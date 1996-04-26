ORB Seeker
- Индикаторы
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Marcela Goncalves De OliveiraHello, welcome and thank you for visiting my profile. :-)
I've been working in the financial markets for over 10 years and have extensive experience in forex trading and developing professional high quality profitable trading algorithms.
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Market products:
- Версия: 1.1
- Обновлено: 26 июня 2026
- Активации: 10
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ORB Seeker — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика.
Программа автоматически строит график предрыночного или пользовательского сессионного диапазона для любого инструмента, а затем выдает четкие сигналы пробоя с указанием точек входа, стоп-лосса, тейк-профита и, при необходимости, частичных уровней тейк-профита (50%). Все расчеты выполняются и отображаются непосредственно на графике в режиме реального времени.
Торгуйте на открытии Лондонской сессии, Нью-Йоркской сессии, азиатской сессии или в собственном окне рынка. ORB Seeker адаптируется к выбранному вами времени сессий, поэтому вы можете точно видеть, где находится рыночный диапазон, где находится уровень прорыва и где расположены торговые уровни.
В качестве бонуса к каждой покупке бесплатно предоставляется советник ORB Seeker EA. Советник считывает сигналы пробоя индикатора и может автоматически открывать сделки, предоставляя вам возможность торговать вручную или позволить советнику обрабатывать точки входа, используя логику сигналов индикатора.
Почему стоит выбрать ORB Seeker?
- Поддержка нескольких торговых сессий — установите собственное время начала и окончания торговой сессии для Лондона, Нью-Йорка, Азии или пользовательские торговые сессии.
- Полный набор визуальных элементов для обозначения зоны прорыва: линии максимума и минимума сессии, рамка диапазона, стрелки зоны прорыва, линия входа, метки SL/TP и, при желании, маркер 50% TP.
- Два режима пробоя: используйте «Пробой при закрытии» для подтверждения свечи или «Пробой при касании» для более быстрого обнаружения пробоя.
- Режим повторного тестирования/коррекции — Дополнительная логика повторного тестирования помогает фильтровать сигналы на повторный вход, ожидая, пока цена вернется в диапазон, прежде чем будет принят новый пробой.
- Гибкие варианты стоп-лосса/тейк-профита — выбирайте фиксированные уровни стоп-лосса/тейк-профита, уровни на основе ATR или классические целевые значения риска/вознаграждения 1:0,5, 1:1, 1:2 и 1:3.
- Управление буфером прорыва — добавьте пользовательский буфер за пределами верхнего или нижнего предела сессии, чтобы уменьшить количество преждевременных сигналов прорыва.
- Встроенные фильтры — используйте фильтр тренда MA, фильтр импульса RSI и фильтр VWAP для дополнительного подтверждения сделок.
- Без перерисовки — как только срабатывает действительный сигнал пробоя, сигнал остается зафиксированным на графике.
- Интеллектуальная обработка графиков — автоматический сброс сессий, удобное управление объектами и поддержка нескольких сигналов прорыва в рамках одной сессии.
- Полный набор оповещений — всплывающие уведомления, push-уведомления и оповещения по электронной почте с подробной информацией о сделках.
- В комплект входит бонусный советник ORB Seeker EA — используйте входящий в комплект бонусный советник для автоматической торговли по сигналам пробоя индикатора.
- Сейф для проп-фирм — может безопасно использоваться для оценки проп-фирм и для пополнения торговых счетов.
Рекомендуемое применение:
Рынки: Форекс, сырьевые товары, индексы, криптовалюты и акции.
Временные рамки: M1, M5, M15, M30 и H1.
ORB Seeker разработан для трейдеров, которым нужен простой и практичный способ торговли на основе прорывов диапазона открытия. Используйте его для ручного планирования сделок, торговли на основе оповещений или автоматического исполнения с помощью включенного в комплект бесплатного бонусного советника.
Если вам нравятся открытия торговых сессий и прорывы, ORB Seeker предоставляет вам полную структуру ORB в одном графическом инструменте: диапазон, сигнал на прорыв, точка входа, стоп-лосс, тейк-профит, оповещения и дополнительная автоматизация.ORB Seeker также является вполне подходящим торговым инструментом для оценки деятельности проп-фирм и для торговых счетов с пополнением.
Важное примечание
ORB Seeker — это инструмент технического анализа. Он не гарантирует прибыль, и все торговые решения остаются вашей ответственностью. На результаты могут влиять рыночные условия, спред, волатильность, проскальзывание и исполнение ордеров брокером.
ORB Seeker продается только через официальный MQL5 Market. Если вы видите его в продаже где-либо еще, это не авторизованная копия.
Спасибо за вашу поддержку. Если у вас есть какие-либо вопросы, идеи или предложения по будущим обновлениям, пожалуйста, свяжитесь со мной. Я всегда открыт для полезных отзывов от трейдеров, использующих этот инструмент.