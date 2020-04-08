Full Scalping Signal

FullScalping — это не перерисовывающийся, не задним числом рисующий индикатор, специально разработанный для генерации ПОСТОЯННЫХ входов для скальпинга на любом рынке. Идеально подходит для агрессивных трейдеров, ищущих непрерывное действие!





Вы заметите, что он дает сигналы на почти каждой свече, либо подтверждая тренд, либо сигнализируя о ключевых откатах. Это как иметь радар, постоянно направляющий вас.





Как это работает? Очень просто:

Красные стрелки ➜ вход в сделки продажи .

. Синие стрелки ➜ вход в сделки покупки.

Всегда торгуйте в направлении общего тренда, агрессивно нацеливаясь на 15-20 пунктов за сделку, и быстро выходите до любых резких разворотов рынка.





Сигналы постоянные, поэтому у вас никогда не закончатся торговые возможности. Цель — выполнить интенсивный скальпинг, используя:

Высокие лоты

Низкий спред (отображается в левом нижнем углу)

Широкий стоп-лосс, размещенный рядом с последним изменением тренда

Вы можете посмотреть видео с живой торговлей, чтобы увидеть его в действии, но он настолько прост, что вы можете использовать его сразу после установки.

Перерисовывается ли он или рисует задним числом?

Один из самых важных вопросов об индикаторах со стрелками — перерисовываются ли они или рисуют задним числом. В случае с FullScalping ответ ясен:





Этот индикатор НЕ перерисовывается

Это означает, что сигналы не исчезают и не меняют позицию после отображения на графике. Каждая стрелка основана на полностью закрытых свечах, поэтому она не пересчитывается и не удаляется.

Он не использует текущую свечу (i == 0) для генерации сигналов

Он использует только закрытые данные (i ≥ 1)

Как только стрелка нарисована, она остается там навсегда

Он также НЕ рисует задним числом

Рисование задним числом — это когда индикатор "подделывает прошлое", показывая исторические сигналы, которые никогда не появлялись в реальном времени.

FullScalping обрабатывает всю историю последовательно и НЕ добавляет поддельные прошлые сигналы.

Прошлые сигналы реальны, данные в фактический момент

Стрелки не вставляются ретроспективно

То, что вы видите в истории, отражает то, что действительно произошло бы в реальной сделке





Как это проверить?

Используйте визуальный тестер стратегий MT4 Перемещайтесь по свечам и проверьте, что: Стрелки появляются только при закрытии свечи

Они никогда не исчезают и не перемещаются

и не перемещаются Старые сигналы не появляются при рисовании нового





Заключение





Техническое требование Статус Перерисовывает ли он сигналы? Нет Рисует ли он задним числом? Нет Использует ли он будущие данные? Нет Основан на закрытых свечах? Да Идеален для реального скальпинга? Абсолютно





FullScalping построен с прозрачностью и точностью. То, что вы видите, — это то, что вы действительно получаете, без сюрпризов.

FullScalping можно использовать на ВСЕХ таймфреймах, но если вы ищете быстрые, высокочастотные сделки, особенно рекомендуется на M1, M5 и M15.