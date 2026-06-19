Voluris volume engine MT4

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VOLURIS — движок Volume Profile


Вы уже знаете, как торговать. Вы просто не видите то, что должны видеть.
У вас уже было это ощущение.

Вы входите в сделку. Цена сразу идёт против вас. Вас выбивает по стопу. А потом — сразу после этого — цена разворачивается и идёт именно туда, куда вы ожидали. Вы были правы. Просто вошли слишком рано. Или слишком поздно. Или и то и другое.

Вы смотрите на график после этого и теперь всё видите. Над вашей точкой входа находился Naked POC. Зона стоимости предыдущей сессии была ровно там, где цена остановилась. VWAP выступал как сопротивление, а у вас его даже не было на графике. Контекст говорил вам всё. У вас просто не было инструмента, чтобы его прочитать.

Это не проблема торговли. Это проблема информации.

VOLURIS создан, чтобы решить её.

Что такое VOLURIS

VOLURIS — это не просто индикатор. Это полноценное рабочее пространство Volume Profile для принятия торговых решений в MetaTrader 5, созданное с нуля для того, чтобы дать discretionary-трейдерам именно ту информацию, которую профессиональные трейдеры по объёму используют для чтения рынка — всё в одном месте, в реальном времени, прямо на графике.

Больше не нужно запускать пять разных индикаторов и пытаться собрать картину в голове. Больше никаких догадок, находится ли цена внутри value area или за её пределами. Больше никаких пропущенных Naked POC, которые ждали теста две сессии назад.

VOLURIS читает рынок и показывает вам то, что находит. Каждую сессию. Каждый уровень. Каждый сигнал. Всё сразу.

Что вы видите сразу после загрузки

В ту секунду, когда VOLURIS появляется на вашем графике, всё меняется.

Вы видите сессионный Volume Profile — не один общий профиль, растянутый на весь видимый диапазон, а чистые отдельные профили по каждой сессии, показывающие, где именно рынок строил value от сессии к сессии, при этом текущая развивающаяся сессия обновляется в реальном времени по мере формирования.

Вы видите Point of Control — точную цену, где в этой и прошлой сессии был проторгован наибольший объём. Это магнитный центр рынка. Цена уважает его. Цена отскакивает от него. Цена возвращается к нему. И теперь вы всегда знаете, где он находится.

Вы видите Value Area High и Value Area Low — верхнюю и нижнюю границы области, где было проторговано 70% объёма. Внутри value area цена считается принятой. За её пределами цена часто отвергается. Как только вы знаете, где находятся эти уровни, вы перестаёте входить в сделки в зоне неопределённости.

Вы видите развивающиеся уровни — dPOC, dVAH, dVAL — которые обновляются в реальном времени, пока сессия ещё формируется. Не только то, где value была раньше. А где она строится прямо сейчас. Это разница между чтением вчерашней газеты и просмотром новостей в прямом эфире.

Вы видите VWAP — якорь справедливой стоимости сессии — и сразу понимаете, торгуется ли цена дорого или дёшево относительно того, где рынок действительно проводил время. Выше VWAP — бычий уклон. Ниже VWAP — медвежий уклон. Рядом с VWAP — борьба. Этот контекст всегда видим, всегда актуален и всегда учитывается во всём, что показывает VOLURIS.

И вы видите Naked POC — старые Points of Control предыдущих сессий, к которым цена ещё не возвращалась для теста. Эти уровни остаются на графике как незавершённое дело. Рынок помнит их. Институциональные участники помнят их. И теперь их помните вы. VOLURIS автоматически отслеживает их и держит видимыми, пока цена не вернётся к ним для теста, независимо от того, сколько времени это займёт.

Движок состояния рынка

Большинство индикаторов показывают вам уровни и оставляют вас один на один с ними. VOLURIS делает иначе.

Под всем, что вы видите на графике, VOLURIS запускает непрерывный движок состояния рынка — оценивая положение цены относительно value, VWAP, POC, VAH, VAL и структуры сессии — и переводит всё это в единое живое чтение контекста: Bullish. Bearish. Neutral. Conflict.

Вам больше не нужно строить эту картину в голове. VOLURIS строит её за вас и показывает результат в реальном времени через панель подсказок. Вы открываете график. Читаете контекст. Принимаете решение. Вот насколько быстрым становится рабочий процесс.

Три режима сигналов. Переключение одним кликом.

VOLURIS не заставляет вас использовать один стиль сигналов. Он даёт вам три — и позволяет переключаться между ними прямо на графике, без открытия окна настроек.

RAW Mode — это полный сигнальный движок с максимальной чувствительностью. Каждый триггер, который соответствует базовым критериям, даёт стрелку. Этот режим для трейдеров, которые хотят видеть каждую возможность и применять собственную дискрецию. Больше стрелок. Больше возможностей. Вы сами решаете, какие брать.

BALANCED Mode — режим по умолчанию не просто так. Мягкий confluence VOLURIS добавляется поверх базовых триггеров, отфильтровывая ситуации, где объёмный контекст, положение относительно VWAP и состояние рынка не согласованы. Результат — значительно более чистый график без потери значимых возможностей. Большинство трейдеров остаются именно в этом режиме.

SELECTIVE Mode — беспощадный. Проходят только setups, где всё совпадает: сильный объёмный контекст, чёткое выравнивание по VWAP, подтверждённое состояние рынка, низкий conflict score. В режиме SELECTIVE вы увидите меньше стрелок. Но каждая из них будет заслуживать вашего полного внимания.

Одна кнопка. Прямо на графике. В любой момент. Переключайтесь когда хотите.

Duplicate-Zone Control — конец спаму стрелок

Знаете, что быстрее всего разрушает доверие трейдера к индикатору? Спам стрелок. Пять сигналов в одной и той же зоне в двадцать пунктов во время боковика — и вы уже не понимаете, какой из них что-то значит. VOLURIS полностью устраняет это.

Движок duplicate-zone control использует ATR-кластеризацию, чтобы определять, когда сигналы накапливаются в одной локальной ценовой зоне, и подавляет каждый повтор, который не добавляет новой информации. В результате график говорит только тогда, когда ему действительно есть что сказать. Когда VOLURIS даёт сигнал, это что-то значит. Потому что он срабатывает только тогда, когда это имеет смысл.

Включайте и выключайте это одной кнопкой прямо на графике.

Панель решений VOLURIS

Здесь всё соединяется вместе.

Панель подсказок VOLURIS находится прямо на вашем графике — всегда видимая, всегда живая, всегда обновляемая. Она показывает всё одним взглядом: текущий рыночный bias, структуру сессии, положение цены относительно value и VWAP, отношение к POC, статус Naked POC, conflict score, активный режим сигналов и текущую подсказку — всё в одном компактном профессиональном интерфейсе, который читается за две секунды.

На панели есть runtime-кнопки для сигналов, режимов и duplicate control. У неё есть сворачиваемый дизайн: она исчезает одним кликом, когда вам нужно больше места на графике, и возвращается, когда вы нажимаете снова. VOLURIS ощущается не как индикатор, а как вторая пара профессиональных глаз, следящих за рынком вместе с вами.

Создан для чистой работы

Тяжёлые индикаторы убивают графики. Они лагают на каждом тике. Они пересчитывают всё при каждом движении графика. Они заставляют MetaTrader 5 работать так, будто он движется через мокрый бетон. VOLURIS был специально создан, чтобы не быть таким.

Нет полного пересчёта на каждом тике. Обновления при движении графика ограничены. Для добавления нового бара используется отдельный лёгкий путь. Перерисовка защищена и запускается только тогда, когда это действительно нужно. В результате индикатор работает плавно и чисто даже на загруженных внутридневных графиках во время пиковой волатильности — именно тогда, когда он нужен больше всего.

А если у вашего брокера ограниченные tick data, VOLURIS автоматически использует fallback с tick-to-M1 — чтобы профили строились корректно независимо от того, какие данные предоставляет брокер.

Для кого это

VOLURIS создан для трейдера, который устал путаться в собственном графике.

Для трейдера, который пробовал пять разных инструментов Volume Profile и обнаружил, что они либо слишком простые, чтобы быть полезными, либо слишком сложные, чтобы быть практичными. Для трейдера, который устал собирать контекст из шести разных индикаторов и всё равно чувствовать неуверенность перед каждым входом. Для трейдера, который понимает, что объём говорит правду — и хочет инструмент, наконец достойный этой правды.

Если вы торгуете XAUUSD, валютные пары или индексы в MetaTrader 5 и принимаете собственные торговые решения — VOLURIS создан специально для вас.

Это последний инструмент Volume Profile, который вам когда-либо понадобится.

Отзывы 5
Elmar Votri
217
Elmar Votri 2026.07.03 14:43 
 

Mr El Koutbane, I hope this message finds you well. I would like to congratulate you on the outstanding job you did on this product. The quality, attention to detail, and overall experience are truly impressive. Thank you for your hard work and dedication. Please keep up the excellent work!

Molefi Mokhethi
586
Molefi Mokhethi 2026.06.24 10:27 
 

Its great. I use it with SMT.

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Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
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Фильтр:
anakinxbask
25
anakinxbask 2026.08.07 22:28 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

jaewon yang
278
jaewon yang 2026.08.07 08:02 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Elmar Votri
217
Elmar Votri 2026.07.03 14:43 
 

Mr El Koutbane, I hope this message finds you well. I would like to congratulate you on the outstanding job you did on this product. The quality, attention to detail, and overall experience are truly impressive. Thank you for your hard work and dedication. Please keep up the excellent work!

Reda El Koutbane
8251
Ответ разработчика Reda El Koutbane 2026.07.03 14:58
Thank you so much for this it really means a lot to me. Comments like yours are honestly what keep me motivated to keep improving and building.
I really appreciate you taking the time to leave a review — not many people do, and when someone does, it genuinely makes a difference. I wish more people were like you in that sense.
Also wanted to mention, I'm currently working on a premium version of the indicator, so stay tuned for that.
Thanks again, truly appreciate the support.
Molefi Mokhethi
586
Molefi Mokhethi 2026.06.24 10:27 
 

Its great. I use it with SMT.

Reda El Koutbane
8251
Ответ разработчика Reda El Koutbane 2026.06.24 10:58
thank you very much for the review and good luck for your trading journey
Mustafa Cetin
283
Mustafa Cetin 2026.06.23 14:18 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Reda El Koutbane
8251
Ответ разработчика Reda El Koutbane 2026.06.23 14:27
Thank you very much for your kind review. I really appreciate it. About your question, just so I understand correctly and can improve it properly, do you mean the Signal section closes when you change the symbol/currency pair, when you change the timeframe, or when the live price updates on the chart? Please tell me exactly when it happens, and I will either explain the behavior or improve it in the next update right now.
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