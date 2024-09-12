Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения.

Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном:

Что предлагает индикатор Strength нового поколения?

Динамические рыночные уровни Фибоначчи (рыночный Фибоначчи).

Моментум рынка в реальном времени.

Комплексные оповещения и отображение.

Оптимизированная производительность.

Удобный интерфейс.

Для кого это:

Начало работы:

Поднимите свою торговлю на новый уровень с помощью Dynamic Forex28 Navigator. Получите необходимые сведения и инструменты, чтобы оставаться впереди на рынке Форекс.

Обзор нового дисплея Dynamic Forex28 Navigator.

Торгуйте по закрытию бара, никогда не перерисовывается!

Ключевые входные параметры для динамического навигатора Forex28.





Настройки импульса ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ.

Срабатывание импульса ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ по наклону Фибоначчи (18-26). Устанавливает уровень Фибоначчи для импульса ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ (наклон 23) для указания импульса.

Нарисовать стрелку импульса ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ (подокно). Отображает стрелки в подокне графика для указания сильного импульса ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ валюты.





Настройки оповещения Dual Momentum.

Нарисовать стрелку для Dual Momentum (главное окно). Отображает стрелки для всех обнаруженных сигналов Dual Momentum (сильный импульс для базовой и котируемой валют).

Нарисовать V-линию на Dual Momentum. Рисует вертикальные линии на подтвержденных сигналах Dual Momentum с фильтрами.

Оповещение Dual Momentum.





Настройки фильтра Dual Momentum.

Показать информацию о внешнем диапазоне. Отображает информацию о внешнем диапазоне на графике для лучшего анализа.

Максимальный уровень внешнего внешнего диапазона (100–161). Устанавливает максимальный уровень внешнего внешнего диапазона для зон перепроданности/перекупленности.

Показать информацию о пересеченных уровнях CS. Отображает пересеченные уровни вместе с информацией о внешнем диапазоне.





Настройки оповещений CS.

Оповещение о срабатывании внешнего диапазона HIT. Оповещения, когда сила валюты достигает рыночных уровней Фибоначчи внешнего диапазона.

Оповещение о срабатывании внешнего диапазона HOOK. Отправляет оповещения об откате/развороте, когда сила валюты падает ниже внешнего диапазона.





Настройки разворота или выхода.

Оповещение о срабатывании внешнего уровня HIT. Оповещение при достижении уровня Фибоначчи внешнего диапазона. Оповещение о внешнем уровне HOOK (разворот). Оповещение о развороте HOOK для потенциальных разворотов. HOOK Уровень срабатывания внешнего Фибоначчи (161–262). Уровень Фибоначчи для указанного выше. Hook min Dual Momentum (20-48). Нарисуйте стрелку разворота HOOK (большой палец). Нарисуйте внешний стоп-сигнал Фибоначчи. Указывает внешние стоп-уровни рынка Фибоначчи на графике. Значение внешнего стоп-сигнала Фибоначчи (100-261). Минимальный уровень Фибоначчи для указанного выше.





Настройки оповещений CS CROSS.

Активировать функции пересечения валютных уровней. Включает знаки пересечения валютных уровней для ключевых рыночных сигналов.

Наклон пересечения Фибоначчи (20-46). Минимальный двойной импульс.

Оповещение о пересечении валютных уровней. Оповещения о событиях пересечения валютных уровней, если включено.





Общие настройки оповещений.

Включить всплывающие оповещения. Включает всплывающие оповещения о ключевых рыночных событиях.

Отправлять оповещения по электронной почте. Отправляет оповещения по электронной почте о сигналах силы валюты.

Отправлять push-уведомления. Отправляет push-уведомления на ваш телефон для оповещений.





Другие настройки.

Быстрое открытие графика в новом окне. Позволяет быстро переключать графики, нажимая на названия двух валют или кнопки оповещений, открывая новую пару в отдельном окне.

Открыть графики поддержки. Открывает графики поддержки, чтобы поддерживать брокерские каналы актуальными и надежными.

Исключить пары из оповещений. Укажите пары, которые необходимо исключить из оповещений, используя список, разделенный запятыми.

Использовать PIN для экспертов (EAs). Отправляет экспертным советникам PIN-код для повышения производительности.





Советы:

Использовать мой шаблон. Отправьте мне сообщение, чтобы запросить стартовый пакет! Используйте «открыть график в новом окне», если вы не хотите прерывать индикатор. Оставайтесь в тренде (моментуме) более высокого таймфрейма. Ищите валюту Dual Momentum в качестве торговой настройки. СПЕЦИАЛЬНО: Для обновления истории графиков MT4 будут открыты 7 графиков поддержки (см. руководство)! Эту функцию можно отключить. Проверьте мои новости и блоги в профиле для торговой системы и примеров торговли.





Я всегда помогу вам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

Желаю вам много зеленых пипсов в будущем.

