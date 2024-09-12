Dynamic Forex28 Navigator
- Индикаторы
- Bernhard Schweigert
- Версия: 1.9
- Обновлено: 26 ноября 2025
- Активации: 5
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения.
- Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) +
- Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) +
- CS28 Combo Signals (бонус).
- Все, что вам нравилось в оригиналах, теперь улучшено новыми функциями и большей точностью.
Основные характеристики:
Собственная формула силы валюты.
- Плавные и точные линии силы на всех временных интервалах.
- Идеально подходит для определения трендов и точных входов.
- Уникальная функция, эксклюзивная для этого индикатора.
- Фибоначчи применяется к силе валюты, а не к ценовым графикам.
- Адаптируется к рыночной активности в реальном времени для точных зон разворота.
- 9-я линия показывает, активен или пассивен рынок.
- Необходим для тайминга сделок.
- Самый сильный импульс КУПИТЬ и ПРОДАТЬ для каждой валюты.
- Двойной импульс Купить и продать для 28 пар.
- Предупреждения о перекупленности/перепроданности Внешний диапазон и СТОП.
- Оповещения о развороте и откате.
- Специальные уведомления о моделях пересечения уровней.
- Сокращенные запросы данных для более быстрой подачи брокерских данных.
- Автоматизированные графики поддержки для повышения надежности.
- Быстрые кнопки переключения графиков.
- Интуитивно понятная компоновка с четкими сигналами и информацией.
- Подходит для всех трейдеров — от новичков до экспертов.
- Идеально подходит для тех, кто хочет использовать силу валюты в своей торговой стратегии.
- Триггер изменения импульса 23. Описание: Указывает, что текущий входной сигнал значения импульса установлен на 23, что запускает стрелку импульса ПОКУПКИ и ПРОДАЖИ при выполнении указанных условий.
- КУПИТЬ импульс. Описание: отображает валюту с самым сильным восходящим импульсом (например, NZD 27 BUY Momentum), показывая значение зеленым цветом.
- SELL Momentum. Описание: отображает валюту с самым сильным нисходящим импульсом (например, USD -29 SELL Momentum), показывая значение красным цветом.
- Market Activity. Описание: предоставляет информацию о состоянии рынка в реальном времени и в полном объеме с пятью возможными статусами, включая предупреждения типа «Market Volatile!!» для периодов высокой волатильности.
- Absolute Currency Momentum. Описание: выделяет валюту с самым сильным или слабым BUY & SELL Momentum, предоставляя трейдерам быстрый обзор значительных движений рынка.
- Dual Momentum Signals on Closed Bar BUY/SELL (with Alert). Описание: перечисляет несколько сигналов, которые соответствуют указанным условиям, указывая на Dual Momentum. Каждый сигнал включает валютную пару, действие (покупка/продажа) и подтверждение выполненных условий («Пересеченные уровни» и «Внешний диапазон»), когда валюты пересекли или достигли Внешних диапазонов. Нажатие на сигнал открывает соответствующий график.
Торгуйте по закрытию бара, никогда не перерисовывается!
Ключевые входные параметры для динамического навигатора Forex28.
Настройки импульса ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ.
- Срабатывание импульса ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ по наклону Фибоначчи (18-26). Устанавливает уровень Фибоначчи для импульса ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ (наклон 23) для указания импульса.
- Нарисовать стрелку импульса ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ (подокно). Отображает стрелки в подокне графика для указания сильного импульса ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ валюты.
Настройки оповещения Dual Momentum.
- Нарисовать стрелку для Dual Momentum (главное окно). Отображает стрелки для всех обнаруженных сигналов Dual Momentum (сильный импульс для базовой и котируемой валют).
- Нарисовать V-линию на Dual Momentum. Рисует вертикальные линии на подтвержденных сигналах Dual Momentum с фильтрами.
- Оповещение Dual Momentum.
Настройки фильтра Dual Momentum.
- Показать информацию о внешнем диапазоне. Отображает информацию о внешнем диапазоне на графике для лучшего анализа.
- Максимальный уровень внешнего внешнего диапазона (100–161). Устанавливает максимальный уровень внешнего внешнего диапазона для зон перепроданности/перекупленности.
- Показать информацию о пересеченных уровнях CS. Отображает пересеченные уровни вместе с информацией о внешнем диапазоне.
Настройки оповещений CS.
- Оповещение о срабатывании внешнего диапазона HIT. Оповещения, когда сила валюты достигает рыночных уровней Фибоначчи внешнего диапазона.
- Оповещение о срабатывании внешнего диапазона HOOK. Отправляет оповещения об откате/развороте, когда сила валюты падает ниже внешнего диапазона.
Настройки разворота или выхода.
- Оповещение о срабатывании внешнего уровня HIT. Оповещение при достижении уровня Фибоначчи внешнего диапазона.
- Оповещение о внешнем уровне HOOK (разворот). Оповещение о развороте HOOK для потенциальных разворотов.
- HOOK Уровень срабатывания внешнего Фибоначчи (161–262). Уровень Фибоначчи для указанного выше.
- Hook min Dual Momentum (20-48).
- Нарисуйте стрелку разворота HOOK (большой палец).
- Нарисуйте внешний стоп-сигнал Фибоначчи. Указывает внешние стоп-уровни рынка Фибоначчи на графике.
- Значение внешнего стоп-сигнала Фибоначчи (100-261). Минимальный уровень Фибоначчи для указанного выше.
Настройки оповещений CS CROSS.
- Активировать функции пересечения валютных уровней. Включает знаки пересечения валютных уровней для ключевых рыночных сигналов.
- Наклон пересечения Фибоначчи (20-46). Минимальный двойной импульс.
- Оповещение о пересечении валютных уровней. Оповещения о событиях пересечения валютных уровней, если включено.
Общие настройки оповещений.
- Включить всплывающие оповещения. Включает всплывающие оповещения о ключевых рыночных событиях.
- Отправлять оповещения по электронной почте. Отправляет оповещения по электронной почте о сигналах силы валюты.
- Отправлять push-уведомления. Отправляет push-уведомления на ваш телефон для оповещений.
Другие настройки.
- Быстрое открытие графика в новом окне. Позволяет быстро переключать графики, нажимая на названия двух валют или кнопки оповещений, открывая новую пару в отдельном окне.
- Открыть графики поддержки. Открывает графики поддержки, чтобы поддерживать брокерские каналы актуальными и надежными.
- Исключить пары из оповещений. Укажите пары, которые необходимо исключить из оповещений, используя список, разделенный запятыми.
- Использовать PIN для экспертов (EAs). Отправляет экспертным советникам PIN-код для повышения производительности.
Советы:
- Использовать мой шаблон. Отправьте мне сообщение, чтобы запросить стартовый пакет!
- Используйте «открыть график в новом окне», если вы не хотите прерывать индикатор.
- Оставайтесь в тренде (моментуме) более высокого таймфрейма.
- Ищите валюту Dual Momentum в качестве торговой настройки.
- СПЕЦИАЛЬНО: Для обновления истории графиков MT4 будут открыты 7 графиков поддержки (см. руководство)! Эту функцию можно отключить.
- Проверьте мои новости и блоги в профиле для торговой системы и примеров торговли.
Я всегда помогу вам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.
Желаю вам много зеленых пипсов в будущем.
С наилучшими пожеланиями, Бернхард
The most powerful indicator that gives you insight into seizing opportunities and enjoying profits. Thank you, Bernhard.