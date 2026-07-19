DayTrader PRO MT4
- Индикаторы
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Davit BeridzeHello! I’m Davit Beridze.
- Версия: 1.1
- Обновлено: 24 июля 2026
- Активации: 10
DayTrader PRO
DayTrader PRO — это передовой торговый индикатор, сочетающий фильтр Лагерра (Laguerre Filter) Джона Элерса с мощным движком автоматической оптимизации. Вместо использования фиксированных параметров индикатор автоматически подбирает оптимальные настройки на основе недавних рыночных условий, что позволяет адаптироваться к изменяющейся волатильности без необходимости ручной корректировки.
Индикатор генерирует четкие сигналы на ПОКУПКУ и ПРОДАЖУ, а также адаптивные уровни Stop Loss и Take Profit, рассчитываемые на основе текущей волатильности рынка. Встроенные фильтры тренда, коэффициента эффективности (Efficiency Ratio), волатильности и свечных паттернов помогают исключить низкокачественные сетапы и повысить точность сигналов.
Панель производительности в реальном времени отображает текущие оптимизированные настройки, фактор прибыли (Profit Factor), процент прибыльных сделок (Win Rate), просадку (Drawdown) и другие торговые показатели. DayTrader PRO также поддерживает оповещения через всплывающие окна, push-уведомления, email и звуковые сигналы, чтобы вы не пропустили торговую возможность.
Основные характеристики
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Полностью автоматическая оптимизация параметров
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Адаптивные сигналы на покупку и продажу
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Динамические Stop Loss и Take Profit на базе ATR
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Ежедневная, еженедельная или ежемесячная ре-оптимизация
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Встроенные фильтры тренда и рыночных условий
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Панель статистических показателей производительности
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Оповещения через всплывающие окна, Push, Email и звуковые сигналы
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100% отсутствие перерисовки (No Repainting)
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Подходит для Forex, золота, индексов и криптовалют
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Работает на любых таймфреймах
Very well constructed indicator with good results. Comes with a very detailed user guide.