ценам открытия". Видео: Посмотрите с субтитрами для полного понимания. Почему Steady Ranger EA? Долгосрочная система с управляемыми рисками, ориентированная на стабильность и безопасность, а не на нереалистичные прибыли. Многоуровневая защита стопов: Сочетает стоп-лосс на каждую сделку с ограничением общей суммы убытков. Торговля по каналам: Откры
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
Эксперты
This EA is Created just for RSI Entry points Indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test, to show indicators profitable parameters and to give potential buyers possibility to backtest indicator Entries. EA opens Buy orders on Buy Arrows and Sell orders on Sell Arrows of the indicator, orders are closed on opposite signals. EA is not created for Live automated trading, thats not the goal to sell EA, but any ways if you like it and need it, you can rent. Default settings are fo
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4.92 (39)
Индикаторы
Def ault settings   are just for visu alis ation, it c an not be profit able with it.  Get a Free EA as a Bonus when you Purchase the Indicator! Plus, Receive 4 Interesting Additional Indicators. Recommended set files for backtesting the indicator on recommended pairs are available in the comments section (last page). Please note that this product is exclusively sold on the MQL5 market. Any other sources offering it are scams, and the author bears no responsibility. To receive the bonus gifts,
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Marcel Gafner
385
Marcel Gafner 2026.07.30 11:34 
 

Very well constructed indicator with good results. Comes with a very detailed user guide.

Davit Beridze
12660
Ответ разработчика Davit Beridze 2026.07.30 15:52
Thanks Marcel
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