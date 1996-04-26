ORB Seeker

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ORB Seeker — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика.

Программа автоматически строит график предрыночного или пользовательского сессионного диапазона для любого инструмента, а затем выдает четкие сигналы пробоя с указанием точек входа, стоп-лосса, тейк-профита и, при необходимости, частичных уровней тейк-профита (50%). Все расчеты выполняются и отображаются непосредственно на графике в режиме реального времени.

Торгуйте на открытии Лондонской сессии, Нью-Йоркской сессии, азиатской сессии или в собственном окне рынка. ORB Seeker адаптируется к выбранному вами времени сессий, поэтому вы можете точно видеть, где находится рыночный диапазон, где находится уровень прорыва и где расположены торговые уровни.

В качестве бонуса к каждой покупке бесплатно предоставляется советник ORB Seeker EA. Советник считывает сигналы пробоя индикатора и может автоматически открывать сделки, предоставляя вам возможность торговать вручную или позволить советнику обрабатывать точки входа, используя логику сигналов индикатора.

 

Почему стоит выбрать ORB Seeker?

  • Поддержка нескольких торговых сессий — установите собственное время начала и окончания торговой сессии для Лондона, Нью-Йорка, Азии или пользовательские торговые сессии.
  • Полный набор визуальных элементов для обозначения зоны прорыва: линии максимума и минимума сессии, рамка диапазона, стрелки зоны прорыва, линия входа, метки SL/TP и, при желании, маркер 50% TP.
  • Два режима пробоя: используйте «Пробой при закрытии» для подтверждения свечи или «Пробой при касании» для более быстрого обнаружения пробоя.
  • Режим повторного тестирования/коррекции — Дополнительная логика повторного тестирования помогает фильтровать сигналы на повторный вход, ожидая, пока цена вернется в диапазон, прежде чем будет принят новый пробой.
  • Гибкие варианты стоп-лосса/тейк-профита — выбирайте фиксированные уровни стоп-лосса/тейк-профита, уровни на основе ATR или классические целевые значения риска/вознаграждения 1:0,5, 1:1, 1:2 и 1:3.
  • Управление буфером прорыва — добавьте пользовательский буфер за пределами верхнего или нижнего предела сессии, чтобы уменьшить количество преждевременных сигналов прорыва.
  • Встроенные фильтры — используйте фильтр тренда MA, фильтр импульса RSI и фильтр VWAP для дополнительного подтверждения сделок.
  • Без перерисовки — как только срабатывает действительный сигнал пробоя, сигнал остается зафиксированным на графике.
  • Интеллектуальная обработка графиков — автоматический сброс сессий, удобное управление объектами и поддержка нескольких сигналов прорыва в рамках одной сессии.
  • Полный набор оповещений — всплывающие уведомления, push-уведомления и оповещения по электронной почте с подробной информацией о сделках.
  • В комплект входит бонусный советник ORB Seeker EA — используйте входящий в комплект бонусный советник для автоматической торговли по сигналам пробоя индикатора.
  • Сейф для проп-фирм — может безопасно использоваться для оценки проп-фирм и для пополнения торговых счетов.


Рекомендуемое применение:

Рынки: Форекс, сырьевые товары, индексы, криптовалюты и акции.

Временные рамки: M1, M5, M15, M30 и H1.


ORB Seeker разработан для трейдеров, которым нужен простой и практичный способ торговли на основе прорывов диапазона открытия. Используйте его для ручного планирования сделок, торговли на основе оповещений или автоматического исполнения с помощью включенного в комплект бесплатного бонусного советника.

Если вам нравятся открытия торговых сессий и прорывы, ORB Seeker предоставляет вам полную структуру ORB в одном графическом инструменте: диапазон, сигнал на прорыв, точка входа, стоп-лосс, тейк-профит, оповещения и дополнительная автоматизация.

ORB Seeker также является вполне подходящим торговым инструментом для оценки деятельности проп-фирм и для торговых счетов с пополнением.


Важное примечание

ORB Seeker — это инструмент технического анализа. Он не гарантирует прибыль, и все торговые решения остаются вашей ответственностью. На результаты могут влиять рыночные условия, спред, волатильность, проскальзывание и исполнение ордеров брокером.


ORB Seeker продается только через официальный MQL5 Market. Если вы видите его в продаже где-либо еще, это не авторизованная копия.


Спасибо за вашу поддержку. Если у вас есть какие-либо вопросы, идеи или предложения по будущим обновлениям, пожалуйста, свяжитесь со мной. Я всегда открыт для полезных отзывов от трейдеров, использующих этот инструмент.

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4.26 (38)
Индикаторы
При торговле по тренду основная сложность — не в том, чтобы найти уровень, а в том, чтобы понять, где вход действительно имеет смысл. Цена часто реагирует на уровни, но не даёт продолжения — из-за этого появляются ложные входы или пропущенные движения. Owl Smart Levels показывает не просто уровни , а зоны, сформированные с учётом структуры движения и отката. Это позволяет по-другому смотреть на точки входа и избегать части ложных сигналов. Что входит в систему Owl Smart Levels? Owl Smart Levels
MTF Supply Demand Zones
Georgios Kalomoiropoulos
4.82 (22)
Индикаторы
Следующее поколение автоматизированных зон спроса и предложения. Новый инновационный алгоритм, работающий на любом графике. Все зоны создаются динамически в соответствии с ценовым действием рынка. ДВА ТИПА СИГНАЛОВ --> 1) ПРИ ПОПАДАНИИ ЦЕНЫ В ЗОНУ 2) ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ЗОНЫ Вы не получите еще один бесполезный индикатор. Вы получаете полную торговую стратегию с проверенными результатами.     Новые особенности:     Оповещения, когда цена достигает зоны спроса/предложения     Оповещения
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
Индикаторы
А. Что такое A2SR?   * Это опережающий технический индикатор (без перерисовки, без запаздывания) . -- Учебники : -- на https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734748/page4#comment_16532516   -- и https://www.mql5.com/ru/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR имеет особую технику определения уровней Поддержки (спроса) и Сопротивления (предложения). В отличие от обычного способа, который мы видели в сети, A2SR имеет оригинальную концепцию определения фак
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL MT4
Genki Andou
Индикаторы
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL (MT4) — Система из 7 фильтров + Гарантия RR для свинг-трейдинга XAUUSD Без перерисовки. Без перерисовки. Без задержек. Все сигналы фиксируются после подтверждения. Бонус для покупателей: Получите AI Zone Radar (стоимость $59) + PDF-руководство бесплатно при покупке. Напишите мне сообщение на MQL5 после покупки. AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 Версия MT5 также доступна:  https://www.mql5.com/ja/market/product/177643?source=
Quant Direction
Georgios Kalomoiropoulos
Индикаторы
Quant Direction — это инструмент трехмерного анализа рынка. Он обеспечивает полностью объективный, основанный на алгоритмах анализ рынка, одновременно вычисляя точные процентные отклонения по нескольким параметрам. Разработанный с использованием передовых инструментов моделирования на основе искусственного интеллекта и тщательно протестированный, алгоритм предназначен для интерпретации рынка с уникальной точностью. Он может анализировать любую валютную пару или финансовый инструмент на вашей пла
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
Индикаторы
This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
RFI levels PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
Индикатор точно показывает точки разворота и зоны возврата цены, где входят крупные игроки . Вы видите, где формируется новый тренд, и принимаете решения с максимальной точностью, держа контроль над каждой сделкой. VERSION MT5     -     Раскрывает свой максимальный потенциал в связке с индикатором  TREND LINES PRO Что показывает индикатор: Разворотные конструкции и разворотные уровни с активацией в начале нового тренда. Отображение уровней  TAKE PROFIT  и  STOP LOSS  с минимальным соотношением
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. VERSION MT 5     -     Раскрывает свой максимальный потенциал в связке с индикатором  RFI LEVELS PRO Что показывает индикатор: Реальные смены   тр
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Индикаторы
Сложно найти и дефицит по частоте, дивергенции являются одним из самых надежных торговых сценариев. Этот индикатор автоматически находит и сканирует регулярные и скрытые расхождения, используя ваш любимый осциллятор. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Легко торговать Находит регулярные и скрытые расхождения Поддерживает много известных генераторов Реализует торговые сигналы на основе прорывов Отображает подходящие уровни стоп-
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Индикатор Miraculous – 100% ненарисовывающийся инструмент для Форекс и бинарных опционов, основанный на Квадрате Девяти Ганна Это видео представляет индикатор Miraculous – высокоточный и мощный торговый инструмент, специально разработанный для трейдеров Форекс и бинарных опционов. Что делает этот индикатор уникальным, так это его основа на легендарном Квадрате Девяти Ганна и Законе вибрации Ганна , что делает его одним из самых точных инструментов прогнозирования, доступных в современном трейдин
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