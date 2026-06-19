Voluris volume engine MT4

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VOLURIS — движок Volume Profile





Вы уже знаете, как торговать. Вы просто не видите то, что должны видеть.

У вас уже было это ощущение.





Вы входите в сделку. Цена сразу идёт против вас. Вас выбивает по стопу. А потом — сразу после этого — цена разворачивается и идёт именно туда, куда вы ожидали. Вы были правы. Просто вошли слишком рано. Или слишком поздно. Или и то и другое.





Вы смотрите на график после этого и теперь всё видите. Над вашей точкой входа находился Naked POC. Зона стоимости предыдущей сессии была ровно там, где цена остановилась. VWAP выступал как сопротивление, а у вас его даже не было на графике. Контекст говорил вам всё. У вас просто не было инструмента, чтобы его прочитать.





Это не проблема торговли. Это проблема информации.





VOLURIS создан, чтобы решить её.





Что такое VOLURIS





VOLURIS — это не просто индикатор. Это полноценное рабочее пространство Volume Profile для принятия торговых решений в MetaTrader 5, созданное с нуля для того, чтобы дать discretionary-трейдерам именно ту информацию, которую профессиональные трейдеры по объёму используют для чтения рынка — всё в одном месте, в реальном времени, прямо на графике.





Больше не нужно запускать пять разных индикаторов и пытаться собрать картину в голове. Больше никаких догадок, находится ли цена внутри value area или за её пределами. Больше никаких пропущенных Naked POC, которые ждали теста две сессии назад.





VOLURIS читает рынок и показывает вам то, что находит. Каждую сессию. Каждый уровень. Каждый сигнал. Всё сразу.





Что вы видите сразу после загрузки





В ту секунду, когда VOLURIS появляется на вашем графике, всё меняется.





Вы видите сессионный Volume Profile — не один общий профиль, растянутый на весь видимый диапазон, а чистые отдельные профили по каждой сессии, показывающие, где именно рынок строил value от сессии к сессии, при этом текущая развивающаяся сессия обновляется в реальном времени по мере формирования.





Вы видите Point of Control — точную цену, где в этой и прошлой сессии был проторгован наибольший объём. Это магнитный центр рынка. Цена уважает его. Цена отскакивает от него. Цена возвращается к нему. И теперь вы всегда знаете, где он находится.





Вы видите Value Area High и Value Area Low — верхнюю и нижнюю границы области, где было проторговано 70% объёма. Внутри value area цена считается принятой. За её пределами цена часто отвергается. Как только вы знаете, где находятся эти уровни, вы перестаёте входить в сделки в зоне неопределённости.





Вы видите развивающиеся уровни — dPOC, dVAH, dVAL — которые обновляются в реальном времени, пока сессия ещё формируется. Не только то, где value была раньше. А где она строится прямо сейчас. Это разница между чтением вчерашней газеты и просмотром новостей в прямом эфире.





Вы видите VWAP — якорь справедливой стоимости сессии — и сразу понимаете, торгуется ли цена дорого или дёшево относительно того, где рынок действительно проводил время. Выше VWAP — бычий уклон. Ниже VWAP — медвежий уклон. Рядом с VWAP — борьба. Этот контекст всегда видим, всегда актуален и всегда учитывается во всём, что показывает VOLURIS.





И вы видите Naked POC — старые Points of Control предыдущих сессий, к которым цена ещё не возвращалась для теста. Эти уровни остаются на графике как незавершённое дело. Рынок помнит их. Институциональные участники помнят их. И теперь их помните вы. VOLURIS автоматически отслеживает их и держит видимыми, пока цена не вернётся к ним для теста, независимо от того, сколько времени это займёт.





Движок состояния рынка





Большинство индикаторов показывают вам уровни и оставляют вас один на один с ними. VOLURIS делает иначе.





Под всем, что вы видите на графике, VOLURIS запускает непрерывный движок состояния рынка — оценивая положение цены относительно value, VWAP, POC, VAH, VAL и структуры сессии — и переводит всё это в единое живое чтение контекста: Bullish. Bearish. Neutral. Conflict.





Вам больше не нужно строить эту картину в голове. VOLURIS строит её за вас и показывает результат в реальном времени через панель подсказок. Вы открываете график. Читаете контекст. Принимаете решение. Вот насколько быстрым становится рабочий процесс.





Три режима сигналов. Переключение одним кликом.





VOLURIS не заставляет вас использовать один стиль сигналов. Он даёт вам три — и позволяет переключаться между ними прямо на графике, без открытия окна настроек.





RAW Mode — это полный сигнальный движок с максимальной чувствительностью. Каждый триггер, который соответствует базовым критериям, даёт стрелку. Этот режим для трейдеров, которые хотят видеть каждую возможность и применять собственную дискрецию. Больше стрелок. Больше возможностей. Вы сами решаете, какие брать.





BALANCED Mode — режим по умолчанию не просто так. Мягкий confluence VOLURIS добавляется поверх базовых триггеров, отфильтровывая ситуации, где объёмный контекст, положение относительно VWAP и состояние рынка не согласованы. Результат — значительно более чистый график без потери значимых возможностей. Большинство трейдеров остаются именно в этом режиме.





SELECTIVE Mode — беспощадный. Проходят только setups, где всё совпадает: сильный объёмный контекст, чёткое выравнивание по VWAP, подтверждённое состояние рынка, низкий conflict score. В режиме SELECTIVE вы увидите меньше стрелок. Но каждая из них будет заслуживать вашего полного внимания.





Одна кнопка. Прямо на графике. В любой момент. Переключайтесь когда хотите.





Duplicate-Zone Control — конец спаму стрелок





Знаете, что быстрее всего разрушает доверие трейдера к индикатору? Спам стрелок. Пять сигналов в одной и той же зоне в двадцать пунктов во время боковика — и вы уже не понимаете, какой из них что-то значит. VOLURIS полностью устраняет это.





Движок duplicate-zone control использует ATR-кластеризацию, чтобы определять, когда сигналы накапливаются в одной локальной ценовой зоне, и подавляет каждый повтор, который не добавляет новой информации. В результате график говорит только тогда, когда ему действительно есть что сказать. Когда VOLURIS даёт сигнал, это что-то значит. Потому что он срабатывает только тогда, когда это имеет смысл.





Включайте и выключайте это одной кнопкой прямо на графике.





Панель решений VOLURIS





Здесь всё соединяется вместе.





Панель подсказок VOLURIS находится прямо на вашем графике — всегда видимая, всегда живая, всегда обновляемая. Она показывает всё одним взглядом: текущий рыночный bias, структуру сессии, положение цены относительно value и VWAP, отношение к POC, статус Naked POC, conflict score, активный режим сигналов и текущую подсказку — всё в одном компактном профессиональном интерфейсе, который читается за две секунды.





На панели есть runtime-кнопки для сигналов, режимов и duplicate control. У неё есть сворачиваемый дизайн: она исчезает одним кликом, когда вам нужно больше места на графике, и возвращается, когда вы нажимаете снова. VOLURIS ощущается не как индикатор, а как вторая пара профессиональных глаз, следящих за рынком вместе с вами.





Создан для чистой работы





Тяжёлые индикаторы убивают графики. Они лагают на каждом тике. Они пересчитывают всё при каждом движении графика. Они заставляют MetaTrader 5 работать так, будто он движется через мокрый бетон. VOLURIS был специально создан, чтобы не быть таким.





Нет полного пересчёта на каждом тике. Обновления при движении графика ограничены. Для добавления нового бара используется отдельный лёгкий путь. Перерисовка защищена и запускается только тогда, когда это действительно нужно. В результате индикатор работает плавно и чисто даже на загруженных внутридневных графиках во время пиковой волатильности — именно тогда, когда он нужен больше всего.





А если у вашего брокера ограниченные tick data, VOLURIS автоматически использует fallback с tick-to-M1 — чтобы профили строились корректно независимо от того, какие данные предоставляет брокер.





Для кого это





VOLURIS создан для трейдера, который устал путаться в собственном графике.





Для трейдера, который пробовал пять разных инструментов Volume Profile и обнаружил, что они либо слишком простые, чтобы быть полезными, либо слишком сложные, чтобы быть практичными. Для трейдера, который устал собирать контекст из шести разных индикаторов и всё равно чувствовать неуверенность перед каждым входом. Для трейдера, который понимает, что объём говорит правду — и хочет инструмент, наконец достойный этой правды.





Если вы торгуете XAUUSD, валютные пары или индексы в MetaTrader 5 и принимаете собственные торговые решения — VOLURIS создан специально для вас.





Это последний инструмент Volume Profile, который вам когда-либо понадобится.